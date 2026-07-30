Premium|Terrace Fruit Gardening : गच्चीवर फुलवू या फळझाडे...

डॉ. तृप्ती करेकट्टी / डॉ. दिलीप माळीअनेक फळझाडे महाराष्ट्रातील हवामानात चांगली येतात. गच्चीवरील ऊन, वारे तसेच छतावर वाढणारा बोजा यांचा विचार करता लिंबूवर्गीय फळे, द्राक्षे, चिकू, केळी, डाळिंब, जांभूळ, पपई, पेरू, स्ट्रॉबेरी, राय आवळा, डोंगरी आवळा, चिकू हीदेखील झाडे आपण लावू शकतो.गच्चीवर लावलेल्या झाडाला फुले, पालेभाज्या, फळभाज्या आल्या की आपल्याला खूप आनंद होतो. पण जेव्हा गच्चीवरच्या झाडाला आंबा लागला किंवा अननस, पेरू, बोरे अशी काही फळे लागली, की होणारा आनंद काही औरच असतो. फळझाडे लावणे वाटते तितके अवघड नाही. एकदा योग्य आकाराची कुंडी निवडून त्यात झाडास अनुकूल असे मातीचे मिश्रण भरले आणि योग्य जातीचे रोप लावून ती कुंडी गच्चीवर व्यवस्थित ठिकाणी ठेवली, की त्यानंतर झाडाची सतत काळजी घ्यावी लागत नाही. त्यामुळे अनेक बाबतीत फळझाडे लावणे खरेतर पालेभाज्या, फळभाज्या लावण्यापेक्षा सोपे असते. .फळझाडे लावताना मात्र काही गोष्टी आधीच कटाक्षाने पाहायला हव्यात. उदाहरणार्थ, फळझाडे लावायची असतील, तर मध्यम ते मोठ्या आकाराच्या कुंड्याच हव्यात. कधीकधी आणखीन मोठ्या आकाराच्या कुंडीत किंवा बॅरलमध्ये झाडाचे री-पॉटिंग करावे लागते. गच्चीवर काही वेळा वाऱ्याचा वेग जोरदार असतो. त्यामुळे झाडाला पुरेसा आधार मिळेल अशी मजबूत कुंडी निवडणे गरजेचे असते. टेरेसवर कमीत कमी सहा तास चांगला सूर्यप्रकाश येणे गरजेचे असते. ही झाडे एकदा मोठी झाली, की कुंड्यांची जागा बदलणे सोपे नसते, त्यामुळे जागा नीट विचारांती पक्की करणे महत्त्वाचे ठरते.बियांपासून लावलेल्या झाडांना फळधारणा होण्यास निदान चार वर्षे लागतात. शिवाय त्या झाडाला लागणारे फळ मूळ झाडाच्या चवीचे, आकाराचे आणि गुणवत्तेचे असेलच, याची शक्यता कमी असते. त्यामुळे खात्रीच्या नर्सरीमधून कलमी रोप आणून लागवड करावी. झाडांची निवड करताना उंचीने बुटक्या व सरळ वाढणाऱ्या झाडांचा विचार करायला हवा. आणखीन एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, अगदी कमी प्रमाणात फळे येणारी झाडे लावण्यापेक्षा जास्त प्रमाणात फळे देणाऱ्या झाडांचे प्रकार निवडावेत. यातील गच्चीवर देखभालीस सोपी अशी काही फळझाडे आपण या लेखात पाहू या..Premium|Terrace Garden : टेरेसवर नक्की लावा या औषधी वनस्पती; आरोग्य राहील उत्तम.अंजीरगच्चीवर लावण्यास अत्यंत सोपे असलेले फळझाड म्हणजे अंजीर. सहा ते आठ तास भरपूर ऊन आणि कोरडे हवामान असेल, तर अंजीर चांगले वाढते. लागवड फांद्यांच्या छाट कलमापासून किंवा गुटी कलमाद्वारे करतात. पूना अंजीर, दिनकर या जाती गच्चीवर चांगले उत्पादन घेण्यास उत्तम आहेत. मध्यम ते मोठ्या आकाराच्या कुंडीत लावलेल्या झाडापासूनही आपल्याला चांगल्या प्रमाणात फळे मिळतात. विशेष म्हणजे, या झाडाला सहा महिन्यांतच फळधारणा होते. फळे खायला पक्षी, विशेषतः कोकीळ खूप येतात. त्यामुळे गच्चीवर पक्ष्यांचा वावरही वाढतो. पक्ष्यांनी अंजिरे खाऊ नयेत असे वाटत असेल, तर फळे अर्धवट कच्ची असतानाच छोट्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीत घालून ठेवावीत.पेरूगच्चीवर कमी देखभालीतही उत्तम येऊ शकणारे पेरू हे आणखीन एक फळझाड. पेरूमध्ये भरपूर प्रमाणात विविध जीवनसत्त्वे, अँटिऑक्सिडंट्स, खनिजे असतात. पेरूमध्ये साखरेचे प्रमाण कमी असल्यामुळे हे फळ सर्वांसाठी आरोग्यदायी असते. कमी उंचीच्या आणि लवकर फळधारणा होणाऱ्या जाती, उदाहरणार्थ, वर्षभर फळे देणारी आणि पांढरा गर असणारी बारमासी (थाई-७), गुलाबी गर असणारी ललिता आणि कमी बिया असणारी रेड डायमंड या जाती आपल्या आवडीप्रमाणे निवडाव्यात..सीताफळसीताफळाची झाडे मोठ्या कुंडीत किंवा मोठ्या ग्रो बॅग्जमध्ये सहज लावता येतात. गच्चीवरील मर्यादित जागेत सीताफळाचे झाड व्यवस्थित वाढण्यासाठी झाडाची नियमित छाटणी करणे आणि झाडाला योग्य आकार देणे गरजेचे असते. भरपूर गर असणारी फुले पुरंदर, गोडीसाठी प्रसिद्ध बाळानगर, बियांची संख्या कमी असणारी अर्क सहान, कमी बिया व जास्त गर आणि लवकर येणाऱ्या फळांसाठी ओळखली जाणारी गोल्डन (एनएमके-०१) या काही सीताफळाच्या जाती आहेत.बोर/ॲपल बोरबोरामध्ये अ, क आणि ब जीवनसत्त्वे, कॅल्शियम, लोह, अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायबर्स भरपूर प्रमाणात असतात. बोरामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, पचनक्रिया सुधारते आणि हाडांना बळकटी मिळते. गच्चीवर लावण्यासाठी कमी जागेत चांगली वाढणारी आणि भरपूर फळे देणारी काश्मिरी ॲपल बोर, बॉल सुंदरी, आणि थाई ॲपल बोर या संकरित जाती उत्तम ठरतात. काश्मिरी ॲपल बोर ही जात मोठ्या कुंडीत किंवा ड्रममध्ये सहज लावता येते. ही जात वर्षभर गोड आणि कुरकुरीत फळे देते. स्टार फ्रुटगच्चीवर मध्यम ते मोठ्या आकाराच्या कुंडीत भरपूर फळे देणारे हेही एक झाड आहे. स्टार फ्रुटला कमरख असेही म्हणतात. याला वैशिष्ट्यपूर्ण कडा असणारी पिवळ्या रंगाची फळे येतात. हे फळ आडवा छेद देऊन कापले की ताऱ्यासारखे दिसते, म्हणून त्याला स्टार फ्रुट असे नाव मिळाले आहे. आंबट-गोड चवीचे आणि कमी कॅलरीज, भरपूर फायबर्स, क जीवनसत्त्व, ॲँटिऑक्सिडंट्स यांमुळे हे फळ सगळे खाऊ शकतात. किडनीशी संबंधित समस्या असलेल्यांना मात्र हे फळ वर्ज्य असते. स्टार फ्रुटच्या गोड आणि आंबट अशा दोन जाती मिळतात. गोड जातीचे फळ आंबट जातीच्या फळापेक्षा थोडेसे मोठे असते. थायलंड, तैवान आणि मलेशियामध्ये नवीन विकसित केलेल्या के१ आणि के२ यांसारख्या गोड जाती भारतात उपलब्ध आहेत. रोप लावतानाच रोपाजवळ काठी खोवून त्याला आधार द्यावा. स्टार फ्रुटला भरपूर ऊन मानवते. उष्ण हवामान आणि मुबलक पाणी असेल, तर झाडाची वाढ चांगली होते. या फळांपासून लोणचे, सरबत, ज्यूस करता येते..आंबाटेरेसवर आंब्याचीही लागवड होऊ शकते. लागवड करण्यासाठी मोठ्या आकाराची कुंडी किंवा ड्रम किंवा टाकी घ्यावी किंवा कमीतकमी २५ ते ३० इंच व्यासाचे कंटेनर घ्यावे. आंब्याला भरपूर सूर्यप्रकाशाची गरज असते त्यामुळे कुंडी उन्हात ठेवावी. आम्रपाली, ग्राफ्टेड हापूस, नीलम या जाती फार उंच वाढत नाहीत, त्यामुळे टेरेससाठी चांगल्या ठरतात. ग्राफ्टेड रोप कुंडीत लावताना जिथे ग्राफ्ट केले आहे, तो भाग मातीच्या वर राहील याची काळजी घ्यावी. चांगली निचरा होणारी माती वापरावी आणि वर्षातून तीन वेळा कंपोस्ट व शेणखत द्यावे. छाटणी करून झाडाची उंची कमी राखता येते.याशिवाय इतर अनेक फळझाडे महाराष्ट्रातील हवामानात चांगली येतात. गच्चीवरील ऊन, वारे तसेच छतावर वाढणारा बोजा यांचा विचार करता लिंबूवर्गीय फळे, द्राक्षे, चिकू, केळी, डाळिंब, जांभूळ, पपई, पेरू, स्ट्रॉबेरी, राय आवळा, डोंगरी आवळा, चिकू, हीदेखील झाडे आपण लावू शकतो.लेखिका व लेखक प्राध्यापक असून, गेली दहा वर्षे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती व टेरेस गार्डनिंगचा प्रचार-प्रसार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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