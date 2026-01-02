Premium|Positivity in difficult times : अस्ताला जाणारा सूर्यही देतो नव्या आशेची किरणं; ब्रेन ट्युमरशी झुंजणाऱ्या मानसीची प्रेरणादायी कहाणी

प्रभाकर बोकील...म्हणूनच नेहमी हिलस्टेशन्सच्या सनराइझ पॉइंट्सवर, सूर्योदयाइतकीच गर्दी सूर्यास्त पाहायलाही असते. अस्ताला जाणारा सूर्यही आश्वासक असतो. त्याच्यात उद्याच्या उगवतीची आशा असते, पॉझिटिव्हिटी असते! अनुभवानं सांगतो, मनाची सकारात्मता, शारीरिक उपचारांनाही साथ देते. आणि तुझं तर नावच मानसी!...‘अक्षर’ या छोट्यांसाठीच असणाऱ्या वाचनालयाच्या बैठ्या कौलारू वास्तूच्या बाहेरच्या प्रांगणात शनिवारी-रविवारी, सुट्ट्यांच्या दिवसांत मोठ्यांसाठी-मुलांसाठी विविध कार्यक्रम होतात. तिथल्या झाडांच्या विस्तीर्ण कट्ट्यावर बसून मुलांना गोष्टी सांगण्यासाठी, मनोरंजन करण्यासाठी खास पाहुणे येतात. पपेट-शोपासून, खगोलशास्त्रीय विषय समजावून सांगणाऱ्या ‘तारांगण’सारख्या कार्यक्रमांपर्यंत मुलांसाठी सर्वकाही तिथं सादर होतं! वर्षभरापूर्वी तिथं शनिवारी-रविवारी सकाळी मुलांसाठी चित्रकलेचे खास वर्ग आयोजित केले होते. शाळांतून आणि ऑनलाइन चित्रकला शिकवणारे नामवंत शिक्षक शिकवणार होते. मुलांना सोडायला लांबून येणाऱ्या आई-वडिलांसाठी, पालकांसाठी झाडांच्या सावलीत कट्ट्यावर बसून तिथलीच पुस्तकं-मासिकं वाचायची सोय होती. .Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.नातवाला, चिन्मयला आत सोडल्यावर कट्ट्यावर बसून पुस्तकं वाचण्यापेक्षा माझं लक्ष तिथं येणारी माणसं वाचण्याकडे असायचं. चिन्मयचा मित्र झालेल्या पार्थबरोबर येणारी आई शांतपणे एका कोपऱ्यात लहान मुलांचं पुस्तक घेऊन वाचत बसायची. नाजूक चणीची, चष्मा लावलेली, गंभीर चेहऱ्याची, डोक्यावरून रुमाल गुंडाळलेली, मनगटापर्यंत हात कव्हर केलेली. इतर कुणाशी बोलणं नाही, मिसळणं नाही. स्वतःची प्रायव्हसी जपायची. नसेल आवडत ओळखीशिवाय मिसळायला, अघळपघळ गप्पा मारायला. एरवी शाळेतही मुलांबरोबर येणारे आई-वडील एकत्र घोळका करून बोलत, हसतखेळत गप्पा मारत एन्जॉय करताना पाहण्याची सवय. मला कुतूहल वाटायचं, ही आई अशी गप्प का? तिच्याशी बोलावं का? तिला आवडेल का? कदाचित नाहीसुद्धा आवडणार, पण बोललं पाहिजे...एक दिवस तिच्या बाजूला मोकळ्या कट्ट्यावर बसण्याआधी परिचय करून देत विचारलं,‘‘मी इथं बसू शकतो?’’ तिनं मान वर करून हलकंसं स्मित करत मानेनंच हो म्हटलं.‘‘सॉरी... तुम्हाला डिस्टर्ब तर नाही केलं?’’‘‘मी मानसी... मला ‘तू’ म्हटलंत तरी चालेल, काका,’’ थोडक्यात ओळख. आडनाव-बीडनाव नाही.‘‘मी पहिलंय, तुम्ही लहान मुलांची पुस्तकंच वाचता नेहमी’’‘‘मला मुलं आवडतात. हल्ली मी लहान मुलांसाठी लिहिते, इंग्रजीतून.’’.‘‘वा! खूप छान. मोठ्यांसाठी लिहिणं तसं सोपं. त्यांचं जग तसं व्यावहारिक घटनांभोवती फिरतं. लहान मुलांसाठी लिहिणं फार अवघड असतं. त्यांचं जग कल्पनेपलीकडचं, अद्भुत असतं! पुस्तकं वाचण्यापेक्षा मोबाईल बघण्याचा छंद लागतोच. त्यात आता एआयची बर पडलीये! या सर्व माध्यमांना सामोरं जाताना प्रत्येक मुलाच्या भराऱ्या वेगळ्या. मेंदूतून निघणाऱ्या कल्पना भन्नाट!’’‘‘मेंदू... बऱ्याच दिवसांनी हा शब्द ऐकला!’’ ती हलकंसं हसली.‘‘का बरं? अहो, उडप्याकडच्या मेदूवड्यालाही हल्ली लोकं ‘मेंदू’ वडा म्हणतात की...’’‘‘तसं नाही... हल्ली ब्रेन हाच शब्द कानावर पडतो, त्याची सवय झालीय! मी मध्यंतरी यूएसला होते. तिथं तर सगळंच इंग्रजी!’’एवढं बोलून ती पुन्हा पुस्तकात लक्ष देऊन वाचू लागली. नंतर तिनं चष्मा काढला अन् ती रुमालानं एकच डोळा पुसू लागली. डोळे मिटून काही क्षण शांत बसून राहिली.‘‘आर यू ओके बेटी?’’‘‘आय ॲम ओके. थोडा त्रास होतो डोळ्यांना जास्त वाचलं की...’’तिच्या हातात असलेल्या पुस्तकाकडे मी पाहिलं. लहान मुलांच्या मोठा फाँट असलेल्या त्या पुस्तकात अर्धअधिक पान चित्रच होतं. तिच्या डोळ्यात खरंतर अश्रूंपेक्षा काळजीच जास्त दिसत होती.‘‘आपली आत्ताच ओळख झालीय, पण मी तुम्हाला नेहमी पाहतो, यू लुक वरीड. एनी प्रॉब्लेम?’’‘‘काका, आय ॲम वरीड अबाउट पार्थ...’’ थोडं थांबून ती म्हणाली.‘‘पार्थची काळजी? तो तर चिन्मयचा दोन दिवसांत मित्र झालाय. छान गोड, लाघवी मुलगा आहे!''''आय नो! म्हणून तर...'' ती पुन्हा स्तब्ध.''नेहमी तुम्हीच पार्थबरोबर येता... त्याचे बाबा इथं नसतात का?''पार्थ चिन्मयचा छान मित्र झाला होता. त्याच्याबद्दल चिन्मय घरी जाताना भरभरून बोलायचा. त्याच्याकडूनच कळलं होतं पार्थचे बाबा इथं नसतात.''पार्थचा बाबा सॉफ्टवेअर कंपनीत ग्रुप लीडर आहे. गेले सहा महिने त्यांच्या प्रोजेक्टमुळे यूएसमध्ये न्यू जर्सीला ऑनसाइट असतो. महिन्याभरात प्रोजेक्ट गो-लाइव्ह झाल्यावर तो परत येईल. आम्ही इथंच असतो. घरी सासू-सासरे असतात. पार्थच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आम्ही तिकडे गेलो होतो...''''पण... तुम्ही जॉब करत असाल ना?''''जॉब नाही, पीएचडी करतेय फिलॉसॉफीमध्ये.''''बापरे! डॉक्टरेटसाठी अवघड विषय! आमच्यासारख्यांना फिलॉसॉफीची पुस्तकं वाचायलासुद्धा जड. त्यापेक्षा ही लहान मुलांची पुस्तकं वाचायला सोपी... थोडक्यात 'मॉरल' शिकवणारी!''''हल्ली मीसुद्धा अशी लहान मुलांचीच पुस्तकं वाचते. त्या पुस्तकांचा फाँट बोल्ड असतो. डोळ्यावर ताण येत नाही...'' ती किंचित विषादानं हसत म्हणाली.''पण तुमचा हा चष्मा...''''तो वाचण्याचा नाहीये. मला सूर्यप्रकाशाचा त्रास होतो. सकाळी आठच्या प्रकाशातसुद्धा वापरावा लागतो. एकाच डोळ्यानं वाचताना ताण पडतो, डोळ्यातून पाणी येतं. तीन महिन्यांपूर्वी ऑपरेशन झाल्यावर उजव्या डोळ्याची व्हिजन कमी झालीय.''''माय गॉड, डोळ्याचं ऑपरेशन? या वयात?’’‘‘ऑपरेशन डोळ्याचं नाही, ब्रेन-ट्युमरचं...’’‘‘ओह! व्हेरी सॉरी...’’ मी निःशब्द झालो.‘‘अमेरिकेत असतानाच डिटेक्ट झाला. फर्स्ट स्टेज आहे... महिन्याभरात तिघं परत आलो. ऑपरेशननंतर पार्थच्या बाबाला परत जावं लागलं.’’ती शून्यात पाहू लागली. क्षणभर काय बोलायचं सुचेना.‘‘तुम्ही या कठीण प्रसंगाला कशा सामोऱ्या जाताय याची कल्पना करणंच कठीण. मीच का, मलाच ही व्याधी का, असंही कधी वाटत असेल ना...’’‘‘समजलं तेव्हा वाटलंच. माझ्यासाठी नाही, तर पार्थसाठी, त्याच्या भवितव्यासाठी. आजही मला हा प्रश्न छळत असतो. पण माझ्याकडे या प्रश्नाचं उत्तर नाही.’’‘‘साहजिक आहे. कदाचित तुमच्या फिलॉसॉफीत उत्तर असेल?’’‘‘उत्तरं तर प्रत्येक प्रश्नाची असतात, पण ती पुस्तकातच राहतात. मनाला कसं समजावणार? डिग्री-डॉक्टरेटसाठी अभ्यास करताना आपण प्रश्नांपासून वेगळे, निर्लेप असतो. पुस्तकी तत्त्वज्ञान आत्मसात करणं कठीण!’’काही क्षण शांततेत गेले. या जीवघेण्या व्याधीवर बोलणार तरी काय? पण संवाद साधायला शब्दच हवेत...‘‘जगताना तत्त्वज्ञान आत्मसात करणाऱ्या एका टेनिस प्लेयरची गोष्ट सांगू?’’तिनं डोळ्यांनी होकार दिला. डोळ्यात अविश्वसनीय प्रश्नचिन्ह. संवाद शब्दांशिवायही होतोच की!.‘‘आमच्या तरुणपणी, सिक्स्टीज-सेव्हंटीजमध्ये एक आफ्रिकन-अमेरिकन टेनिस-प्लेयर होऊन गेला, आर्थर ॲश. काळा असल्यामुळे त्याला गोऱ्यांविरुद्ध खेळायला बंदी होती. टेनिससाठी देशोदेशी प्रवास करताना व्हिसा मिळायला त्रास व्हायचा. अशा परिस्थितीतही, नऊ प्रयत्नानंतर १९७५मध्ये त्यानं पहिल्यांदाच विम्बल्डन टायटल जिंकलं! त्याच्या मते त्याच्या आयुष्यातला तो पहिला ‘परफेक्ट गेम’ होता. चार-पाच वर्षांनी बायपास शस्त्रक्रियेच्यावेळी दिलेल्या रक्तातून इन्फेक्शन झाल्यामुळे त्याला नंतर एड्स झाला. अनैतिक संबंध येण्यातला तो कधी नव्हताच. त्याच्या एका चाहत्यानं विचारलं, ‘परमेश्वरानं इतक्या भयंकर, जीवघेण्या रोगासाठी तुझी निवड का केली?’ त्यावर त्यानं उत्तर दिलं होतं, ‘जगभर लाखो मुलं टेनिस खेळायला लागली. त्यातली हजारो व्यवस्थित टेनिस शिकली. त्यातले शेकडो व्यावसायिक खेळाडू झाले. काही ग्रँड स्लॅमपर्यंत पोहोचले. पन्नास-साठ विम्बल्डनपर्यंत पोहोचले. चार सेमीफायनलमध्ये पोहोचले. दोघे फायनलला पोहोचले, त्यातला मी एक होतो. फायनल जिंकल्यावर मी कप हातात उंचावून धरला, तेव्हा मी स्वतःला हा प्रश्न विचारला नव्हता, की मीच का? मग आताही हा प्रश्न येतच नाही!'' एवढं बोलून मी थांबलो, तिचा प्रतिसाद पाहण्यासाठी.''नंतर काय झालं?'' तिनं अधीरपणे विचारलं.''निवृत्तीनंतर तो अखेरपर्यंत मानवी-हक्कांसाठी झगडला. स्वतःला झालेला एड्स न लपवता, लोकांमध्ये एड्सविषयी जागृती करायला सुरुवात केली. मिळवलेल्या संपत्तीचा उपभोग न घेता तो ती इतरांना वाटत राहिला, इतरांसाठी आनंद निर्माण करत राहिला! आर्थर ॲशविषयी हे नंतर वाचल्यावर वाटलं, सुख आपल्याला नेहमी आनंदात ठेवतं आणि दुःख आपल्यातला माणूस जिवंत ठेवतं!''बोलताना वाटलं, हे तर नुसते पोकळ शब्द. ऐकताना ती शून्यात पाहू लागली. नंतर भानावर येत म्हणाली,''खरं आहे, काका! मध्यमवर्गीय घरात जन्मलेली मी सामान्य मुलगी. आजवर मी आयुष्य सुखासमाधानात जगले, डबल एमए केलं, दोनदा गोल्ड मेडल्स मिळाली, तेव्हा 'मीच का?' हा प्रश्नही माझ्या मनात आला नाही. मग आत्ताच का?'' आता ती बरीच सावरली होती.''पार्थला याची कल्पना आहे?''''ऑपरेशन झाल्यानंतर थेरपी, ट्रीटमेंटसाठी हॉस्पिटलमध्ये रेग्युलर जाते, यावरून ममाला गंभीर आजार झालाय याची त्याला जाणीव झालीये. तोच मला धीर देतो हल्ली... डोन्ट वरी ममा, मी आहे ना!'' हे सांगताना तिचा आवाज हलला, डोळे पाणावले.तेवढ्यात चित्रकलेचा वर्ग सुटून पोरं बागडत बाहेर आली. चिन्मय, पार्थही धावतच आले. चिन्मय त्याचं आधीचं पुस्तक बदलण्यासाठी पुन्हा आत गेला. ड्रॉइंग बुकमधलं चित्रं दाखवत पार्थ आईला म्हणाला, ''ममा, सी धिस... आज सरांनी कलर्सचं शेडिंग शिकवलं. सनराइझ आणि सनसेटचे ब्यूटिफुल कलर्स. एक कलर कसा दुसऱ्यात मिक्सअप होऊन नवीनच कलर तयार होतो! व्हाइट, यलो, ऑरेंज, रेड... या ग्रीन ग्रासच्या डिफरंट शेड्स, ब्लू स्कायमध्ये मिक्स होणाऱ्या...''काही क्षणांपूर्वी पाणावलेल्या तिच्या डोळ्यांमध्ये आता पोराचं कौतुक सामावत नव्हतं. मनमोकळं हसत तिनं पार्थला जवळ घेतलं. सूर्योदय-सूर्यास्ताच्या बदलत्या रंगांप्रमाणे तिचेही बदलते मूड्स पाहताना म्हटलं, ''म्हणूनच नेहमी हिलस्टेशन्सच्या सनराइझ पॉइंट्सवर, सूर्योदयाइतकीच गर्दी सूर्यास्त पाहायलाही असते. अस्ताला जाणारा सूर्यही आश्वासक असतो. त्याच्यात उद्याच्या उगवतीची आशा असते, पॉझिटिव्हिटी असते! म्हणून निराशा सोडायची, आनंदी राहायचं. माहितीये मला, सांगणं सोपं आहे, पण अनुभवानं सांगतो, मनाची सकारात्मता, शारीरिक उपचारांनाही साथ देते. आणि तुझं तर नावच मानसी!'' मी एव्हाना नकळत एकेरीवर आलो होतो..''काका, तुमच्याशी बोलून खूप बरं वाटलं... मन हलकं झालं!'' निरभ्र हसत मानसी म्हणाली.''पुढचा शेवटचा वीकएंड...''''तेव्हा पार्थबरोबत आजी येईल आणि त्याचे आजोबा माझ्यासोबत येतील, माझी थेरपी आहे.'' 