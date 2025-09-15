Premium|Sorghum Snacks : ज्वारीचे स्नॅक्स

अलकनंदा कोठावदेगोड पुरीसाहित्यदोन वाट्या ज्वारीचे पीठ, १ वाटी कणीक, १ वाटी बारीक चिरलेला गूळ, मोहनासाठी व तळण्यासाठी तेल.कृतीसर्वप्रथम गूळ पाण्यात भिजवून ठेवावा. मग एका ताटात ज्वारीचे पीठ व कणीक घेऊन त्यात थोडे तेलाचे मोहन घालावे. नंतर गुळाच्या पाण्याने पीठ मळून घ्यावे. पोळीच्या पिठासारखे मिश्रण करून १० ते १५ मिनिटे झाकून ठेवावे. त्यानंतर छोटे छोटे गोळे घेऊन पोळपाटावर मोठी पोळी लाटून वाटीच्या साहाय्याने लहान लहान पुऱ्या करून घ्याव्यात. नंतर कढईत तेल गरम करून पुऱ्या गुलाबी रंग येईपर्यंत तळून घ्याव्यात. गरमागरम पुऱ्या लोणच्यासोबत किंवा दह्यासोबत सर्व्ह कराव्यात..धिरडेसाहित्यदोन वाट्या ज्वारीचे पीठ, अर्धी वाटी कणीक, अर्धी वाटी डाळीचे पीठ, ३ ते ४ हिरव्या मिरच्या, ५ ते ६ लसूण पाकळ्या, १ चमचा तिखट, १ चमचा धने-जिरे पूड, चवीनुसार मीठ, तेल, १ वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीसर्वप्रथम सर्व पिठे एका भांड्यात एकत्र करून घ्यावीत. नंतर लसूण आणि मिरचीची पेस्ट तयार करून घ्यावी. मग एकत्र केलेल्या पिठांमध्ये लसूण-मिरचीची पेस्ट, चवीनुसार मीठ व बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालावी. नंतर पाणी घालून सरबरीत पीठ भिजवावे. हे पीठ साधारण डोशाच्या पिठासारखे पातळ करून पाच मिनिटे झाकून ठेवावे. त्यानंतर गरम तव्यावर थोडेसे तेल लावून डोसा घालतो तसे पीठ पसरवावे आणि कडेने थोडे तेल सोडावे. काही वेळातच जाळीदार धिरडे तयार होईल..इडलीसाहित्यतीन वाट्या ज्वारी, १ वाटी उडदाची डाळ, १ चमचा मेथी, १ वाटी पोहे किंवा मुरमुरे.कृतीसर्वप्रथम ज्वारी भिजत घालावी. त्यासोबत उडदाची डाळ व मेथी दाणे एकत्र भिजवावेत. मुरमुरे पाण्यात स्वच्छ धुऊन घ्यावेत. मिश्रण जर सकाळी भिजत घातले असेल, तर संध्याकाळी इडलीच्या पिठासारखे वाटून घ्यावे. वाटताना मुरमुरेही मिश्रणात वाटून घ्यावेत. मिश्रण वाटल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी हे पीठ छान फुगून वर येते. तयार पीठ इडलीपात्रात वाफवावे. अशा प्रकारे मऊसूत, जाळीदार इडल्या तयार होतात..ढोकळासाहित्यएक वाटी ज्वारीचे पीठ, १ वाटी जाड रवा, २ ते ३ चमचे दही, फ्रुट सॉल्ट, २ हिरव्या मिरच्या, चवीनुसार मीठ, फोडणीसाठी तेल, हिंग, जिरे, मोहरी, कढीपत्ता, कोथिंबीर, १ हिरवी मिरची.कृतीप्रथम मिक्सरच्या भांड्यात ज्वारीचे पीठ, रवा, दही आणि हिरवी मिरची घेऊन बारीक करून घ्यावी. त्यामध्ये मीठ घालून छान कालवावे. नंतर थोडे पाणी घालून इडलीच्या पिठासारखे पीठ तयार करावे. त्यात फ्रुट सॉल्ट घालून मिसळावे. मग कुकरमध्ये पाणी गरम करून घ्यावे आणि पाणी उकळल्यावर ढोकळ्याचे भांड्यात तयार केलेले मिश्रण घालून कुकरमध्ये वाफवून घ्यावे. साधारण पंधरा मिनिटांत ढोकळा तयार होईल. ढोकळा थंड झाल्यावर आवडत्या आकाराचे तुकडे करून घ्यावेत. नंतर त्यावर तेल, जिरे, हिंग, मोहरी, हिरवी मिरची आणि कढीपत्त्याची फोडणी घालून वरून कोथिंबीर भुरभुरावी..आळेल पीठसाहित्यएक वाटी ज्वारीचे पीठ, अर्धी वाटी कणीक, ८ ते १० लसूण पाकळ्या, २ चमचे लाल मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, फोडणीसाठी तेल, हिंग, जिरे, मोहरी, कढीपत्ता, कोथिंबीर.कृतीसर्वप्रथम कढईत तेल गरम करून घ्यावे. तेल तापल्यावर त्यात बारीक चिरलेला लसूण घालावा. लसूण सोनेरीसर तांबूस झाला, की त्यात जिरे, मोहरी, कढीपत्ता, हळद, मिरची पावडर, हिंग आणि कोथिंबीर घालून फोडणी करून घ्यावी. नंतर साधारण दोन ग्लास पाणी घालून उकळी येऊ द्यावी. पाणी उकळल्यावर त्यात पीठ घालून सतत ढवळावे, म्हणजे गुठळ्या होणार नाहीत. मिश्रण जरा जाडसर होईपर्यंत शिजवावे. थोडे घट्ट झाले की झाकण ठेवून मंद आचेवर वाफ आणावी. शेवटी वरून कोथिंबीर भुरभुरावी. गरमागरम, स्वादिष्ट आणि लज्जतदार आळेल पीठ खाण्यासाठी तयार होईल..ज्वारी स्टिक्ससाहित्यदोन वाट्या ज्वारीचे पीठ, अर्धी वाटी कणीक, अर्धी वाटी डाळीचे पीठ, २ कांदे, १ वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, १ वाटी बारीक चिरलेली मेथी, २ चमचे लाल मिरची पावडर, १ चमचा धने-जिरे पूड, १ चमचा ओवा, १ चमचा तीळ, चवीनुसार मीठ, तेल.कृतीसर्वप्रथम सर्व पिठे एकत्र करून घ्यावीत. त्यामध्ये ओवा, तीळ, तिखट, मीठ, धने-जिरे पूड, बारीक चिरलेली मेथी, कोथिंबीर आणि कांदा घालावा. नंतर थोडे थोडे पाणी घालत घट्टसर पीठ मळून घ्यावे. हे पीठ दहा मिनिटे झाकून ठेवावे. त्यानंतर हातावर हलक्या हाताने लांबट स्टिक्स तयार कराव्यात. कढईत तेल गरम करून घ्यावे आणि तेल तापल्यावर थोड्या थोड्या स्टिक्स घालून झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजवाव्यात. मधून मधून हलवत राहावे. अशा प्रकारे खमंग, खुसखुशीत स्टिक्स टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह कराव्यात.(अलकनंदा कोठावदे नाशिकस्थित फूड ब्लॉगर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.