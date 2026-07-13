Premium|Environmental concerns : एआयचा झपाट्याने वाढता वापर आणि डेटा सेंटर्सची तहान; पर्यावरण, पाणीटंचाई व तापमानवाढीचा धोक्याचा इशारा

डॉ. आनंद ज. कुलकर्णी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे हजारो फायदे दिसत आहेत, तसेच तोटेदेखील दिसत आहेत. त्यांची गुणात्मक तुलना करणे अतीव गरजेचे आहे. हे मात्र नक्की आहे, की एआयमधील संशोधन, नवनिर्माण व वापर यांपैकी काहीही थांबवता येणार नाहीये. पुढील काळात धोरणात्मक वर्चस्वासाठीदेखील त्याचा उपयोग होईल. त्यामुळे सद्सद्विवेकबुद्धीने एआयचा केवळ आवश्यक तेव्हाच वापर होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. जितकी मालाची किंवा सेवेची गरज, तितके उत्पादन जास्त, हे पुरवठा साखळीचे अगदी मूलभूत तत्त्व आहे. जगातील प्रत्येक व्यक्ती आणि वस्तू या साखळीचा अविभाज्य घटक आहे. मोटार गाड्यांची गरज वाढू लागली, तशी विविध प्रकारच्या धातूंची गरज वाढली, त्यासाठी खाणींमधून अधिक उत्खनन होऊ लागले, तेलाचा उपसा अधिक होऊ लागला, काचेचे उत्पादन अधिक प्रमाणात होऊ लागले. बदलत्या जीवनशैलीमुळे फ्रीज, वॉशिंग मशिन, एअर कंडिशनर यांची गरज वाढत आहे; त्या प्रमाणात लागणारा कच्चा मालदेखील पुरवला जात आहे. त्याचबरोबर नवनवीन तंत्रज्ञानाचा शोधदेखील लागत आहे. अशी हजारो उदाहरणे देता येतील. यामुळे औद्योगिकता वाढीस लागते, हातांना काम मिळते व रोजगार उपलब्ध होतो, जीवनमानही उंचावते. पण यासाठी विविध खनिजे, विविध प्रकारचे वायू व रसायने, पाणी, कोळसा अशी जी मूलभूत संसाधने लागतात, ती सर्व निसर्गातूनच मिळवावी लागतात. .एकविसाव्या शतकात विविध वैद्यकीय संशोधनांमुळे लोकांचे आयुष्यमान वाढत आहे, परिणामी लोकसंख्याही वाढत आहे; त्यामुळे त्या प्रमाणात नैसर्गिक संसाधनांचा वापरही वाढत आहे. औद्योगिकीकरणामुळे हरितगृह वायू वाढत आहेत, प्रदूषणाची समस्या दिवसागणिक अधिक गंभीर होत चालली आहे. त्यावर सर्व देश एकत्र येऊन धोरणे व उपायदेखील योजत आहेत. त्याची कमी-अधिक प्रमाणात अंमलबजावणीदेखील होत आहे. अशा कित्येक नवीन शोधांपैकीच एक महत्त्वाचा शोध म्हणजे आज घराघरांत, प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचलेले तंत्रज्ञान - आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आजघडीला कॉम्प्युटर्स, मोबाईल फोन्स व सॉफ्टवेअर्स स्वस्त झाल्यामुळे साधारणपणे साठ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या या तंत्रज्ञानाचा (एआयचा) उपयोग आज सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आलेला दिसत आहे.आज जगातील जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांत एआयचा वापर होताना दिसतो. शेती, खेळ, लष्कर, शिक्षण, आरोग्य अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये होणारा एआयचा वापर कार्यक्षमता, उत्पादकता इत्यादींच्या बाबतीत प्रभावी ठरतो आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांत चॅटजीपीटी, कोपायलट, जेमिनाय, क्लॉड ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सॉफ्टवेअर्स आता सर्वांसाठी उपलब्ध झालेली आहेत. अगदी मोफत व्हर्जन्सपासून ते चढत्या क्रमाने विविध फीचर्स व सेवा देत किंमतदेखील वाढवत नेणाऱ्या कित्येक व्हर्जन्समध्ये ही सॉफ्टवेअर्स उपलब्ध आहेत. त्यामुळे कित्येक उद्योगांच्या कार्यपद्धतींमध्ये कमालीचे बदल होत आहेत. नवनवीन स्टार्टअप्स उभारले जात आहेत. कित्येक नोकऱ्या संपुष्टात येत आहेत व कित्येक नवीन कौशल्याधारित उद्योग उभारले जात आहेत. पण या सॉफ्टवेअर्ससाठी खर्च होणाऱ्या नैसर्गिक संसाधनांच्या प्रमाणाचा विचार करता, पर्यावरण व शाश्वतता याबद्दल प्रचंड चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. कित्येक संशोधकांनी व अभ्यासकांनी तसे भाष्यदेखील केलेले आहे. वर नमूद केलेली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सॉफ्टवेअर्स लार्ज लँग्वेज मॉडेल्सचा वापर करून काम करतात. ही मॉडेल्स डीप लर्निंगच्या माध्यमातून मानवाप्रमाणे विचार करून फोटो, व्हिडिओ, लेखी उतारे, ई-मेल्स, मेसेजेस तयार करतात. त्यासाठी या मॉडेल्सना प्रशिक्षित करणे गरजेचे असते. त्यासाठी साधारणतः दहा हजारांहून अधिक सिलिकॉन चिप्स लागतात, तसेच सातशे अब्जांहून अधिक विविध परिमाणे असतात. इंटरनेटवरील सर्व प्रकारचा डेटा वापरून ही मॉडेल्स सतत प्रशिक्षित होत असतात, युझर्सच्या प्रश्नांची उत्तरे देत असतात. या प्रशिक्षण आणि उत्तर देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक चिपमधील काही अब्ज ट्रान्झिस्टर्स दर सेकंदाला कित्येक लाख वेळा चालू-बंद होतात. अशा चिप्स साधारणतः चारशे वॅट्स एवढी वीज खेचतात. ही वीज चिप्समधल्या अत्यंत सूक्ष्म चॅनल्समधून वाहते. त्यामधूनही उष्णता तयार होते. जवळजवळ सर्वच विजेचे रूपांतर उष्णतेत होत असते. चिप्सचे तापमान शंभर अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेल्यास त्या चिप्स जळून जाण्याची शक्यता असते. महत्त्वाचे म्हणजे, एका डेटा सेंटरमध्ये अशा काही हजारो ते लाखांपर्यंतच्या संख्येत चिप्स असतात. या चिप्सना थंड ठेवण्यासाठी अत्यंत कार्यक्षम व चोवीस तास सतत काम करणारी कूलिंग प्रणाली वापरली जाते. यासाठी एअर कंडिशनर्स, तसेच थंड पाण्याचा वापर केला जातो. हे पाणी शुद्ध असावे लागते, जेणेकरून मशिनरीला गंज चढण्याचे प्रमाण व वेग कमी होतो. .डेटा सेंटर्समध्ये दररोज साधारणपणे बारा लाख ते दोन कोटी लिटर पाण्याचा वापर होतो. त्यातील ८० टक्क्यांहून अधिक पाण्याचे बाष्पीभवन होत असते. अमेरिकेच्या जिऑलॉजिकल डिपार्टमेंटच्या अहवालानुसार जगातील सर्व उपलब्ध पाणीसाठ्यांपैकी केवळ तीन टक्के पाणी गोड आहे. आजघडीला जगभरातील १७९ देशांत आठ हजारांच्या आसपास डेटा सेंटर्स आहेत. त्यातील ३०० सेंटर्स भारतात आहेत. सरकारच्या धोरणानुसार, पुढील काही वर्षांत हा आकडा कित्येकपटींनी वाढणार आहे. युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्न्मेंट प्रोग्रॅम २०२५च्या (यूएनईपी) अहवालानुसार, जगाची एक चतुर्थांश लोकसंख्या पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या देशांत राहते. त्यांच्याकडे साधे पिण्याचे स्वच्छ पाणीदेखील उपलब्ध नाही. पण जसजसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सॉफ्टवेअर्सचा वापर वाढत आहे, डेटा सेंटर्सची गरज वाढत आहे, ती अधिकाधिक वीज खेचत आहेत व अधिकाधिक उष्णता निर्माण करत आहेत; तसतसा त्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा वापरही प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे.अमेरिकेतील रिव्हरसाईडस्थित युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया येथील प्रोफेसर शाओली रेन यांच्या संशोधनानुसार चॅटजीपीटीला शंभर शब्दांचा ई-मेल लिहायला सांगितल्यास इतकी उष्णता तयार होते, की त्या उष्णतेचे वाहन करून संबंधित डेटा सेंटर्सचे तापमान ७० ते ८० अंश सेल्सिअसपर्यंत टिकवून ठेवण्यासाठी साधारणपणे अर्धा लिटर पाणी लागते! ओपन एआय कंपनीचे सीईओ सॅम अल्टमन यांच्या मतानुसार, दररोज साधारणपणे एक अब्जांहून अधिक छोटे-मोठे प्रश्न चॅटजीपीटीला विचारण्यात येतात. अशी बरीच मॉडेल्स आज जगभर वापरण्यात येत आहेत. त्यामुळे तयार होणारी उष्णता आणि होणारा पाण्याचा वापर याचा अंदाज येऊ शकतो.एका बाजूला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अगदी प्रचंड गुंतागुंतीच्या कॉम्प्युटर्सच्या सर्व्हर्समधून कोडिंग एरर्स शोधून दुरुस्त करून देते, त्यामुळे तंत्रज्ञांचे शेकडो तास वाचतात, वापरकर्त्यांना अखंड व विनाव्यत्यय कित्येक सेवा मिळतात, त्यामुळे विविध संसाधनांची बचत होते. यात प्रामुख्याने वाहनांचे वाहतूक नियमन करणे, हवामानाचा अचूक अंदाज बांधणे व त्यावरून शेतकऱ्यांना बिले देणे, त्यातून पैशांची व वेळेची बचत होणे, समुद्रावर मासेमारी करणाऱ्या दर्यावर्दींना दिलेल्या इशाऱ्यांमुळे संभावित धोके टाळणे, जंगलांतील आग लागू शकणाऱ्या संभाव्य जागा शोधून देणे, वृक्षतोड होत असल्यास किंवा प्राण्यांची शिकार होत असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत त्वरित माहिती पोहोचवणे, प्राणिगणना करणे, पाण्याच्या भूजल पातळीचा अचूक अंदाज लावणे, असे एक ना अनेक पर्यावरणपूरक उपयोग होतात. परंतु, दुसऱ्या बाजूला प्रचंड विरोधाभास दिसून येतो. इंग्लंडमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ केंब्रिज येथील प्राध्यापक अँड्रिया मरिनोनी यांच्या नुकत्याच पुढे आलेल्या संशोधनातून धक्कादायक चित्र समोर येत आहे. त्यातील निष्कर्षानुसार डेटा सेंटर्सच्या दहा किलोमीटर्सच्या परिघात दोन ते सहा अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमानवाढ होते. त्याच्या आसपास राहणाऱ्या लोकांसाठी हा विदारक अनुभव असणार यात शंका नाही. अमेरिकेत ॲरिझोना राज्यात सर्वाधिक डेटा सेंटर्स आहेत. ती थंड ठेवण्यासाठी सतत पाण्याचा पुरवठा सुरू असतो, महाकाय पंखे थंड व गरम हवा वाहून नेण्याचे काम अखंड करत असतात. त्यांच्या आवाजाने, जवळपास राहणाऱ्या लोकांची झोप उडली असून, त्यांना स्थलांतर करावे लागत आहे. यावर उपाय म्हणून डेटा सेंटर्सचे सर्व्हर्स समुद्रात खोलवर उभारण्याचे उपाय सांगितले जाताहेत. मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्या अशी डेटा सेंटर्स उभारतही आहेत. परंतु यामुळे समुद्राखालचे पाणी गरम होत आहे. तेथील जैवविविधतेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. .Premium|Trilinear Elon Musk: एलॉन मस्कचं ट्रिलेनियर होणं आणि जगभरातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आलेली भिती नेमकी काय? आणि का?.डेटा सेंटर्स चालवण्यासाठी लागणारी वीज तयार करण्यासाठी जास्तीचा कोळसा जाळावा लागतो, त्यामुळे कार्बन डायऑक्साइड व इतर हरितगृह वायूंच्या प्रदूषणाच्या समस्येत भर पडत आहे. फ्रान्सस्थित इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या २०२४च्या अहवालानुसार, २०३०पर्यंत डेटा सेंटर्सची ऊर्जेची मागणी चारशेपटींनी वाढणार आहे, म्हणजे साधारणपणे तीनशे टेरावॅटपेक्षा अधिक असेल. ही ऊर्जा संपूर्ण इंग्लंडच्या वर्षभराच्या मागणीच्या दुपटीहून अधिक आहे. त्यावर खबरदारीचे उपाय म्हणून गुगलसारख्या कंपन्या त्यांच्या बेल्जियममधील डेटा सेंटर्सच्या विजेच्या मागणीचा काही भाग सौरऊर्जेतून भागवत आहेत. मायक्रोसॉफ्टची स्वीडनमधील सर्व डेटा सेंटर्स पवनऊर्जेवर चालणारी आहेत. यातून समस्येचे अशंतः तरी निराकरण होत आहे. पण या प्रकारच्या स्रोतांपासूनही पर्यावरणाच्या समस्या निर्माण होत आहेतच.आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची मॉडेल्स चालवण्यासाठी लागणाऱ्या सेमीकंडक्टर चिप्स तयार करण्यासाठी सातशेहून अधिक वेगवेगळ्या प्रक्रिया केल्या जातात. त्यासाठी अतिशुद्ध हवा आणि पाण्याचा पुरवठा लागतो. अमेरिकेतील कार्नेगी मेलन युनिव्हर्सिटीमधील शास्त्रज्ञ डॉ. जेसी डॉज यांनी डेटा सेंटर्समधील सेमीकंडक्टर चिप्स आणि इतर कॉम्प्युटिंग उपकरणांसाठी लागणाऱ्या मौल्यवान खनिजांच्या शोधासाठी आफ्रिकेत व चीनमध्ये चालणारे प्रचंड उत्खनन याकडे लक्ष वेधले आहे. त्याच्या पर्यावरणाच्या हानीकडे त्यांनी अंगुलीनिर्देष केला आहे. याआधी नमूद केल्याप्रमाणे, प्रत्येक उत्पादन, सेवा या सर्वांसाठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती खर्ची पडत असते. त्याला अपवाद नाही. परंतु, फायदा आणि तोटा याचे गणित मांडणे फार गरजेचे आहे.आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे हजारो फायदे दिसत आहेत, तसेच तोटेदेखील दिसत आहेत. त्यांची गुणात्मक तुलना करणे अतीव गरजेचे आहे. हे मात्र नक्की आहे, की एआयमधील संशोधन, नवनिर्माण व वापर यांपैकी काहीही थांबवता येणार नाहीये. कारण प्रत्येक देश, उद्योग, विद्यापीठे त्यात पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पुढील काळात धोरणात्मक वर्चस्वासाठीदेखील त्याचा उपयोग विविध देश व उद्योगधंदे करणार हे निश्चित आहे. यासाठी सद्सद्विवेकबुद्धीने त्याचा वापर होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पावले उचलून मार्गदर्शनपर तत्त्वे व कृती आराखडा घालून दिला पाहिजे. .Premium|AI Data center : AI आपलं पाणी संपवतंय का?.आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल्स कोणी वापरायची, कशासाठी वापरायची किंवा वापरायची की नाहीत याचा गंभीर विचार करण्याची वेळ आली आहे. आण्विक ऊर्जेबाबत जशी धोरणे आखण्यात आली आहेत, तसा देश पातळीवर व जागतिक पातळीवरही एआयच्या वापराबाबत विचार होतोय ही चांगली गोष्ट आहे. आज शाळांमधूनसुद्धा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापरासाठी आग्रह धरला जातोय. याचा सामाजिक तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून विचार होणे अतीव गरजेचे आहे. भारतात यावर्षी झालेल्या एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये यावर विचारमंथन झाले. त्यामध्ये कमी कॉम्प्युटिंग पॉवर लागणारे अल्गोरिदम्स तयार करण्याकडे लक्ष वेधण्यात आले, हे विशेष. या समस्येच्या निराकरणाच्या प्रयत्नांसाठी पर्यावरण व शाश्वतता या दोन्हीमधील संशोधनासाठीच्या नवनवीन दिशा मिळत आहेत व संधीही उपलब्ध होत आहेत. आज आपण प्रत्येकाने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल्सचा वापर अत्यंत विचारपूर्वक आणि अत्यावश्यक असेल तरच केला पाहिजे, जेणेकरून देशाच्या विकासात हातभार तर लागेलच, पण आपल्या प्रत्येकाकडून पर्यावरणासाठी सिंहाचा नाही, पण खारीचा वाटा तरी नक्की दिला जाईल.---------लेखक पुणेस्थित इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापक व संचालक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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