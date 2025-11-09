डॉ. प्रमोद जोग‘पालक’ ही एक पदवी आहे. ती मिळवण्यासाठी शरीराचं पोषण, मनाची जडणघडण, बुद्धीचं विकसन, मूल्यांचं रोपण आणि स्वतःचं आचरण असे पाच पेपर द्यावे लागतात. बाळाच्या आगमनापूर्वीच परीक्षेची तयारी सुरू करावी लागते. आयुष्यभर परीक्षा सुरूच असते. अगदी मुलं मोठी झाली तरी. मुलं जसजशी वयानं मोठी व्हायला लागतात तसतसं पालकांचंही वय वाढत असतं, हे विसरून चालणार नाही. मुलं वयात येतात तेव्हा बहुतेक पालकांनी चाळिशी ओलांडलेली असते. अशा वेळी पालक ‘फिट’ - सुदृढ असणं फार महत्त्वाचं आहे. स्वतःकडे दुर्लक्ष करून मुलांसाठी आयुष्यभर खस्ता काढणं म्हणजे पालकत्व नाही. स्वतः फिट राहून त्यांना वाढवणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. मुलांना तंदुरुस्त ठेवण्याच्या नादात पालक स्वतःकडे दुर्लक्ष करतात आणि वाढीच्या वयात मुलांच्या वाट्याला येतात अनफिट पालक! .पालकांनी फिट का राहायचं? कारण शरीरानं आणि मनानं फिट राहण्याचे पालकांचे प्रयत्न मुलं पाहतात. ते प्रयत्न मुलांकडे संक्रमित होतात आणि मुलं वाढता वाढताच शरीरानं, मनानं फिट होत जातात.कल्पना करा, मुलाची दहावी अथवा बारावीची परीक्षा आहे आणि वडिलांच्या छातीत दुखायला लागलं. हॉस्पिटलमध्ये भरती केलं, हृदयविकाराचा झटका म्हणून निदान झालं आणि साऱ्या घरावर नैराश्याची छाया पसरली. असं होऊ नये यासाठीच काळजी घेण्याची गरज आहे. चाळिशीतच हृदयविकाराचा झटका येण्याचं प्रमाण हल्ली लक्षणीय आहे. धूम्रपान, गुटखा, प्रमाणाबाहेर मद्यपान, रक्तातील वाढलेलं चरबीचं प्रमाण, वाढलेला रक्तदाब, मधुमेह, प्रमाणाबाहेर जास्त वजन; विशेषतः वाढलेला पोटाचा घेर या घटकांमुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो. रोज दहाएक सिगारेट ओढल्यास हा धोका दुपटीने वाढतो. वीस वगैरे ओढल्यास हा धोका चौपट होतो.हे सगळं टाळायचं असेल तर स्वतःच्या तंदुरुस्तीचा विचार गांभीर्यानं केला पाहिजे. फास्ट फूडचा अतिरेक, फास्ट लाइफस्टाइल आणि व्यायामाच्या अभावापायी आरोग्याकडे दुर्लक्ष होतंय याची जाणीव फार थोड्या पालकांना असते. हवं ते मिळणं म्हणजे बहुतेकांना पैसा, सुखसोयी इतकंच अपेक्षित असतं. तंदुरुस्त शरीर आणि स्वस्थ मन मिळावं म्हणून प्रयत्न करताना फारसं कुणी दिसत नाही.फिटनेस राखायचा म्हणजे व्यायाम आलाच. ‘गोळी द्या, हवं तर टोचा, पण व्यायाम करायला सांगू नका’ अशी बहुतेकांची विनंती असते. स्त्रियांना वाटतं मी रोज स्वयंपाक करते, धुणं वाळत घालते, मुलांना सोडायला-आणायला जाते आणि पुरुषांना वाटतं, की रोज ऑफिसला जातो, फायली वर-खाली करतो, मग वेगळा व्यायाम कशाला? पण या गोष्टी म्हणजे व्यायाम नव्हे. .दररोज भरभर चाळीस मिनिटं चालणं हा चांगला व्यायाम समजावा. यात तीन गोष्टी येतात.‘दररोज’ ही झाली व्यायामाची ‘फ्रिक्वेन्सी’ (किती वेळा)‘भरभर’ ही झाली ‘इन्टेन्सिटी’ (किती ताकदीने व्यायाम करावा)‘४० मिनिटे’ हा झाला ‘टाइम’ (किती वेळ करावा).या तीनही इंग्रजी शब्दांतील आद्याक्षरे (एफ-आय-टी) मिळून ‘फिट’ हा शब्द तयार होतो!.शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी...शारीरिक तंदुरुस्तीचे (Physical Fitness) महत्त्वाचे घटक म्हणजे विविध क्षमता. हृदयक्षमता, दमश्वास (Stamina), ताकद, लवचिकपणा या क्षमता योग्य असल्या पाहिजेत. हृदयक्षमता म्हणजे शरीराची प्राणवायू वापरण्याची क्षमता. यात प्रामुख्यानं चालणं, धावणं, पोहणं, सायकलिंग, मैदानी खेळ खेळणं, टेकडी चढणं, दोरीवरच्या उड्या मारणं इत्यादी प्रकार येतात. यालाच एरोबिक पद्धतीचे व्यायाम म्हणतात.ताकदीचे व्यायाम म्हणजे स्नायूंची सुदृढता (Muscle Mass आणि Muscle Strength) वाढवणारे व्यायाम. यात वजन उचलणं, जोर, दंड, बैठका मारणं हे व्यायाम प्रकार येतात. शरीराचा लवचिकपणा वाढवण्यासाठी योगासनं, सूर्यनमस्कार यांची मदत घेता येते.चालण्याचा व्यायाम करताना सुरुवातीला दहा मिनिटांत एक किलोमीटर या गतीनं चालायला सुरुवात करावी. चालण्याची गती हळूहळू वाढवावी. एक किलोमीटर अंतर चालायला दहा किंवा कमी मिनिटं लागत असतील, तर आरोग्य उत्तम आहे असं समजावं. दररोज कमीतकमी तीन किलोमीटर चालावं.पुरेसा व्यायाम होतो आहे की नाही हे तपासण्याची पद्धत अशी, २२० - तुमचं वय = तुमच्या हृदयाची जास्तीत जास्त (१०० टक्के) गती. या गतीच्या दोन तृतीयांश इतकी हृदयाची गती पोहोचेपर्यंत व्यायामाची तीव्रता हळूहळू काही आठवड्यांमध्ये वाढवत न्यायची. म्हणजे समजा तुमचं वय चाळीस असेल तर १०० टक्के हृदयगती २२० - ४०= १८०, म्हणून दोन तृतीयांश गती १२० होते. नाडीचा वेग १२० ठेवण्याचा व्यायाम रोज तीस मिनिटं करायचा. व्यायाम करताना सुरुवातीला वॉर्मअपसाठी पाच मिनिटं व शेवटी हळूहळू विश्रामावस्थेत पोहोचण्यासाठी पाच मिनिटं अशी ४० मिनिटं या फिरण्याच्या कार्यक्रमाला लागतात. मग आजपासूनच स्वतःसाठी ४० मिनिटं देण्याचा संकल्प करणार ना? .दैनंदिन कामांतून व्यायामरोजच्या व्यवहारात सायकल वापरणं सहज शक्य आहे. माझ्या परिचयातले कित्येक डॉक्टर्स दवाखान्यात सायकलनं ये-जा करतात. बालरोगतज्ज्ञ सिझेरियनच्या कॉलला, भूलतज्ज्ञ ॲनेस्थेशियाच्या कॉलला आणि फॅमिली डॉक्टर रुग्णांकडे व्हिजिटला जाताना सायकलवर जातात. ऑफिस पाचव्या मजल्यावर असेल तर लिफ्टचा मोह टाळून जिन्यानं जावं. दैनंदिन काम करताना जवळच्या अंतराला स्वयंचलित वाहनांचा वापर टाळणं शक्य आहे.वाकून जमीन पुसणं, केर काढणं अशा हालचालींतून व्यायाम होतो. दूध तापत ठेवताना किंवा नळाखाली बादली भरत लावलेली असताना जागच्या जागी जॉगिंग किंवा उठाबशा काढणं असे व्यायाम केले, तर तोच वेळ सत्कारणी लागतो. घरात किंवा ऑफिसमध्येही संगणकावर एक तास काम केल्यावर पाच मिनिटं ब्रेक घेऊन कंबर दोन्ही बाजूस वळवणं, हात डोक्याच्या वर किंवा पाठीच्या मागे नेऊन ताणणं, पावलं वर-खाली करणं, हाताच्या मुठींची उघडझाप करणं किंवा मुठी वळवणं, आवळणं, हाताचे पंजे झटका दिल्यासारखे हलवणं, मान खुर्चीच्या पाठीमागं टाकून बसणं, तसंच मान पुढं - मागं - बाजूला - गोलाकार फिरवणं असे व्यायाम जागेवर बसून करता येतात. जेवणासाठी टेबल-खुर्ची न वापरता जमिनीवर बसावं आणि हात न टेकवता उठावं. दुपारच्या जेवणानंतरही थोडी शतपावली केल्यानंतर डोळे मिटून सर्व शरीर सैल सोडून पाच मिनिटं शांत बसलं तर मनावरील ताण खूप कमी होतो. उभ्या उभ्या किंवा बसल्या बसल्या मांडीचे स्नायू आकसून घेणं, सैल सोडणं अशा प्रकारचे स्थिर व्यायाम केल्यानं स्नायूंची ताकद वाढते.व्यायामासाठी वेगळा वेळ न देताही वरील सर्व प्रकार करणं शक्य आहे. ज्या सोसायटीत आपण राहतो तेथील रहिवाशांनी एकत्र येऊन गच्चीवर छोटीशी जिम सुरू करणं शक्य आहे. .‘पोखरण चाचणी’वजन, रक्तदाब, मधुमेह ही मंडळी तुमचं वय वाढण्याची वाटच पाहत असतात. खिशात खुळखुळणाऱ्या पैशाला व्यसनं साद घालत असतात. अहंभाव, अतिमहत्त्वाकांक्षा आणि आत्मकेंद्रीपणा काहींना समाजापासून दूर खेचण्याच्या प्रयत्नात असतात. तर, हवं ते न मिळाल्यामुळे नैराश्याची भावना काहींच्या मनात घर करू लागलेली असते. या साऱ्या गोष्टींनी शरीर पोखरायला सुरुवात तर केली नाही ना, हे पाहण्यासाठी ‘पोखरण चाचणी’ करणं शक्य आहे.दहा मिनिटांत एक किलोमीटर चालता येतं का? ओणवं होऊन पायाचे अंगठे धरता येतायत का? दोन्ही हातात पाच-पाच किलोच्या पिशव्या घेऊन चालता येतं का? धावत जाऊन बस पकडता येते का? दम न लागता तीन-चार मजले चढून जाता येतं का? यांसारख्या साध्या गोष्टींवरून शारीरिक तंदुरुस्ती समजू शकते. आपलं वजन, रक्तदाब, रक्तशर्करा, रक्तातलं हिमोग्लोबिनचं प्रमाण, हृदयाचा आलेख (ईसीजी) यांवरूनही तंदुरुस्तीची कल्पना येते. प्रतिवर्षी वाढदिवसाला ह्या गोष्टी तपासून घ्याव्यात. पन्नाशीनंतर फ्लू आणि न्यूमोनिया प्रतिबंधक लशी नक्की घ्याव्यात. .जागरूक पालक, फिट पालक!घरातले सगळे - आई-वडील, आजी-आजोबा, मुलं टुणटुणीत पाहिजेत आणि मनानं खणखणीत पाहिजेत. मुलांचं व्यक्तिमत्त्व घडवता घडवता पालकांनी स्वतःला घडवणंही शक्य आहे. मुलांच्या छंदवर्गाबरोबर त्याचवेळेत स्वतःचाही छंद जोपासणं शक्य आहे. बालभवनच्या वेळेत तासाभरात आपणही चित्रकला, गायन इत्यादी छंद जोपासू शकतो. मुलांना क्लासला, ग्राउंडला सोडल्यावर बाहेर नुसत्याच गप्पा मारत बसण्यापेक्षा ग्राउंडवर ४५ मिनिटं वेगानं चालावं.मुळात फिट पालक हा जागरूक पालक असलाच पाहिजे. जागरूक पालकत्व ही पालकांच्या फिटनेसची महत्त्वाची अट (Pre-requisite) आहे. वेळेचं नियोजन, शुद्ध पारदर्शक आचरण अशा चांगल्या गोष्टी मुलांपर्यंत पोहोचवाव्यात असं वाटत असेल, तर पालकांनी स्वतःच्या वर्तनाबद्दल दक्ष राहिलं पाहिजे.जागरूक पालकांच्या मनात मुलांच्या विकासासाठी अधिकाधिक काय करता येईल याबद्दलची जिज्ञासा सदैव जागृत असते. अधिकाधिक पौष्टिक आहार कसा देता येईल, याचा विचार सतत सुरू असतो. लिंबू पिळलेला वरण-भात, भाज्या सेवन केल्या की लोहाचं शोषण अधिक होतं. लिंबू पिळण्याआधीच कापलं, तर त्यातील क जीवनसत्त्व कमी होत नाही, अशी बारीकसारीक माहिती मिळवावी, लक्षात ठेवावी, वापरावी.पालक मुलांसाठी आदर्श (रोल मॉडेल) असतात. पालकांच्या आहाराच्या सवयी कशा आहेत हे मुलं बारकाईनं पाहत असतात. मुलांच्या खाण्यापिण्याच्या आवडीनिवडीदेखील पालकांच्या आहारावरूनच ठरत असतात.शनिवार-रविवारी कित्येक पालक सहकुटुंब हॉटेलात जातात आणि आठवडाभराचे उट्टे काढल्यासारखे खातात. मुलं चंगळवादी होतात, ती पालकांच्या अशा वर्तनातूनच. .व्यसनांपासून राहा दूरमंडळी धूम्रपान, मद्यपान का करतात? तर त्या गोष्टींमुळे शरीरात बीटा-एन्डॉर्फिन्सनामक द्रव्यं निर्माण होतात. या द्रव्यांमुळे मन उत्साही असण्याची भावना येते. व्यायाम करताना हीच एन्डॉर्फिन्स कितीतरी पटीनं निर्माण होतात आणि मन प्रसन्न होतं. पण व्यायामाचा अनुभवच घेतला नसेल, तर तकलादू आधार घेऊन मनाला तजेला द्यावासा वाटतो. म्हणूनच सांगावंसं वाटतं, पालकांनी सिगारेट, मद्यपानापासून कटाक्षानं दूर राहावं. कामात आणि व्यायामात रममाण राहावं. सुदृढ शरीर आणि स्वस्थ सकारात्मक मनाची साथ असेल तर पालकत्वाची जबाबदारी पेलणं सोपं जातं.बहुधा जिभेचे चोचले किंवा चाळा म्हणून अतिरिक्त खाणं होत असतं. आत्ता मी जे खातोय, त्याची खरोखरच गरज आहे का? असं प्रत्येक घास तोंडात टाकताना मनाला विचारलं, तर बहुतेक वेळा त्याचं उत्तर ‘नाही’ असं येईल. पाळीपाळीनं लहान घासाचं आणि जास्तीत जास्त कच्चं खाणारा तो फिट पालक हे लक्षात ठेवावं. .Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.पालकांनी मुलांच्या विकासात समरस (Involve) व्हायला पाहिजे. ‘हं. काय झालं शाळेत?’, ‘काय रे पेपर कसा गेला?’ असे ठोकळेबाज प्रश्न निरुत्साही, निष्क्रिय, उदासीन चेहऱ्यानं विचारू नयेत. नुसतं वरवर वागणारे पालक आणि कुटुंबात समरस होणारे पालक दिसले, की केमिस्ट्रीतल्या मिश्रण आणि रसायन या दोन प्रकारांची आठवण होते!लहानपणी मुलांना वृत्तपत्रातील कथा, गोष्टींची पुस्तकं वाचून दाखवावीत. आई-वडील वाचत आहेत हे पाहिल्यावर मुलांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण होते. थोडी मोठी झाल्यावर त्यांच्याकडून वाचून घ्यावं. त्यामुळे त्यांचे उच्चार, आवाजातले चढ-उतार सुधारतात. मुलांबरोबर बसून वाचताना काही ठिकाणी त्यांना समजावून द्यावं. त्यामुळे मुलांना पुस्तकांत शिरायला मदत होते.स्वतःच्या वेळेचं नियोजन पालक किती काटेकोरपणे करतात हेदेखील मुलं पाहतात. सगळी कामं ढिलाईनं करणाऱ्या पालकांची मुलं ढिली होतात. व्यवस्थितपणा, वस्तू जागच्या जागी ठेवणं ह्या गोष्टी मुलं पालकांकडूनच शिकतात. बाबांनी शक्य असेल तेव्हा आईच्या कामात हातभार लावावा. सकाळच्या कामाला हातभार लागला तर आईला स्वयंपाक वेळेत उरकून मुलांचा डबा देता येतो, स्वतःच्या कामाला वेळेत जायला मदत होते. मुलांना शाळेत ने-आण करणं, त्यांना अंघोळ घालणं, मुलांची शाळेची तयारी करणं, त्यांचा अभ्यास घेणं, त्यांची खोली आवरणं, आठवड्यातून एखादा दिवस (निदान रविवारी) सकाळी चहा करणं अशी घरातली छोटी-मोठी कामं करणं बाबांना शक्य आहे.पती-पत्नी म्हणून आपण परस्परांना कसं वागवतो याकडे पालकांनी लक्ष द्यावं, वाढत्या वयात मुलांच्या मनावर आपलं वर्तन बिंबत असतं याचं पालकांनी भान ठेवावं.शरीर आणि मन सांभाळतानाच तारेवरची कसरत होत असेल, तर सामाजिक फिटनेस थोडासा बाजूला ठेवला तरी चालेल. पण ही कसरत लीलया सांभाळणाऱ्या पालकांनी मात्र समाजाशी नाळ जोडून ठेवावी. काही पालक माणूसघाणे वागतात. आपल्या सोसायटीच्या साध्या सभेलासुद्धा जात नाहीत. शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना मदत करायला आखडते घेतात. यामुळे मुलंसुद्धा आत्मकेंद्रित होतात. आपल्यातला घास दुसऱ्याला देणारं, अश्रूंची आणि घामाची किंमत शिकवणारं संवेदनशील मन पालकांकडेच नसेल, तर ‘माझ्या मुला बन दगड’ यापलीकडे पालक काय संस्कार देणार? सात्त्विक, राजस आणि तमस असे पालकांचे तीन प्रकार. सात्त्विक म्हणजे संवेदनशील, विद्यावान आणि कार्यमग्न. तमस म्हणजे तापट, मारकुटे आणि सवयींच्या आहारी गेलेले. आपण कोण व्हायचं हे पालकांनीच ठरवायचं.'पालक' ही एक पदवी आहे. ती मिळवण्यासाठी शरीराचं पोषण, मनाची जडणघडण, बुद्धीचं विकसन, मूल्यांचं रोपण आणि स्वतःचं आचरण असे पाच पेपर द्यावे लागतात. बाळाच्या आगमनापूर्वीच परीक्षेची तयारी सुरू करावी लागते. आयुष्यभर परीक्षा सुरूच असते. अगदी मुलं मोठी झाली तरी. पदव्युत्तर परीक्षा मुलं घेत असतात. तुम्हाला त्यांच्या जवळ ठेवून!शरीराचं आरोग्य कसं राखायचं, डोळ्यांनी काय पाहायचं, वाचायचं, कानांनी काय ऐकायचं, तोंडानं काय बोलायचं, मनात काय साठवायचं आणि हृदयात काय जपायचं हे आपल्या वर्तनातूनच मुलांकडे संक्रमित करणारे पालक हेच खऱ्या अर्थानं पालकत्वाच्या उपाधीसाठी फिट असतात.(डॉ. प्रमोद जोग पुणेस्थित डी.वाय. पाटील मेडिकल कॉलेजमध्ये प्राध्यापक, भारतीय बालरोग तज्ज्ञ संघटनेचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आंतराष्ट्रीय बालरोगतज्ज्ञ संघटनेचे माजी कार्यकारिणी सदस्य आहेत.) 