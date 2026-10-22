Premium|Sustainability in India : शाश्वततेची संकल्पना भारतीय संस्कृतीत कशी रुजली? इतिहास आणि निसर्गाचा अनोखा मेळ

ॲड. शालिनी दीपक शर्माभारतात ‘शाश्वतता’ हा शब्द आधुनिक वाटत असला, तरी सातत्य, संयम, परस्परावलंबन आणि जबाबदारी या संकल्पना आपल्या संस्कृतीत फार पूर्वीपासून रुजलेल्या आहेत. बदलत्या जगात शाश्वततेच्या प्रत्येकाच्या व्याख्या वेगळ्या असू शकतात. एखाद्या कुटुंबासाठी अन्न वाया जाणार नाही अशा पद्धतीनं स्वयंपाकाचं नियोजन करणं महत्त्वाचं असू शकतं; तर मोठा समारंभ आयोजित करणाऱ्या दुसऱ्या कुटुंबासाठी पुन्हा वापरता येतील अशा वस्तूंची व्यवस्था करणं योग्य ठरू शकतं.काही महत्त्वपूर्ण विचार मनात आपल्याही नकळत रुजत जातात. आपण एखाद्या नव्या विचाराची सुरुवात करत आहोत, याची जाणीवही आपल्याला होत नाही. मी पर्यटक म्हणून भ्रमंती करत असताना माझ्या मनात असाच एक विचार रुजला. मी एकदा एका जुन्या ऐतिहासिक राजवाड्यात फिरत होते. त्या वास्तूनं अनेक पिढ्या पाहिल्या होत्या हे पाहताक्षणीच समजत होतं. संगमरवरावरचं कोरीवकाम आजही स्पष्ट दिसत होतं. एका वेगळ्या कालखंडातल्या वस्तू अगदी व्यवस्थित जतन करून ठेवल्या होत्या. तिथल्या एका जुन्या दरवाजाच्या पलीकडे हिरवाईनं नटलेलं नयनरम्य दृश्य अनपेक्षितपणे नजरेस पडत होतं, जणू इतिहास आणि निसर्गाचा मेळच. इतर ऐतिहासिक ठिकाणी नेहमी दिसणाऱ्या पाट्याही तिथंही नजरेस पडत होत्या - ‘परिसर स्वच्छ ठेवा’, ‘कचरा कचरापेटीतच टाका’. ‘रिड्यूस रियुझ रिसायकल’ अशा काही आधुनिक पाट्याही दिसल्या..Premium|Chenab Bridge : डोंगर, दऱ्या ओलांडून जवळ आली गावे; जम्मू-काश्मीरमध्ये रस्त्यांनी जोडली माणसे आणि नाती.या सूचना अर्थातच योग्य होत्या, पण त्या राजवाड्यानं मात्र ‘शाश्वतता’ या संकल्पनेचा याहून व्यापक अर्थ माझ्यासमोर उलगडला. याआधी मला वाटायचं, की शाश्वततेची संकल्पना केवळ कचऱ्याचं व्यवस्थापन करण्यापुरतीच मर्यादित असते. मात्र, त्या राजवाड्यातून फिरताना माझा दृष्टिकोन बदलला. काळाच्या ओघात एखाद्या गोष्टीचं मूल्य टिकून राहावं यासाठी आपण काय करतो, याचाही विचार शाश्वततेच्या व्याख्येत अभिप्रेत आहे, हे मला जाणवलं.उदाहरणादाखल सिंहगड किल्ल्याचा विचार करू या. तिथला डोंगराळ परिसर, पाणी, पायवाटा, स्थानिकांचे रोजगार, खाद्यपदार्थ विक्रेते, ऐतिहासिक खुणा, पर्यटकांची वर्दळ आणि त्याच्याशी जोडलेल्या सांस्कृतिक आठवणी या सगळ्यांमधून एक विशेष अनुभव आकाराला येतो. जयपूरच्या जयगड किल्ल्याचंही असंच आहे. तिथल्या वास्तुरचना, भौगोलिक परिसर, लष्करी इतिहास, जलव्यवस्था, पर्यटन आणि ऐतिहासिक वारशाचं जतन हे सारे परस्परांशी जोडलेले घटक आहेत. शाश्वततेविषयीची माझी समज आणि या विषयातली माझी रुची अशा अनुभवांतूनच विकसित होत गेली.शाश्वत विकासाविषयीची आधुनिक संकल्पना विकसित होण्यासाठी जगभरात अनेक महत्त्वाच्या टप्प्यांचा अभ्यास झाला आहे. त्यातले काही महत्त्वाचे टप्पे इथं पाहू या. १९७२मध्ये स्टॉकहोममध्ये झालेल्या ‘मानवी पर्यावरण’ या विषयावर आधारित संयुक्त राष्ट्रांच्या झालेल्या परिषदेमुळे पर्यावरणाचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. त्यानंतर १९८७मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ब्रंटलँड अहवालानं शाश्वत विकासाची जगभर मान्यता पावलेली व्याख्या मांडली ती अशी - ‘भविष्यातल्या पिढ्यांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेशी तडजोड न करायला लावता वर्तमानातील गरजा पूर्ण करणे.’ १९९२मधील रिओ पृथ्वी परिषदेमुळे या संकल्पनेला आणखी व्यापक स्वरूप मिळालं. पुढे २०१५मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी शाश्वत विकासासाठी २०३०चा अजेंडा स्वीकारला. या अजेंड्यात शाश्वत विकासाची पुढची १७ उद्दिष्टं निश्चित करण्यात आली -गरिबी निर्मूलनउपोषणमुक्तताउत्तम आरोग्यशैक्षणिक गुणवत्तास्त्री-पुरुष समानतास्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतापरवडणारी ऊर्जासन्मानजनक रोजगार आणि आर्थिक वाढउद्योग, नवोन्मेष आणि पायाभूत सुविधाविषमता कमी करणेशाश्वत शहरे आणि शाश्वत समुदायउपभोग आणि उत्पादनातील जबाबदारीहवामानजलचरांचे संरक्षणभूपृष्ठावरील जीवसृष्टीचे संरक्षणशांतता, न्याय आणि सक्षम संस्थाउद्दिष्टपूर्तीसाठी भागीदारीवरील सर्व घडामोडींनी एक गोष्ट स्पष्ट केली - शाश्वतता म्हणजे केवळ पर्यावरणवाद नव्हे. पर्यावरणाचं संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशकता, मानवी प्रतिष्ठा आणि भविष्यातल्या पिढ्यांचं हित या सगळ्यांचा परस्परसंबंध समजून घेणं म्हणजे शाश्वततेचा व्यापक विचार होय..‘रिड्यूस रियुझ रिसायकल’ ही त्रिसूत्री आजही उपयुक्त आहे; पण शाश्वततेकडे जाण्याची ती केवळ सुरुवात आहे. आपल्या नेहमीच्या वापरातल्या मोबाईल फोनचंच उदाहरण घेऊ. त्याची शाश्वतता आपण तो विकत घेण्याच्या कितीतरी आधीपासून सुरू होते आणि तो वापरणं बंद केल्यानंतरही संपत नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या खनिजांचं उत्खनन, उत्पादन प्रक्रिया, ऊर्जा, कामगारांचे श्रम, वाहतूक, सॉफ्टवेअर, पायाभूत सुविधा, प्रत्यक्ष वापर, दुरुस्ती आणि अखेरीस त्याची विल्हेवाट व पुनर्वापराची व्यवस्था या सगळ्या पायऱ्यांचा त्यात समावेश होतो. म्हणूनच शाश्वततेचा विचार करताना एखाद्या वस्तूच्या संपूर्ण जीवनचक्राचा एकत्रितपणे विचार करणं आवश्यक ठरतं. इथंच शाश्वततेची व्याप्ती पर्यावरणाच्या संरक्षणापलीकडे जाते. शाश्वतता म्हणजे काळाच्या ओघात मूल्य जतन करून ठेवणं.आपण अनेकदा अशा व्यक्तीला सुपरहीरो म्हणतो, जो संकट ओढवल्यानंतर, कोणालातरी वाचवण्यासाठी, मदत करण्यासाठी किंवा सावरण्यासाठी धावून येतो. मात्र, शाश्वततेच्या संदर्भात बोलताना एका वेगळ्याच प्रकारच्या सुपरहीरोची गरज असते; संकट उद्भवण्यापूर्वीच कृती करणाऱ्या सुपरहीरोची! वस्तू बदलून टाकण्याऐवजी ती दुरुस्त करणारा, काहीही वाया घालवण्यापूर्वी नियोजन करणारा, नष्ट करण्याऐवजी जतन करणारा आणि केवळ तात्कालिक सोयीपुरता विचार न करता दूरगामी परिणामांचा विचार करणारा हा सुपरहीरो असतो. एखादी वस्तू तयार करताना त्यामागे असलेल्या कामगारांचा, तंत्रज्ञानामागे खर्च झालेल्या संसाधनांचा आणि आजच्या कृतींचे परिणाम वारशाने स्वीकारणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांचा विचार हा सुपरहीरो करतो. त्याच्याकडे इतर सुपरहीरोंसारखा ना कुठला खास पोशाख असतो, ना त्याच्या वाट्याला टाळ्यांचा कडकडाट येतो; असते ती केवळ जबाबदारीची जाणीव!आपण ज्या जगाचं शाश्वत भविष्य घडवू इच्छितो, ते जगच बदलत असल्यामुळे हा विचार अधिक महत्त्वाचा ठरतो. हे जग म्हणजे केवळ जंगलं, नद्या आणि महासागर नव्हेत; त्यात आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, क्वांटम तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, स्वायत्त प्रणाली, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि आभासी विश्वांचाही समावेश होऊ लागला आहे. डिजिटल स्वरूपात दिसणाऱ्या गोष्टींचंही एक भौतिक अस्तित्व असतं. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली चालवण्यासाठी डेटा सेंटर्स, हार्डवेअर, खनिजं, वीज, कूलिंग सिस्टिम्स आणि मानवी श्रम यांची आवश्यकता असते. म्हणजेच तंत्रज्ञानाचं अस्तित्व भौतिक जगापासून वेगळं नसतं; उलट, त्याचा पायाच भौतिक जगात रुजलेला असतो.जगाच्या बदलत्या चित्रात जंगल आणि डेटा सेंटर्स, नद्या आणि सर्व्हर्स, शेतकरी आणि अल्गोरिदम्स हे सगळं एकाच वेळी सामावलेलं आहे. त्यामुळे शाश्वततेचा विचार करतानाही आपल्याला या सगळ्याकडे एकत्रितपणे पाहायला शिकावं लागेल. पारंपरिक साच्यातला सुपरहीरो संकटात सापडल्यानंतर वाचवतो; पण शाश्वततेचा सुपरहीरो अशी परिस्थितीच निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेतो..Premium|Kamlesh Sawant Biography : ‘खाकी’त रंगलेला खरा रंगकर्मी.शाश्वततेची संकल्पना आता पर्यावरणाच्या संरक्षणापुरत्या मर्यादित भाषेच्या कितीतरी पुढे गेली आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली २०२६मध्ये झालेल्या ब्रिक्सच्या अध्यक्षपदाची संकल्पना ‘लवचिकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वततेसाठी उभारणी’ अशी होती. या चौकटीत शाश्वततेसोबतच संकटांना तोंड देण्याची क्षमता, नवोन्मेष, सहकार्य, सर्वसमावेशक विकास, तंत्रज्ञान, डिजिटल परिवर्तन, हवामान, जैवविविधता, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि शाश्वत जीवनशैली या बाबींचाही विचार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणानं २०२६मध्ये आयोजित केलेल्या ‘पर्यावरण आणि हवामानाच्या गतिशीलतेचं भविष्य’ या विषयावरच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत हवामानविषयक लवचिकता, हवामानविषयक न्याय आणि समता, पर्यावरणविषयक कायदे व प्रशासन, शाश्वत शहरे, स्वच्छ ऊर्जा, हरित वित्तव्यवस्था, जैवविविधता, चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि परिसंस्थांचं पुनरुज्जीवन या विषयांवर चर्चा झाली. या सगळ्यातून शाश्वततेविषयीची अधिक व्यापक समज समोर येते.भारतात ‘शाश्वतता’ हा शब्द आधुनिक वाटत असला, तरी सातत्य, संयम, परस्परावलंबन आणि जबाबदारी या संकल्पना आपल्या संस्कृतीत फार पूर्वीपासून रुजलेल्या आहेत. अथर्ववेदातील भूमिसूक्तात पृथ्वीशी असलेलं आपलं नातं किती सुंदर शब्दांत मांडलेलं आहे - ‘माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः’, अर्थात, ‘पृथ्वी माझी माता आहे आणि मी तिचं अपत्य आहे.’ हा आधुनिक पर्यावरणविषयक कायदा नाही, पण पृथ्वीशी असलेल्या नात्याची, मालकीच्या नव्हे तर आपलेपणाच्या भावनेतून जाणीव करून देणारा विचार आहे. मात्र, आधुनिक समाजाला कायद्याचीही आवश्यकता असते. राज्यघटना, पर्यावरणविषयक कायदे आणि नियामक संस्था यांद्वारे कर्तव्यं, परवानग्या, प्रतिबंध आणि त्यांचं उल्लंघन केल्यास होणारे परिणाम निश्चित केले जातात. समाजानं कोणत्या मर्यादेत राहून काम करावं, याची आवश्यक चौकट कायदा निर्माण करतो.परंतु, शाश्वततेच्या दृष्टीनं अयोग्य असलेली प्रत्येक कृती हा गुन्हा नसतो. सुस्थितीत असलेला मोबाईल बदलून नवा घेणं किंवा गरज नसताना आणखी एखादा पोशाख विकत घेणं हा अनावश्यक उपभोग असू शकतो; पण त्यामुळे ती कृती बेकायदेशीर ठरत नाही. याउलट, कायद्यानं प्रतिबंधित केलेलं प्रदूषण करणं किंवा पर्यावरणविषयक परवानगी आवश्यक असताना ती न घेता एखादी कृती करणं याचे कायदेशीर परिणाम भोगावे लागू शकतात. हा फरक समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. कायदा किमान मर्यादा निश्चित करतो; जबाबदार निवड मात्र केवळ कायद्याचं पालन करण्याच्या पलीकडे सुरू होते. आपल्या रोजच्या आयुष्यातल्या छोट्या-मोठ्या निवडींपासूनही शाश्वततेची सुरुवात होऊ शकते. आपण काय विकत घेतो, काय दुरुस्त करतो, कशाचा पुनर्वापर करतो, काय जतन करतो, काय बदलून टाकतो, कसे सण साजरे करतो, प्रवासात काय सोबत नेतो आणि पुढच्या पिढ्यांसाठी काय टिकवून ठेवतो, या सगळ्या गोष्टी त्यात येतात..सातत्य टिकवून ठेवण्याची समज आपल्याला आधीपासूनच आहे. आपण वस्तू दुरुस्त करतो, पुन्हा वापरतो, वारसाहक्कानं पुढे देतो, अदलाबदल करतो आणि जतनही करतो. शाश्वतता या साध्यासुध्या कृतींना व्यापक अर्थ देते. प्रत्येक नैसर्गिक गोष्ट चांगली आणि प्रत्येक मानवनिर्मित वस्तू वाईट, असं वर्गीकरण करणं हा तिचा उद्देश नाही. आपण जे निर्माण करतो, वापरतो किंवा बदलून टाकतो, त्यासाठी खर्च होणारी संसाधनं आणि त्याचे परिणाम यांचा विचार करता, ती कृती खरोखरच आवश्यक किंवा योग्य आहे का, हा प्रश्न विचारणं महत्त्वाचं आहे.आपल्या उत्सव साजरे करण्याच्या पद्धतीत हा विचार विशेषत्वानं दिसून येतो. सणांमुळे शाश्वततेची संकल्पना धोरणांच्या आणि चर्चेच्या चौकटीतून बाहेर पडून दैनंदिन आयुष्याचा भाग होते. आपण काय विकत घेतो, काय घालतो, काय वाढतो, कशानं सजावट करतो, कोणत्या भेटवस्तू देतो, प्रवासात काय सोबत नेतो आणि काय जतन करून ठेवतो, या प्रत्येक निवडीतून आपण मागे काय ठेवून जाणार आहोत, हा मोठा प्रश्न आकार घेतो. संस्कृती, समुदाय आणि पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या परंपरांशी सणांचं नातं अतिशय घट्ट असलेल्या भारतात या विचाराला विशेष महत्त्व आहे.शाश्वततेसाठी आपल्याला सण साजरे करणं सोडून द्यावं लागत नाही. उलट, सणांचं मूळ महत्त्व जपत त्यांचं रूप आणखी जाणीवपूर्वक घडवण्याची ती संधी असते. म्हणूनच, या सणासुदीच्या काळात शाश्वततेचा प्रत्यक्ष आयुष्यातला अर्थ समजून घेण्याचा एक साधा मार्ग आपण स्वीकारू शकतो, तो म्हणजे प्रतिबंधांच्या यादीऐवजी निवडींची मालिका म्हणून शाश्वततेकडे पाहणं. यांपैकी काही निवडी कायद्यानं बंधनकारक असतात; तर अनेक निवडी जागरूकता, जबाबदारी आणि वैयक्तिक विवेक यांवर अवलंबून असतात.अर्थातच, कायद्याचं पालन करणं ही केवळ सुरुवात आहे. कशाला परवानगी आहे आणि काय निषिद्ध आहे, हे कायदा ठरवून देतो. तो मर्यादा आखतो, जबाबदाऱ्या निश्चित करतो आणि व्यक्ती, संसाधनं, संस्था व भविष्य यांवर परिणाम करणाऱ्या निवडींचा परिणामही ठरवतो. शाश्वततेचा विचार मात्र या चौकटीत राहून आपण करत असलेल्या निवडींच्या गुणवत्तेचा विचार करायला सांगतो. कारण शाश्वततेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर आपल्या निवडींचे परिणाम पर्यावरणापुरते मर्यादित राहत नाहीत.एखाद्या व्यक्तीसाठी नवा कपडा घेण्याऐवजी जुना दुरुस्त करून वापरणं ही शाश्वत निवड असू शकते. दुसऱ्या व्यक्तीसाठी गरज नसतानाही पाचवा कपडा विकत घेण्याचा मोह टाळणं ही शाश्वत निवड असू शकते. एखाद्या कुटुंबासाठी अन्न वाया जाणार नाही अशा पद्धतीनं स्वयंपाकाचं नियोजन करणं महत्त्वाचं असू शकतं; तर मोठा समारंभ आयोजित करणाऱ्या दुसऱ्या कुटुंबासाठी पुन्हा वापरता येतील अशा वस्तूंची व्यवस्था करणं योग्य ठरू शकतं.हे विषय महत्त्वाचे का आहेत, याची जाणीव सण आपल्याला करून देतात. शाश्वतता संस्कृतीच्या विरोधात नाही. पिढ्यान्पिढ्या अर्थपूर्ण गोष्टी पुढे नेण्यातून संस्कृती टिकून राहते. तिची रूपं बदलू शकतात, पण तिच्यामागचा अर्थ कायम राहू शकतो. समाजभावना, भक्ती, आतिथ्यशीलता, कृतज्ञता, औदार्य, आनंद आणि एकत्र येण्याचा उत्साह. संस्कृतीला एखाद्या काळात गोठवून ठेवून आपण तिचं जतन करू शकत नाही. भविष्यातही तिच्यामागचा अर्थ अबाधित ठेवू शकलो, तरच संस्कृती टिकून राहील.सण साजरे करण्यातल्या शाश्वततेचा गाभाही हाच आहे. उत्सवाला निर्बंधांच्या यादीत अडकवणं हा त्याचा अर्थ नाही. उत्सवाला अर्थपूर्ण करणारा समृद्धीचा अनुभव, एकमेकांसोबत असण्याचा आनंद आणि उत्साह जपत, त्या उत्सवासाठी किती संसाधनं खर्च होतात आणि त्यानंतर मागे काय उरतं, याची जाणीव ठेवणं म्हणजे शाश्वतता. आपण अनेकदा असं गृहीत धरतो, की आदर्श, आपल्याला आवडेल असं भविष्य आपोआप आपल्यासमोर येऊन उभं राहील. पण भविष्य वर्तमानातच घडवलं जात असतं हे विसरून चालणार नाही. आपण वापरत असलेलं प्रत्येक संसाधन, टाकून देत असलेली प्रत्येक वस्तू, जतन करत असलेली प्रत्येक परंपरा, उभारत असलेली प्रत्येक व्यवस्था आणि करत असलेली प्रत्येक निवड, या सगळ्यांतून पुढच्या पिढीला वारशानं मिळणारं जग आकार घेत असतं.म्हणूनच शाश्वततेची सुरुवात आपल्या वर्तमानातूनच होते. कदाचित, सर्वांत शाश्वत उत्सव तोच असेल, जो आपल्याला प्रिय असलेल्या गोष्टींचा पुरेसा वाटा आपल्यानंतर उत्सव साजरा करणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांसाठीही शिल्लक ठेवेल. म्हणूनच यावर्षी आपण संकल्प करू या, आनंदानं उत्सव साजरा करू या, त्यांमागचा अर्थ जपू या, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे उद्याची तजवीज म्हणून काहीतरी शिल्लक ठेवू या... कारण उद्याचं जग आजच घडत आहे!(अनुवाद : राधिका परांजपे-खाडिलकर)लेखिका पुणेस्थित डीएनएस लीगल अॅण्ड पार्टनर्सच्या संस्थापक व व्यवस्थापकीय भागीदार असून कायदे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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