Premium|Geographical Types Of Resorts : रिसॉर्टची सफर

रिसॉर्ट म्हटल्यावर डोळ्यांसमोर येतं आलिशान हॉटेल... जिथं बसून आपण मनमोहक दृश्यांचा आनंद घेऊ शकतो, विविध ॲक्टिव्हिटीज करू शकतो. त्यामुळे दरवेळी विविध ठिकाणांना भेटी देत फिरण्यापेक्षा रिसॉर्टमध्ये राहण्याकडे लोकांचा कल वाढू लागला आहे. भौगोलिक वैशिष्ट्यांनुसार त्याठिकाणी रिसॉर्ट्स उभारलेली आढळतात. आजकाल रिसॉर्ट्सचे स्थळानुसार प्रकार निर्माण झाल्यामुळे लोकांना आवडीनुसार पर्याय निवडता येतात.हल्ली सुट्टी मिळाल्यावर रिसॉर्टवर राहण्याचा कल वाढला आहे. त्यामुळे रिसॉर्ट आरामाचा आणि फिरण्याचा एक उत्तम पर्याय झाला आहे. आजकाल रिसॉर्ट्स असतातही अनेक प्रकारची... बीच रिसॉर्ट, हेरिटेज रिसॉर्ट, डेझर्ट रिसॉर्ट वगैरे. त्यामुळे रिसॉर्टची निवड करताना जरा गोंधळल्यासारखं होतं. म्हणूनच आपल्या आवडीनुसार आणि सोयीनुसार रिसॉर्ट निवडलं, तर मनसोक्त आराम करता येईल आणि सुट्टी खऱ्या अर्थानं संस्मरणीय ठरेल..बीच रिसॉर्टसमुद्र किनारा आवडणाऱ्या लोकांसाठी या प्रकारचं रिसॉर्ट म्हणजे पर्वणीच! हे रिसॉर्ट समुद्रकिनाऱ्यांवर उभारलेलं असतं, त्यामुळे समुद्र थेट खोलीच्या खिडकीतून दिसतो. वॉटर स्पोर्ट्स, पोहणं आणि सनबाथ अशा सुविधा इथं उपलब्ध असतात. सीफूड आवडणाऱ्यांसाठी इथं खायची चंगळच असते. हवं तेव्हा किनाऱ्यावर मनसोक्त हिंडावं, भूक लागली की रिसॉर्टवर परतावं, हे समीकरण अशा रिसॉर्टमध्ये जमून येतं. जगभरात ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, स्पेन, मेक्सिको येथे असलेल्या किनाऱ्यांमुळे पर्यटक येथील रिसॉर्ट्सकडे आकर्षित होतात. तर महाराष्ट्रातील कोकणासह भारतात गोवा, केरळ, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिळनाडू, कर्नाटक येथील किनारपट्ट्यांवर असलेल्या बीच रिसॉर्ट्सकडे पर्यटकांचे पाय पुन्हा पुन्हा वळत राहतात.आयलंड रिसॉर्टचारही बाजूंनी समुद्रानं घेरलेल्या जमिनीवर म्हणजेच बेटावर हे रिसॉर्ट असतं. मासेमारी, कायाकिंगसारख्या पाण्याशी जोडल्या गेलेल्या ॲक्टिव्हिटीज इथं करता येतात. शिवाय, किनारा जवळच असल्यानं पाण्यात खेळण्याची मजाही लुटता येते. बेटांवरील स्थानिकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळते. प्रवाळ खडकांबद्दल आणि समुद्राबद्दल आकर्षण वाटणाऱ्या लोकांसाठी हे रिसॉर्ट उत्तम पर्याय ठरू शकतं. जगात श्रीलंका, जपान, मालदीव्ज, बाली, ग्रीनलॅँड, ऑस्ट्रेलिया इथं अशी रिसॉर्ट््स आहेत. भारतात अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर आयलंड रिसॉर्ट््सची मजा अनुभवता येते..माउंटन रिसॉर्टडोंगररांगांत किंवा डोंगरांच्या पायथ्याशी राहणं केवढं सुखदायी असावं! डोंगराळ प्रदेशात अशा सुखकारक वास्तव्यासाठी पर्वतीय रिसॉर्ट बांधलेलं असतं. या रिसॉर्टमध्ये राहणाऱ्यांसाठी स्कीइंग, ट्रेकिंग करण्याची सोय असते. शिवाय पर्वतातील प्रेक्षणीय स्थळं पाहता येतात. ट्रेकिंग आणि एकांत आवडणाऱ्यांसाठी, तसंच चिंतन-मनन करण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी असं रिसॉर्ट बेस्ट असतं. या रिसॉर्टमध्ये राहून थंड हवेच्या प्रदेशात राहिल्याचाही अनुभव घेता येतो. पर्वत, डोंगरांचं वरदान लाभलेली जगभरातली ठिकाणं म्हणजेच अमेरिकेतील रॉकीज आणि ॲँडिज पर्वत, युरोपातील आल्प्स पर्वतरांग, रशिया अशा ठिकाणी रिसॉर्ट््स लोकप्रिय आहेत. भारतात हिमालयाच्या कुशीत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये माउंटन रिसॉर्ट््स आहेत.लेक रिसॉर्टया प्रकारचं रिसॉर्ट मुख्यतः तलावावर किंवा तलावाकाठी, धरणांच्या बॅकवॉटरपाशी असतं. हे रिसॉर्ट बहुतेकवेळा कॉटेजच्या रचनेत बांधलेलं असतं. बोटिंग, मासेमारी आणि वॉटर स्कीइंगसारख्या अॅक्टिव्हिटीज इथं करता येतात. परदेशात स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, आइसलॅँड, फिनलंड, अमेरिका अशा अनेक तळी असलेल्या देशांत लेक रिसॉर्ट््स प्रसिद्ध आहेत. तर, भारतात काश्मीर, केरळ, महाराष्ट्र, तमिळनाडू इथं लेक रिसॉर्ट््स आहेत..हेरिटेज रिसॉर्टआता ऐतिहासिक ठिकाणीही रिसॉर्ट उभारण्याचा ट्रेंड आला आहे. या प्रकारचं रिसॉर्ट बहुतेकदा ऐतिहासिक इमारती किंवा वाड्यात-किल्ल्यात वसलेलं असतं. हे रिसॉर्ट ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या ठिकाणी राहण्याची संधी देतं. पारंपरिक वास्तुकलेसह आधुनिक सुविधेचा एकत्र परिपाक याठिकाणी अनुभवता येतो. भूतकाळाची झलक बघायला मिळते. इतिहासाची आवड असणाऱ्यांना अशी रिसॉर्ट््स खुणावतात. जगात फ्रान्स, इटली, जर्मनी, अमेरिका, रशिया अशा इतिहाससंपन्न देशांत हेरिटेज रिसॉर्ट््स आढळतात. भारतात महाराष्ट्र, राजस्थान, दक्षिणेतील राज्यं, पश्चिम बंगाल याठिकाणी अशी रिसॉर्ट््स बांधलेली आहेत.जंगल रिसॉर्टवनांच्या नैसर्गिक माहोलमध्ये जंगलांच्या आत किंवा जंगलाजवळ हे रिसॉर्ट असतं. जंगल आणि वन्यजीव बघायला आवडणाऱ्यांसाठी हे रिसॉर्ट म्हणजे स्वर्गच! याठिकाणी वन्यजीव सफारी करण्याची आणि पक्षी निरीक्षणाची संधी मिळते. त्याशिवाय जंगलात हायकिंग, सायकलिंगही करता येतं. निसर्गाच्या जवळ असण्याचा आनंद मिळतो. ॲमेझॉन जंगलाजवळील काही देशांत, तसंच थायलंड, श्रीलंका, मलेशिया, व्हिएतनाम, न्यूझिलंड, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका अशा जंगल लाभलेल्या देशांत जंगल रिसॉर्ट््स आहेत. भारतात केरळ, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये, तर महाराष्ट्रात ताडोबा, पेंच अशा अभयारण्यांच्या ठिकाणी या रिसॉर्टचा आनंद लुटता येतो..डेझर्ट रिसॉर्टवाळवंटीय प्रदेशाचा अनोखा अनुभव देणारं रिसॉर्ट म्हणजे डेझर्ट रिसॉर्ट. हे रिसॉर्ट चक्क वाळवंटात असतं. वाळवंटाचं मोहक दृश्य बसल्या जागी पाहायचं, तर या रिसॉर्टमध्ये जाऊन राहावं लागेल. गरम आणि शीत वाळवंट अशा दोन्ही वाळवंटीय प्रदेशांत ही रिसॉर्ट््स उभारलेली दिसतात. उंट सफारी, जीप सफारी आणि वाळवंटीय जीवनशैलीचा अनुभव इथं लुटता येतो. सौदी अरेबिया, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, मोरोक्को अशा सहारा वाळवंटीय प्रदेश आणि ऑस्ट्रेलिया येथील हॉट डेझर्ट्समध्ये आणि उत्तर ध्रुवावरील थंड प्रदेशांत डेझर्ट रिसॉर्ट््स आहेत. भारतात राजस्थान, कच्छसह लेह-लडाख इथं डेझर्ट रिसॉर्टचा अनुभव घेता येतो.स्की रिसॉर्टफक्त आणि फक्त स्कीइंग आणि स्नो ॲक्टिव्हिटीजसाठी स्की रिसॉर्ट उभारलं जातं. स्की रिसॉर्ट पुरेशी बर्फवृष्टी होणाऱ्या भागातच बांधलं जातं. काही वेळा स्वयंपूर्ण 'डेस्टिनेशन रिसॉर्ट' म्हणूनही हे रिसॉर्ट बांधलं जातं, तर काही वेळा या रिसॉर्टसाठी बर्फाळ जागा खास तयार केल्या जातात. या रिसॉर्टमध्ये स्कीइंगपासून स्नोबोर्डिंग आणि इतर हिवाळी खेळ खेळता येतात. स्की रिसॉर्टचं प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, रिसॉर्टमध्ये लोकांना डोंगरावर नेण्यासाठी चेअरलिफ्ट्स आणि गोंडोला अशा स्की लिफ्ट्स असतात. तसंच, स्कीइंग शिकण्यासाठी स्की शाळा उपलब्ध असतात. आल्प्स पर्वतरांग, स्कॅन्डेनेव्हियन देशांत, तर भारतात काश्मीरमधील गुलमर्ग, उत्तराखंडमधील औली आणि हिमाचल प्रदेशातील सोलांग इथं स्की रिसॉर्ट््स आहेत..रिसॉर्टच्या स्थळांनुसार तिथं राहण्याची किंमत ठरते. हल्ली रिसॉर्टमध्ये प्रीवेडिंग फोटोशूट, लग्न सोहळा, इतर समारंभ साजरे करण्याचा ट्रेंड वाढतो आहे. ही रिसॉर्ट््स रोजच्या धावपळीच्या जीवनातून काही काळ तरी शांतता मिळवून देतात. एकूणच घर आणि हॉटेलचा एकत्रित आनंद देणारा रिसॉर्ट प्रकार पर्यटकांना सतत खुणावतो.. 