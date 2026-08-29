Premium|What Is a Space Station : असं चालतं स्पेस स्टेशन्सचं काम!

हर्ष मुथामानवानं क्षितिजाच्या पलीकडे पाऊल टाकत अंतराळात केवळ भ्रमंतीच केली नाही, तर तिथं स्वतःचं एक ‘घर’ आणि अद्ययावत प्रयोगशाळाही उभारली. पृथ्वीपासून हजारो किलोमीटर उंचावर सतत फिरणारी ‘स्पेस स्टेशन्स’ म्हणजे केवळ मानवी तंत्रज्ञानाचा चमत्कार नसून, भविष्यातल्या अंतराळ मोहिमांचा भक्कम पाया आहेत. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचं उत्तम उदाहरण असणाऱ्या स्पेस स्टेशन्सविषयी... ‘स्पेस स्टेशन’ म्हणजे काय?स्पेस स्टेशन म्हणजे मानवानं तयार केलेलं मोठं अंतराळयान, जे पृथ्वीभोवतीच्या कक्षेत दीर्घकाळ स्थिरावून अंतराळवीरांना तिथं राहण्याची व काम करण्याची सुविधा देतं. सामान्य अंतराळयानाप्रमाणे केवळ पृथ्वीवरून अंतराळात जाणं-येणं हा या स्पेस स्टेशन्सचा उद्देश नसतो. तिथं दीर्घकाळ वास्तव्य करून संशोधन आणि प्रयोग करता येतात. ते एक निवासस्थान असतं, प्रयोगशाळा असते, नवीन तंत्रज्ञानाची चाचणी करण्याचं अंतराळातलं केंद्र असतं. बहुतेक स्पेस स्टेशन्स पृथ्वीच्या निम्नकक्षेत (लो अर्थ ऑरबिट - LEO) असतात. तिथं सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणाच्या (मायक्रोग्रॅव्हिटी) स्थितीत संशोधन केलं जातं. .Premium|National Chemical Laboratory : एनसीएलने देशाच्या औद्योगिक विकासाला कशी दिशा दिली? .स्पेस स्टेशनची संकल्पनामानवानं अंतराळात कायमस्वरूपी राहण्याची कल्पना प्रत्यक्ष अंतराळ प्रवास सुरू होण्यापूर्वीच मांडली गेली होती. रशियन अंतराळ शास्त्रज्ञ कॉन्स्टंटिन त्सिओल्कोव्स्की (Konstantin Tsiolkovsky) यांसारख्या विचारवंतांनी अंतराळातली मानवी वस्ती आणि संरचनांच्या संकल्पनांच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. १९५७मध्ये अंतराळ युग सुरू झाल्यानंतर या कल्पनांनी प्रत्यक्ष तांत्रिक स्वरूप घेण्यास सुरुवात केली.भारतीय अंतराळ स्थानकभारतीय अंतराळ स्थानक (बीएएस) हे भारताचं नियोजित मानवी अंतराळ स्थानक आहे. हे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) मानवी अंतराळ कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे भारताची वाटचाल मानवाला अंतराळात पाठवण्यापासून, अंतराळात दीर्घकाळ वास्तव्य करण्याकडे व अंतिमतः अंतराळात प्रगत संशोधन करण्याकडे होईल. भारतीय अंतराळ स्टेशनमुळे भारत केवळ मानवी अंतराळ मोहिमा करणारा देश न राहता, अंतराळात स्वतःचं दीर्घकालीन मानवी संशोधन केंद्र उभारणाऱ्या देशांच्या श्रेणीत प्रवेश करण्यापर्यंत मजल मारेल.अंतराळ स्थानकांची उत्क्रांतीसंकल्पना अंतराळप्रवास साल्यूत १ (१९७१) स्कायलॅब (१९७३) मीर (१९८६) इटरनॅशनल स्पेस स्टेशन (आयएसएस) (१९९८ - आजपर्यंत) त्यांनगाँग (२०२१ - आजपर्यंत) भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (आगामी)..स्पेस स्टेशनचं नेमकं काम वैज्ञानिक संशोधनसूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणाच्या वातावरणात विविध वैज्ञानिक प्रयोग केले जातात. पृथ्वीवर गुरुत्वाकर्षणामुळे ज्या घटना वेगळ्या प्रकारे घडतात, त्यांचा अंतराळात अभ्यास करता येतो. द्रव पदार्थ, ज्वलन, धातू, स्फटिक, भौतिकशास्त्र आणि जैविक प्रक्रिया यांचा अभ्यास केला जातो. २०२५पर्यंत आयएसएसवर ४ हजारांपेक्षा अधिक संशोधन व तंत्रज्ञानाधारित प्रयोग करण्यात आले आहेत.मानवी आरोग्य व वैद्यकीय संशोधनअंतराळात दीर्घकाळ राहिल्यानं मानवी शरीरावर होणारे परिणाम अभ्यासले जातात. हाडांची झीज, स्नायूंची झीज, हृदय व रक्ताभिसरणात होणारे बदल अभ्यासले जातात. शरीरातल्या द्रवांचं होणारं स्थानांतर, दृष्टी व मेंदूशी संबंधित बदल, व्यायाम व आरोग्य टिकवण्याच्या उपायांचाही अभ्यास केला जातो.पदार्थ व धातूंचे संशोधनसूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणाच्या वातावरणात धातू, मिश्रधातू, काच, स्फटिक आणि इतर पदार्थ कसे तयार होतात याचा अभ्यास केला जातो. पृथ्वीवर तयार करायला कठीण असलेल्या काही पदार्थांच्या निर्मितीच्या शक्यतांचा शोध घेतला जातो. भविष्यात अंतराळातच काही वस्तू किंवा पदार्थ तयार करण्यासाठी हे संशोधन उपयुक्त ठरू शकतं.जैवतंत्रज्ञान व औषध संशोधनस्पेस स्टेशन्समध्ये मुख्यतः पेशी आणि जैविक प्रक्रियांचा आणि प्रथिनांच्या रचनेचाही अभ्यास केला जातो. तसंच उतींच्या निर्मितीविषयी संशोधन केलं जातं; सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणात औषधनिर्मितीच्या शक्यतांचा अभ्यास केला जातो..Premium|National Chemical Laboratory : एनसीएलने देशाच्या औद्योगिक विकासाला कशी दिशा दिली? .पृथ्वीचं निरीक्षणअंतराळातून पृथ्वीचं सतत निरीक्षण करता येतं. पृथ्वीवरचं हवामान, वातावरण, चक्रीवादळं, नैसर्गिक आपत्ती, समुद्राच्या गाभ्यात व जमिनीवर होणारे बदल, पर्यावरणीय बदल या सगळ्यांचा अभ्यास करण्याचं कामही स्पेस स्टेशन्सवर केलं जातं. उदाहरणच द्यायचं झालं, तर आयएसएसची फिरण्याची कक्षा पृथ्वीवरच्या ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशांवरून जाते, त्यामुळे नोंदी घेता येतात.खगोलशास्त्र व अंतराळ संशोधनस्पेस स्टेशनवरून आणि तिथं बसवलेल्या उपकरणांद्वारे सूर्य, तारे, अंतराळातला किरणोत्सर्ग, पृथ्वीचं वातावरण, विविध खगोलीय घटना यांचा अभ्यास केला जातो. साल्यूत १ या स्पेस स्टेशनवर ओरायन १ ही अंतराळ वेधशाळा उभारण्यात आली होती.रोबोटिक्सचे संशोधनस्पेस स्टेशन हे अंतराळातल्या रोबोटिक्सची चाचणी करण्यासाठी महत्त्वाचं केंद्र आहे. उपकरणं हलवणं, अंतराळयान हाताळणं, स्टेशनचे भाग बसवणं, अंतराळवीरांना मदत करणं, बाह्य भागांवर काम करणं, स्वयंचलित रोबोसारख्या भविष्यातल्या प्रयोगांची चाचणी करणं अशी कामं स्पेस स्टेशन्स करत असतात. आयएसएसवरील कॅनॅडार्म २ हा सुमारे १७ मीटर लांबीचा रोबोटिक हात आहे.जीवनावश्यक व्यवस्थेची तपासणीस्पेस स्टेशनवर अंतराळवीरांसाठी आवश्यक असलेल्या ऑक्सिजन, पाणी, कार्बन डायऑक्साइड, कचरा व्यवस्थापन, तापमान, आर्द्रता यांचं व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर केला जातो. महत्त्वाचं म्हणजे, भविष्यात पृथ्वीपासून दूर असलेल्या चंद्र किंवा मंगळ मोहिमांसाठी अशा स्वयंपूर्ण जीवन-समर्थन प्रणालीची मोठी आवश्यक असेल..चंद्र व मंगळ मोहिमांसाठी चाचणीस्पेस स्टेशनवर भविष्यातल्या मोहिमांसाठीचं तंत्रज्ञान तपासलं जातं. अंतराळ पोशाख, जीवन-समर्थन प्रणाली, रोबोटिक्स, दळणवळण, नॅव्हिगेशन, वैद्यकीय उपकरणांचा वापर, नवीन पदार्थ, दीर्घकाळ अंतराळात राहण्याच्या पद्धती या बाबींशी संलग्न तंत्रज्ञान अभ्यासलं जातं. भविष्यातल्या मोहिमांसाठी हे महत्त्वाचं ठरतं.आंतरराष्ट्रीय सहकार्यआंतरराष्ट्रीय सहकार्याचं आयएसएस हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. यात पाच प्रमुख अंतराळ संस्थांचा आणि एकूण १५ देशांचा सहभाग आहे. इथं संयुक्त वैज्ञानिक संशोधनाचीही संधी मिळते.स्रोत : नासा इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन रिसर्चलेखक डॉ. विश्वनाथ कराड एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये बी.टेक. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे (रोबोटिक व ऑटोमेशन) विद्यार्थी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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