Premium|A World Without War : युद्धविरहित जगाच्या संकल्पनेचा ऊहापोह

Global Peace : सैन्यदलांपासून राजकारण-अर्थकारणापर्यंतच्या घडामोडींच्या आंतरसंबंधांतून युद्धाचे धोके आणि जागतिक शांततेच्या शक्यतांवर अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोन मांडणारे संदीप वासलेकर यांचे 'युद्ध नाकारणारे जग' हे पुस्तक मराठीत उपलब्ध.
माधव गोखले

पडद्याआड घडलेल्या काही घटना आणि आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात विविध स्तरांवर घडणाऱ्या घटनांमधल्या अंतर्गत संबंधांच्या मांडणीतून वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय करारांवर टाकलेला दृष्टिक्षेप हे या पुस्तकाचे एक वेगळेपण. आपणहून अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याच्या कराराविषयी भारत आणि चीन हे दोनच देश वगळता अन्य अण्वस्त्रधारी देशांनी पांघरलेली संदिग्धता, अमेरिका आणि रशिया यांची शस्त्रास्त्रे व सैन्यदलांच्या संदर्भातील अनेक करारांमधून बाहेर पडण्याची, स्वतःला वगळण्याची खेळी असे सहसा वाचनात न येणारे मुद्दे वासलेकर अधोरेखित करतात.

