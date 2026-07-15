Premium|Warkari Sampraday Tradition : श्रीगुरू देहूकर महाराज फडाचा गौरवशाली आध्यात्मिक वारसा

प्रा. अशोक पाटील-महागावकर, बार्शीवारकरी संप्रदाय हा महाराष्ट्राच्या अध्यात्म, संस्कृती आणि सामाजिक जीवनाचा आत्मा मानला जातो. संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत नामदेव महाराज, संत एकनाथ महाराज आणि संत तुकाराम महाराज आदी संतांनी रुजविलेल्या भक्ती, समता आणि नामस्मरणाच्या विचारांचा प्रसार या फडाद्वारे केला जातो. या फडाने केवळ वारीची परंपरा टिकवून ठेवली नाही, तर संतवाङ्मयाचा प्रचार, हरिकीर्तन, समाजप्रबोधन आणि सात्त्विक जीवनशैलीचा संस्कार समाजात रुजविला. या परंपरेतील मानाचा आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेला फड म्हणजे श्रीगुरू देहूकर महाराज फड होय. आज या फडाची धुरा जगद्गुरू तुकाराम महाराजांचे अकरावे वशंज श्रीगुरू बाळासाहेब ज्ञानेश्वर माउली देहूकर महाराज संभाळत आहेत.सं त तुकोबारायांच्या कीर्तन, नामसंकीर्तन आणि हरिभक्तीच्या विचारांचा प्रसार या फडातून केला जातो. तुकाराम महाराजांच्या वडील घराण्याची एक शाखा श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे कायम वास्तव्यासाठी गेली. त्या शाखेतील श्रीगुरू वासुदेव महाराज देहूकर यांच्यापासून ही फड परंपरा सुरू झाली. प्रत्येक महिन्याच्या शुद्ध दशमी, एकादशी, द्वादशी या तीन दिवशी पंढरपुरामध्ये वारकऱ्यांचा मेळा जमवून कीर्तन नगरप्रदक्षिणा, भजन, खिरापत असे विधी या तीन दिवसांत पार पडत असत. तिथूनच फड परंपरेला आरंभ झाला. त्याबरोबरच पायी दिंडी घेऊन संतांच्या क्षेत्रांमध्ये जाऊन त्या त्या संतांचे समाधी सोहळे संपन्न करण्याची परंपरा या फडातून सुरू झाली. यामध्ये आजही आळंदी, पैठण, तेर, त्र्यंबकेश्वर, आरण या संतक्षेत्री हे कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहेत. आज देहूकर महाराजांचा फड अनेक शाखांद्वारे कार्यकत आहे..Premium|Warkari tradition legacy : अखंड वारकरी परंपरेचा भक्तिमय वारसा.लोकशिक्षणाचे माध्यमदेहूकर फडाची सर्वांत मोठी ओळख म्हणजे त्यांची अखंड कीर्तन आणि भजन परंपरा ही होय. कीर्तन हे केवळ धार्मिक कार्यक्रम नसून, लोकशिक्षणाचे प्रभावी माध्यम आहे, ही भूमिका फडाने कायम जपली. संतांच्या अभंगांचा भावार्थ, भागवत धर्म, गीतेचे तत्त्वज्ञान आणि संतवाङ्मयातील जीवनमूल्ये सामान्य भक्तांपर्यंत सहज भाषेत पोहोचविण्याचे कार्य या फडाने अनेक पिढ्यांपासून केले आहे. त्यामुळे वारकरी संप्रदायात ‘देहूकर फड परंपरा’ ही एक स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली आहे.वर्षभर विविध कार्यक्रमवर्षभर देहूकर फडाचे विविध धार्मिक उपक्रम सातत्याने सुरू असतात. आषाढी, कार्तिकीसह महिन्याची शुद्ध वारी, चातुर्मासातील कार्यक्रम आणि देहूकर घराण्यातील झालेल्या सत्पुरुषांचे पुण्यतिथी उत्सव यांचा समावेश आहे.पोथी परंपरेला महत्त्वफडाच्या परंपरेत श्रीज्ञानेश्वरी, श्रीमद्भगवत, एकनाथी भागवत, भावार्थ रामायण, तुकाराम गाथा आणि नामदेव गाथा या संतग्रंथांचे पारायण, अभ्यास आणि निरूपण नियमितपणे केले जाते. ग्रंथपूजन, पारायण सोहळे आणि संतवाङ्मय अभ्यासवर्ग यांच्या माध्यमातून नवीन पिढीला वारकरी परंपरेशी जोडण्याचे कार्य फड सातत्याने करीत आहे.नियोजनात शिस्तदेहूकर फडाची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा म्हणजे शिस्त. दिंडीतील प्रत्येक वारकऱ्याने सात्त्विक आचार, साधेपणा, नियमित नामस्मरण, स्वच्छता, समयपालन आणि सेवाभाव यांचे पालन करणे अपेक्षित असते. वारीमध्ये प्रत्येक सेवा ही भगवंताची सेवा मानून केली जाते. भोजन, निवास, भजन, कीर्तन आणि दैनंदिन कार्यक्रम यांचे काटेकोर नियोजन हे या फडाचे वैशिष्ट्य आहे..लोकप्रबोधन मूल्यांचा प्रसारफडाच्या कार्यात सामाजिक जाणीवही तितकीच महत्त्वाची आहे. वारकरी संप्रदायातील समता, बंधुता, व्यसनमुक्ती, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन आणि लोकप्रबोधन या मूल्यांचा प्रचार कीर्तन आणि प्रवचनातून सातत्याने केला जातो. त्यामुळे देहूकर फड धार्मिक संस्थेबरोबरच समाजसंस्काराचे प्रभावी केंद्र ठरला आहे.भक्तीचा जागरदेहूकर फडाने अनेक पिढ्यांपासून हजारो वारकरी, कीर्तनकार आणि हरिभक्त घडविले आहेत. या फडातील हरिभक्तांनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात संतविचार पोहोचविले. गावोगावी सप्ताह, हरिनाम सप्ताह, ज्ञानेश्वरी पारायणे आणि हरिकीर्तन यांच्या माध्यमातून भक्तीचा जागर अखंड सुरू ठेवला. यामुळे वारकरी संप्रदायाचा विचार केवळ पंढरपूर किंवा वारीपुरता मर्यादित न राहता समाजजीवनात रुजला.नव्या पिढीसाठी कार्यआजही देहूकर फड आपल्या पारंपरिक स्वरूपात कार्यरत आहे. आधुनिक काळातील बदल स्वीकारतानाही संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगांचा संदेश, हरिनामाची परंपरा, शुद्ध कीर्तन पद्धती आणि शुद्ध आणि सात्त्विक आचरण यांचे जतन करण्याचे कार्य हा फड निष्ठेने करीत आहे. नव्या पिढीला संतवाङ्मयाशी जोडणे, कीर्तन परंपरेला सक्षम वारस तयार करणे आणि वारीतील शिस्त, सेवा व भक्तिभाव कायम ठेवणे आणि नेमधर्माचा कटाक्ष ठेवणे ही फडाची आजची प्रमुख ध्येये आहेत.प्रेरणादायी स्थानश्रीगुरू देहूकर महाराज फड हा वारकरी संप्रदायातील एक महत्त्वाचा सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारसा आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज आदी संतांच्या विचारांची अखंड ज्योत तेवत ठेवत, ज्ञान, भक्ती, सेवा आणि समतेचा संदेश जनमानसात पोहोचविण्याचे कार्य हा फड आजही तितक्याच निष्ठेने करीत आहे. वार्षिक वाऱ्या, वर्षभरातील धार्मिक उपक्रम, संतवाङ्मयाचा प्रचार आणि कीर्तनपरंपरेचे संवर्धन यामुळे देहूकर फड वारकरी संप्रदायातील एक प्रेरणादायी आणि मानाचे स्थान आजही टिकवून आहे..समर्थ वसाश्रीसंत तुकाराम महाराज यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव श्रीआबाजी महाराज यांचे नातू श्रीमहादेव महाराज आपले चिरंजीव वासुदेव महाराज यांना घेऊन श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे वास्तव्यासाठी गेले. ही घटना साधारण २५० वर्षांपूर्वीची आहे. वासुदेव महाराज यांना पाच मुले होती. त्यामध्ये गोपाळमहाराज यांचे चिरंजीव रामचंद्र तथा भाऊसाहेब महाराज हे मोठे साक्षात्कारी सत्पुरुष होऊन गेले. त्यानंतर नामदेव महाराज. त्यानंतर त्यांचे चिरंजीव सोपानकाका महाराज हे होत. सोपानकाका महाराज यांची दोन मुले. एक श्रीज्ञानेश्वर महाराज देहूकर, बापूसाहेब महाराज देहूकर होत. ज्ञानेश्वर महाराज यांनी फडाच्या संबंधानेच मोठे कार्य केले. त्यात १९७२मध्ये श्रीनामदेव महाराज जन्मशताब्दीनिमित्त पंजाबमध्ये श्रीक्षेत्र घुमान येथे नामदेव महाराजांच्या स्थानावर दोनशे वारकऱ्यांची दिंडी नेली आणि त्या ठिकाणी वारकरी संप्रदायिक उत्सव घडवून आणला. त्यावेळची सकाळ दैनिकाचे तत्कालिन पत्रकार जी. स. बागलकोटे (मिरज) यांना सकाळचे संस्थापक नानासाहेब परुळेकर यांना या वारकऱ्यांच्या दिंडीबरोबर वार्तांकनाबरोबर पाठविले, त्यांची लेखमाला त्यावेळी सकाळमध्ये प्रकाशित झाली होती. त्यानंतर ज्ञानेश्वर महराज यांनी श्रीक्षेत्र बद्रीनाथ येथे संत तुकाराम महाराज यांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली. अशारितीने संपूर्ण भारतभर यात्रा काढून श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी देहूकर फडाबरोबर वारकरी संप्रदायाचा व्यापक प्रसार केला. ज्ञानेश्वर महाराजांचे बंधू बापूसाहेब महाराज आणि त्यांचे चिरंजीव कान्होबा हे फडाचे कार्य पाहतात. ज्ञानेश्वर महाराजांचे ज्येष्ठ चिरंजीव बाळासाहेब महाराज हे विद्यमान फडाचे मालक आहेत. नुकतेच महाराजांचे दुसरे चिरंजीव श्रीविठ्ठल महाराज यांचे देहावसान झाले. बाळासाहेब महाराज यांचे चिरंजीव हरिप्रसाद महाराज हे इंजिनिअर आहेत, तर दुसरे चिरंजीव डॉ. महेश महाराज हे दोघेही फडाचे कार्य संभाळतात. विष्णू महाराज हे हरिप्रसाद यांचे चिरंजीव आणि माधव महाराज हे महेश महाराजांचे चिरंजीव असून, नीलकंठ हे कान्होबा यांचे चिरंजीव आहेत. विठ्ठल महाराज यांचे चिरंजीव भानुप्रसाद महाराज हे वकील असून, ते भजन-कीर्तनाचे कार्यक्रम करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.