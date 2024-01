Melghat Butterfly :मेळघाटात आढळणाऱ्या फुलपाखरांच्या प्रजातींची संख्या आता १४१ झाली आहे..

माझ्या कॅम्पचे नाव होते पाचनिंबु कॅम्प. तेथून नऊ किलोमीटरवर चुनखडीचा कॅम्प होता. ह्या कुटीवर मूळचा संभाजीनगरचा पण नोकरीनिमित्त सध्या राजस्थानातील कोट्याजवळच्या एक जिल्हा परिषदेच्या शाळेत फिजिक्स शिकवणारा दीपक जाधव हा निसर्गप्रेमी होता.

त्याचा फुलपाखरांचा अभ्यास दांडगा. त्याला मात्र पहिल्याच दिवशी वाघोबांनी अगदी ३०० फुटांवरून दर्शन दिले होते त्यामुळे तो खूप खूश होता.

‘आम्ही वाघ पाहण्याऐवजी वाघानेच आम्हाला पाहिले,’ असं म्हणत त्यानं तो प्रसंग सांगितला होता. आमची चांगलीच मैत्री जमली होती.‌

मेळघाटातील फुलपाखरांवर अमरावतीचे मानद वन्यजीव रक्षक डॉ. जयंत वडतकर यांनी अभ्यास करून १३४ फुलपाखरांची नोंद घेतली आहे. त्यांनी ‘मेळघाटातील फुलपाखरांचे संशोधन’ हा विषय घेऊनच आचार्य ही पदवी मिळविली आहे हे विशेष.

डॉ.वडतकरांना मेळघाटात सापडणाऱ्या फुलपाखरांचे मराठी नामकरण करताना डॉ. विलास बर्डेकरांचे मार्गदर्शन लाभले होते.

आता मेळघाटात एकूण १४१ फुलपाखरांची नोंद झाली आहे. ह्या अभ्यासात आम्हाला कोनेरी किरण (Acute Sunbeam), चमक निलांबरी (Metallic Cerulean), मोठा तडतड्या(Large Branded Swift), पट्ट तरंग (Short Banded Sailor), फिक्कट छाया (Pale-brand Bush brown), विशाल तडतड्या (Great Swift), कंपित शर (Wax Dart) अशा सात नवीन प्रजाती आढळून आल्या.

माझ्यासह अभ्यासक रोहित टेकोडे, व्योम चौधरी, सफल पाटील व इंदाराम नागेश्वरराव ह्यांनी ह्या नोंदी घेतल्या.

फुलपाखरांचे विश्व हे खरंच मानवाला अचंबित करणारे आहे. फुलपाखरांविषयी क्रिस्टन डी’अॅन्जेलो (Kristen D’Angelo) यांचे एक सुरेख उद्धृत माझ्या मित्राने मला पाठवले होते.

लेखाचा शेवट त्याच उद्धृताने करतो – फुलपाखरं म्हणजे काय सांगताना डी’अॅन्जेलो म्हणतात Butterflies are God's confetti, thrown upon the earth in celebration of his love!

--------------