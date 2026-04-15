Premium|Space Junk Challenges : अंतराळात ताशी २८,००० किमी वेगाने फिरतोय १३ कोटी तुकड्यांचा कचरा! एका छोट्या कणामुळे उपग्रह निकामी होऊ शकतात?

हर्ष मुथाएक ते दहा सेंटिमीटर आकाराचे सुमारे १२ लाख तुकडे आणि एक सेंटिमीटरपेक्षा लहान असलेले तब्बल १३ कोटींहून अधिक सूक्ष्म कण अंतराळात अस्तित्वात आहेत. हे सर्व तुकडे सुमारे २८ हजार किलोमीटर प्रतितास इतक्या प्रचंड वेगाने पृथ्वीभोवती फिरत असल्याने अगदी छोटा कणही कार्यरत उपग्रहांसाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकतो. त्यामुळे अंतराळातील कचरा ही केवळ अदृश्य समस्या नसून, भविष्यातील अवकाश सुरक्षितता, तांत्रिक व्यवस्था आणि जागतिक स्थैर्यासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. ता. २७ मार्च २०१९ हा भारताच्या अवकाश प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला. मिशन शक्तीअंतर्गत भारताने अँटी-सॅटेलाइट (ए-सॅट) चाचणी यशस्वीपणे पूर्ण करत मायक्रोसॅट-आर या भारतीय उपग्रहाला सुमारे ३०० किलोमीटर उंचीवरील लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये स्थापित केले. यामुळे अमेरिका, रशिया आणि चीननंतर अशी क्षमता प्रदर्शित करणारा भारत चौथा देश ठरला.आज अमेरिका, युरोपीय देश, जपान आणि चीन यांसारख्या प्रमुख अवकाश शक्तींनी अत्याधुनिक तांत्रिक परिसंस्था उभारल्या आहेत. नासा, युरोपियन स्पेस एजन्सी यांसारख्या संस्थांबरोबरच स्पेसएक्ससारख्या खासगी कंपन्यांनी जलद प्रक्षेपण क्षमता, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि डेटा-स्वावलंबन साध्य केले आहे. त्यांची नेव्हिगेशन प्रणाली आणि उपग्रह समूहांमधून तांत्रिक परिपक्वता आणि धोरणात्मक स्वायत्तता स्पष्ट दिसते.या घटनेमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्नही पुढे आला, तो म्हणजे अंतराळात वाढत चाललेल्या या उपग्रहांच्या कचऱ्याचे काय?आज अंतराळ हा केवळ संशोधनाचा किंवा तांत्रिक प्रगतीचा विषय राहिलेला नाही; तो हळूहळू ‘गर्दीचा परिसर’ होत चालला आहे. अमेरिका, चीन, रशिया आणि युरोपीय देशांनी गेल्या काही दशकांत मोठ्या प्रमाणावर उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत. त्यात भर म्हणजे ए-सॅट चाचण्या. या चाचण्यांमुळे अंतराळात हजारो सूक्ष्म तुकडे निर्माण होतात. चीनच्या २००७च्या चाचणीनंतर आणि रशियाच्या २०२१मधील कारवाईनंतर ही समस्या अधिक गंभीर झाली आहे..Premium|India economy crisis : आखाती युद्धाची ठिणगी आणि भारताची होरपळ! कच्च्या तेलाचा भडका सामान्य माणसाच्या खिशावर कसा परिणाम करणार?.अंतराळातील कचरा म्हणजे काय?अंतराळात दोन प्रकारचा कचरा असतो. नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित. नैसर्गिक कचऱ्यात उल्कापिंड किंवा सूक्ष्म अवकाशीय कणांचा समावेश होतो, परंतु खरी समस्या मानवनिर्मित कचऱ्याची आहे. निष्क्रिय झालेले उपग्रह, टकरांमधून निर्माण झालेले तुकडे आणि तांत्रिक अवशेष हे सर्व पृथ्वीभोवती प्रचंड वेगाने फिरत असतात. अगदी लहान तुकडाही कार्यरत उपग्रहासाठी गंभीर धोका ठरू शकतो.अंतराळातील कचऱ्याचे प्रमाण किती आहे?युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या २०२५च्या अहवालानुसार, अंतराळातील कचऱ्याचे प्रमाण अत्यंत चिंताजनकरित्या वाढले आहे. सध्या पृथ्वीभोवती सुमारे ४४ हजारांहून अधिक वस्तू नियमितपणे ट्रॅक केल्या जातात, तर १० सेंटिमीटरपेक्षा मोठ्या कचऱ्याचे तुकडे ५० हजारांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. याशिवाय १ ते १० सेंटिमीटर आकाराचे सुमारे १२ लाख तुकडे आणि एक सेंटिमीटरपेक्षा लहान असलेले तब्बल १३ कोटींहून अधिक सूक्ष्म कण अंतराळात अस्तित्वात आहेत. हे सर्व तुकडे सुमारे २८ हजार किलोमीटर प्रतितास इतक्या प्रचंड वेगाने पृथ्वीभोवती फिरत असल्याने अगदी छोटा कणही कार्यरत उपग्रहांसाठी धोकादायक असतो. त्यामुळे अंतराळातील कचरा ही केवळ अदृश्य समस्या नसून, भविष्यातील अवकाश सुरक्षितता, तांत्रिक व्यवस्था आणि जागतिक स्थैर्यासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.याचे परिणाम काय आहेत?आज हजारो निष्क्रिय उपग्रह आणि तुकडे पृथ्वीभोवती प्रचंड वेगाने फिरत आहेत. या कचऱ्याचे परिणाम दूरगामी आहेत. एकीकडे अंतराळातील ‘ट्रॅफिक’ वाढतो, टकरांचा धोका निर्माण होतो, तर दुसरीकडे काही तुकडे पृथ्वीवर परत येऊन पर्यावरणालाही हानी पोहोचवू शकतात. प्रत्येक टक्कर नव्या कचऱ्याला जन्म देते. हीच साखळी पुढे जाऊन केसलर सिंड्रोमसारख्या (अंतराळातील कचऱ्यामुळे होणाऱ्या टकरांची साखळी निर्माण होऊन कक्षा वापरण्यायोग्य न राहण्याची स्थिती) परिस्थितीला जन्म देऊ शकते. अशा वेळी जीपीएस, संप्रेषण, हवामान अंदाज, आर्थिक व्यवहार हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा पाया डळमळीत होऊ शकतो.अंतराळातील गर्दी (स्पेस कन्जेशन)आधी म्हटल्याप्रमाणे, सध्या पृथ्वीभोवती ३६ हजारांपेक्षा अधिक मोठे तुकडे, सुमारे १० लाख मध्यम आकाराचे तुकडे आणि १३ कोटींहून अधिक सूक्ष्म कण अंतराळात फिरत असून, उपग्रह प्रक्षेपण आणि ए-सॅट चाचण्यांमुळे या कचऱ्याची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. म्हणूनच आता दिशा बदलण्याची वेळ आली आहे. प्रक्षेपण-केंद्रित विचारसरणी सोडून ‘अवकाश शासन’ (स्पेस गव्हर्नन्स) स्वीकारणे अपरिहार्य आहे. अवकाश शासन म्हणजे केवळ उपग्रह सोडणे नाही, तर त्यांना योग्य वेळी परत आणणे, कचरा कमी करणे, आणि मर्यादित व जबाबदारीने वापर होत असल्याची खात्री करणे..Premium|India economy crisis : आखाती युद्धाची ठिणगी आणि भारताची होरपळ! कच्च्या तेलाचा भडका सामान्य माणसाच्या खिशावर कसा परिणाम करणार?.काय करता येऊ शकते?क्षमतांसोबत जबाबदारीही येतेच. प्रश्न असा उभा राहतो, की भारत आत्मनिर्भरतेसह शाश्वततेचा समतोल कसा साधणार? आणि जग 'गरज' आणि 'लोभ' यांच्यातील संतुलन कसे राखणार? भारत या संतुलित दृष्टिकोनासाठी विशेषतः योग्य ठरतो. मानवाने अवकाशात पाऊल टाकताना या मूल्यांची अधिक गरज आहे.भारतातील परंपरा आपल्याला याच दिशेने मार्गदर्शन करते, ईशोपनिषदातील मंत्रात सांगितले आहे -ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥अर्थात, संपूर्ण विश्वात जे काही अस्तित्वात आहे, चल किंवा अचल, ते सर्व परमेश्वराने व्यापलेले आहे. त्यामुळे मनात त्यागभाव ठेवून, मर्यादेत राहून आणि समाधानाने जीवनातील गोष्टींचा उपभोग घ्यावा. दुसऱ्यांच्या धनावर किंवा वस्तूंवर लोभ धरू नये.उपायतांत्रिक उपाय : अवकाश कचरा कमी करण्यासाठीॲक्टिव्ह डिब्रिज रिमूव्हल (एडीआर) तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरू शकते. रोबोटिक प्रणाली, नियंत्रित डी-ऑर्बिटिंग आणि वातावरणात जळून नष्ट होण्याच्या पद्धती वापरून कचरा कमी करता येतो. क्लिअरस्पेस-१सारख्या मोहिमा याचे उत्तम उदाहरण आहेत. तसेच डी-ऑर्बिटिंग यंत्रणा, मर्यादित कार्यकाळ, उर्जेचे निष्क्रियीकरण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित टक्कर टाळणारी प्रणाली या दीर्घकालीन उपाययोजना ठरू शकतात.कायदेशीर व स्ट्रॅटेजिक उपाय : आउटर स्पेस ट्रिटीसारख्या करारांनी एक आधार दिला असला, तरी त्यांना अधिक बळकटी देण्याची गरज आहे. ए-सॅट चाचण्यांवर मर्यादा, पारदर्शकता, डेटा-वाटप आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांना प्रोत्साहन देणेआवश्यक आहे. 'नो फर्स्ट यूझ'सारखे तत्त्व स्वीकारल्यास संघर्षाची शक्यता कमी होऊ शकते. स्पर्धेपेक्षा सहकार्य वाढवणे हीच आजची गरज आहे.स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करून, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवून आणि शाश्वततेचा आग्रह धरून भारत या क्षेत्रात नेतृत्व करू शकतो. 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' हा विचारच जागतिक अवकाश शासनाचा पाया ठरू शकतो.आज गरज आहे तरुण आणि आधुनिक विचारांची, वैज्ञानिकांची, अभियंत्यांची, धोरण ठरवणाऱ्यांची आणि विचारवंतांची. 'द स्काय इज नॉट द लिमिट', आता जबाबदारी त्याही पलीकडे आहे.हर्ष मुथा डॉ. विश्वनाथ कराड एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये बी.टेक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे (रोबोटिक व ऑटोमेशन) विद्यार्थी आहेत.कार्यरत उपग्रहांना धोका : हे तुकडे सुमारे २८ हजार किलोमीटर प्रतितास वेगाने फिरतात, त्यामुळे अगदी छोटा कणही उपग्रह नष्ट करू शकतो.दैनंदिन जीवनावर परिणाम : मोबाईल नेटवर्क, जीपीएस व नेव्हिगेशन, हवामान अंदाज, आपत्ती व्यवस्थापन सर्व सेवांमध्ये अडथळे येतात.पर्यावरणीय परिणाम : काही कचरा पृथ्वीवर परत येतो. मोठे तुकडे वातावरणात पूर्णपणे जळत नाहीत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.