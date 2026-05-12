Premium|Museum visit guide : संग्रहालयांची सफर आता डिजिटल; क्यूआर कोड स्कॅन करा आणि मिळवा अनमोल वस्तूंची इत्थंभूत माहिती

सुधन्वा रानडेसंग्रहालयामध्ये प्रवेश केल्यानंतर तिथं काही टेक्नॉलॉजिकल गॅजेट्स उपलब्ध आहेत का, ते पाहावं. उदाहरणार्थ, ऑडिओ गाइड्स, टच स्क्रीन डिस्प्लेज. राजा दिनकर केळकर म्युझियममध्ये पर्सिस्टंट इंडिया फाउंडेशनच्या मदतीनं मल्टी-लिंग्वल स्मार्ट डिजिटल ऑडिओ गाइड ही सेवा सुरू केली आहे. यामुळे मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषांमध्ये तिथं माहिती मिळू शकते. फक्त क्यूआर कोड स्कॅन करून संपूर्ण संग्रहालयाची इत्थंभूत माहिती मिळते.म्युझियम पाहायला जाताना अभ्यास करून जाणं नक्कीच आवश्यक असतं. तिथं काय वस्तू आहेत, त्यांचा साधारण इतिहास काय आहे हे सर्व तिथं जाण्याआधी जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं. तुम्ही जे संग्रहालय निवडलं आहे, त्याची पूर्वपीठिका अर्थातच जाणून घ्यायला हवी. त्यासाठी सोशल मीडिया, इंटरनेटसारख्या विविध माध्यमांची मदत घेता येऊ शकते. संग्रहालयाविषयीचा जो काही तपशील उपलब्ध आहे, त्याची माहिती करून घेऊनच मगच संग्रहालय पाहायला जावं. कारण जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्ष एखाद्या विशिष्ट संग्रहालयाला भेट देता, तेव्हा ते संग्रहालय कसं उभं राहिलं असेल? त्या संग्रहालयाची पूर्वपीठिका काय आहे? तिथं कुठल्या वस्तूंचा संग्रह केलेला आहे? त्या संग्रहाचं नेमकं वैशिष्ट्य काय आहे? हे सगळे प्रश्न तुम्हाला हमखास पडणार असतात, म्हणूनच ही सगळी माहिती घेऊनच संग्रहालयाला भेट द्यावी..Premium|Artificial intelligence: नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सर्जनशीलतेची गरज.संग्रहालय कसं पाहावं?संग्रहालयांची त्याच्या प्रकारानुसार विभागणी केलेली असते, तिथं अनेक पद्धतींची दालनं असतात. त्यातल्या कोणत्या प्रकारात तुमची रूची आहे, त्यानुसार तुम्ही संग्रहालयाची निवड करू शकता. संग्रहालयं विविध आकाराची असतात. अगदी लहान आकारमानाच्या संग्रहालयांपासून मध्यम आकाराची व बऱ्यापैकी विशाल आकारमानाची संग्रहालयंही असतात. काही संग्रहालयं इतकी मोठी असतात, की ती बघण्यात एक-दोन दिवस तर सहज जातात. उदाहरणार्थ, लंडन इथलं ब्रिटिश म्युझियम आणि व्हिक्टोरिया ॲण्ड अल्बर्ट म्युझियम, न्यूयॉर्कचं मेट म्युझियम, पॅरिसचं लूव्र म्युझियम ही खूप मोठी संग्रहालयं आहेत. तसंच हैदराबादमधलं सालारजंग म्युझियम, इंडियन म्युझियम आणि कोलकात्यातलं व्हिक्टोरिया ॲण्ड अल्बर्ट म्युझियम, मुंबईमधलं छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय, चेन्नईचं म्युझियम ही संग्रहालयं मध्यम आकाराची आहेत. पुण्यातलं राजा दिनकर केळकर संग्रहालय, झपूर्झा संग्रहालय, रेल्वे म्युझियम, डॉ. आंबेडकरांचं संग्रहालय, विक्रम पेंडसे यांचं सायकलिंग म्युझियम आणि तळेगावजवळ कान्हे फाटा इथं नुकतंच उभारलेलं जैन धर्माची वैशिष्ट्यं आणि परंपरा दर्शविणारं अभय प्रभावना संग्रहालय आणि यांसारखी काही संग्रहालयं त्यामानानं लहान आकाराची आहेत. आपल्या हातात उपलब्ध असलेल्या वेळेनुसार आणि आपल्या प्राधान्यक्रमानुसार, आवडीनुसार कोणत्या ठिकाणी भेट द्यावी हे ठरवावं. प्रत्येक संग्रहालयाचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे, अभ्यास करून गेल्यास ते जास्त जाणवतं आणि त्या त्या संग्रहालयाचा अधिक चांगल्या प्रकारे आनंद घेता येतो..एखाद्या नव्या शहरात ट्रिपला गेल्यावर किंवा माहीत नसलेल्या ठिकाणी संग्रहालयं बघायला गेल्यावर तुमच्या माहितीचा सगळ्यात महत्त्वाचा स्रोत असतात ते म्हणजे टूर ऑपरेटर्स. ते तुम्हाला कोणती संग्रहालयं बघावीत, कोणत्या संग्रहालयात काय आहे, हे सांगू शकतात. तसंच तिथले रिक्षाचालक, टॅक्सी ड्रायव्हर्सही याबाबत मदत करू शकतात. तुम्ही राहत असलेल्या हॉटेलमध्येही या सगळ्याची माहिती पुरवली जाते. कित्येक हॉटेल्समध्ये संग्रहालयांची माहितीपत्रकंही ठेवलेली असतात. इंटरनेट, सोशल मीडिया तर मदतीला असतातच. जिथं राहत आहात तिथला इतिहास, राजघराण्यांचं कार्य, त्यांनी उभारलेल्या वास्तू, त्यांच्या उपलब्ध असलेल्या वस्तूंचा संग्रह हे सगळं तिथल्या नागरिकांच्या मदतीनं तुम्ही जाणून घेऊ शकता आणि संग्रहालयांची निवड करू शकता. काही संग्रहालयं राजघराण्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात उभी केलेली असतात आणि आजही त्यांचं जतन होत असतं. अशा संग्रहालयांचा अभ्यास करून जाणं महत्त्वपूर्ण ठरतं.संग्रहालयामध्ये प्रवेश केल्यानंतर तिथं काही टेक्नॉलॉजिकल गॅजेट्स उपलब्ध आहेत का, ते पाहावं. उदाहरणार्थ, ऑडिओ गाइड्स, टच स्क्रीन डिस्प्लेज. राजा दिनकर केळकर म्युझियममध्ये पर्सिस्टंट इंडिया फाउंडेशनच्या मदतीनं मल्टी-लिंग्वल स्मार्ट डिजिटल ऑडिओ गाइड ही सेवा सुरू केली आहे. यामुळे मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषांमध्ये तिथं माहिती मिळू शकते. फक्त क्यूआर कोड स्कॅन करून संपूर्ण संग्रहालयाची इत्थंभूत माहिती मिळते. आजकाल अशा प्रकारची गॅजेट्स, सोयी-सुविधा संग्रहालयांमध्ये असतात, त्याचा फायदा करून घ्यावा. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये संग्रहालयं पाहण्यासाठी सर्टिफाइड टूर गाइड्सची मदत घ्यावी. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळानं (एमटीडीसी) प्रशिक्षित केलेले अनेक गाइड्स पुण्यात उपलब्ध आहेत. अनेकदा हे गाइड्स पुण्यातले नसतातही. ते वेगवेगळ्या ठिकाणांहून पर्यटकांसोबत पुण्यात येतात आणि संग्रहालयांना भेटी देऊन त्यांची माहिती देतात..Premium|Mark Zuckerberg AI twin : मार्क झुकरबर्ग यांचा डिजिटल ‘जुळा भाऊ’; मेटाचा नवा प्रयोग की भविष्यातील ऑफिस संस्कृतीचा इशारा?.आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, त्या त्या शहरातल्या नागरिकांनी स्थानिक संग्रहालयांना आवर्जून भेटी द्यायला हव्यात. उदाहरण बघायचं तर, पुणेकर पुण्यातल्या संग्रहालयांचे पर्यटक, प्रेक्षक नसतातच. बाहेरून येणारे पर्यटक पुण्यातल्या संग्रहालयांना भेट देतात. अशा वेळी पुणेकरांना पुण्यातली संग्रहालयं पाहण्यासाठी उद्युक्त करायला पाहिजे.आपल्या शहरातल्या संग्रहालयाची महती आणि माहिती दोन्हीही प्रत्येकाला माहीत असायला पाहिजे. प्रत्येक शहरातल्या लोकांनी आपल्या शहरातल्या संग्रहालयांना भेटी दिल्या पाहिजेत. वृत्तपत्रं, साप्ताहिकं, मासिकं आणि इतर माध्यमं, तसंच सोशल मीडियाद्वारे स्थानिक संग्रहालयांना मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी मिळायला पाहिजे. संग्रहालयं अधिक लोकाभिमुख व्हायला पाहिजेत. लोकांनी मूर्त स्वरूपात मांडला गेलेला आपला इतिहास जाणून घेतला पाहिजे. शाळा, महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी संग्रहालयांना आवर्जून भेटी द्यायला हव्यात. हल्ली हेरिटेज वॉकसारखे उपक्रम राबवले जातात. त्याला जोडूनच, हेरिटेज वॉकबरोबरच म्युझियम वॉकलाही सुरुवात व्हायला पाहिजे, जेणेकरून लोकांना तज्ज्ञांच्या सोबतीनं विविध संग्रहालयं बघता येतील..म्युझियमच्या अभ्यासाची गरजइंटरनॅशनल काउन्सिल ऑफ म्युझियमचं (आयकॉम) मुख्य कार्यालय पॅरिसमध्ये आहे. दरवर्षी १८ मे रोजी जगभरात साजरा होणारा इंटरनॅशनल म्युझियम डे (आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस) त्यांच्या कल्पनेतून साकार झाला. आयकॉम दरवर्षी या दिनासाठी एक थीम ठरवतं. यावर्षीची थीम आहे ‘म्युझियम युनायटिंग डिव्हायडेड वर्ल्ड’. म्हणजे विखुरलेल्या जगाला एकत्र आणण्याचं काम संग्रहालयं करतात आणि त्या थीमला धरून विविध संग्रहालयांनी इंटरनॅशनल म्युझियम डेला काही उपक्रमांचं आयोजन करावं अशी अपेक्षा आयकॉमनं व्यक्त केली आहे.भारतातल्या संग्रहालयांसाठी म्युझियम्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एमएआय) ही भारतीय संग्रहालयांची अॅपेक्स बॉडी किंवा शिखर परिषद आहे. ही संस्था वर्षातून दोनदा वेगवेगळ्या ठिकाणी परिषदा घेऊन संग्रहालयांचा प्रचार-प्रसार करत असते. या शिखर परिषदांतून, जगभरात संग्रहालयांविषयी सध्या काय वातावरण आहे? संग्रहालयांच्या प्रगतीसाठी आणि स्थैर्यासाठी तंत्रज्ञानाचा कसा उपयोग होऊ शकतो? अशा विषयांवर विचारमंथन केलं जातं. भारतातली बरीचशी संग्रहालयं म्युझियम असोसिएशन ऑफ इंडियाशी संलग्न आहेत. संग्रहालयांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अशा प्रयत्नांची पूरक जोड मिळणं आवश्यक आहे.(शब्दांकन ः श्रुती भागवत) (सुधन्वा रानडे पुणेस्थित राजा दिनकर केळकर संग्रहालयाचे संचालक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.