Premium|Shankarpali: डाएट ट्रेंडमध्ये शंकरपाळी; गूळ, चीज आणि एअर फ्रायरचा वापर

उषा लोकरेदिवाळीच्या फराळातील खुसखुशीत शंकरपाळी सर्वांना आवडतात. जिभेवर टाकताच विरघळणारी शंकरपाळी समोर आली की ती नक्कीच लक्षात राहतात. प्रमाण व्यवस्थित असेल तर हमखास हवी तशी खुसखुशीत शंकरपाळी तयार होतात. सध्या डाएट आणि पौष्टिक आहाराच्या ट्रेंडनुसार गूळ वापरून, बेक किंवा एअर फ्रायर करूनही शंकरपाळी करता येतात. फ्यूजन फूड म्हणून केली जाणारी चीज शंकरपाळी मुलांना पसंत पडताहेत. तरी पारंपरिक शंकरपाळीचा स्वाद लोकप्रिय आहेच. चीज शंकरपाळी साहित्य सव्वा वाटी मैदा, ५० ग्रॅम किसलेले चीज, २ टेबलस्पून वितळलेले साजूक तूप, मीठ, १ चमचा मिरी पूड, रिफाइंड तेल. .कृतीप्रथम मैदा व मीठ एकत्र करावे. त्यात वितळलेले तूप घालून मिश्रण तुपात नीट एकत्र करून घ्यावे. नंतर त्यात किसलेले चीज व मिरी पूड घालावी. नंतर थोडे थोडे पाणी घालत पिठाचा घट्टसर गोळा मळावा. त्या पिठाचे छोटे गोळे करून पातळ पोळ्या लाटाव्यात. लाटलेल्या पोळ्यांमधून आवडीनुसार शंकरपाळी करून घ्यावीत व मध्यम गरम तेलात सोनेरी रंग येईपर्यंत तळावीत.खारी शंकरपाळीसाहित्यदोन कप मैदा, पाव कप तूप किंवा रिफाइंड तेल, २ चमचे जिरे, १ चमचा ओवा, मीठ चवीला, तळण्यासाठी रिफाइंड तेल.कृतीप्रथम मैदा चाळून घ्यावा. हातावर थोडेसे जिरे चुरून त्यात घालावे. मग ओवा व चवीपुरते मीठ घालावे. नंतर कडकडीत तूप किंवा तेलाचे मोहन घालून पिठाला नीट लावावे. थोडे थोडे पाणी घालून घट्टसर पिठाचा गोळा मळून १५-२० मिनिटे झाकून ठेवावा. यानंतर लहान लहान गोळे करून मध्यम जाडीच्या पोळ्या लाटाव्यात व त्यातून शंकरपाळी कापून घ्यावीत. नंतर मध्यम गरम तेलात मंद आचेवर खमंग सोनेरी रंग येईपर्यंत शंकरपाळी तळून घ्यावीत. .पारंपरिक शंकरपाळीसाहित्यएक कप दूध, १ कप साखर, १ कप वितळलेले तूप, मैदा, रिफाइंड तेल, चिमूटभर मीठ.कृतीसर्वप्रथम पॅनमध्ये दूध घेऊन त्यात साखर घालावी. नंतर मिश्रण हलक्या आचेवर गरम करत साखर पूर्ण विरघळू द्यावी. हे करताना मिश्रण उकळू नये. त्यानंतर त्यात पातळ तूप मिसळून घ्यावे व चवीपुरते चिमूटभर मीठ घालून घ्यावे. या मिश्रणात चाळलेला मैदा थोडा थोडा घालून घट्टसर पिठाचा गोळा तयार करून घ्यावा. हा गोळा मऊसर न होता किंचित ओबडधोबड व खडबडीत राहील, पण हे अपेक्षित आहे. लगेचच या गोळ्याचे छोटे गोळे करून जाडसर पोळ्या लाटून घ्याव्यात. पोळ्यांच्या कडा कापून आवडत्या आकाराची शंकरपाळी तयार करून लगेचच गरम आचेवर तांबूस रंग येईपर्यंत तळावीत.कणकेची शंकरपाळीसाहित्यएक कप बारीक चिरलेला गूळ, सव्वा कप कणीक, पाव कप बारीक रवा, चिमूटभर मीठ, १ कप पाणी किंवा दूध, अर्धा कप पातळ तूप, रिफाइंड तेल.कृतीप्रथम पाणी/ दुधात गूळ हलक्या आचेवर विरघळवून घ्यावा. मग एका भांड्यात कणीक व बारीक रवा एकत्र करून त्यात चिमूटभर मीठ घालावे. नंतर पातळ तूप घालून सर्व मिश्रण मुटका वळेपर्यंत एकत्र करावे. विरघळलेला गूळ गाळून घ्यावा व तो पिठाच्या मिश्रणात घालून घट्टसर गोळा मळून घ्यावा. हा गोळा रवा नीट फुगेपर्यंत १५-२० मिनिटे झाकून ठेवावा. नंतर या गोळ्याचे मोठे गोळे तयार करून जाडसर पोळ्या लाटून घ्याव्यात. मग पोळीच्या कडा कापून घ्याव्यात व आवडत्या आकारात शंकरपाळी कापावीत. शेवटी मंद आचेवर रिफाइंड तेलात तांबूससर रंग येईपर्यंत व खमंग होईपर्यंत शंकरपाळी तळून घ्यावीत. .Premium| GST 2.0: फास्ट फूड आता स्वस्त, मग आता खिशावरचा ताण खरंच कमी होईल का?.एअर फ्रायर शंकरपाळीसाहित्यसव्वा कप कणीक, चिमूटभर मीठ, ३ टेबलस्पून वितळलेले तूप, अर्धा कप पिठीसाखर, २ ते ३ टेबलस्पून दूध.कृतीकणीक आणि मीठ एकत्र करून त्यात वितळलेले तूप घालावे. त्यानंतर त्यात पिठीसाखर मिसळून कोमट दुधाने पिठाचा गोळा मळावा. या गोळ्याची जाडसर पोळी लाटून बारीक शंकरपाळी करावीत व एअर फ्रायरच्या जाळीवर ठेवूून १७० अंश सेल्सिअस तापमानावर १० ते १२ मिनिटे बेक करून घ्यावीत.बेक्ड शंकरपाळीसाहित्यएक कप मैदा, पाव कप बारीक रवा, चिमूटभर मीठ, पाव कप वितळलेले तूप, पाव कप पिठीसाखर, ३ ते ४ टेबलस्पून कोमट दूध.कृतीएका मोठ्या बाऊलमध्ये मैदा व रवा जाड चाळणीने चाळून घ्यावा, ज्यामुळे पिठात हवा सामावून मोकळेपणा येतो. त्यात मीठ घालावे व वितळलेले तूप मिसळून पीठ एकत्र करावे. त्यानंतर साखर घालून कोमट दुधाने पीठ कालवून घट्टसर गोळा तयार करावा. हा गोळा१५ ते २० मिनिटे झाकून ठेवावा व मुरू द्यावा. नंतर पिठाचे जाड गोळे करून त्याच्या जाडसर पोळ्या लाटाव्यात.त्या पोळ्यांमधून बारीक चौकोनी आकाराची शंकरपाळी करून घ्यावीत. नंतर बेकिंग ट्रेमध्ये शंकरपाळी नीट लावून आधीच गरम केलेल्या ओव्हनमध्ये १८० डिग्री सेल्सिअस तापमानावर १५ ते २० मिनिटे खमंग सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यावीत. .Premium|Sorghum Snacks : ज्वारीचे स्नॅक्स.बेक्ड कणीक शंकरपाळीसाहित्यसव्वा कप कणीक, २ टेबलस्पून रवा, चिमूटभर मीठ, ४ टेबलस्पून पिठीसाखर, पाव कप मऊसर केलेले तूप, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर, तीळ ऐच्छिक, ३ ते ४ टेबलस्पून कोमट दूध.कृतीप्रथम मऊसर केलेल्या तुपात थोडी थोडी साखर घालावी आणि मिश्रण हलके व क्रीमी होईपर्यंत फेटावे. नंतर एका बाऊलमध्ये कणीक, रवा, चवीपुरते मीठ, बेकिंग पावडर व तीळ घालून मिश्रण नीट एकत्र करावे. त्यात ३ ते ४ टेबलस्पून कोमट दूध घालून पिठाचा घट्ट गोळा तयार करावा. या गोळ्यांमधून छोटे गोळे करून त्याच्या जाडसर पोळ्या लाटाव्यात. त्यातून शंकरपाळी करावीत. नंतर आधीच गरम केलेल्या ओव्हनमध्ये १८० अंश सेल्सिअस तापमानावर २५ ते ३० मिनिटे शंकरपाळी बेक करावीत आणि गार करून घ्यावीत. जर ओव्हन उपलब्ध नसेल, तर कढईत झाकण ठेवून कढई ५ मिनिटे चांगली गरम करावी, त्यात शंकरपाळ्यांची प्लेट ठेवून झाकण ठेवावे आणि ३० ते ३५ मिनिटे मंद आचेवर शंकरपाळी खमंग बेक करावीत. नंतर गार करून हवाबंद डब्यात भरून ठेवावीत.(उषा लोकरे पुणेस्थित लेखिका व फूड ब्लॉगर अाहेत.) 