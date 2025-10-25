Premium|Sherlock Holmes: प्रिय आर्थर..! गुप्तहेरांच्या जगात शेरलॉक होम्सची जादू १३८ वर्षांनंतर आजही कायम

इरावती बारसोडेकिशोरवयीन फास्टर फेणे असो किंवा आजीबाई असलेली मिस मार्पल... किंवा शेरलॉक, पायरो, व्योमकेश, फेलूदा, झुंजार, धनंजय... या साऱ्यांनी मनोरंजनाची आगळीच कवाडं खुली केली. आभार प्रदर्शन केल्यासारखं वाटेल, पण खरंच या साऱ्यांचे आम्ही सारे वाचक जन्मभर ऋणी राहणार हे नक्की! प्रिय आर्थर,तुला ‘सर’ न म्हणता ‘प्रिय आर्थर’ म्हटलेलं चालेल का? आणि मुख्य म्हणजे अरे-तुरे केलेलं चालेल का? चालवून घेच आता. जरा तुझे ब्रिटिश एटिकेट्स, तेही १८००च्या काळातले, बाजूला ठेवशील का तुझ्या या फॅनसाठी? कारण मी तुला एकविसाव्या शतकातून पत्र लिहितेय; २०२५मधून! मी जवळपास १०० वर्षं आधी जन्माला आले असते ना, तर मी स्ट्रँड मॅगझीन नक्की विकत घेऊन वाचलं असतं. स्ट्रँडमधूनच ‘शेरलॉक होम्स’चं वेड लावलंस ना तू लोकांना? इतकं की तुला थांबायची इच्छा असूनसुद्धा शेरलॉकच्या चाहत्यांनी तुला थांबू दिलं नाही. तुला इतर गोष्टींकडे लक्ष द्यायचं होतं, म्हणून १८९३मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘द फायनल प्रॉब्लेम’मधून तू शेरलॉकला अलविदा केलंस. स्वित्झर्लंडच्या रायकनबाक फॉलमध्ये मिस्टर होम्स आणि त्याचा शत्रू मोरिआर्टी या दोघांनाही जलसमाधी दिलीस. शेरलॉक काल्पनिक होता, तरी लोकांना आपल्या घरातलंच कोणीतरी गेल्यासारखं वाटलं. अगदी तुमच्या ब्रिटिश राजघराण्यालाही हे सहन झालं नाही, असं माझ्या वाचनात आलंय. ज्या स्ट्रँड मॅगझीनमधून शेरलॉक त्याच्या चाहत्यांना भेटायला यायचा, त्याचा खप वीसेक हजारांनी कमी झाला. म्हणून मग स्ट्रँडवालेसुद्धा तुझ्या मागे लागले का रे, शेरलॉकला परत आणण्यासाठी? वाचकांनी तर शेरलॉकच्या मृत्यूचा निषेधच केला असणार. शेरलॉक काल्पनिक होता त्यामुळे तू त्याला परत आणू शकलास. ‘द अॅडव्हेंचर ऑफ द एम्प्टी हाऊस’मधून शेरलॉक परत आला. .शेरलॉकला ‘बाय’ म्हणणार तरी कसं? नाहीच म्हणू शकत. १८८७मध्ये अ स्टडी इन स्कार्लेट या कादंबरीतून तू जन्माला घातलेल्या शेरलॉक होम्सची जादू आज १३८ वर्षं झाली तरी ओसरली नाहीये बघ. तुझ्या या लेखणीपुत्राला कोणत्या शब्दांत दाद द्यावी तेच कळत नाही. तुझ्या शेरलॉक-कथांची जगभरातल्या कित्येक भाषांमध्ये भाषांतरं झाली आहेत. नुसत्या मुद्रित माध्यमातच नाही, तर रंगमंचावर आणि नंतर स्क्रीनवरही शेरलॉक विविध रूपांमध्ये, विविध भाषांमध्ये अवतला आहे. आजवर शेरलॉकची डझनावारी अॅडाप्टेशन्स (ॲडाप्टेशन म्हणजे तुझ्या कथांचं इतर कलाकृतींत झालेलं रूपांतर) आली... छोटा पडदा, मोठा पडदा सर्वत्र शेरलॉक वावरतो आहे. त्यातल्या काही अॅडाप्टेशन्सचा आवर्जून उल्लेख करेन. माझे सगळ्यात आवडते दोन शेरलॉक म्हणजे जेरेमी ब्रेट आणि बेनेडिक्ट कंबरबॅच. त्याआधी बेसिल रॅथबोनचा शेरलॉकही कौतुकास्पद ठरला होता, पण तो माझ्या काळाच्या खूपच आधी येऊन गेला. मी पाहिलेला पहिला शेरलॉक जेरेमी ब्रेटचाच. ब्रेटनं काय उत्तम शेरलॉक साकारलाय, जणू काही तू त्याच्यासाठीच शेरलॉक होम्स पात्र लिहिलं असावंस असा तो त्या भूमिकेत चपखल बसतो. ही मालिका १९८४-९४ या काळातली. माझा दुसरा आवडता, बेनेडिक्टनं साकारलेला शेरलॉक एकविसाव्या शतकातला - मोबाईल फोन, लॅपटॉप, इंटरनेट वगैरे वापरणारा. शेरलॉक एकविसाव्या शतकात असता तर कसा असता, मॉडर्न जगातले गुन्हे त्यानं कसे सोडवले असते याची कल्पना करून ती कृतीत उतरवणं बीबीसीच्या निर्मात्यांना फारच छान जमलंय. ज्यांच्याशिवाय शेरलॉक होम्सच्या कथा अपुऱ्या राहतील ती इतर पात्रंही यात आहेतच बरं का... डॉ. वॉटसन, मिसेस हडसन, इन्स्पेक्टर लेस्ट्राड, शेरलॉकचा भाऊ मायक्रॉफ्ट आणि ‘द वूमन’सुद्धा!या अनेक अॅडाप्टेशन्स-मधूनच कुठेतरी ‘एलिमेंटरी, माय डिअर वॉटसन’ हे वाक्य शेरलॉकशी जोडलं गेलं. पण तू हे कुठल्याच कथेत लिहिलं नाहीयेस, हा शोध मला अलीकडेच लागला. तू फक्त ‘एलिमेंटरी’ एवढाच शब्द वापरलायस, वॉटसन आणि आम्हालाही अचंबित करणाऱ्या शेरलॉकच्या तर्कशक्तीसाठी! एलिमेंटरी आणि शेरलॉकचं गणित इतकं पक्क झालंय ना, की त्याच नावाची एक अमेरिकी मालिकाही आली. या मालिकेतला शेरलॉकही एकविसाव्या शतकातला आहे, पण या मालिकेचं वेगळं वैशिष्ट्य असं की तो अमेरिकेत राहतो आणि वॉटसन ही एक स्त्री आहे. काळजी करू नकोस, या दोन्ही गोष्टी शेरलॉक होम्ससाठी तू कधीच कल्पिलेल्या नसल्यास, तरी मालिकानिर्मात्यांनी तुझ्या शेरलॉकला पूर्ण न्याय दिला आहे.आर्थर, तुझा शेरलॉक आज एकविसाव्या शतकातल्या लोकांनाही किती आवडतो हे तुला आत्ता सांगितलेल्या माहितीवरून कळावं. एक आवर्जून सांगते; शेरलॉकला पडद्यावर आणताना निर्माते कधीच थकणार नाहीत आणि त्याला बघताना त्याचे चाहतेही कधीच कंटाळणार नाहीत. त्यामुळेच मग मला प्रश्न पडला, की असं काय आहे शेरलॉकमध्ये? इतकं सुंदर पात्र तू कसं काय निर्मिलंस? की कोणी खरा शेरलॉक होम्स तुझ्या ओळखीचा होता? या प्रश्नाचं उत्तर ‘हो’ आहे, खरं ना?‘द ओरिजिनल शेरलॉक होम्स’ होते तुझे शिक्षकडॉ. जोसेफ बेल! आत्ताच्या भाषेत ‘द ओजी’ शेरलॉक होम्स. ऑक्टोबर १८७७ ते १८७८दरम्यान एडिनबरो विद्यापीठात तू वैद्यकशास्त्र शिकत होतास, तेव्हा डॉ. बेल तुझे शिक्षक होते. पुढे १८७८मध्ये तू त्यांचा आउटपेशंट क्लर्क झालास, कारण तू बेल यांचा सर्वोत्तम विद्यार्थी होतास. रुग्णांच्या निदानासाठी डॉ. बेल त्यांचं निरीक्षण करायचे आणि तर्कशक्ती वापरायचे, त्यांची हीच शैली तू बारकाईनं पाहिलीस. ते रुग्णांचं निरीक्षण करत होते, आणि तू त्यांचं. शेरलॉकसाठी ते तुझं प्रेरणास्थान ठरले, त्यामुळे आम्ही खरंतर त्यांनाच थँक्स म्हटलं पाहिजे.ता. ४ मे १८९२मध्ये तू डॉक्टरांना लिहिलेल्या एका पत्रात म्हटलंयस, It is most certainly to you that I owe Sherlock Holmes. पुढे तू असंही म्हणालायस, की मी शेरलॉकला कुठल्याही नाट्यमय परिस्थितीमध्ये नेऊन ठेवत असलो, तरी तो करत असलेल्या विश्लेषणात कुठेही अतिशयोक्ती नाही, कारण अशा पद्धतीचं काम डॉ. बेल करत असताना तू पाहिलंयस. तुला एका बॅक्टेरिऑलॉजिकल गुन्हेगाराशी शेरलॉकचा सामना घडवायचा होता, पण वाचकांना समजलं नाही तर त्यांचा इंटरेस्ट जाईल अशी भीती तुला वाटली, असं तू त्या पत्रात म्हणाला आहेस. डॉ. बेल तुला काही टिप्सही द्यायचे का रे? कारण त्याच पत्रात तू शेरलॉक होम्सशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या ‘ट्रेड स्पॉटिंग’ टिप्स किंवा इतर काही सूचना दिल्यात तर मी फार आभारी राहीन, असं म्हणाला आहेस.डॉ. बेल यांच्याकडून घेतलेली प्रेरणा, तुझी स्वतःची अफाट कल्पकता आणि निरीक्षण शक्ती आणि अर्थातच बुद्धिमत्ता हे सारं शेरलॉकच्या माध्यमातून वाचकांपर्यंत आजही पोहोचतं आहे, आणि पुढेही पोहोचत राहील, याची खात्री बाळग! .तुला काल्पनिक गुप्तहेरांचा सर्वश्रेष्ठ कर्ता जरी मानलं गेलं असलं, तरी तुझ्यानंतर कित्येकांनी असे एकाहून एक सरस गुप्तहेर निर्माण केले. मुळात आमच्यासारख्या सामान्यजनांना गूढ, रहस्यमय गोष्टींचं कायमच आकर्षण राहिलं आहे. त्यामुळे या इतर कर्त्यांनाही वाचकांचं भरपूर प्रेम मिळालं. शेरलॉकच्या निमित्तानं तू आवड निर्माण केलीच होतीस, ती या साऱ्यांनी ती जपली.यात प्रमुख नाव घेता येईल ते अॅगाथा ख्रिस्तीचं. तुझी दुसरी कादंबरी, द साइन ऑफ फोर आली ना, अॅगाथाचा जन्म तेव्हाचाच, १८९०चा. तिच्या लेखनाची सुरुवात अगदी सहज झाली. तिच्या बहिणीनं तिला गुप्तहेर कथा लिहून पाहण्याचं आव्हान दिलं आणि त्यातून तिची पहिली कादंबरी द मिस्टिरियस अफेअर अॅट स्टाइल्स प्रसिद्ध झाली आणि जगाला ‘हर्क्युल पायरो’ नावाचा नवा गुप्तहेर मिळाला. पायरो तुझ्या शेरलॉकपेक्षा एकदम भिन्न. तुझा शेरलॉक उंच, सडपातळ, लांबट चेहऱ्याचा. तर पायरो छोट्या अंगकाठीचा, अंडाकृती चेहऱ्याचा. अत्यंत व्यवस्थित, नीटनेटका, टापटीप पोशाख करणारा, आणि स्वतःच्या ‘लिटल ग्रे सेल्स’चा वापर करून रहस्य उकलणारा. पोयरोचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची बहारदार, ‘वेल-ग्रूम्ड’ मिशी. पायरो बेल्जियन प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह आहे; तुझ्या शेरलॉकप्रमाणेच याचीसुद्धा पोलिसांना मदत होते. अॅगाथानं लिहिलेल्या ३३ कादंबऱ्या आणि ५०हून अधिक कथांमधून पायरो पुन्हा पुन्हा भेटत राहिला. पायरोचं पात्र पुढे रंगमंच, छोट्या-मोठ्या पडद्यावर अनेकांनी रंगवलं आणि अजूनही पायरो तितकाच खिळवून ठेवतो, कारण अॅगाथाची कथनशैली कधीच भडक, अतिरक्तरंजित नव्हती. वास्तवादी होती. पहिल्या महायुद्धात नर्स म्हणून काम करताना अॅगाथाला विविध औषधं आणि विषांविषयी सखोल ज्ञान मिळालं; ते ज्ञान तिच्या पुढील कादंबऱ्यांमध्ये महत्त्वाचं ठरलं आणि तिच्या गुन्हेगारी कथांना वेगळा वास्तववाद दिला.अॅगाथाची ‘मिस मार्पल’सुद्धा फेमस डिटेक्टिव्ह आहे. मिस जेन मार्पलचा पहिला उल्लेख १९२७मध्ये प्रकाशित झालेल्या द ट्युसडे नाइट क्लब या कादंबरीत झाला. मिस मार्पल एक बुद्धिमान, वयोवृद्ध, इंग्लिश कंट्रीसाइड भागात राहणारी, अविवाहित स्त्री आहे. दिसायला साध्यासुध्या असणाऱ्या, सतत विणकाम करणाऱ्या, गावातल्या गप्पांमध्ये रमणाऱ्या मिस मार्पलची निरीक्षणशक्ती जबरदस्त आहे. गावातील माणसांचं वर्तन, त्यांचे स्वभाव, समाजरचना यांचं तिनं आयुष्यभर जे निरीक्षण केलं, त्यावरून ती गुन्हे उकलते. अॅगाथा ख्रिस्तीनं मिस मार्पलवर १२ कादंबऱ्या आणि २० लघुकथा लिहिल्या. मिस मार्पलच्या कथांमध्ये गुन्हे उकलताना कोणताही मोठा नाट्यकल्लोळ नसतो, ती अगदी शांतपणे, विचारपूर्वक आणि मानवी स्वभावाचा अभ्यास करून गुन्हेगाराला ओळखते.अॅगाथाचे हे दोन्ही गुप्तहेर इतके प्रभावी होते, की अॅगाथानं नवनवे विक्रम केले, जे अजूनही कोणी मोडलेले नाहीत. अॅगाथा ख्रिस्ती ही सर्वात जास्त पुस्तक विक्री झालेली म्हणजेच ‘बेस्ट सेलिंग’ कादंबरीकार म्हणून ओळखली जाते. युनेस्कोच्या इंडेक्स ट्रान्स्लेशनमच्या नोंदींनुसार अॅगाथा ख्रिस्ती आजही सर्वाधिक अनुवाद झालेल्या पुस्तकांची लेखिका आहे. १००हून अधिक भाषांमध्ये तिच्या पुस्तकांचे अनुवाद प्रकाशित झाले आहेत. अॅगाथानं लिहिलेलं माउसट्रॅप हे ‘लाँगेस्ट रनिंग’ मर्डर मिस्ट्री नाटक आहे. लंडनच्या वेस्ट एंड थिएटरमध्ये १९५२मध्ये पहिल्यांदा माउसट्रॅप रंगमंचावर आलं. हे नाटक आजही तिथं परफॉर्म होतं आहे. कोविडचा वर्षभराचा काळ सोडला (कोविड ही महासाथ, तुझ्या काळात आलेल्या रशियन एन्फ्लुएन्झासारखीच. जग जवळ आलं म्हणण्याच्या एकविसाव्या शतकात या साथीमुळे मात्र आख्खं जग जागच्या जागी थांबलं रे!), तर माउसट्रॅपच्या सादरीकरणात खंड पडलेला नाही.सन १९७२ची घटना. अठरा वर्षांच्या शर्ली डॉसननं अॅगाथाला पत्र लिहून लिखाणासंदर्भाने सल्ला मागितला. अॅगाथा तेव्हा प्रसिद्धीशिखरावर होती, पण तिनं स्वतः शर्लीला उत्तर पाठवलं - ‘If you really want to write you won’t be able to help doing it. Try out different ways - different kinds of stories. It’s all ‘trial and error,’ really. One needs both luck and persistence.’ अॅगाथानं शर्लीसारख्या अनेकींना लिखाणासाठी प्रेरित केलं. अॅगाथा ख्रिस्ती पुढं ‘डेम’ ॲगाथा ख्रिस्ती झाली. ‘डेम’चं महत्त्व तुला वेगळ्यानं सांगायची गरज नाही, कारण तूही ‘सर’ आर्थर कॉनन डॉयल आहेस! .Premium| Vishwas Patil: साहित्य संमेलनाचे बदललेले स्वरूप आणि मराठी साहित्याची सद्यस्थिती काय?.गुप्तहेरगिरीसाठी निरीक्षणशक्ती उत्तम असावी लागते, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘फादर ब्राउन’. जी. के. चेस्टर्टन यांनी १९१०-१९३६ या सुमारास लिहिलेल्या लघुकथांमधून फादर ब्राउन वाचकांसमोर आले. फादर ब्राउन रोमन कॅथलिक प्रीस्ट आहेत. गोल भिंगांचा चष्मा घालणारे, सोबत एक लांब काळी छत्री ठेवणारे आणि सायकलवरून फिरणारे फादर ब्राउन पटकन कुठंही मिसळून जातात, त्यामुळे त्यांच्या गुप्तहेरगिरीकडे सहसा कुणाचं लक्ष जात नाही. बीबीसीनं केलेल्या सीरिजमध्ये रॉबिन विल्यम्सनं इतका मस्त फादर ब्राउन साकारलाय ना मला खात्री आहे, तुलाही बघायला आवडला असता.अॅगाथा आणि चेस्टर्टन दोघंही ब्रिटिश, तूही ब्रिटिश. पण असे साहित्यिक गुप्तहेर काही फक्त ब्रिटनमध्येच उदयाला आले असं समजू नकोस. अमेरिका, फ्रान्स, इटली; इकडे पूर्वेकडे जपान, चीन इथंही काही लोकप्रिय गुप्तहेर होऊन गेले. पण मला तुला ओळख करून द्यायची आहे ती आमच्या देसी गुप्तहेरांची.माझ्या भारतातसुद्धा अनेक हुशार हुशार गुप्तहेर होऊन गेले बरं का! त्यात प्रामुख्यानं नावं घ्यावीत असे दोन्ही गुप्तहेर बंगाली बाबू आहेत. पहिला, व्योमकेश बक्षी (मूळ भाषेत ब्योमकेश बख्शी) आणि दुसरा फेलूदा.व्योमकेश बक्षीचे जन्मदाते शरदिन्दु बंद्योपाध्याय. व्योमकेश स्वतःला कधीच डिटेक्टिव्ह म्हणवत नाही, तो स्वतःची ओळख ‘सत्यान्वेषी’ म्हणजेच सत्याचा शोध घेणारा - अशी करून देतो. बंद्योपाध्याय यांच्या १९३२मध्ये आलेल्या ‘पोथेर कांता’ कथेमध्ये व्योमकेश पहिल्यांदा भेटला. पण १९३४मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘सत्यान्वेषी’मध्ये व्योमकेशची नीट रीतसर ओळख झाली. तुझ्या शेरलॉकच्या करामती तू वॉटसनच्या तोंडून वदवून घेतल्यास, तसंच काही कथांमध्ये व्योमकेशची हेरगिरी त्याचा मित्र अजितकुमार बंडोपाध्यायनं वाचकांना सांगितली. व्योमकेशबरोबर रहस्य उलगडत जाताना त्याकाळातल्या कलकत्याची सफर होते आणि बंगाली संस्कृतीचंही दर्शन घडतं. शरदिन्दुंनी कथा बंगालीत लिहिल्या असल्या, तरी नंतर त्या अनेक भाषांमध्ये अनुवादित झाल्या, त्यामुळे भारतातल्या इतर भाषकांनाही व्योमकेशची ओळख झाली. साधारण तीन दशकांच्या काळात व्योमकेशच्या ३२ कथा प्रसिद्ध झाल्या. त्याला गमतीनं ‘इंडियन शेरलॉक होम्स’सुद्धा म्हणतात. मला वाटतं, तू व्योमकेशच्या कथा वाचल्यास, तर तुलाही तो आवडला असता - कारण तोही सत्य, तर्कशास्त्र आणि मानवी स्वभावाच्या अभ्यासावर विश्वास ठेवतो.दुसरा बंगाली बाबू म्हणजे प्रदोष सी. मित्तिर अर्थात फेलूदा. आमच्याकडचे प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक आणि लेखक सत्यजित रे यांच्या लेखणीतून अवतरलेला हा गुप्तहेर... तरुण, उंच, देखणा, तीक्ष्ण बुद्धीचा आणि शांत स्वभावाचा. (तीक्ष्ण बुद्धी हा गुप्तहेर होण्यासाठी पहिला आवश्यक गुण असतो, नाही का?) त्याची खासियत म्हणजे तो केवळ गुन्हे सोडवत नाही, तर त्यातून वाचकांना प्रवास, इतिहास आणि संस्कृतीचा एक रोमांचक अनुभवही देतो. फेलूदाच्या कहाण्या त्याचा चुलत भाऊ तपेश ऊर्फ तोपशे वाचकांना सांगतो. फेलूदा, तोपशे आणि त्यांच्याबरोबर अनेकदा असणारे लालमोहनबाबू अर्थात रहस्यकथा लेखक जटायू यांचं त्रिकुट धमाल आहे. सत्यजित रे यांनी फेलूदाच्या पात्रनिर्मितीची प्रेरणा तुझ्याकडूनच घेतली, असं माझ्या वाचनात आलं.माझ्या मराठीतही (तुझी इंग्रजी, तशी माझी मातृभाषा मराठी) गुप्तहेरांची जुनी परंपरा आहे बरं. गुप्तहेर किंवा रहस्यकथा म्हटलं की कोणीही मराठी माणूस पहिलं नाव बाबूराव अर्नाळकरांचंच घेईल. मराठी माणसाला गुप्तहेर कथा वाचायची सवय जर कोणी लावली असेल, तर ती अर्नाळकरांनी. बाबूराव अर्नाळकरांचे ‘झुंजार’, ‘धनंजय’ आदी काल्पनिक गुप्तहेर आजही एका आख्ख्या पिढीच्या मनावर राज्य करतायत. माझ्या वडिलांच्या पिढीतल्या अनेकांनी अर्नाळकरांच्या पुस्तकांचा झपाट्यानं फडशा पाडला. अर्नाळकरांच्या पुस्तकांच्या विक्रीची मोठी रंजक कथा आहे. सुरुवातील काही मुलं त्यांची पुस्तकं घेऊन फूटपाथवर बसायची. लोकांनाही त्याची सवय झाली. मग कालांतरानं वाचकसंख्या वाढायला लागल्यावर पुस्तक विक्री केंद्रं सुरू झाली.मला गुप्तहेरकथा आवडतात म्हटल्यावर, जुन्या पिढीतल्या अनेकांनी मला अर्नाळकर वाचण्याचा सल्ला दिला होता. त्यामुळे सगळी नाही, पण काही पुस्तकं मी वाचली. अर्नाळकर कमालीच्या साध्या शैलीत लिहायचे, त्यांची भाषा प्रभावी आणि बोलकी होती आणि म्हणूनच ती कदाचित मोठ्या वाचकवर्गापर्यंत सहज पोहोचली. हा माणूस आयुष्यभर लिहीत राहिला, नंतर डोळ्यांनीच साथ देणं थांबवलं, तेव्हा अर्नाळकरांनी लिखाण थांबवलं. आर्थर, आमच्या बाबूरांवाच्या नावावर विश्वविक्रमपण आहे! जगातल्या सगळ्या विक्रमांची गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद होत असते. १९२६ ते १९८४ या काळात तब्बल १,०९२ रहस्यकादंबऱ्या लिहिण्याचा विक्रम अर्नाळकरांनी केल्यानं गिनिज बुकात त्यांची नोंद झाली. यानंतरही त्यांनी अनेक कादंबऱ्या लिहून १,४८०चा टप्पा गाठला; त्यातही १००हून अधिक कथानायक होते आणि एक लाखाहून अधिक पात्रं होती... बाप रे बाप! .Premium|Gold Investment : सोन्यामध्ये नियमित गुंतवणूक यापुढेही फायदेशीर!.बाबूरांवाच्या इतक्या साऱ्या कादंबऱ्या वाचकांनी उचलून धरल्या. लोक तुझ्या शेरलॉकची जशी वाट बघायचे ना, तसाच मराठी वाचक बाबूरांवांच्या काळा पहाड, झुंजारची वाट बघायचे. भारतीय संगीत क्षेत्रातल्या दिग्गज लता मंगेशकर आणि आशा भोसले अर्नाळकरांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कादंबऱ्या मागून आणत असत म्हणे. लतादीदींच्या पर्समध्येच बाबूरांवाची कादंबरी असायची आणि गाण्याच्या मधल्या वेळात त्या ती कादंबरी वाचायच्या असा उल्लेख मला निवडक बाबूराव अर्नाळकर पुस्तकामध्ये सापडला.मराठीमधला आणखी एक अगदी जिवाभावाचा मित्र वाटावा असा डिटेक्टिव्ह म्हणजे भा. रा. भागवतांचा ‘फास्टर फेणे’. लहानपणी हे नाव पहिल्यांदा वाचल्यावर मला जेवढी गंमत वाटली होती, तेवढीच अजूनही वाटते. फा.फे. रूढार्थानं डिटेक्टिव्ह नव्हे, पण तरीही त्याला तसं म्हणावंसं वाटतं. तो आहे एक शाळकरी मुलगा. त्याच्या वयाला शोभेसा, कदाचित थोडा जास्तच, चौकस स्वभाव आहे त्याचा. नको तिथं कडमडणं हा त्याचा स्थायीभाव. शांत बसणं त्याला जमत नाही, त्याच्या काटकुळ्या तंगड्यांनी सुसाट पळतफा.फे.नं त्याच्या वयाच्या वाचक-मित्रांना प्रतापगडाच्या बोगद्यातून फिरवून आणलं, पुण्याच्या पुरातसुद्धा बालवाचकांना घेऊन गेला. पार काश्मीरपर्यंत नेऊन गुन्हेगारांचा सामना केलाय फा.फे.नं!हा किशोरवयीन फास्टर फेणे असो किंवा आजीबाई असलेली मिस मार्पल... किंवा शेरलॉक, पायरो, व्योमकेश, फेलूदा, झुंजार, धनंजय... या साऱ्यांनी मनोरंजनाची आगळीच कवाडं खुली केली. आभार प्रदर्शन केल्यासारखं वाटेल, पण खरंच या साऱ्यांचे आणि माझी ज्यांच्याशी फारशी ओळख नसलेल्या व इथं उल्लेख करू न शकलेल्या इतर अनेक काल्पनिक गुप्तहेरांचे आम्ही सारे वाचक जन्मभर ऋणी राहणार हे नक्की!आत्ता तुला हे पत्र लिहिलं कारण तुझ्या शेरलॉक होम्सचं आणखी एक ॲडाप्टेशन नुकतंच पाहण्यात आलं - एक देसी ॲडाप्टेशन - शेखर होम नावाचं. ते बघून, इतक्या वर्षांनंतरही शेरलॉकचं गारुड ओसरलेलं नाहीये, हे तुला सांगावंस वाटलं आणि हे पत्र लिहिलं. ज्या काळातून तुला हे पत्र लिहितेय, त्या काळात आता खरंतर कोणी पत्रबित्र लिहीत नाही, सगळे मेसेज करतात. तंत्रज्ञानानं काय कमाल केलीये म्हणून सांगू! तो मोठा विषय आहे. ही प्रगती सांगायला नंतर कधीतरी दुसरं पत्र लिहीन.तूर्तास, Adieu!ता. क. पुढे भविष्यात एखादं टाइम मशिन वगैरे तयार झालं, तर मी तुला व्यक्तिशः भेटायला नक्की येईन, माझी इच्छा आहे ती. पण तुला चालेल ना?-------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 