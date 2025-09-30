Premium|Takali Dhokeshwar caves: सह्याद्रीच्या कुशीत लपलेलं टाकळी ढोकेश्वर लेणं; प्राचीन वारशातलं अध्यात्मिक सौंदर्य

लयनकथा । अमोघ वैद्यटाकळी ढोकेश्वर लेण्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचं साधेपण आणि गूढता, जे पर्यटकांना डोंगराच्या हिरवाईमध्ये हरवायला भाग पाडतं. हे लेणं आपल्या प्राचीन सौंदर्यानं पर्यटकाला निसर्ग आणि अध्यात्माच्या मधुर मीलनाचा अनुभव देतं. तिथं मन शांततेत मग्न होतं. सह्याद्रीच्या कुशीत, काळाच्या कवेत जपलेलं हे लेणं पाहणाऱ्या प्रत्येकाला प्राचीन वारशाची ओळख करून देतं.ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा ।वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः ।।महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेली अजिंठा, वेरूळ, कार्ले, भाजे, बेडसे यांसारखी लेणी पर्यटकांना खेचतात, पण सह्याद्रीच्या आडवाटांवर, जंगलांच्या सावलीत आणि डोंगररांगांच्या घाटीत, अनेक उपेक्षित लेणी आजही भटक्यांची वाट पाहत आहेत. ही लेणी जणू काळाच्या कवचात लपलेल्या प्राचीन कारागिरांचं कसब आणि श्रद्धेचा मूक संदेश सांगतात. आपण नेहमी गजबजलेल्या पर्यटनस्थळांना प्राधान्य देतो, पण ही अपरिचित लेणी, त्यांच्या शांत सौंदर्यानं आणि गूढ इतिहासानं मनाला एक वेगळ्या अनुभवाची पावसाळी भेट देतात. महाराष्ट्राच्या या लपलेल्या खजिन्यांना भेट देणं म्हणजे फक्त इतिहास पाहणं नाही, तर निसर्गाच्या कुशीत हरवून जाणं आहे. .पुणे-नाशिक महामार्गावरून धावताना आळेफाटा लागतो, तेव्हा मन थोडं विचलित होतं. हा फाटा म्हणजे दोन महत्त्वाच्या रस्त्यांचं संगमस्थान. इथं पुणे-नाशिक आणि कल्याण-नगर मार्ग एकमेकांना छेद देतात. पूर्वेकडे वळलं म्हणजे नगरच्या दिशेनं निघावं लागतं. हा रस्ता पार करताना आणेघाटाची वळणं येतात, तिथले डोंगरांचे कडे आणि हिरवीगार झाडी मनाला आनंद देतात. घाट पार झाला, की नगर जिल्ह्यातल्या पारनेर तालुक्यातल्या टाकळी ढोकेश्वर गावाची ओळख होते.आळेफाट्यापासून हे गाव साधारण ३५ ते ४० किलोमीटर अंतरावर आहे. गावात पोहोचल्यावर ढोकेश्वरच्या लेण्याची चौकशी केली, तर स्थानिक सहर्ष रस्ता सांगतात. गाव सोडून पुढे गेलं, की एक छोटीशी टेकडी दिसते. ही टेकडी पाहताच मनात उत्सुकता जागते - डोंगराच्या पोटात काय लपलं असेल? वाहनं या टेकडीच्या पायथ्यापर्यंतच जातात. तिथून डोंगराच्या मधोमध असलेलं बांधकाम लांबूनच नजरेस पडतं.लेण्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी दगडी पायऱ्या बांधलेल्या आहेत. या पायऱ्या चढताना डोंगराचा हिरवा कडा आणि आसपासचं शांत वातावरण मनाला प्रसन्न करतं. पायऱ्या चढत चढत आपण प्रथम तटापाशी येतो. हा तट लेण्याच्या समोर नंतरच्या कालखंडात, म्हणजे मध्ययुगीन काळात बांधला गेल्याचं सांगितलं जातं. तटाच्या पायऱ्यांवरच एक शिलालेख कोरलेला आहे, तो या तटाबद्दलची माहिती देतो. तटाच्या दोन्ही बाजूंनी मजबूत भिंती आहेत, त्या लेण्याला संरक्षण देतात. .तटातून आत गेल्यावर प्रवेशद्वार दिसतं. हे द्वार लेण्याच्या मुख्य भागाकडे नेतं. द्वार पार केलं, की मुख्य लेण्यासमोर येऊन उभं राहावं लागतं. याठिकाणीच लेण्याचं वैभव डोळ्यांसमोर उमटतं. टाकळी ढोकेश्वरचं लेणं सह्याद्रीच्या शांत सावलीत उभं आहे. लेण्याच्या मुख्य द्वाराच्या पूर्व बाजूला, दोन अद्भुत कोरीव शिल्पं नजरेस पडतात, ती पर्यटकाला सांस्कृतिक यात्रेच्या दारात उभं करतात. दक्षिणेकडील भागात यमुना नदीची मनोहारी प्रतिमा कोरलेली आहे, तिच्या पायाखाली तिच्या वाहनाची, कासवाची मूर्ती स्थिरपणे उभी आहे, जणू नदीच्या प्रवाहाला आधार देणारी. उत्तरेकडे कातळातून उमललेली गंगेची भव्य मूर्ती पर्यटकाला तिच्या शीतल सौंदर्यानं आकर्षित करते.गंगेसमोर डोंगराचा एक भाग खणला गेलेला नाही, त्याऐवजी त्या जागेत एक छोटीशी मंदिरगुहा तयार केली गेली आहे, ती भक्तांना पवित्रतेचा आनंद देते. या शिल्पांना न्याहाळताना डोंगराच्या कड्यांवरून येणाऱ्या हलक्या वाऱ्यांचा स्पर्श जाणवतो आणि मनात प्राचीन तीर्थयात्रेची कल्पना येते. या द्वाराजवळ उभं राहिल्यावर, जणू गंगा-यमुनेच्या पवित्र प्रवाहात स्नान करत आहोत असं जाणवतं. लेण्याच्या आत पाऊल टाकताच मन एकदम विस्फारलेल्या अवस्थेत उभं राहतं. या कातळात कोरलेल्या खोलीचं विस्तारण इतकं भव्य आहे, की जणू डोंगराच्या हृदयात प्रवेश केला असावा! प्रवेशद्वार पार केलं, की भिंतींवर कोरलेल्या नक्षीकामांचा सागर डोळ्यांना भिजवतो! मुख्य प्रवेशद्वारामागे गाभाऱ्याकडे बघत उभी असलेली शांतपणे बसलेली नंदीची मूर्ती पर्यटकाला तिच्या नम्र सौंदर्यानं आकर्षित करते. सभामंडपात दोन स्वतंत्र स्तंभ समांतरपणे उभे आहेत, ते प्रवेशद्वाराच्या स्तंभांसारखे मजबूत आणि सुंदर आहेत. डाव्या बाजूला (दक्षिणेकडे) एक मंदिरगृह आहे, तर उजव्या बाजूला (उत्तरेकडे) एक साइड चेंबर आहे. गुहेच्या दक्षिण भिंतीवर, मऊ दगडात कोरलेल्या एका खोलीत सप्तमातृकांचा समूह आहे. या सात मातृदेवता, शिव/वीरभद्र आणि गणेश या शिल्पांच्या पायाखाली त्यांच्या विशिष्ट पशूवाहनांचं चित्रण आहे, ते या शिल्पाला जीवंतपणा देतं. या वास्तुशास्त्रीय सौंदर्यानं गुहेच्या भिंतींना एक वेगळं मनोवेधक रूप मिळालं आहे. .Premium|Buddhist caves: कान्हेरीच्या लेण्यांमध्ये इतिहास, ध्यान आणि साधनेचा अनोखा संगम.या सप्तमातृकांची एक कथा सांगितली जाते, ती अशी - प्रल्हादानंतर असुरांचा राजा झालेल्या अंधकासुरानं कठोर तपश्चर्या करून ब्रह्मदेवाकडून अनेक वर मिळवले आणि तो शक्तिशाली झाला. पण त्याचा उन्माद वाढला आणि तो सर्व देवांना त्रास देऊ लागला. देवांनी शंकराकडे मदत मागितली. तेवढ्यात अंधकासुर पार्वतीचं अपहरण करण्याच्या उद्देशानं कैलासावरच धडकला. शिव तत्काळ युद्धासाठी सज्ज झाले. त्यांनी कमरेभोवती वासुकी, तक्षक आणि धनंजय या नागांची माळ बांधली. याचवेळी नील राक्षस हत्तीच्या रूपात शिवाला मारण्यासाठी आला. नंदीनं वीरभद्राला सांगितलं आणि वीरभद्रानं सिंहरूप धारण करून नील राक्षसाचा वध केला. त्यानं हत्तीचं कातडं शिवाला भेट दिलं आणि शिवानं ते अंगावर पांघरलं. त्रिशूळ हातात घेऊन, गणांसह शिव अंधकासुराशी लढू लागला. विष्णू आणि इतर देवही मदतीला धावले. शेवटी शिवानं अंधकासुराच्या पोटात त्रिशूळ खुपसलं आणि त्याला उचललं. अंधकासुराचं रक्त गळू लागलं आणि प्रत्येक थेंब जमिनीवर पडताच त्यातून नवे राक्षस निर्माण होऊ लागले. विष्णूनं सुदर्शनचक्रानं ते मायावी राक्षस नष्ट केले. पण रक्त थांबवण्यासाठी शिवानं तोंडातून ज्वाला निर्माण केली आणि तिच्यापासून योगेश्वरी शक्ती जन्मली. इंद्र, ब्रह्मा आणि इतर देवांनीही आपल्या शक्ती पाठवल्या - इंद्राणी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, चामुंडा. या सात मातृदेवता, सप्तमातृका, युद्धात सामील झाल्या आणि त्यांनी रक्तस्राव थांबवला. प्रत्येक मातृकेच्या हातात त्या त्या देवांची शस्त्रं होती आणि त्या त्यांच्या वाहनांवर आरूढ झाल्या होत्या. अशी सप्तमातृकांची कथा सांगितली जाते. यातील चामुंडा देवीनं अंधकासुराचं रक्त प्राशन केल्याचंही सांगितलं जातं. सप्तमातृकांच्या शिल्पपटात नेहमी शिव, भैरव आणि शेवटी गणपती असतो, तसा इथंही आहेच. ही शिल्पपट्टी डावीकडून उजवीकडे पाहताना, वीरभद्राची मूर्ती दिसते, त्याचं वाहन बैल आहे. त्याच्या शेजारी ब्राह्मी हातात फडकं धरलेल्या रूपात दिसते. त्यानंतर दुसऱ्या बैलावर बसलेली माहेश्वरी येते. तिच्या शेजारी मोरावर स्वार असलेली कौमारी आहे. अत्यंत हुशारीनं कोरलेल्या गरुडावर बसलेली वैष्णवी अगदी सुंदर दिसते. त्यानंतर वराहाच्या वाहनावरून वाराही येते. त्यांच्यापाठोपाठ हत्तीवर बसलेली इंद्राणी आणि कोल्ह्यावर बसलेली चामुंडा यासुद्धा येतात. सर्वात शेवटी मोदकांच्या थाळीनं सजलेला गणेश उभा आहे. या शिल्पपट्टीच्या वरच्या भागात घनदाट पर्णझडी आणि फुलणाऱ्या आंब्याच्या झाडांचं कोरीव चित्रण आहे. देवतांच्या मिठीत असलेली बालकांची रूपं प्रजोत्पत्ती आणि समृद्धीच्या नात्याची साक्ष देतात. .Premium|Buddhist caves: कान्हेरीच्या लेण्यांमध्ये इतिहास, ध्यान आणि साधनेचा अनोखा संगम.मागच्या भिंतीवर आठ हात असलेली तांडव करणाऱ्या शंकराची मूर्ती आहे. सोबतीला गणेश, कार्तिकेय आणि पार्वतीही आहेत. गाभाऱ्याच्या दरवाजाच्या दोन्ही बाजूंना अभंग मुद्रेतले द्वारपाल आहेत. बाहेरील डाव्या भिंतीवर उपदेश मुद्रेत बसलेली मूर्ती खाली कदाचित निधी किंवा कुबेराच्या चार छोट्या मूर्तींसह कोरलेली आहे. निधीच्या वर दोन गण डमरू आणि चामर धरून आहेत. हे सगळं बघून आपण एखाद्या पुराणातच वावरत आहोत असं जाणवतं. हे वैभव बघून आपण पुन्हा त्या मातांजवळ येऊन शांतपणे उभं राहतो.सह्याद्रीच्या शांत कुशीत वसलेलं टाकळी ढोकेश्वर लेणं पर्यटकांना प्राचीन काळाच्या सौंदर्यात घेऊन जातं. हे लेणं तटबंदी, शिल्प आणि नक्षीकामानं नटलेल्या, निसर्गाच्या सान्निध्यात जपलेल्या मनाला एक गहन शांतता देतं. कातळातल्या या रचना प्राचीन कारागिरांचं कसब आणि श्रद्धेचा संगम दाखवतात, जणू प्रत्येक दगडातून इतिहासाचा संदेश उमटतो.टाकळी ढोकेश्वर लेण्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचं साधेपण आणि गूढता, जे पर्यटकांना डोंगराच्या हिरवाईमध्ये हरवायला भाग पाडतं. हे लेणं आपल्या प्राचीन सौंदर्यानं पर्यटकाला निसर्ग आणि अध्यात्माच्या मधुर मीलनाचा अनुभव देतं. तिथं मन शांततेत मग्न होतं. सह्याद्रीच्या कुशीत, काळाच्या कवेत जपलेलं हे लेणं पाहणाऱ्या प्रत्येकाला प्राचीन वारशाची ओळख करून देतं.(अमोघ वैद्य पुणेस्थित भारतविद्या अभ्यासक आहेत.) 