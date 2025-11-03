Premium|Science Story: डॉ. शशिशेखर यांचा जेलीफिश संशोधन; चिरतारुण्याचा शोध

श्रीनिवास शारंगपाणीतारुण्याचा टप्पा झाल्यानंतर येणारा पुन्हा वार्धक्याचा टप्पा कमी कालावधीचा किंवा नाहीसा कसा करायचा, याचा विचार डॉक्टर करू लागले. त्यांनी टीडी जेलीफिशचा नव्यानं अभ्यास सुरू केला. आणि मग एकाएकी त्यांच्या लक्षात आलं की टीडीच्या जीवनचक्रामधला एक महत्त्वाचा भाग त्यांनी गडबडीत नीटसा अभ्यासलेला नव्हता.हो डॉक्टरसाहेब, तीनदा हाका मारल्या मी. तुम्हाला जेवायला वाढू का नको? सगळं तयार आहे. तुम्ही नंतर बसणार असाल तर झाकून ठेवते. मग घ्या गरम करून गार झालं तर,’’ स्वयंपाकाच्या निर्मलाबाईंनी डॉ. शशिशेखर यांना निर्वाणीचं सुनावलं.‘‘आलो, आलो दोन मिनिटांत,’’ डॉक्टर उत्तरले.‘‘तुमची दोन मिनिटं कधी संपायचीच नाहीत. सारखं तुम्ही त्या कॉम्प्युटरच्या समोर बसलेले असता, नाहीतर खालच्या प्रयोगशाळेत कसल्या कसल्या यंत्रात डोकावून पाहत असता. ते काही नाही. मी हा कॉम्प्युटर बंदच करते कसा,’’ असं म्हणून निर्मलाबाई पुढे सरसावल्या तशी त्यांना बाजूला करून शशिशेखर उठलेच.‘‘हं, तुमचं जेवण झालं की ताट-वाटी त्या मशिनमध्ये टाका. संध्याकाळच्या स्वयंपाकाला मी आले की ती धुऊन घेईन. आणि जेवण झाल्यावर अर्धा तास तरी विश्रांती घ्यायला विसरू नका. तुम्हाला त्याचीही शुद्ध नसते. मी जाते आता. सांगितलेलं विसरू नका,’’ असं बजावून निर्मलाबाई निघाल्या.निर्मलाबाई म्हणत होत्या त्यात तथ्य होतंच. डॉ. शशिशेखरांचं असंच होतं. निर्मलाबाईंनी जेवण आणून दिलं किंवा जेवायची आठवण करून दिली तरच जेवण. काम करताना अतिश्रमानं डोळे मिटायला लागले, की तिथंच पलीकडच्या कक्षात ठेवलेल्या पलंगावर अंग झोकून द्यायचं... मग वेळ कुठलीही असो. जागे झाले की पुन्हा काम सुरू. .शशिशेखर आपल्या कामात इतके मश्गुल असत की त्यांना खरोखरीच कशाचंही भान राहत नसे. ते एक नामवंत जीवशास्त्रज्ञ होते. त्यांचे संशोधनपर निबंध जगभरातल्या विविध शास्त्रीय नियतकालिकांमधून शेकड्यांनी प्रसिद्ध झाले होते. जपानपासून ते अमेरिकेपर्यंत अनेक प्रसिद्ध विद्यापीठांमध्ये त्यांनी संशोधन आणि अध्यापन केलेलं होतं. त्यांचा शिष्यवर्ग सर्वदूर पसरला होता. पण बऱ्याच विद्वानांचं जसं होतं, तसं त्यांचंही झालं होतं. म्हणजे, कुठल्याही एका ठिकाणी त्यांचा पाय ठरत नव्हता. स्वाभिमानी असल्यामुळे थोडं जरी मनाविरुद्ध झालं की ते राजीनामा देत. त्यांच्या विद्वत्तेला खूप मान असल्यानं त्यांना लगेचच दुसऱ्या कुठल्यातरी विद्यापीठातून निमंत्रण येई आणि ते तिथं रुजू होत. पण या सगळ्या बेडूकउड्यांना कंटाळून त्यांनी नोकरीला कायमचा रामराम ठोकला आणि स्वतःच्या बंगल्यातच प्रयोगशाळा उघडली. त्यांच्या अनेक संशोधनांना पेटंट मिळाली असल्यानं त्यांची आर्थिक परिस्थिती तशी बरी होती. पण संशोधनाला, विशेषतः खासगी संशोधनाला खूप आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते याची त्यांना जाणीव होती.संशोधनानं ते झपाटले गेले होते. ते एखाद्या विषयाचा पाठपुरावा करू लागले, की त्याला अनुसरून ते बडबडत राहत.‘‘हं, आज अगदी दुसऱ्या हाकेलाच जेवायला आलात. खरोखरच भूक लागलेली दिसतेय,’’ निर्मलाबाई म्हणाल्या. त्यांना बरं वाटलं. आज लवकर आवरून जाता येईल अशी त्यांची मनोमन खात्री झाली.‘‘हे... हे काय आहे पानात?’’ शशिशेखरनी निर्मलाबाईंकडे पाहत विचारलं.‘‘ही जेली, स्ट्रॉबेरी जेली! आणि हा तळलेला पाप्लेट मासा आहे... फिश!’’ निर्मलाबाई उद्गारल्या. त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान ओसंडून वाहत होतं.‘‘काही खास कारण?’’‘‘तुम्हाला हे दोन्ही पदार्थ आवडतात असं कळलं. म्हणून...’’‘‘व्हॉऽऽट? तुम्हाला कुणी सांगितलं की हे पदार्थ मला आवडतात म्हणून?’’‘‘डॉक्टरसाहेब, तुम्हीच कालपासून पुटपुटत नव्हतात का सारखं... ‘जेलीफिश’, ‘जेलीफिश’?’’ निर्मलाबाईंचं स्पष्टीकरण.डॉक्टरांनी कपाळावर हात मारून घेतला. काय सांगावं आता या बाईला?निर्मलाबाईंनी पुढे केलेलं कारण मात्र बरोबर होतं. गेले काही दिवस ते जेलीफिश या शब्दाचा घोष करत होते. पण त्याचं कारण वेगळंच होतं. शशी यांचं वय होतं बासष्ट. त्यांचे जवळचे मित्र जयंत यांचं अलीकडेच अचानक निधन झाल्यामुळे डॉक्टरांच्या मनात वेगवेगळ्या विचारांचे प्रवाह सुरू झाले होते. जयंत यांची शरीरयष्टी शशी यांच्यासारखीच होती. तेही शशींसारखेच चांगल्या जीवनशैलीचं अनुसरण करणारे होते. दोघांनाही उभ्या आयुष्यात रोगानं पछाडलं नव्हतं. असं असूनही जयंत अचानक हृदयक्रिया बंद पडून गेले. जयंत यांच्या डॉक्टरांशी दीर्घ चर्चा केल्यावर शशींना कळलं, की जयंतचं हृदय त्यांच्यापेक्षाही वृद्ध झालं होतं. त्यांना आश्चर्य वाटलं. एखाद्या व्यक्तीचा अवयव त्याच्यापेक्षा अधिक वार्धक्य प्राप्त झालेला असू शकतो, हे त्यांना नव्यानंच कळलं.अरेच्चा, आपलंही असंच काही झालं तर? शशींनी विचार केला. मृत्यूला तर कुणीही थोपवू शकत नाही. पण मग अवयवांचं जरण-क्षरण-जीर्णन थांबवता आलं तर? तसं झालं तर आपल्याला कायम उत्साहानं खूप संशोधन करता येईल आणि मरण येईपर्यंत आपण आणि आपले सर्व अवयव तरुण आणि ताजेतवाने राहतील.बस्स. याच विचारानं ते पछाडले गेले. प्रथम त्यांनी कृष्णप्रवाळ म्हणजे ब्लॅक कोरल या प्राण्याच्या डीएनएचा माग घेतला, कारण हा प्राणी पाच हजार वर्षं जगतो. पण नंतर त्यांनी ग्लास स्पाँज या प्राण्याचा अभ्यास सुरू केला, कारण या प्राण्याचं आयुष्यमान दहा हजार वर्षांपेक्षा अधिक असतं.पण शशींचं लक्ष काही काळातच ग्लास स्पाँजवरून विचलित झालं. त्यांच्या वाचनात ट्युरिटॉप्सिस डोहर्नी या खास जेलीफिशची माहिती आली. त्याचं कारण म्हणजे, त्या जेलीफिशचं अविश्वसनीय असं जीवन; कारण या प्रजातीच्या जेलीफिशला मृत्यू माहीतच नाही! आणि स्पाँज आणि प्रवाळापेक्षा जेलीफिश मानवाच्या जास्त जवळचा आहे. मग शशी ट्युरिटॉप्सिस डोहर्नीचं संशोधन करू लागले. अभ्यास केल्यावर त्यांच्या लक्षात आलं, की ट्युरिटॉप्सिस डोहर्नी (टीडी) या जेलीफिशमध्ये खास गुणधर्म आहेत. म्हणजे तो अमर तर आहेच, पण हा जीव कधीच वार्धक्यापर्यंत पोहोचत नाही. वार्धक्याची चाहूल लागली की त्वरित त्याचं शरीर व्युत्क्रमी मार्ग स्वीकारतं. यालाच विज्ञानात ‘एज रिव्हर्सिंग’ असं म्हणतात, हे त्यांना माहीत होतं. मग टीडी जेलीफिशचे गुणधर्म माणसात आणले तर? याच विचारांती शशींनी जेलीफिशचा ध्यास घेतला. .शशींचा एक शिष्य डॉ. धवल अरोरा राष्ट्रीय सागरविज्ञान संस्थेमध्ये संशोधन करत होता. त्याच्याकडून त्यांनी ट्युरिटॉप्सिस डोहर्नी या जेलीफिशची सँपल्स मागवली. त्यांनी जेलीफिशच्या काही पेशी वेगळ्या केल्या. नंतर त्यांनी लायझिंग केलं, म्हणजे पेशीवरचं आवरण काढून टाकलं. मग त्यांनी प्रोटीझच्या साह्यानं आरएनए नष्ट केले. उरलेल्या द्रवात पेशीचे अवशेष होते, ते त्यांनी केंद्रोत्सारक यंत्राचा वापर करून डीएनएयुक्त द्रव बाजूला केला. तो द्रव त्यांनी मद्यार्क म्हणजेच इथाईल अल्कोहोलमध्ये टाकून डीएनएचा साका वेगळा केला. काचेच्या कांडीवर हे डीएनएचे धागे त्यांनी एखाद्या रिळासारखे गुंडाळून अतिशीत तपमानात फ्रीझरमध्ये व्यवस्थित ठेवले.डॉ. धवल अरोरा हे गोव्यातील डोना पॉला याठिकाणी असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इथं संशोधन करत होते. त्यांना ऑफिसजवळच राहायला क्वार्टर्स होते. साप्ताहिक सुटी आल्यामुळे ते आरामात बसले होते. ते अविवाहित असल्यानं सुटीत काय करावं याचा विचार करत ते बाल्कनीतल्या आरामखुर्चीत पहुडले होते. अचानक त्यांच्या मोबाईलनं हाक दिली. त्यांनी तो रूममध्ये चार्जिंगला लावला होता. ते तिथं जाईपर्यंत रिंग बंद झाली. पण कुणी फोन केला ते पाहताच त्यांना सुखद धक्का बसला. फोन गरिमाचा होता. त्यांनी रिटर्न कॉल लावला.डॉ. अरोरा म्हणजे एक उंचंपुरं आणि देखणं व्यक्तिमत्त्व आणि तशीच त्यांची बहीणही सुंदर होती. गरिमा अरोरा बॉलिवूडमधली एक नावाजलेली तारका होती. ती नेहमीच व्यग्र असल्यानं तिचा फोन क्वचितच यायचा. त्यामुळेच डॉक्टरांना सुखद धक्का बसला होता.‘‘हॅलो, गरिमा, व्हॉट अ सरप्राइज. कशी आहेस? कुठून बोलतेयस?’’ धवलनी विचारलं.‘‘आय अॅम फाइन. धवल, तू कसा आहेस? काय करतोयस?’’‘‘अॅक्चुअली नथिंग. आता वीकएंड आलाय ना...’’डॉ. अरोरांचं वाक्य मधेच तोडत गरिमा म्हणाली, ‘‘मी तुझ्यापासून अगदी जवळ आहे... जस्ट अबाउट अॅन अवर्स ड्राइव्ह अॅट द मोस्ट!’’‘‘व्हॉऽऽट?’’ डॉ. अरोरा जवळजवळ ओरडलेच.‘‘मी कलांगुटे इथं ब्लॅक रॉक रिझॉर्टमध्ये आलीय. कॅन यू कम ओव्हर?’’ गरिमानं विचारलं.‘‘ऑफ कोर्स मी येईन. पण तुझ्याबरोबर कुणी...’’ बहुतेक वेळा गरिमाबरोबर मित्र, मैत्रिणी, डायरेक्टर्स यांचा लवाजमा असायचा म्हणून धवलना शंका आली.‘‘नो, नो, नो. मी एकटीच आलीय. कम क्विक,’’ एवढं म्हणून गरिमानं फोन बंद केला.बरोबर तासानंतर डॉ. अरोरा ब्लॅक रॉकमधल्या सर्व सुखसोयींनी युक्त अशा कुटीमध्ये गरिमाबरोबर बिअर पीत आणि गप्पागोष्टी करत रमले होते.‘‘गरिमा, एकदम अचानक तू कशी काय इकडे आलीस? तू त्या लक्ष्मीपुत्र पुरू कोठारीबरोबर राहत होतीस ना? आणि मला वाटतं तुझे तीन-चार पिक्चर्स फ्लोअरवर होते, बरोबर?’’‘‘काय सांगू तुला? पुरू आता माझ्याकडे काही लक्ष देत नाहीये आणि दॅट बाXX... त्यानं मला त्याच्या ‘अंधेरी रात’ पिक्चरमधून चक्क काढूनच टाकलं. आणखी दोघे प्रोड्युसर-डायरेक्टर चालढकल करताहेत. एकूण काही खरं नाही. कंटाळून मी आरामासाठी इकडे आले,’’ बिअरचा एक दीर्घ घोट घेत गरिमानं तिचं दुःख उघड केलं.‘‘फर्गेट इट. टेक अ ब्रीदर. एवढं कमावून ठेवलंयस, तर काय झालं नाही काम मिळालं तर? मला वाटतं तुझे आतापर्यंत दोनशे पिक्चर्स सहज झाले असतील. जा कुठेतरी लांबवर युरोपात वगैरे. ये शांतपणे पाच-सहा महिन्यांनी!’’‘‘दोनशे काय? मला वाटतं २३४ वगैरे असतील. ॲण्ड आय अॅम नॉट काउंटिंग अ डझन साउथ मूव्हीज ॲण्ड थ्री हॉलिवूड मूव्हीज. पण स्वस्थता नाहीये रे. युरोपला जाऊन महिन्याभरातच कंटाळा येईल. कॅमेऱ्यासमोर उभं राहण्याची आणि नाचण्याची एवढी सवय झालीय ना!’’ गरिमा छताकडे पाहत म्हणाली.‘‘गरिमा, कधीतरी तुला हे फेस करावंच लागेल.’’‘‘हो पण... पण अजून काही वर्षं मी नक्कीच काम करू शकेन. आणि मी अॅवॉर्ड-विनिंग अॅक्ट्रेस आहे... अगदी डझनांनी आपली देशी आणि विदेशी अॅवॉर्ड्स मिळाली आहेत मला. मला काही कळतच नाहीये... माझ्या बाबतीत हल्ली असं काय व्हायला लागलंय ते...’’ निराशेच्या सुरात गरिमा म्हणाली.‘‘हं,’’ धवलनं एक दीर्घ सुस्कारा सोडला.‘‘ते जाऊ दे. तुझं काय चाललंय?’’‘‘माझं काय चालणार? सरकारनं सांगितलेल्या प्रोजेक्टवर काम करायचं. सध्या डीप ओशनमध्ये मायनिंग करताना बायोस्फिअरला काही नुकसान होणार नाही ना किंवा कमीतकमी नुकसान होईल याचा मला अभ्यास करायला सांगितला आहे. पण मधे मी शशी सरांकडे जाऊन आलो. तेवढाच कामातून रिलीफ,’’ धवल उत्तरले.‘‘ओ दॅट मॅव्हरिक मॅन? तुझे गाइड होते ना ते?’’‘‘मॅव्हरिक मे बी. पण त्यांनी मला खूप मदत केलीय. खरंतर मला हा जॉब त्यांच्या प्रशस्तीमुळेच मिळालाय. मग मीपण त्यांना मदत नको का करायला? त्यांना काही सँपल्स हवी होती ती मी दिली.’’‘‘सँपल्स? कसली?’’‘‘अगं, त्यांचा एक जवळचा मित्र गेला. तेव्हापासून ते लाँजिव्हिटीवर संशोधन करतायत, आणि एजिंग रिव्हर्सलवर. त्यासाठी एका जेलीफिशची सँपल्स त्यांना हवी होती. संशोधन सक्सेसफुल झालं तर म्हणे शेवटपर्यंत त्यांना उत्साहानं काम करता येईल.’’‘‘ओ माय माय. असं काही असतं का रे धवल?’’धवल हसला आणि आपला बिअर जग संपवून खाली ठेवत म्हणाला, ‘‘गरिमा, जगभरचे शास्त्रज्ञ यावर संशोधन करतायत. खरं सांगायचं तर शेकडो वर्षं शास्त्रज्ञांचा प्रयत्न सुरू आहे आयुर्मर्यादा वाढवायचा आणि वार्धक्याला परतवण्याचा! पण मला नाही वाटत ते शक्य होईल.’’गरिमाच्या चेहऱ्यावर कुतूहल होतं. तिनंही आपली बिअर संपवली आणि फोन करून जेवणाची ऑर्डर दिली.दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठून अर्धवट झोपेतल्या गरिमाला ‘बाय बाय’ करून डॉ. अरोरा निघून गेले. बऱ्याच उशिरानं गरिमा उठली आणि तोंड धुवायला बाथरूममध्ये गेली. आपले विस्कटलेले केस ठीकठाक करताना तिचं लक्ष आपल्या मेकअपविरहित चेहऱ्याकडे गेलं आणि ती क्षणभर थबकलीच. ओठावरच्या नाकापासून निघालेल्या रेषा अधिक खोल दिसत होत्या. गळ्याभोवतीही काही प्रमाणात सुरकुत्या दिसत होत्या. डोळ्यांच्या कडांना तर खूपच सुरकुत्या दिसायला लागल्या होत्या. याला इंग्लिशमध्ये क्रोज फीट असं म्हणतात हे तिनं ऐकलं होतं. पण स्वतःचं असं रूप पाहण्याची वेळ आत्तापर्यंत तिच्यावर आलेली नव्हती.कदाचित हेच तर कारण नसेल ना डायरेक्टर्स आणि प्रोड्युसर्स आपल्याला नाकारण्यामागे? पुरू याचमुळे आपल्याला टाळत असेल का? तसा तो आपल्यापेक्षा वीस वर्षांनी तरुण आहे. आपणही आता पन्नाशीला आलो आहोत. नियमित व्यायाम आणि डाएट करूनही असं का व्हावं? या विचारांनी तिच्या मेंदूचा भुगा व्हायला लागला.ब्रेकफास्ट करून ती बेडवर पडून राहिली. अंगाभोवती घोंगावणारा एखादा किडा जसा कितीही हाकलला तरी पुन्हा पुन्हा घोंगावत राहतो, तसा चेहऱ्याच्या बदलाचा विचार तिचा पिच्छा सोडत नव्हता.बोटॉक्स ट्रीटमेंट घ्यावी का? ओ नो. एकतर तिला इंजेक्शनची प्रचंड भीती आणि अॅलर्जी होती. त्यातून ती इंजेक्शन्स डोळ्याजवळ आणि गालांवर घ्यायची? कल्पनेनंच तिच्या अंगावर सरसरून काटा आला. आणखी एक नवीन ट्रीटमेंट आली आहे असं तिनं वाचलं होतं. पण त्यातही इंट्राव्हेनस इंजेक्शन काही तास घ्यावं लागतं हे लक्षात आल्यावर तोही विचार तिनं झटकून टाकला. निराश होऊन ती बेडवर जाऊन पडली.आणि अचानक तिच्या डोक्यात एक भन्नाट कल्पना आली.‘‘कोण तुम्ही? मला काहीही विकत घ्यायचं नाहीय,’’ चिडक्या स्वरात डॉ. शशिशेखर यांनी दारात उभ्या असलेल्या आकर्षक स्त्रीला सुनावलं. निर्मलाबाईनं त्यांना प्रयोगशाळेत येऊन वर्दी दिली होती, की कुणी स्त्री दारात आली आहे.‘‘सर, मी काहीही विकायला आलेली नाहीय. मला तुमचीच भेट घ्यायची आहे,’’ त्या सुंदर, सडपातळ आणि आकर्षक स्त्रीनं शशींना तिच्या मधुर अशा आवाजात सांगितलं.‘‘मला? आणि ते कशाबद्दल? कोण आहात तुम्ही?’’ शशिशेखर गोंधळून म्हणाले.‘‘हो, हो. सांगते ना. पण आत येऊन बोलू का?’’ त्या सुंदर स्त्रीनं आपल्या मधाळ आवाजात विनंती करतानाच शशिशेखर यांच्या हाताला किंचितसा स्पर्श केला. ती जवळच उभी असताना तिनं लावलेल्या मादक सेंटचा वासही शशिशेखरांच्या नाकपुड्यात भरला आणि त्यांच्या सर्वांगातून एक गोड शिरशिरी भिरभिरत गेली.आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून देण्यासाठी त्या देखण्या स्त्रीनं तोंडाचा चंबू करून ‘‘ऊं ऊं’’ असा आवाज केला. त्यासरशी डॉक्टर जागे झाले आणि ओशाळून म्हणाले, ‘‘ओ सॉरी. या ना, या आत.’’आपल्या अस्त्राचा यथायोग्य उपयोग झाल्याचं समाधान त्या स्त्रीच्या चेहऱ्यावर उमटलं.सोफ्यात स्थानापन्न झाल्यावर ती स्त्री म्हणाली, ‘‘डॉक्टरसाहेब, तुमच्या महान संशोधनामुळे मी इतकी प्रभावित झाले, की म्हटलं तुमची भेट घ्यायला हवीच. अहो, मानवजातीकरिता तुमचं संशोधन इतकं प्रभावी ठरणार आहे ना की... की... इट विल बी अ गेमचेंजर!’’डॉ. शशिशेखरना त्यांच्या संशोधनाबद्दल कुणी इतकं तोंडभरून आणि चांगलं म्हटल्याचं आठवत नव्हतं. त्यामुळे त्यांना खूप बरं वाटलं. तरीही ही बाई कोण आहे हे विचारायचं त्यांच्या लक्षातच आलं नाही. पण ते खूश झाले आणि त्यांनी निर्मलाबाईंना हाक मारून कॉफी आणायला सांगितली.सोफ्यात बसलेल्या सुंदर स्त्रीला नीट निरखून पाहिल्यावर निर्मलाबाईंनी तोंडात बोट घातलं. त्या आत गेल्या, पण दारातून त्यांनी डॉक्टरांना ‘‘साहेब, जरा आत येता का?’’ अशी विनंती केली. ते आत आल्यावर निर्मलाबाई कुजबुजल्या, ‘‘साहेब, त्या कोण आहेत माहितीय का?’’ डॉक्टरांनी नकारार्थी मान डोलावल्यावर त्या म्हणाल्या, ‘‘अहो, त्या प्रसिद्ध सिनेतारका गरिमा आहेत. करोडपती आहेत. चौकाचौकातून त्यांच्या सिनेमांची पोस्टर्स लावलेली असतात.’’ डॉक्टर परत येऊन सोफ्यावर गरिमासमोर बसले. .गरिमा हसली. डॉक्टर तिच्याकडे अनिमिष नेत्रांनी पाहतच राहिले. मग एकाएकी त्यांनी तिला जवळ ओढलं. गरिमानं त्यांचं नाक चिमटीत धरून ओढलं आणि म्हणाली, ‘‘तुम्हीही तुमच्या क्षेत्रात सेलिब्रिटी आहातच. आता तुमच्या संशोधनानं आपल्याला तरुण आणि दीर्घायू होता येईलच की, मग वयातल्या अंतराचा प्रश्न येतोच कुठे?’’.गरिमानं त्यांच्यावर जादू केली होतीच; पण शिवाय ती करोडपती आहे हे ऐकल्यावर शशिशेखरांच्या डोक्यात वेगळीच विचारचक्रं फिरू लागली. त्यांना संशोधनात आर्थिक चणचण भासायला लागलीच होती. शिवाय संशोधनाला आवश्यक ती सगळी कामं त्यांना स्वतःला करायला लागायची. एखादा चांगला असिस्टंट त्यांना हवा होता, पण सध्याच्या परिस्थितीत त्यांना ते परवडण्यासारखं नव्हतं. त्यांना मिळत होते ते रिसर्च असिस्टंट आणि त्यांच्या मते ते कुचकामी होते.‘‘डॉक्टरसाहेब, मला तुमच्या या महत्त्वपूर्ण संशोधनाला मदत करायची आहे. म्हणून मी तुमच्याकडे आलेय,’’ गरिमाचा पुन्हा तोच मधाळ आर्जवी आवाज ऐकून डॉक्टर रोमांचित झाले. ते वाचा हरपल्यासारखे गरिमाकडे पाहतच राहिले. मासा गळाला लागल्यावर कोळ्याला जो आनंद होतो तसाच आनंद गरिमाला झाला.‘‘खरंच की काय?’’ त्यांनी त्यांच्याही नकळत विचारलं.‘‘म्हणजे काय? अगदी तुमच्या खांद्याला खांदा लावून काम करायची तयारी आहे माझी,’’ गरिमानं मान वेळावत म्हटलं आणि डॉक्टरांच्या हृदयाचा ठोका चुकला. आपल्या खांद्याला तिचा मांसल, पण मृदू खांदा घासतोय या कल्पनेनंच ते विचलित झाले. तिची हलकीशी परीक्षा घेण्याच्या उद्देशानं त्यांनी विचारलं, ‘‘मग इथेच माझ्याबरोबर काही दिवस राहून काम करावं लागेल. शिवाय थोडीफार आर्थिक...’’‘‘मी एका पायावर तयार आहे. तुम्ही फक्त सांगा,’’ असं म्हणून गरिमा उठली आणि डॉक्टरांसमोर जाऊन उभी राहिली. त्यांचे दोन्ही हात धरून ती म्हणाली, ‘‘अगदी या क्षणापासून!’’अगदी त्या क्षणापासून नाही तरी आपल्या आवश्यक त्या गोष्टी, कपडे, रोज लागणारं वैयक्तिक सामानसुमान घेऊन गरिमा डॉक्टरांकडे दाखल झाली. तिनं आपलं तिथलं अस्तित्व गुप्त ठेवलं होतं.गरिमा डॉक्टरांकडे येऊन महिना झाला होता. या काळात ती फक्त दोनदा आणि तेही दोन दिवसांकरिता मुंबईला तिच्या घरी जाऊन आली होती. तिनं खरोखरीच डॉक्टरांची खूप काळजी घेतली होती. त्यांना काय हवं नको ते तीच पाहायची. कित्येक महिन्यांत त्यांनी त्यांचे आवडते पदार्थ खाल्लेले नव्हते. वेळप्रसंगी गरिमानं स्वतः करूनही त्यांना खाऊ घातलं होतं. त्यांना कुठली वस्तू किंवा उपकरण हवंय हे तिला बरोबर कळत असे. याचं डॉक्टरांना आश्चर्य वाटायचं आणि इतके दिवस गरिमाशिवाय आपण कसं काम करू शकत होतो, याचा विस्मयही वाटू लागला. गरिमा आपली जीवनसाथी झाली, तर आयुष्य किती आनंदमय होईल असं त्यांना वाटायला लागलं. पण ती एक ग्लॅमर, सेलिब्रिटी होती आणि ते स्वतः एक रुक्ष शास्त्रज्ञ! शिवाय दोघांमधलं वयातलं अंतर. या गोष्टी त्यांना अस्वस्थ करून सोडायच्या.पण जणू काही विधात्यानं त्यांची आंतरिक इच्छा ऐकली असावी. एके दिवशी दुपारचं चहापान करत असताना गरिमानं शशींना विचारलं, ‘‘डॉक्टर, एक प्रश्न विचारू का?’’‘‘हो, हो. अवश्य.’’‘‘इतके प्रेमळ आणि कष्टाळू असून तुम्ही लग्न का केलं नाहीत?’’डॉक्टरांनी दूरवर कुठेतरी पाहिलं आणि म्हणाले, ‘‘काय सांगू? संशोधनाच्या खूप मागे लागलो आणि इकडून तिकडे अशी फार हिंडफिर झाली. त्या धबडग्यात सहचारिणीचा शोध पार विसरून गेलो.’’‘‘इश्श. शोध कशाला घ्यायला पाहिजे तुम्हाला. बाहेर फिरलात आणि आजूबाजूला बघितलंत तर डझनांनी बायका तुमच्याशी लग्न करायला तयार होतील!’’ मानेला किंचित झटका देऊन केस मागे घेत गरिमा म्हणाली आणि तिकडे डॉक्टरांच्या हृदयाचा ठोका चुकला.‘‘खरंच?’’ डॉक्टर कसबसं उच्चारू शकले.‘‘म्हणजे काय? अगदी मलासुद्धा विचारून बघा की?’’ गोड स्मितहास्य करत गरिमा म्हणाली आणि डॉक्टरांना हे खरंच समोर घडतंय का स्वप्न आहे, असा प्रश्न पडला. ते काही क्षण दिङ्मूढ झाले. गरिमा त्यांच्याजवळ येऊन बसली आणि त्यांना हलवू लागली. ‘‘आर यू ऑल राइट?’’ गरिमा विचारत असताना तिचा मादक पर्फ्यूम डॉक्टरांच्या नाकात शिरला आणि ते बेभान झाले. ते तिच्या जवळ आले आणि त्यांनी विचारलं, ‘‘आर... आर यू सीरियस?’’‘‘येस, आय अॅम!’’ डॉक्टरांच्या डोळ्यात बघत गरिमा म्हणाली.‘‘पण गरिमा, तू... तू सेलिब्रिटी. सिनेतारका. मी असा फटकळ फाटका संशोधक. शिवाय आपल्या वयामध्ये इतकं अंतर...’’गरिमा हसली. डॉक्टर तिच्याकडे अनिमिष नेत्रांनी पाहतच राहिले. मग एकाएकी त्यांनी तिला जवळ ओढलं. गरिमानं त्यांचं नाक चिमटीत धरून ओढलं आणि म्हणाली, ‘‘तुम्हीही तुमच्या क्षेत्रात सेलिब्रिटी आहातच. आता तुमच्या संशोधनानं आपल्याला तरुण आणि दीर्घायू होता येईलच की, मग वयातल्या अंतराचा प्रश्न येतोच कुठे?’’डॉक्टर अवाक होऊन पाहतच राहिले.‘‘हं, आता मी डीएनए धाग्यामधले हे आपल्याला दीर्घायू करणारे जेलीफिशमधले जीन्स क्रिस्पर-कॅस९ या जेनेटिक कात्रीनं बाजूला करतो,’’ डॉक्टर उत्साहानं म्हणाले.‘‘मला तर कात्री कुठे दिसत नाहीये,’’ गरिमानं साशंक होऊन विचारलं.डॉक्टर हसले आणि म्हणाले, ‘‘गरिमा ही कात्री खऱ्या कात्रीसारखी नसते काही. विशिष्ट प्रोटिन्स वापरून या यंत्राच्या साह्यानं हे केलं जातं.’’‘‘पण तुम्हाला तो नेमका जीन कसा माहीत झाला?’’‘‘या जेलीफिशचं जीनोम मॅपिंग झालंय. त्याप्रमाणे मी हवे ते जीन्स आयसोलेट केले,’’ शशिशेखरनी स्पष्टीकरण दिलं.‘‘बरंच गुंतागुंतीचं हे काम तुम्ही अगदी सोपं करून सांगितलंत की,’’ गरिमानं डॉक्टरांच्या खांद्यावर हात ठेवून म्हटलं त्यासरशी त्यांच्या अंगातून वीज सळसळल्याप्रमाणे शिरशिरी चमकून गेली.‘‘मी मोठमोठ्या विद्यापीठांतून अध्यापन केलंय म्हटलं,’’ अभिमानानं छाती फुगवून डॉक्टर म्हणाले.त्यांचा गाल चोळत गरिमा म्हणाली, ‘‘आय नो इट, शशी!’’ डॉक्टरना तर आता स्वर्ग दोन बोटंच उरला होता. तसं ते आता एकत्र राहायला लागून दोन महिने होत आले होते. त्यांनी प्रयोग संपला की लग्नही करायचं ठरवलं होतं. .भानावर येऊन डॉक्टर म्हणाले, ''आता आपल्याला मूलपेशी म्हणजे स्टेमसेल्सची व्यवस्था करायला हवी.''''नो प्रॉब्लेम, माय डिअर डॉक, मी मुंबईला जाऊन तीन-चार दिवसांत घेऊन येते.''''थांब. डोंट जंप इन्टू इट दॅट फास्ट. आपल्या दोघांचं एचएलए मॅपिंग करावं लागेल,'' डॉक्टरांनी सूचना केली.''एचएलए?'' गरिमानं प्रश्नार्थक मुद्रा केली.''ह्यूमन ल्युकोसाइट्स अँटिजेन्स. आपल्या दोघांच्या रक्ताची मी माझ्या एका पॅथॉलॉजिस्ट मित्राकडून तपासणी करून क्लास एक, दोन का तीन आहे, हे पक्कं करून घेतो. तू मुंबईला जाऊन तुझ्या काॅन्टॅक्ट्सकडून प्लॅसेंटल फ्लुइड घेऊन ये. निदान पाच-सहा सँपल्स तरी लागतील, म्हणजे एचएलए मॅचिंग करायला सोपं जाईल,'' डॉक्टरांनी समजावलं.''डन!'' डॉक्टरांना हाय फाइव्ह देत गरिमा म्हणाली. मोअर थिंग. ही सँपल्स प्रत्येकी पाच ते दहा सीसी पुरेत. पण कोल्ड बॉक्समधून आणावी लागतील,’’ डॉक्टरांनी बजावलं.‘‘नो प्रॉब्लेम,’’ गरिमा उत्तरली.‘‘गरिमा, हा प्रयोग प्रथम आपण आपल्यावरच करतोय खरं, पण काही ज्ञात-अज्ञात गोष्टींना कदाचित सामोरं जावं लागेल हं. म्हणजे धोका असा काही नाहीये पण...’’ डॉक्टर कसलातरी सावधगिरीचा इशारा देऊ इच्छित होते.‘‘म्हणजे नक्की काय?’’ गरिमानं विचारलं. पण तो प्रश्न तसाच अधांतरी राहिला, कारण तेवढ्यात बेल वाजली. दारात कुरिअरवाला आला होता. डॉक्टरांना हवं असलेलं एक उपकरण आलं होतं. नंतर घाईघाईनं गरिमा मूलपेशींची सँपल्स आणायला मुंबईला गेली.डॉ. चिरमाडे बॉलिवूडमध्ये काही खास गोष्टींकरिता प्रसिद्ध होते. गरिमा त्यांना विनोदानं डॉ. चिरफाडे म्हणत असे. कुठलेही औषधोपचार, शल्यक्रिया आणि बॉलिवूडमध्ये भेडसावणारी समस्या, गर्भपात हे प्रकार ते विनासायास आणि कमालीची गुप्तता बाळगून करत असत. गरिमानं आपली मागणी त्यांच्याकडे करताच ते हसले आणि म्हणाले, ‘‘काय काय उद्योग असतात तुम्हा लोकांचे ते परमेश्वरालासुद्धा समजणार नाहीत.’’ पण कुठलेही प्रश्न न विचारता त्यांनी हवी ती सँपल्स तीन दिवसांत गरिमाच्या हवाली केली. गुपचूपपणे आणून गरिमानं ती शशिशेखर यांच्या हवाली केली.वेगळे वर्गीकृत केलेले ट्युरिटॉप्सिस डोहर्नी जेलीफिशचे जीन्स डॉक्टरांनी स्टेमसेल्सच्या जीन्समध्ये योग्य जागी चिकटवून टाकले. याआधी त्यांनी एचएलए क्लास दोनचे स्टेमसेल्स वेगळे केले होते, कारण ते आणि गरिमा या दोघांचा एचएलए वर्ग सारखाच म्हणजे क्लास दोन होता. आता या मूलपेशींचं त्यांनी कल्चर केलं, म्हणजे वाढ होऊ दिली. पुरेशी वाढ झाल्याचं दिसताच त्यांनी त्या मूलपेशी स्वतःला आणि गरिमाला इंजेक्शनच्या साह्यानं टोचल्या. आता फक्त परिणामांची वाट पाहणं एवढंच काम उरलं होतं.चार-पाच दिवसांनंतर डॉक्टरांना फरक जाणवू लागला. त्यांना अधिक उत्साह जाणवू लागला. दीर्घकाळ मेहनतीचं काम किंवा व्यायाम केल्यानंतरही त्यांना थकवा जाणवेनासा झाला. ते आता ताठपणे चालू शकत होते. आणखी दोन दिवसांनी तर त्यांच्या चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या नाहीशा झाल्या आणि त्वचेला तजेलाही आला. डोक्यावरचे विरळ आणि रुपेरी झालेले केस हळूहळू काळे आणि अधिक दाट होऊ लागले. डॉक्टर आनंदानं नाचू लागले.डॉक्टरांमध्ये फरक जाणवायला लागला त्यावेळेस गरिमामध्ये मात्र काहीच फरक पडला नसल्यानं ती निराश झाली. पण डॉक्टरांनी तिची समजूत घातली, की काही कारणांनी परिणामाला विलंब होऊ शकतो. आणि झालंही तसंच. आणखी दोन दिवस उलटून गेल्यावर गरिमामध्ये कमालीचा फरक पडू लागला. क्रोज फीट नाहीसे झाले, नाकपुड्यांच्या बाजूला उमटलेल्या खोल रेषा नाहीशा झाल्या आणि मुख्य म्हणजे तिची शिथिल होत चाललेली गात्रं दृढ आणि घट्ट झाली.गरिमा नाचतच आली आणि शशिशेखर यांच्यासमोर गिरक्या घेऊन तिनं डॉक्टरांना घट्ट मिठी मारली. डॉक्टरही सुखावले. आपण आणि गरिमा तरुण झाल्याच्या आनंदावर आपला प्रयोग पूर्णपणे यशस्वी झाल्याच्या आनंदाची साय निर्माण झाली.यानंतर बरोबर एक महिन्यानं डॉ. शशिशेखर आणि गरिमा विवाहबद्ध झाले. आपल्या उपकारकर्त्याला आपलं सर्वस्व बहाल करून एक प्रकारे गरिमानं उपकारांची परतफेडच केली. मुलाखतींमध्ये पत्रकारांनी दोघांमध्येही दिसत असलेल्या तारुण्याचं रहस्य काय आहे हे अर्थातच विचारलं. दोघांची उत्तरं तयारच होती. डॉक्टर उत्तरले, ‘‘विशिष्ट पद्धतीचा आहार, व्यायाम आणि जीवनपद्धती यांमुळे हा फरक दिसत असून, त्याचा तपशील आम्ही यथावकाश जाहीर करू!’’ याउलट डॉक्टरांकडे पाहून आणि डोळे मिचकावत गरिमा म्हणाली, ‘‘हिमालयातील स्वामी हितेंद्रनाथ यांच्या मठामध्ये त्यांचा अनुग्रह झाल्यावर ते एक कंद खायला देतात. त्याचा हा परिणाम आहे!’’ पत्रकारांनी स्वामींना कसं गाठायचं असं विचारल्यावर ती उत्तरली, ‘‘तुम्हीच शोधा!’’ बिचारे वार्ताहर व्यर्थ आणि निरर्थक शोधार्थ निघाले!लग्न झाल्यावर एका आठवड्यानं शशी-गरिमा युगुल स्वित्झर्लंडला मधुचंद्रासाठी रवाना झालं. मधुचंद्रासह माध्यमांचा ससेमिरा चुकवणं हाही या ट्रिपमागे उद्देश होता. चांगले दोन-तीन महिने ते स्वित्झर्लंड आणि युरोपमधल्या इतर देशांमध्ये भ्रमंती करणार होते.तरीही त्यांच्यामागचं शुक्लकाष्ठ काही संपत नव्हतं. दोघांच्या ई-मेलवर आणि इतर संपर्कसाधनांवर संदेशांचा धडाका सुरूच राहिला. डॉक्टरांना अनेक ठिकाणांहून व्याख्यानं देण्यासाठी निमंत्रणं किंवा काही औषध/रसायन कंपन्यांचं संचालकपद भूषवण्याची विनंती करणारे संदेश येत होते, तर गरिमाला अनेक चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक त्यांच्या चित्रपटात काम करण्याची गळ घालत होते. आधी हेच सगळे आपल्याला टाळत असताना आता कसे लाळ घोटत येताहेत हे पाहून गरिमाला विस्मय वाटला, तर दुर्लक्षिलो गेलेलो असताना आता आपण एकदम ‘डिमांड’मध्ये आलोय हे कळल्यावर डॉक्टरदेखील काहीसे चकित झाले.परदेशात येऊन आता तीन महिने झाले होते. खूप पाहून झालं होतं, एन्जॉय करून झालं होतं. दोघांनाही आता घरची ओढ लागली होती. विमान कंपनीला काॅन्टॅक्ट करून डॉक्टरांनी दोन दिवसांनंतरची पॅरिस-मुंबईची तिकिटं बुक केली. त्या रात्री छानपैकी फ्रेंच जेवणाचा आस्वाद त्यांनी घेतला. ओनियन सूप, शेपर्ड्स पाय आणि शेवटी डेझर्टमध्ये टोमॅटो टार्टलेट असा मेन्यू त्यांच्या जिभेला एक वेगळाच रसानंद देऊन गेला. तृप्त होऊन दुसऱ्या दिवशी शॉपिंगचा मनसुबा करून ते झोपी गेले.गरिमाला जरा लवकरच जाग आली. ती बाथरूममध्ये गेली तेव्हा डॉक्टर झोपेतच होते. एकाएकी आलेल्या गरिमाच्या किंकाळीनं ते जागे झाले. काळजीनं व्यथित होऊन त्यांनी बाथरूमकडे धाव घेतली. भयभीत झालेली गरिमा एकदा आपल्या चेहऱ्याकडे आणि आरशातल्या प्रतिबिंबाकडे बोट दाखवत होती.गरिमाच्या चेहऱ्यावर पूर्वीसारख्याच सुरकुत्या दिसू लागल्या होत्या, कदाचित थोड्या जास्तच. तिच्या अवयवांनाही शैथिल्य आलं होतं. डॉक्टर अवाक होऊन पाहतच राहिले. त्यांना हे असं काही होऊ शकेल याची थोडीफार कल्पना होती. पण कधी ते माहीत नव्हतं. टीडी जनुकांच्या प्रतिरोपणामुळे झालेला परिणाम होता हा. पण पुढे काय होणार? या क्षणी काय करायचं? या विचारांनी त्यांच्या मनाचा ताबा घेतला. गरिमाला कसंबसं समजावून सांगत त्यांनी तिला बेडवर आणून झोपवलं आणि सेडेटिव्हची एक गोळी देऊन शांत केलं. अर्थातच त्या दिवशीचा शॉपिंग कार्यक्रम रद्द करावा लागला. डॉक्टरांना अजून तरी गरिमासारखा अनुभव आला नव्हता, पण त्याची शाश्वती नव्हती. .Premium|The Roswell Conspiracy: अमेरिकेत १९४७ रोजी उडत्या तबकड्याचे अवशेष खरंच सापडले होते का..?.डॉक्टरांनी मुंबई तिकिटं रद्द केली. त्यांची शंकाही लवकरच खरी ठरली. दुसऱ्या दिवशी त्यांच्याही चेहऱ्यावर सुरकुत्या दिसू लागल्या आणि केसांचा रंग पूर्ववत रुपेरी झाला आणि ते गळून जाऊ लागले. गरिमा तर मानसिकरित्या कोलमडलीच. लवकरच उपाय शोधून काढतो असं सांगून डॉक्टरांनी तिची समजूत घातली खरी, पण तिला समाधान वाटेना.पुन्हा संस्कारित मूलपेशींचं इंजेक्शन द्यायला डॉक्टरांकडे त्या पेशीही नव्हत्या आणि साहित्यही नव्हतं. पॅरिसमधला मुक्काम वाढवण्याखेरीज गत्यंतर नव्हतं. गरिमा बाहेर पडायला अजिबात तयार नव्हती, पण डॉक्टर मात्र बाहेर जाऊन हिंडून-फिरून आणि थोडीफार खरेदी करून आले. ते सारखे त्यांच्या पत्नीला, गरिमाला धीर धरण्यास सांगत राहिले. रात्री उशिरापर्यंत ते विचार करत राहिले आणि कसलातरी अभ्यासही करत होते. पण तो अभ्यास त्यांच्या क्षेत्राबाहेरचा होता. गरिमाला मात्र आपण आरामदायी तुरुंगातच आहोत असं वाटत होतं.असेच आठ-दहा दिवस गेले आणि रात्री विचार करत बसलेल्या डॉक्टरांनी जोरात टाळ्या वाजवून गरिमाला उठवलं. ‘‘गरिमा, तू पूर्वीसारखी म्हणजे... म्हणजे प्रयोगानंतर जशी नवतरुणी झाली होतीस ना, तशी नक्की होणारेस! मी तुला खात्री देतो. बी पेशंट. तू आणि मीसुद्धा पुन्हा पूर्वीसारखे तरुण नक्की होणार आहोत. आय प्रॉमिस!’’ हा सगळा परिणामाचा भाग असला पाहिजे आणि काही काळानंतर सगळं पूर्ववत होईल असं विचारांती त्यांना वाटत होतं. गरिमाला जरा बरं वाटलं, पण तेवढ्यापुरतंच. जोपर्यंत डॉक्टर म्हणतायत तसं होत नाही तोपर्यंत इथे रूममधल्या कारागृहात दिवस काढत राहायचे हेच तिच्या मनात रुतून बसलं होतं.म्हणतात ना, रात्री कितीही काळोख असला, तरी केव्हातरी पहाट होऊन प्रकाश प्रकट होतोच. खरोखरीच चार-पाच दिवसांनंतर गरिमा पूर्वीसारखीच तरुण आणि अधिक तजेलदार दिसू लागली. तिला आनंद झाला, पण तरीही तिच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकलीच. पुन्हा वार्धक्याची चिन्हं दिसू लागली तर?डॉक्टरही पुन्हा दोन दिवसांत तरुण आणि तजेल झाले. मग अधिक वेळ न दवडता दोघंही मुंबईला परतले. काही दिवस एकत्र राहिल्यावर डॉक्टर त्यांच्या पूर्वीच्या घरी प्रयोगशाळेत परतले. त्यांचं संशोधन पुन्हा सुरू झालं. आता संशोधनाचा केंद्रबिंदू होता तारुण्याचा टप्पा झाल्यानंतर येणारा पुन्हा वार्धक्याचा टप्पा कमी कालावधीचा किंवा नाहीसा कसा करायचा. डॉक्टरांनी टीडी जेलीफिशचा नव्यानं अभ्यास सुरू केला. आणि मग एकाएकी त्यांच्या लक्षात आलं की टीडीच्या जीवनचक्रामधला एक महत्त्वाचा भाग त्यांनी गडबडीत नीटसा अभ्यासलेला नव्हता..Premium|Liberty Bell: मी फक्त एक विधवा नाहीये याची त्यानं मला जाणीव करून दिली... गंमत अशी होती, की टीडी जेलीफिश जरी वार्धक्य परतवून लावत असला, तरी तारुण्य प्राप्त झाल्यावर पुन्हा त्याची वार्धक्याकडे वाटचाल सुरू होतेच. मात्र वार्धक्य आल्यावर ते तो पुन्हा उलटवून लावतो आणि हे चक्र अव्याहतपणे सुरू राहतं. म्हणजेच तारुण्य आणि वार्धक्य हे टप्पे आलटून पालटून त्याच्या जीवनचक्रात कायमचे येत राहतात. नेमकं हेच डॉक्टर आणि गरिमा यांच्या जनुक-उपचारानंतर झालं होतं. आता डॉक्टर वार्धक्य टप्पा लघुत्तम करण्याच्या मागे लागले. अथक प्रयत्नांनंतर हा टप्पा त्यांनी तीन-चार दिवसांवर आणला.आता गरिमाला निर्धास्त वाटू लागलं. तीन-चार दिवसांचं वार्धक्य ती कसंही मॅनेज करू शकणार होती. डॉक्टरांच्या बाबतीत हा प्रश्न फारसा गंभीर नव्हता. त्यामुळे डॉक्टर आणि गरिमा आपापल्या व्यवसायांमध्ये राहून सुखानं संसार करू लागले. यथावकाश त्यांना अपत्यंही झाली.असा गोड शेवट अपेक्षितच आहे. पण डॉक्टरांना एका प्रश्नाचं उत्तर मिळत नव्हतं. ते म्हणजे टीडी जेलीफिशसारखे ते दोघे अमर होणार होते का? तशी शक्यता असली, तर डॉक्टर शशिशेखर यांचा शोध म्हणजे खरंच क्रांतिकारक झाला असता. याबाबतीत त्यांनी त्यांच्या सांख्यिकी तज्ज्ञ मित्राशी, तुषारकांति घोष याच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी सांगितलं, ‘‘शशिबाबू, तुम्ही पाठवलेला टीडी जेलीफिश आणि सामान्य भारतीय माणूस यांच्या जीवनकालाचा डेटा मी व्यवस्थित अभ्यासला. कृत्रिम प्रज्ञेचं मॉडेलही वापरलं. माझ्या अॅनॅलिसिसप्रमाणे जेलीफिशसारखा माणूस अमर होणार नाही. पण त्याची आयुर्मर्यादा साधारणपणे २०० ते २५० वर्षं राहील...’’डॉक्टरांनी हुश्श केलं. आता त्यांना संशोधन 