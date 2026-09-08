Premium|Fasting Health Benefits : श्रावणातील उपवास आरोग्यासाठी की दुप्पट कॅलरीजसाठी?

डॉ. सुबोध देशमुखश्रावणात उपवास करण्याचा मुख्य उद्देश पोटाला विश्रांती देणे होता, मात्र आजकाल उपवासाच्या दिवशीच लोक जास्त खातात. सकाळी साबुदाणा खिचडी, दुपारी बटाट्याचा कीस, संध्याकाळी साबुदाण्याचे वडे किंवा शेंगदाणे यांमुळे शरीराला नेहमीपेक्षाही दुप्पट कॅलरीज मिळतात. पोटाला विश्रांती मिळण्याऐवजी त्याच्यावर पचनाचा दुप्पट ताण पडतो.पवित्र मानला जाणारा श्रावण महिना सध्या सुरू आहे. आपल्याकडे श्रावणात बहुतांश घरात उपवासाचे व्रत पाळले जाते. कोणी श्रावणी सोमवार पाळते तर कोणी महिनाभर हलका आहार घेते. पूर्वीच्या काळात ऋतुबदलामधून शरीराला आजारांपासून वाचवण्यासाठी आणि पचनसंस्थेला विश्रांती देण्यासाठी उपवासाची ही सुंदर परंपरा सुरू झाली असावी. मात्र, आजच्या काळात उपवासाच्या नावाखाली तळलेले साबुदाण्याचे वडे, बटाटे आणि शेंगदाणे खाण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे. आधुनिक विज्ञानानेही उपवासाला ‘ऑटोफॅजी’ म्हणजेच शरीराची अंतर्गत स्वच्छता करणारी नैसर्गिक पद्धत मानले आहे. श्रावणातील उपवासाचे धार्मिक महत्त्व टिकवून त्याचा आरोग्यासाठी कसा उत्तम फायदा करून घ्यावा हे खालील काही मुद्द्यांमधून सोप्या भाषेत समजून घेऊ या..श्रावण महिना आणि ऋतुबदलाचे आरोग्यशास्त्रश्रावण महिना हा प्रामुख्याने पावसाळ्यात येतो. या दिवसांत आकाशात ढग दाटलेले असतात आणि ऊन खूप कमी पडते. निसर्गातील या बदलामुळे मानवी शरीरातील पचनशक्ती म्हणजेच पोटातील अग्नी मंदावतो. पावसाळ्यात दूषित पाणी आणि हवेतील ओलसरपणामुळे पचनाचे आजार होण्याचा धोका जास्त असतो. अशा वेळी पचनसंस्थेवर जास्त ताण पडू नये, म्हणून निसर्गाने आणि आपल्या संस्कृतीने श्रावणात उपवास करण्याची आणि हलका सात्त्विक आहार घेण्याची उत्तम पद्धत आखून दिली आहे.उपवास म्हणजे काय?उपवास या शब्दाचा सोपा अर्थ म्हणजे शरीराला अन्नापासून काही काळ विश्रांती देणे. आधुनिक विज्ञानाने यालाच ‘ऑटोफॅजी’ असे नाव दिले आहे. आपण काही तास काहीही खात नाही, तेव्हा शरीर पचनाचे काम थांबवून आतली स्वच्छता सुरू करते. शरीर स्वतःच्याच आत साचलेला कचरा, खराब झालेल्या पेशी आणि अतिरिक्त चरबी जाळून टाकते आणि नवीन ताजी ऊर्जा तयार करते. म्हणजेच उपवास हा पोटातला कचरा साफ करण्याचा निसर्गाने दिलेला एक उत्तम पर्याय आहे.उपवासाचा पचनसंस्थेला दुप्पट ताणश्रावणात उपवास करण्याचा मुख्य उद्देश पोटाला विश्रांती देणे होता, मात्र आजकाल उपवासाच्या दिवशीच लोक जास्त खातात. सकाळी साबुदाणा खिचडी, दुपारी बटाट्याचा कीस, संध्याकाळी साबुदाण्याचे वडे किंवा शेंगदाणे यांमुळे शरीराला नेहमीपेक्षाही दुप्पट कॅलरीज मिळतात. पोटाला विश्रांती मिळण्याऐवजी त्याच्यावर पचनाचा दुप्पट ताण पडतो. परिणामी उपवास करूनही लोकांचे वजन वाढते, ॲसिडिटी होते आणि आळस येतो. ही सवय पूर्णपणे बदलणे गरजेचे आहे.साबुदाण्याच्या खिचडीचे सोपे गणितसाबुदाणा हे मूलतः कोणतेही नैसर्गिक धान्य नसून, तो कंदाच्या चोथ्यापासून तयार केलेला स्टार्च आहे. साबुदाण्यात कोणतीही प्रथिने किंवा जीवनसत्त्वे नसतात, यात फक्त कर्बोदके (कार्ब्स) असतात. आपण भरपूर शेंगदाणे घालून भरपूर तेलात किंवा तुपात साबुदाणा खिचडी करतो, तेव्हा ती पचायला अतिशय जड होते. यामुळे रक्तातील साखर अचानक वेगाने वाढते. साबुदाणा पूर्णपणे बंद करण्याची गरज नाही, पण तो कमी प्रमाणात खावा आणि त्यात तेलाचा वापर अत्यंत मर्यादित ठेवावा..उपवासासाठी वरीचा तांदूळ उत्तमसाबुदाण्याच्या तुलनेत वरीचा तांदूळ/मोरधन/भगर आरोग्यासाठी अतिशय गुणकारी असते. यामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर आणि खनिजे असतात. हे पचायला हलके असते आणि त्याने रक्तातील साखर एकदम वाढत नाही. श्रावणात उपवास सोडताना किंवा उपवासाच्या जेवणात भगरीची भाकरी किंवा मऊ खिचडी खाणे पोटासाठी लाभदायक ठरते. यामुळे पोटही भरते आणि शरीराला ताकदही मिळते.शेंगदाणे, बटाट्याचा अतिवापर टाळाउपवासाच्या प्रत्येक पदार्थात दाण्याचे कूट आणि बटाटा घालण्याची आपल्याला सवय असते. शेंगदाणे हे नक्कीच पौष्टिक आहेत, पण ते अतिप्रमाणात आणि तळून खाल्ल्यास पोटात गॅस आणि ॲसिडिटी निर्माण करतात. बटाटा हासुद्धा स्टार्चने भरलेला असतो, तो वजन वाढवतो. उपवासाला बटाट्याऐवजी रताळे किंवा भोपळ्याचा वापर करावा. रताळ्यात फायबर चांगले असते आणि ते पोटासाठी अत्यंत गुणकारी मानले जाते.राजगिरा आणि नाचणीआपल्या पूर्वजांनी उपवासासाठी राजगिरा हा सर्वात श्रेष्ठ पदार्थ मानला आहे. राजगिऱ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम आणि प्रथिने असतात. श्रावणाच्या उपवासात राजगिऱ्याच्या पिठाची भाकरी, राजगिऱ्याची खीर किंवा लाडू शरीराला प्रचंड ऊर्जा देतात. यामुळे हाडे मजबूत होतात आणि दिवसभर थकवा जाणवत नाही. उपवासात साबुदाण्यापेक्षा राजगिऱ्याचा वापर वाढवणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर ठरते.फलाहार उत्तम पर्यायउपवासाचा खरा अर्थ फलाहार असा आहे. उपवासाच्या दिवशी अन्न पूर्णपणे टाळून ताज्या फळांचे सेवन करणे सर्वात उत्तम मानले जाते. सफरचंद, केळी, डाळिंब, पेरू किंवा पपई ही फळे खाल्ल्याने शरीराला नैसर्गिक साखर, जीवनसत्त्वे आणि पाणी मिळते. फळे पचायला खूप सोपी असतात, त्यामुळे पोटाला पूर्ण विश्रांती मिळते आणि शरीराची आतून स्वच्छता होण्यास मदत होते..Premium|Vitamin B12 and D3 deficiency : सतत थकवा जाणवतोय? व्हिटॅमिन बी-१२ आणि डी-३ची कमतरता असू शकते.दुग्धजन्य पदार्थांचा योग्य वापरउपवासाला दूध, दही आणि ताक यांचे सेवन करण्याची जुनी पद्धत आहे. यातही गोड दुधापेक्षा ताक आणि दही खाणे पचनसंस्थेसाठी जास्त फायदेशीर असते. दह्यामध्ये असणारे चांगले जिवाणू म्हणजेच प्रोबायोटिक्स आपल्या आतड्यांची स्वच्छता करतात. दुपारी जेवणासोबत एक ग्लास घट्ट ताक प्यायल्याने पोटातील जळजळ शांत होते आणि उपवासामुळे होणारी ॲसिडिटी सहज टळते.उपवासात भरपूर पाणी पिणे आवश्यकअनेक लोक उपवासाच्या दिवशी अधूनमधून पाणी प्यायचे विसरतात. शरीर स्वतःची आतून स्वच्छता करत असते म्हणजेच जेव्हा ऑटोफॅजी सुरू असते, तेव्हा शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यासाठी पाण्याची खूप गरज असते. दिवसभरात साधे पाणी, कोमट पाणी किंवा लिंबू पाणी भरपूर प्यावे. शहाळ्याचे पाणी प्यायल्याने शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्स टिकून राहतात आणि उपवास असूनही चेहरा टवटवीत दिसतो.सोळा तासांचा नैसर्गिक उपवासश्रावणात उपवास करताना रात्रीचे जेवण लवकर म्हणजेच संध्याकाळी सात ते आठच्या दरम्यान करून घ्यावे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी नऊ ते दहा वाजेपर्यंत काहीही खाऊ नये. असा सोळा तासांचा उपवास पाळल्यास शरीराला काहीही न खाता विश्रांती मिळते. या सोळा तासांत रक्तातील इन्सुलिन पूर्ण शांत होते आणि शरीर आत साचलेली जुनी चरबी जाळण्यास सुरुवात करते. हा सोपा नियम पाळल्यास वजन सहज नियंत्रणात राहते.ॲसिडिटी आणि डोकेदुखी टाळण्यासाठीचे उपायउपवासाच्या दिवशी अनेक लोकांना डोके दुखणे किंवा तीव्र ॲसिडिटी होण्याचा त्रास होतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे सकाळपासून काहीही न खाणे आणि सतत चहा किंवा कॉफी पिणे. रिकाम्या पोटी चहा प्यायल्याने पोटातील ॲसिड वेगाने वाढते. सकाळी चहाऐवजी भिजवलेले बदाम किंवा एक केळे खावे. उपवासाच्या दिवशी अति चहा पिण्याची सवय पूर्णपणे सोडून द्यावी..सात्त्विक आहाराचे मानसिक फायदेश्रावण महिन्यात केवळ अन्नाचा उपवास नसतो, तर मन शांत ठेवणे हाही त्याचा एक भाग असतो. उपवासामुळे आणि सात्त्विक आहार घेतल्यामुळे शरीरातील आळस दूर होतो. पचनसंस्थेवर ताण नसल्याने मेंदूला जास्त रक्तपुरवठा होतो, त्यामुळे मन प्रसन्न आणि शांत राहते. रागावर नियंत्रण ठेवणे आणि ध्यानधारणा करणे यामुळे मानसिक आरोग्य सुधारते.तळलेले पदार्थ टाळा, भाजलेले पदार्थ खाउपवासाला साबुदाणा वडा किंवा इतर तळणीचे पदार्थ खाणे म्हणजे आरोग्याशी खेळण्यासारखे आहे. तळलेले पदार्थ पचायला अत्यंत कठीण असतात. उपवासाच्या दिवशी तळलेल्या पदार्थांऐवजी शेंगदाणे भाजून खावेत, रताळे उकडून खावेत किंवा राजगिऱ्याच्या लाह्या खाव्यात. कमी तेलात किंवा तुपात केलेले पदार्थ खाल्ल्याने शरीराला खऱ्या अर्थाने हलकेपणा जाणवतो.उपवास सोडताना घ्यायची काळजीउपवास सोडताना म्हणजेच पारणे करताना एकदम जड अन्न किंवा भरपूर गोड खाऊ नये. दिवसभर शांत असलेल्या पोटामध्ये एकदम जड अन्न गेल्यास पचन बिघडते. उपवास सोडताना सुरुवातीला थोडेसे पाणी किंवा फळांचा रस घ्यावा. त्यानंतर वरीचा भात किंवा हलकी पोळी-भाजी असा साधा आणि सोपा आहार घ्यावा जेणेकरून पोटाला त्रास होणार नाही.कडक उपवास कोणी करू नये?श्रावणात उपवास करताना स्वतःच्या प्रकृतीचा विचार करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. मधुमेह असणारे, उच्च रक्तदाब असणारे किंवा गरोदर महिला यांनी कडक उपवास करू नये. लहान मुलांनी आणि वृद्धांनीही जास्त वेळ उपाशी राहणे टाळावे. अशा लोकांनी केवळ तळलेले पदार्थ सोडून फळे खाऊन आणि दूध पिऊन उपवास करावा. शरीर निरोगी ठेवणे हीच ईश्वराची खरी सेवा आहे.श्रावण महिन्यातील उपवास ही निसर्गाने आणि आपल्या ऋषीमुनींनी दिलेली आरोग्याची एक अत्यंत अमूल्य भेट आहे. उपवासाचा खरा उद्देश साबुदाणा आणि बटाटे खाऊन पोट भरणे हा नसून, पोटाला विश्रांती देऊन शरीराची अंतर्गत स्वच्छता करणे हा आहे. विज्ञानाची ऑटोफॅजी संकल्पना आणि आपली श्रावणातील परंपरा यांची योग्य सांगड घातली, तर आपण नक्कीच निरोगी राहू शकतो. या श्रावणात आपण योग्य सात्त्विक आणि हलका आहार घेऊन उपवासाचा आरोग्यादायी आनंद घेऊ या.लेखक अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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