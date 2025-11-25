Premium|Resort Mental Reset : अनुभव ज्याचे-त्याचे

साप्ताहिक

Benefits Of Resort Stay : लेखिकेच्या मते, रोजच्या रहाटगाड्यातून आणि गोंगाटातून बाहेर पडून रिसॉर्टला भेट देणे हा फक्त आरामाचा ब्रेक नसतो, तर कामात नवी उमेद आणणे, डेस्टिनेशन वेडिंग साजरे करणे, कठीण परिस्थितीत हीलिंग ब्रेक घेणे, किंवा जोडप्याने एकमेकांना पुन्हा नव्याने भेटणे अशा अनेक हेतूंसाठी तो आवश्यक असतो.
श्रुती भागवत

रोजच्या धावपळीत मन कुठेतरी थकून जातं आणि मग एखाद्या शांत ठिकाणी पळ काढावासा वाटतो. काहीजणांसाठी हा आरामासाठीचा ब्रेक असतो, काहींसाठी सेलिब्रेशनचा, तर काहींसाठी स्वतःला नव्यानं शोधण्याचा. म्हणूनच लोक शहराच्या गोंगाटातून बाहेर पडून रिसॉर्टकडे धाव घेतात. कारण तिथं मिळणारं शांत वातावरण, निवांत सकाळ, वेगवेगळे अनुभव आणि निसर्गाचा स्पर्श हे सगळं मनाला अगदी हळूच रीसेट करून जातं.

सगळं काही नीट चाललं असलं, तरी कधीतरी अचानक आतून गुदमरल्यासारखं होतं. रोजचं रहाटगाडं नकोनकोसं वाटू लागतं. मग आपलं मनच आपल्याला सांगू लागतं... कुठेतरी निवांत कॉफीचा घोट घेत सकाळ नुसती बघ कधीतरी... कधीतरी समुद्राजवळ बसून त्याच्या लाटांची गाज ऐक... शांतता अनुभव... जरा स्वतःशीच बोल... मन असं म्हणू लागलं की त्याचं ऐकावं आणि निघावं गोगांटापासून दूर. बॅग पॅक करावी आणि जावं एखाद्या शांत ठिकाणी असलेल्या रिसॉर्टला.

