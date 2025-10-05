Premium|A World Without War : युद्धविरहित जगाच्या संकल्पनेचा ऊहापोह

माधव गोखलेपडद्याआड घडलेल्या काही घटना आणि आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात विविध स्तरांवर घडणाऱ्या घटनांमधल्या अंतर्गत संबंधांच्या मांडणीतून वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय करारांवर टाकलेला दृष्टिक्षेप हे या पुस्तकाचे एक वेगळेपण. आपणहून अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याच्या कराराविषयी भारत आणि चीन हे दोनच देश वगळता अन्य अण्वस्त्रधारी देशांनी पांघरलेली संदिग्धता, अमेरिका आणि रशिया यांची शस्त्रास्त्रे व सैन्यदलांच्या संदर्भातील अनेक करारांमधून बाहेर पडण्याची, स्वतःला वगळण्याची खेळी असे सहसा वाचनात न येणारे मुद्दे वासलेकर अधोरेखित करतात..द्राक्षांमुळे गावाची ओळख देशभर....सैन्यदलांपासून ते राजकारण आणि अर्थकारणापर्यंतच्या तज्ज्ञांचा सहभाग असणाऱ्या छोट्या-मोठ्या, लांबलेल्या, द्रष्ट्या राजनयिक प्रयत्नांमुळे विरामावस्थेत असलेल्या युद्धांच्या बातम्या सातत्याने आदळत असताना युद्ध नाकारणाऱ्या जगाची कल्पना करणे हा भोळसटपणे केलेला मृगजळाचा पाठलाग ठरतो का? मुत्सद्देगिरीचे अभ्यासक संदीप वासलेकर यांचे अ वर्ल्ड विदाऊट वॉर हे पुस्तक वाचकांना याच प्रश्नाच्या उत्तराकडे घेऊन जाते.तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता आणि त्याभोवती विणला जाणारा आंतरराष्ट्रीय शक्यतांचा एक विस्तृत पट उलगडणाऱ्या या पुस्तकाचा युद्ध नाकारणारे जग हा अनुवाद राजहंस प्रकाशनाने मराठी वाचकांच्या हाती दिला आहे. राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे गाढे विश्लेषक व अभ्यासक लेखक डॉ. परिमल माया सुधाकर यांनी हा अनुवाद केला आहे.देशादेशांतील जलसंघर्ष, दहशतवाद इत्यादी विषयांवर जगातल्या पासष्ट देशांतील सरकारांबरोबर काम करणाऱ्या स्ट्रॅटेजिक फोरसाइट ग्रुप या संशोधन-विश्लेषण-सल्लागार गटाचे संस्थापक, विचारवंत आणि एका दिशेचा शोध व नव्या युगाचा आरंभ या मराठी पुस्तकांचे आणि दहाहून अधिक इंग्रजी पुस्तकांचे लेखक अशी वासलेकर यांची ओळख आहे. युद्धाचे धोके आणि जागतिक शांतता याविषयी एक महत्त्वाचा दृष्टिकोन मांडणारे हे पुस्तक वासलेकर यांच्या पुस्तक मालिकेतील सर्वात अलीकडचे. या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा मराठीबरोबरच पोर्तुगीज आणि स्पॅनिश भाषांमध्येही अनुवाद झाला आहे. साप्ताहिक सकाळच्या ३८व्या वर्धापनदिनी संदीप वासलेकर यांनी याच पुस्तकाच्या आधारे जागतिक परिस्थितीचे विवेचन केले होते, तेही अनेक वाचकांच्या स्मरणात असेल..युद्धाच्या कारणांची चिकित्सा करताना वासलेकर, युद्ध ही काही अपरिहार्य घटना नाही, तर तो माणसाने निवड करण्याचा भाग आहे, अशी मांडणी करतात. युद्ध आणि शस्त्रास्त्रांच्या बदलत्या कल्पना, अण्वस्त्रांचे धोके आणि राष्ट्रवाद व युद्ध यांच्यातील संबंधांचे बृहत्-चित्र वाचकांसमोर ठेवतात. लांबत चाललेली युद्धे आणि त्यांच्या जोडीला घातक शस्त्रे, हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे आणि जैविक शस्त्रास्त्रांच्या शर्यतीमुळे जग मानवी अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणाऱ्या एका विध्वंसक जागतिक युद्धाच्या दिशेने वाटचाल करते आहे का? एकविसाव्या शतकात महासंहारक शस्त्रास्त्रे हाती असलेले अतिरेकी प्रकारचे नेतृत्व उदयास येणारच नाही असा दावा आपण खात्रीने करू शकू का? असे प्रश्न वासलेकर या पुस्तकाच्या निमित्ताने उपस्थित करतात. अण्वस्त्रांची भूक, त्यावर होणारे अवाढव्य खर्च, शस्त्रस्पर्धा, त्यातला छुपेपणा, विज्ञानाचे विध्वंसाकडे नेणारे उपयोग, सायबर तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे संभाव्य युद्धोपयोग आणि अवकाश युद्धाच्या शक्यता अशा विविध मुद्द्यांविषयीही ते विस्ताराने अभ्यासपूर्ण मांडणी करतात. अण्वस्त्रधारी देशांच्या नेतृत्वाचा एखादा चुकीचा निर्णय, एखादा गैरसमज किंवा एखादी तांत्रिक चूकही जागतिक विध्वंसाचे कारण ठरू शकते, हा मुद्दाही ते काही उदाहरणांसह स्पष्ट करतात. पडद्याआड घडलेल्या काही घटना आणि आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात विविध स्तरांवर घडणाऱ्या घटनांमधल्या अंतर्गत संबंधांच्या मांडणीतून वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय करारांवर टाकलेला दृष्टिक्षेप हे या पुस्तकाचे एक वेगळेपण. आपणहून अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याच्या कराराविषयी भारत आणि चीन हे दोनच देश वगळता अन्य अण्वस्त्रधारी देशांनी पांघरलेली संदिग्धता, अमेरिका आणि रशिया यांची शस्त्रास्त्रे व सैन्यदलांच्या संदर्भातील अनेक करारांमधून बाहेर पडण्याची, स्वतःला वगळण्याची खेळी असे सहसा वाचनात न येणारे मुद्दे वासलेकर अधोरेखित करतात..जगभर उफाळून येणाऱ्या राष्ट्रवादाच्या एका संकुचित अर्थाला खतपाणी घालत अनेक देशांनी त्यांच्या संरक्षण खर्चात मोठी वाढ केली आहे. जगाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये होणाऱ्या लष्करी कारवाया आणि अमेरिकेतील लष्करी-औद्योगिक कारखान्यांच्या नफ्याचा आंतरसंबंध असे मुद्देही ते वाचकांसमोर ठेवतात. हिरोशिमा आणि नागासाकीनंतर अण्वस्त्रांचा वापर न होणे हा केवळ योगायोग आहे, कारण अण्वस्त्रांची शर्यत अजूनही चालू आहे, असे सांगून वासलेकर अण्वस्त्रे बाळगणाऱ्या देशांमधील एखादी व्यक्ती किंवा एखादा छोटा गट अणुहल्ल्याचा निर्णय घेण्याच्या शक्यतेतून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीकडे निर्देश करताना त्यामुळे मानवी संस्कृती संपुष्टात येण्याची भीतीही व्यक्त करतात.युद्ध आणि शांतता या दोन्ही निवड करण्याच्या गोष्टी आहेत, हा मुद्दा पुढे नेताना वासलेकर यांनी गेल्या शतकापासून युद्ध न केलेल्या किंवा अनेक शतकांपासून कोणत्याही युद्धात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेणाऱ्या देशांची उदाहरणे दिली आहेत. यात जसे आफ्रिकेतले देश आहेत, तसे अटलांटिकच्या पलीकडचे उरुग्वे, चिली, मेक्सिकोसारखे आणि युरोपातले आइसलँड, स्वित्झर्लंडसारखे देशही आहेत. अर्थात तरीही स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, स्वीडनसारखे काही देश शस्त्रास्त्रांच्या व्यापारात गुंतल्याचा विरोधाभासही त्यांनी वाचकांसमोर ठेवला आहे.पुस्तकाची एकूण सहा भागांमध्ये केलेली रचनाही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. वासलेकर यांच्या दृष्टीने युद्धांच्या शक्यता ते युद्धविरहीत जग हा मध्यरात्र ते सकाळ असा प्रवास आहे. ‘मध्यरात्रीकडे प्रवास’ या पहिल्या प्रकरणामध्ये मांडलेली मानव नामशेष होण्याची भीती मध्यरात्रीच्या अंधारासारखी आहे. मग ‘वैऱ्याची रात्र’, ‘अंधारून येताना’, ‘क्षितिजावरील पहाट’, ‘प्रकाशाच्या आधी’ असे टप्पे ओलांडत हा प्रवास ‘अखेरीस सकाळ’ या प्रकरणातून सकाळ होण्याकडे म्हणजे युद्ध नाकारणाऱ्या जगाकडे येतो..या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी वासलेकर जागतिक सामाजिक कराराची कल्पना सुचवितात. वासलेकर म्हणतात त्याप्रमाणे असा करार सार्वत्रिक हित लक्षात घेणारा असेल आणि मानवी संस्कृती कायमचीच नष्ट होणार नाही हे त्या कराराचे लक्ष्य असेल. असा सामाजिक करार प्रत्यक्षात यायचा असेल, तर जुन्या नियमांनुसार चालणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्थांमध्ये सुधारणा करून काही वेगळी संस्थात्मक रचना आवश्यक असेल असा विचारही ते मांडतात.या अनुषंगाने देशादेशांमधील वाढत्या मतभेदांवर मात करण्यासाठी आणि सुरक्षिततेच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संवाद आणि सहकार्य वाढवणे, अनावश्यक लष्करी खर्च कमी करून तो पैसा शिक्षण, आरोग्य आणि विकासासारख्या मानवी प्रगतीच्या कामांवर खर्च करणे, सायबर आणि जैव तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानाचा मानवतेच्या कल्याणासाठी वापर आणि शांततेची मानसिकता असे काही मुद्देही वासलेकर सुचवतात. त्यांच्या विश्लेषणानुसार जगातल्या १७५पेक्षा जास्त देशांना शांतता हवी आहे आणि उरलेल्या काही देशांना जर शांततेचे महत्त्व पटवून दिले तर युद्धविरहीत जग ही कल्पना अशक्य नाही, कारण आधी शांतता हा निवड करण्याचा विषय आहे आणि ती निवड करणे माणसाच्या हातात आहे.या दिशेने जाताना वासलेकर तिसऱ्या हेग परिषदेची कल्पना मांडतात. यापूर्वी हेलसिंकी आणि जिनिव्हा येथे झालेल्या युरोपमधील सुरक्षा आणि सहकार्य परिषदेच्या धर्तीवर अशी तिसरी हेग परिषद होऊ शकते, असे वासलेकर सुचवतात.भारतीय तत्त्वज्ञानातील ‘उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम’ या सूत्राच्या अनुषंगाने जागतिक व सामाजिक अनुबंधाची चर्चा करणारे वासलेकर यांचे या पुस्तकातील मनोगतही युद्धविरहित जगाची त्यांची कल्पना स्पष्ट करण्यास मोलाचा हातभार लावते. युद्ध नाकारणारे जग केवळ युद्धाचे धोके मांडत नाही, तर मानवी अस्तित्वाला असलेल्या धोक्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एक आशावादी मार्गही दाखवते.आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावर अनेक गोष्टी घडत असताना युद्ध, हिंसा आणि शांततेचा ऊहापोह करणारे हे पुस्तक अभ्यासक आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाविषयी औत्सुक्य असणाऱ्यांसाठी नक्कीच वाचनीय आहे.(माधव गोखले पुणेस्थित माध्यम अभ्यासक आहेत.).युद्ध नाकारणारे जगमूळ लेखक : संदीप वासलेकरअनुवाद : डॉ. परिमल माया सुधाकरप्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणेकिंमत : ₹ ५००पाने : २८८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.