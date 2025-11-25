Premium|Resort Mental Reset : अनुभव ज्याचे-त्याचे

श्रुती भागवतरोजच्या धावपळीत मन कुठेतरी थकून जातं आणि मग एखाद्या शांत ठिकाणी पळ काढावासा वाटतो. काहीजणांसाठी हा आरामासाठीचा ब्रेक असतो, काहींसाठी सेलिब्रेशनचा, तर काहींसाठी स्वतःला नव्यानं शोधण्याचा. म्हणूनच लोक शहराच्या गोंगाटातून बाहेर पडून रिसॉर्टकडे धाव घेतात. कारण तिथं मिळणारं शांत वातावरण, निवांत सकाळ, वेगवेगळे अनुभव आणि निसर्गाचा स्पर्श हे सगळं मनाला अगदी हळूच रीसेट करून जातं.सगळं काही नीट चाललं असलं, तरी कधीतरी अचानक आतून गुदमरल्यासारखं होतं. रोजचं रहाटगाडं नकोनकोसं वाटू लागतं. मग आपलं मनच आपल्याला सांगू लागतं... कुठेतरी निवांत कॉफीचा घोट घेत सकाळ नुसती बघ कधीतरी... कधीतरी समुद्राजवळ बसून त्याच्या लाटांची गाज ऐक... शांतता अनुभव... जरा स्वतःशीच बोल... मन असं म्हणू लागलं की त्याचं ऐकावं आणि निघावं गोगांटापासून दूर. बॅग पॅक करावी आणि जावं एखाद्या शांत ठिकाणी असलेल्या रिसॉर्टला. .ब्रेक हवा तर रिसॉर्टला जाऊन राहण्याचा पर्याय वाईट नाही, असं मला वाटतं. माझ्या मताशी अनेकजण सहमत असतील. प्रत्येकालाच कधीतरी ब्रेक हवा असतो, म्हणूनच लोक रिसॉर्टला जाणं पसंत करतात. प्रत्येकाचा तिथं जाण्याचा हेतू वेगवेगळा असू शकतो; काहीजणं तिथं पूर्णपणे आराम करण्यासाठी जातात, तर काहीजण सेलिब्रेशनसाठी.असंच एकदा गप्पा मारत असताना माझा मित्र सांगत होता, की त्याचे वडील दर दोन महिन्यांतून एकदा त्यांच्या ऑफिसच्या मित्रमंडळींसोबत रिसॉर्टला जातात. आणि विशेष म्हणजे तिथं जाऊन त्यांना काम करायला आवडतं. हे ऐकायला थोडं वेगळं वाटलं. लोक रिसॉर्टला या कारणासाठीदेखील जातात, हे नव्यानंच समजलं. एखादी महत्त्वाची मीटिंग तिथं ऑर्गनाइझ केली जाते आणि मीटिंगनंतर छान जेवण आणि मनोरंजनासाठी काही खेळही खेळले जातात. यामुळे कामात नवी उमेद येते. तसंच कामात तोचतोचपणा येत नाही, असं त्याच्या वडिलांनी त्याला सांगितलं होतं..Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.मी एकदा गोव्यात झालेल्या डेस्टिनेशन वेडिंगला गेले होते. तिथला तामझाम बघून माझे तर डोळेच फिरले. भलंमोठ्ठं लॉन, स्विमिंग पूल, लग्नासाठीचं डेकोरेशन, खाण्यापिण्याचे वेगवेगळे प्रकार, हळद-साखरपुडा-संगीत आणि लग्नविधी यासाठीची केलेली खास सोय, फोटो काढण्यासाठीच्या तयार केलेल्या खास जागा वगैरे वगैरे... रिसॉर्टच्या बाजूलाच समुद्र होता, त्यामुळे सकाळपासून सगळी मंडळी समुद्रावर ‘बेअर फूट’ फिरत होती. हळदीच्यावेळी अचानक पाऊस सुरू झाला. पण सगळ्यांनी पळून जाण्याऐवजी हसत-खेळत तसाच कार्यक्रम सुरू ठेवला. हळदीचा सोनसळी रंग, हलका पाऊस आणि समुद्राचा वारा... कम्प्लिट सिनेमॅटिक मोमेंट होती ती. रात्रीच्या संगीतला तर संपूर्ण पूल-साइड फेअरी लाइट्सनं चमकत होती. त्या तीन दिवसांनंतर मला समजलं, की रिसॉर्टवरचं डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणजे फक्त सोहळा नाही, तर एक छोटी सुंदर ट्रिपही होऊ शकते.कधीकधी ‘बरं होण्या’चा प्रवास फक्त औषधांमुळे होत नाही, तर वातावरणही मोठी भूमिका बजावतं. सर्जरीनंतर किंवा एखाद्या आजारानंतर शरीर बरं होतं, पण कधीकधी मन मात्र अजूनही त्यात अडकलेलं असतं. अशावेळी हवापालट म्हणजे फक्त ठिकाण बदलणं नाही, मनाला नवी ऊर्जा देणं. सर्जरीनंतर केवळ औषधं आणि विश्रांती पुरेशी नसते; मनालाही तितकाच आराम आणि सकारात्मक वातावरणाची गरज असते. आमच्या सोसायटीमधले सत्तरीतले एक आजोबा आराम व्हावा म्हणून, डॉक्टरांची परवानगी घेऊन थोड्या दिवसांसाठी रिसॉर्टवर गेले. निसर्गाच्या सान्निध्यात राहिले. हिरवळ, शुद्ध हवा आणि शांतता हे सगळं जणू औषधासारखं काम करतं. शहरापासून दूर, मोबाईलच्या आवाजाशिवाय मिळणारी ती शांतता म्हणजे खरं सुख! आणि ते त्यांना मानवलं. खूप लवकर त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा झाली..अशा ठिकाणी मिळणारा निसर्गाचा स्पर्श, पौष्टिक आहार, हलका व्यायाम आणि पुरेशी झोप यामुळे शरीरातील थकवा कमी होतो, रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि मनही स्थिर होतं. शहरातील प्रदूषण, आवाज आणि ताण यापासून दूर होऊन जगलेले काही दिवस म्हणजे खऱ्या अर्थानं हीलिंग ब्रेक असतो, याची आता त्यांच्याकडे पाहून खात्रीच पटली आहे.माझी आत्तेबहीण माया आणि तिचा नवरा अनिकेतच्या संसाराला दहा वर्षं पूर्ण झाली, म्हणून त्यांनी फक्त एकमेकांसाठी वेळ द्यायचं ठरवलं. दहा वर्षांचा संसार म्हणजे फक्त फोटो अल्बम नाही, तर हसणं, भांडणं, तडजोडी करणं, अचानक येणारे कठीण प्रसंग आणि त्यातून परत दोघांनी एकत्र उभं राहणं. आता त्यांनी ठरवलं होतं, की थोडं थांबू आणि एकमेकांना पुन्हा नव्यानं भेटू, जाणून घ्यायचा प्रयत्न करू. त्यासाठी त्यांनी शांत, हिरव्यागार पर्वतरांगांमध्ये असलेलं एक सुंदर रिसॉर्ट निवडलं. त्या रिसॉर्टमधली व्यवस्था बघून ते हरखूनच गेले. माया सांगत होती, ‘तिथे रूममध्ये Happy 10th Anniversary, Maya & Aniket असं लिहिलेली छानशी नोट फ्रेम करून ठेवलेली होती. दोघांनी मस्त रिसॉर्टच्या लेक-डेकवर बसून चहा घेतला. वाऱ्यामुळे होणारा पाण्याच्या लाटांचा हलका आवाज आणि आमच्या दोघांच्या गप्पा यामुळे बाकी सगळंच विसरून गेल्यासारखं झालं होतं. तसंच तिथं खास कपल्ससाठी पॉटरी वर्कशॉप होतं. आम्ही दोघांनी मिळून छानसा पॉटही केला. रिसॉर्टवाल्यांनी आयोजित केलेली नेचर ट्रेल केली. या सगळ्यातून आम्हाला एकमेकांची नव्यानं ओळख झाल्यासारखी वाटली.’.Premium|Science Story: डॉ. शशिशेखर यांचा जेलीफिश संशोधन; चिरतारुण्याचा शोध.मी कॉलेजमध्ये असतानाची गोष्ट. ट्रिपला कुठे जायचं अशी चर्चा सुरू झाल्यावर ईशानं ॲग्रो रिसॉर्टला जाऊ या असा आग्रह सुरू केला. ती जाऊन आली होती. आम्ही उत्सुकतेनं विचारलं, की नेमकं असतं काय तिथं? तिनं अगदी रसभरीत वर्णन करायला सुरुवात केली, ‘शहरातून बाहेर पडताच हवा बदलल्यासारखी वाटू लागली. रिसॉर्टमध्ये पोहोचलो तेव्हा लाल मातीचा गंध आणि ओल्या गवताचा मऊ वास अंगभर पसरला होता. तिथं असताना माझा सकाळचा गजर म्हणजे पक्ष्यांचा किलबिलाट! भरपेट नाश्त्यानंतर आम्ही शेतात फिरायला गेलो. लाल मातीचा रस्ता, ओलसर वारा, पायाखाली चिखल... एकंदरीतच सगळं खूप छान वाटत होतं. सगळ्यात मजेशीर क्षण म्हणजे, जेव्हा मला ताज्या माठाचं दही काढायला मिळालं. मी दही काढत असताना ते सगळीकडे उडालं आणि मागे उभ्या असलेल्या काकू जोरात हसायला लागल्या. रात्री मडक्यातच शिजवलेला गरम भात आणि साजूक तुपाचं जेवण म्हणजे आत्मसुखच! जेवणानंतर सगळे विरंगुळ्यासाठी माळरानावर बसलो. दूरवर काजव्यांचा प्रकाश रात्र उजळून टाकत होता. तो नजारा आजही डोळ्यासमोर उभा राहतो. त्या शांततेनं मन अगदी रीसेट झालं...’ असं काहीनाकाही ती आम्हाला दिवसभर सांगत होती. त्या दिवशी घरी जाताना आमचं ठरलं होतं, दोन दिवस सुट्टी घेऊन रिसॉर्टला नक्की जायचं!आमच्या शेजारचे जोशी काका नेहमी त्यांच्या सफारीबद्दलचे किस्से अगदी रंगवून सांगत असतात. जणू काही आपणच प्रत्यक्षात तिथं आहोत असं वाटतं. ते खूपदा वाइल्डलाइफ रिसॉर्टला जातात. त्यांनी जेव्हा पहिल्यांदा सांगितलं, की ही रिसॉर्ट्स दाट झाडीत असतात, तेव्हा माझी उत्सुकता अजूनच वाढली. ‘पहाटे उठताच ऐकू येणारे कोकीळ, राघू, दयाळ यांचे मधूर आवाज, जंगल सफरीसाठी विशेष प्रकारची वाहन व्यवस्था, औषधी झाडांची माहिती देणारी वनराईतील छोटी ओळखपर फेरी, रात्री कॅम्पफायर आणि वर तारांकित आकाश, प्राण्यांच्या हालचालींमुळे दूरवरून येणारी अस्पष्ट खसखस, मातीचा व जंगलाचा गंध... एक ना अनेक... जोशी काकांकडे दरवेळी मला सांगण्यासाठी काहीतरी नवीन असतंच. अलीकडेच त्यांनी मला नवीन किस्सा ऐकवला - ते पहाटे साडेपाचला सफारीसाठी निघाले. थंड हवा, धुकं आणि जीपचा हळुवार आवाज. अचानक एका ठिकाणी ड्रयव्हरनं जीप न थांबवताच हातानंच शांत बसा असा इशारा केला. झाडातून एक सांबर हरिण बाहेर आलं, पाच-सहा सेकंद त्यांच्याकडे एकटक बघत उभं राहिलं. ती मोमेंट इतकी शांत, इतकी मॅजिकल होती, की संपूर्ण जीप थक्क झाली...! हे ऐकल्यापासून जंगल रिसॉर्ट माझ्या बकेट लिस्टमध्ये ॲड झालंय..शेवटी काय, तर रिसॉर्ट कोणतंही असो, समुद्रकिनाऱ्यावर, पर्वतरांगांमध्ये, शेतात किंवा जंगलाच्या सान्निध्यात, आपण तिथं जातो ते फक्त आरामासाठी नाही, तर स्वतःला पुन्हा शोधण्यासाठी. काही तासांची किंवा दिवसांची शांतता, निवांत वेळ, मोकळी हवा आणि काही वेगळे अनुभव मनावरची धूळ सहज झटकून टाकतात. कधीकधी ठिकाण बदललं की विचारही बदलतात. म्हणूनच, जीवनाच्या धावपळीत थोडं थांबून निसर्गाकडे एक पाऊल टाकलं, की मन अनेकदा स्वतःचं उत्तर स्वतःच देतं. आणि कदाचित म्हणूनच रिसॉर्टची छोटीशी सहलही मनात कायमची घर करून राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 