Premium|India economy crisis : आखाती युद्धाची ठिणगी आणि भारताची होरपळ! कच्च्या तेलाचा भडका सामान्य माणसाच्या खिशावर कसा परिणाम करणार?

कौस्तुभ केळकर - saptrang@esakal.comअमेरिका -इराण युद्धामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आलाय. ४० दिवसांच्या युद्धामुळे देशासमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यावर काय मार्ग काढता येईल व सरकारचे काय प्रयत्न आहेत याचा वेध...अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यामधील २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेले आखाती युद्ध ७ एप्रिल रोजी दोन आठवड्यांचा युद्धविराम यावर एकमत होऊन थांबले, परंतु हा युद्धविराम अस्वस्थ आणि धुमसता ठरला आहे. ९ एप्रिलला इस्राईलने लेबनॉनवर भीषण हल्ला केला आणि त्यामध्ये शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले. या घटनेला इराणने प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे आणि जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा अस्थिर वातावरण निर्माण झाले आहे. या सर्वांतून युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर ९० डॉलर्स प्रती बॅरेल या पातळीवर घसरलेला ब्रेंट कच्च्या तेलाचा दर पुन्हा ९६ डॉलर्सच्या वर गेला आहे. परंतु हे युद्ध पुन्हा भडकू नये म्हणून मध्यस्थीद्वारे चर्चा घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेने इस्राईलच्या साथीने हे सुरू केलेले युद्ध मुळातच अविचारी आहे. इराणने अमेरिका आणि इस्राईल याच्या दुहेरी हल्ल्यास चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. या युद्धाने इराणच्या हातामध्ये होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणारे कच्चे तेल, एलपीजी इत्यादींच्या व्यापाराचा महत्त्वाचा सागरी मार्ग बंद करण्याचे, तसेच त्यातून जाणाऱ्या जहाजांवर टोल बसवण्याचे आयतेच कोलीत मिळाले आहे. .Premium|Global Commodity Market : युद्ध, महागाई आणि रुपयातील घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर सोने‑चांदीसह कमोडिटी गुंतवणूक पुन्हा केंद्रस्थानी .अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प गेले सुमारे ४० दिवस सतत उलटीसुलटी विधाने करत आहेत. कधी अर्वाच्य भाषा वापरून धमकी देत आहेत, तर कधी या युद्धातून बाहेर पडण्याची विधाने करत आहेत. त्यांच्या विधानांवर आता कोणाचाही विश्वास राहिलेला नाही. यापेक्षा युद्धापूर्वीची स्थिती बरी होती असे म्हणायची वेळ आली आहे, युद्धापूर्वी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होती, कोणत्याही प्रकारच्या जहाजांना येथून ये-जा करण्यास अडचण नव्हती. हे लक्षात घेता, हे युद्ध सुरू करून ट्रम्प यांनी स्वतःच्या आणि सर्व जगाच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी या संघर्षाने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केले. विशेषतः ऊर्जा, कच्चा माल आणि औद्योगिक उत्पादन साखळीवर याचे मोठे परिणाम दिसून आले. या लेखात पुढे या युद्धाने भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील विविध घटकांवर झालेला परिणाम, सरकार करत असलेले उपाय, तसेच कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याचे संकट ही विविध उपाययोजना राबवण्याची संधी या सर्व मुद्द्यांचा परामर्श घेतला आहे.आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये अचानक आणि मोठी वाढ झाली आहे. साहजिकच कच्च्या तेलाच्या दरातील वाढ आपल्या अर्थव्यवस्थेला मारक ठरते. आता या युद्धामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेमधील अडचणीत आलेल्या विविध घटकांवर नजर टाकूयात.१) महागडे कच्चे तेल आणि घसरलेला रुपयाकाही दिवसांपूर्वी ६० ते ७० डॉलर्स प्रती बॅरेल या पातळीवर असणारे कच्चे तेल आता सुमारे ९७ डॉलर्स वर पोहोचले आहे. आपल्या देशाच्या आयातीमधील हा सर्वांत मोठा घटक आहे. आर्थिक वर्ष २४-२५ एकूण १६० अब्ज (बिलियन) डॉलर्सचे कच्चे तेल आयात केले. कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये १० डॉलर्स प्रती बॅरेल वाढ झाली, तर आपल्या आयातीचे मूल्य १३ ते १६ अब्ज डॉलर्सने वाढते. यासाठी आपले बहुमूल्य परकीय चलन खर्ची पडते. कच्च्या तेलाचा दर सुमारे ९५ डॉलर्स दिसत असला तरी आपण ही खरेदी सुमारे १३५ डॉलर्सने करत आहोत (कच्चे तेल बास्केट खरेदी किंमत). या किमती अशाच वाढीव पातळीवर राहिल्या तर यासाठी आपल्या देशाला सुमारे १९० अब्ज डॉलर्स मोजावे लागतील आणि याचा व्यापारी तूट, वित्तीय तूट यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.यात भरीस भर म्हणजे फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला डॉलरच्या तुलनेत ९१ च्या पातळीवर असणारा रुपया अल्पवधीत ९५ च्या पातळीवर घसरला, यामध्ये रिझर्व बँकेने हस्तक्षेप केल्याने आता तो सुमारे ९३ पर्यंत सावरला आहे. या घसरणीचे प्रमुख कारण म्हणजे मार्च महिन्यात परकीय गुंतवणूदारांनी आपल्या शेअरबाजारात सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स विकले आणि आपल्या देशातून डॉलर्स काढून घेतले. साहजिकच रुपया डॉलर्सच्या तुलनेत घसरला, तसेच कच्चे तेल महाग झाले, की डॉलर्सची मागणी वाढते आणि रुपयावर दबाव येतो. सरकारने अबकारी करातून मिळणाऱ्या महसुलावर पाणी सोडले असून इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवल्या आहेत, परंतु हे फार काळ चालणार नाही. अखेरीस या सर्वांतून चलनवाढीला आमंत्रण मिळेल आणि ते आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मारक ठरेल..२) खते उत्पादन आणि वितरणकृषी क्षेत्रासाठी खत हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. खरीप हंगाम जवळ आला आहे. शेतकरी विविध खतांची खरेदी आणि साठवणूक करत आहेत. परंतु खतांच्या उत्पादनातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे नैसर्गिक वायू हा आहे. आखाती युद्धामुळे ओमान, कतार कडून आयात होणाऱ्या द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा पुरवठा लक्षणीय प्रमाणात कमी झाला आहे. यामुळे काही समस्या येत आहेत. तसेच भविष्यात येऊ शकतील. उदाहरणार्थ - उत्पादनावरील परिणाम - युरियाच्या देशांतर्गत उत्पादनात सुधारणा झाली असली, तरी अमोनिया आणि नैसर्गिक वायूसाठी भारत अजूनही आयातीवर अवलंबून आहे. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे पुरवठा साखळीत काही अडथळे येत आहेत. आणखी एक म्हणजे - टंचाईची शक्यता - सध्या युरियाचा साठा पुरेसा आहे, मात्र डीएपी (DAP) आणि एमओपी (MOP) च्या आयातीवर जागतिक भू-राजकीय स्थितीचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तरीही, सध्या तरी कोणतीही तीव्र टंचाई नाही. तरीसुद्धा पंजाब, हरियाणा मधील शेतकरी अस्वस्थ असून गरजेपेक्षा जास्त खत खरेदी करत आहेत आणि यामुळे या राज्यातील बाजारपेठेत खत पुरवठ्याबाबत चिंतेचे वातावरण आहे.परंतु सरकार खतांबाबत कोणतीही समस्या येऊ नये यासाठी पुढे दिलेल्या उपाययोजना राबवत आहे.मोठा राखीव साठा : देशात मार्च महिन्याच्या मध्यापर्यंत अंदाजे १८० लक्ष मेट्रिक टन खतांचा साठा उपलब्ध होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ३६ टक्के जास्त आहे.खत अनुदान : आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्या, तरी सरकार मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देऊन शेतकऱ्यांना जुन्याच दरात खते उपलब्ध करून देत आहे.पुरवठा साखळीवर लक्ष : रेल्वे मंत्रालय आणि बंदरांशी समन्वय साधून खतांची वाहतूक जलद गतीने होईल यावर सरकार लक्ष ठेवून आहे.स्रोतांचे विविधीकरण : कच्च्या मालासाठी भारत आता केवळ एका देशावर अवलंबून न राहता विविध देशांकडून आयात करण्याचे धोरण राबवत आहे..Premium|Arthur Road Jail reforms Mumbai : आर्थर रोड कारागृह की सुधारगृह? अट्टल गुन्हेगारांना मुख्य प्रवाहात आणणारे प्रशासनाचे 'हे' ३ यशस्वी प्रयोग नक्की काय आहेत?.३) स्टील (पोलाद) प्रकल्पदेशातील पायाभूत सुविधा, बांधकाम क्षेत्र, वाहन उत्पादन या क्षेत्रांसाठी स्टील हा महत्त्वाचा कच्चा माल आहे. परंतु आखाती देशांमधील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतीय स्टील उद्योगावर कच्च्या मालाचा तुटवडा, वाढता खर्च आणि लॉजिस्टिक अडचणींचा मोठा परिणाम झाला आहे.भारतीय पोलाद उद्योगावर होणारे प्रमुख परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत.कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि खर्च वाढपोलाद निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या उच्च दर्जाच्या चुनखडीच्या आयातीसाठी युएई वर ७९ टक्के अवलंबून आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी धोक्यात आल्याने चुनखडीचा पुरवठा खंडित झाला आहे.ऊर्जा संकटनैसर्गिक वायू आधारित पोलाद प्रकल्पांना (विशेषतः गुजरातमध्ये) ५० टक्क्यांपर्यंत उत्पादन कपात करावी लागली आहे. कारण कतार आणि इराणमधील एलएनजी पुरवठा खंडित झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेतून येणाऱ्या कोळशाचे दर १० ते १३ टक्क्यांनी वाढले आहेत, ज्यामुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.लॉजिस्टिक आणि वाहतूक खर्चमालवाहतूक दरात ३०-४० टक्के वाढ झाली असून सागरी विम्याचे हप्तेही गगनाला भिडले आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेमुळे जहाजांना लांबच्या मार्गाने फिरावे लागत असल्याने पुरवठा होण्यास विलंब होत आहे.निर्यात आणि मागणीवर परिणामआखाती देशांमध्ये भारताची सुमारे ९ टक्के पोलाद निर्यात होते. युद्धामुळे निर्यातीत ३०-४० टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक बाजारात स्वस्त आयातीचा धोका वाढला असून देशांतर्गत स्टील कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव आला आहे.हे सर्व पाहता अल्पकालीन उपाय म्हणून भारत सरकार स्टील क्षेत्रासाठी एलपीजी वाटपाला प्राधान्य देऊन आणि पर्यायी कोळसा पुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित करून ही परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहे..४) एलपीजी आणि सीएनजी (एलएनजी)या आखाती युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेमुळे भारताच्या एलपीजी आणि एलएनजी आयातीवर गंभीर परिणाम झाला. भारत आपल्या एलपीजी गरजेपैकी सुमारे ६०–६५ टक्के आयातीवर अवलंबून असून, त्यातील मोठा हिस्सा कतार, सौदी अरेबिया, युएई या देशांकडून येतो. या पुरवठा साखळीत खंड पडल्याने देशात एलपीजी आणि सीएनजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याशिवाय, भारताची एलपीजी साठवणूक क्षमता मर्यादित (केवळ ५ ते १० दिवस) असल्यामुळे पुरवठा थांबताच त्याचा तत्काळ परिणाम जाणवू लागतो. युद्धपरिस्थितीमुळे जहाजांच्या विमा खर्चात मोठी वाढ झाली असून, आयात अधिक खर्चीक आणि कठीण झाली आहे. तसेच कतारमधील नैसर्गिक वायू उत्पादनात अडचणी निर्माण झाल्याने सीएनजी आणि पीएनजी पुरवठा साखळीवरही ताण निर्माण झाला आहे.या तुटवड्याचे सामाजिक व आर्थिक परिणाम व्यापक आहेत. घरगुती व व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढल्या असून, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि लघुउद्योगांना मोठा फटका बसला आहे. सीएनजीच्या तुटवड्यामुळे वाहतुकीवर मर्यादा आल्या आहेत. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन आगाऊ बुकिंग (panic booking) वाढले आहे, ज्यामुळे वितरण साखळीवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. तसेच नैसर्गिक वायूवर अवलंबून असलेल्या खत उद्योगावर परिणाम होऊन भविष्यात शेती क्षेत्रावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्यात आले असून, रिफायनरींना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अमेरिका, रशिया आणि कॅनडा यांसारख्या पर्यायी स्रोतांकडून आयात वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय ‘ऑपरेशन संकल्प’ अंतर्गत भारतीय नौदलाच्या मदतीने गॅस वाहतूक सुरक्षित ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..कच्चे तेल पुरवठ्याचे संकटसध्याच्या जागतिक तेलसंकटामुळे भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने तातडीने काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.१) कच्च्या तेलाच्या देशांतर्गत उत्खननावर भर-भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर सागरी विशेष आर्थिक क्षेत्र सुमारे २.५ दशलक्ष चौरस किलोमीटर आहे. या भागातील विशेषतः बंगालच्या उपसागरात संभाव्य साठ्यांविषयी आशादायक संकेत आहेत. परंतु संरक्षणविषयक कारणांमुळे मोठा सागरी भाग उत्खननासाठी बंद होता. आता संरक्षण मंत्रालय, तेल-वायू मंत्रालय आणि अंतराळ संस्था यांच्यात समन्वय वाढवून काही भाग खुला करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जर या क्षेत्रात मोठे साठे सापडले, तर पुढील काही दशकांसाठी ऊर्जा सुरक्षेचे चित्र बदलू शकते. परकीय चलनाची बचत, चालू खाते तुटीत घट आणि आर्थिक स्वावलंबन या तिन्ही गोष्टी साध्य होऊ शकतात.२) इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवणे-यामुळे पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पर्यायाने कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल आणि बहुमूल्य परकीय चलन वाचेल. परंतु यासाठी देशभर सर्व प्रकारच्या विजेवर आधारित वाहनांसाठी चार्जिंगच्या सुविधांचे व्यापक जाळे असणे निकडीचे आहे. सरकारने यावर भर दिला पाहिजे.३) जैवइंधन व उपउत्पादनांचा वापर-भारतामध्ये आवश्यक इतके इथेनॉल आता देशांतर्गत तयार होत असले, तरी त्यातील मोठा भाग मका वापरून तयार होतो, त्याऐवजी कृषी अवशेषांपासून इथेनॉल निर्मिती अधिक उपयुक्त ठरू शकते. नव्या एन्झाइम तंत्रज्ञानामुळे सेल्युलोसिक इथेनॉल उत्पादनाचा खर्चही लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. सरकारकडून अशा प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. अलीकडेच भारत पेट्रोलियमचा आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांनी असे दोन मोठे प्रकल्प सुरू केले आहेत.४) ट्रकऐवजी रेल्वे वाहतूक वाढवणे-वर नमूद केल्याप्रमाणे आजही आपण सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. नुकतेच संपलेल्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकंदर पेट्रोलियम उत्पादनांचा एकूण वापर २६३ दशलक्ष टन झाला असल्याचा अंदाज आहे. सर्वसाधारणपणे यापैकी ५३ टक्के सुमारे १३९ दशलक्ष टन वाहतूक क्षेत्रात इंधन वापरले जाते. यात विशेषतः ट्रकद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलचा मोठा वाटा आहे. कच्च्या तेलाच्या आयातीमुळे देशावर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे..यावर खाली दिल्याप्रमाणे उपाय योजना करता येतील.• ट्रकद्वारे होणारी लांब पल्ल्याची मालवाहतूक रेल्वेकडे वळवणे आवश्यक आहे.• डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सारख्या प्रकल्पांचा विस्तार करणे.• ट्रक्स व ट्रेन प्रणाली वापरून ट्रक रेल्वेवरून वाहून नेणे.या सर्वांतून यामुळे डिझेलचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.एकंदर काय तर या आखाती युद्धाचा आपला थेट संबंध नसला, तरी याचा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. वर नमूद केलेली सर्व परिस्थिती आणि विस्तृत केलेल्या या सर्व उपाययोजनांचा एकत्रित अवलंब केल्यास आपला देश या समस्येवर मात करून ऊर्जा सुरक्षिततेकडे वाटचाल करू शकतो. सध्याचे तेलसंकट हे संकट नसून संधी म्हणून वापरण्याची गरज आहे.(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.) 