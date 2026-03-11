Premium|Gender Differences in Biology : आम्ही आहोतच वेगळ्या...

डॉ. अविनाश भोंडवेनिसर्गानं स्त्री-पुरुष भेद निर्माण केले आहेत, पण त्यात दोन्हींमध्ये एक चांगलं आणि एक वाईट असं नसतं. एकमेकांच्या मर्यादा समजून घेत त्यांना एकमेकांच्या सक्षमतेची जोड दिली, तर आयुष्याचा डाव सुरळीत पार पडतो. पुरुषांना स्त्रियांकडून भावनिक स्थैर्य, संयम, सहानुभूती या गोष्टी शिकायला मिळतात. तर स्त्रिया पुरुषांकडून निर्णयक्षमता, आत्मविश्वास, एकाग्रता या गोष्टी शिकू शकतात.‘‘अगं, तुला कशी काय थंडी सहन होत नाही? मला तर अगदी छान उबदार वाटतं आहे!’’, ‘‘अरे, पण मला मात्र हा सिनेमा बघून रडू आलं. तुला काहीच कसं वाटलं नाही?’’, ‘‘माझ्या डोक्यात नेहमी लाखो विचार सुरूच असतात. झोपताना मेंदू बंदच होत नाही!’’... आपल्या आयुष्यात असे संवाद आपण कितीतरी वेळा ऐकले असतील किंवा बोललोसुद्धा असू. स्त्री आणि पुरुष यांच्यात नेहमीच काहीना काही भेद असतात, मतभेद तर असतातच. पण हे भेद नेमके कुठून येतात? हे मतभेद कसे निर्माण होतात? हा फक्त सवयींचा खेळ असतो, की यामागं शास्त्र असतं? तसं पाहायला गेलं, तर यामागं नक्कीच शास्त्र आहे. निसर्गानं स्त्रियांना आणि पुरुषांना वेगवेगळ्या साच्यात घडवलं आहे. हे वेगळंपण कुठं आहे, ते समजून घेणं ज्ञानरंजक तर ठरतंच, पण मनोरंजकही ठरत..Premium|Pranayam: प्राणायाम मेंदू, नाडी शुद्धी, चयापचय, हृदय, मनःशांती यांसाठी कसे उपयुक्त ठरते..?.सांगाड्यापासून वेगळंपणतुम्ही कधी लक्ष दिलं आहे का? एखादा पुरुष जड सामान उचलतो, तर एखादी स्त्री त्याच वजनाचं सामान उचलताना घामाघूम होऊ शकते. याचं कारण म्हणजे पुरुषांची हाडं जास्त घन आणि दणकट असतात. त्यांच्या शरीरात टेस्टेस्टेरॉन नावाचं हार्मोन मुबलक प्रमाणात असतं. हे हार्मोन स्नायूंचं प्रमाण वाढवतं आणि हाडं भक्कम करतं. त्यामुळेच पुरुष जास्त सशक्त असतात आणि स्त्रिया काहीशा नाजूक. पण या नाजूकपणाचा दूरगामी परिणाम म्हणजे, वयोमानानुसार स्त्रियांची हाडं ठिसूळ होण्याचा धोका जास्त असतो. रजोनिवृत्तीनंतर त्यांच्यातल्या एस्ट्रोजेन हार्मोनची पातळी कमी होते. स्त्रीमध्ये हे हार्मोन हाडांचं रक्षण करतं. हे हार्मोन कमी झाल्यामुळे उतारवयात एखाद्या छोट्याशा धक्क्यानंसुद्धा त्यांची हाडं फ्रॅक्चर होऊ शकतात.याविरुद्ध, एखाद्या स्त्रीला पद्मासन घालून बसताना पाहिलं आहे का? स्त्रियांना ते कसं सहज जमतं? याचं गमक म्हणजे, त्यांची लवचिकता. स्त्रियांच्या शरीरातल्या एस्ट्रोजेन संप्रेरकामुळे त्यांच्या स्नायूंना आणि हाडांना जोडणारे दुवे म्हणजे लिगामेंट्स थोडे सैल असतात. त्यामुळे त्या नैसर्गिकरित्या पुरुषांपेक्षा जास्त लवचिक असतात. योगासनं, जिम्नॅस्टिक्स यांसारख्या व्यायाम प्रकारांत स्त्रिया पुरुषांपेक्षा आघाडीवर असतात. पण याच सैलपणामुळे त्यांना गुडघ्यातील दुखापती जास्त सतावतात. विशेषतः बास्केटबॉलसारखे खेळ खेळताना हे दिसून येतं.हाडांबाबत एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, गरोदरपणी बाळ पोटात वाढत असतं म्हणून स्त्रियांच्या कंबरेचं हाड म्हणजे पेल्व्हिस निसर्गतः पुरुषांपेक्षा आडवं आणि रुंद तोंडाचं असतं आणि पेल्व्हिसची हाडे खालच्या बाजूला, मध्यावर जिथं एकत्रितयेतात तो कोनदेखील (प्युबिक अँगल) ९० अंशांपर्यंत रुंदअसतो. गरोदरावस्थेत वाढलेल्या पोटाला अडथळा येऊ नये, म्हणून स्त्रियांच्या हाताच्या कोपरापाशी येणाऱ्या दंडाच्याआणि त्या खालच्या हातांच्या हाडांचा कोन निसर्गतः विशालकोन असतो. त्यामुळे स्त्रियांचा कोपरापासून पुढचा हात थोडा बाहेरील बाजूस असतो, पुरुषांप्रमाणे १८० अंशांच्या सरळ कोनात नसतो..अंतर्गत हार्मोन्सची किमयापुरुष आणि स्त्रियांच्या शरीरांतर्गत असलेले हार्मोन्स स्त्रियांचं स्त्रीत्व आणि पुरुषांचं पौरुषत्व निर्माण करण्यात सहभागी असतात. पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्या, दोघांच्याही शरीरात टेस्टेस्टेरॉन आणि एस्ट्रोजेन हार्मोन्स असतात. फरक एवढाच, की त्यांचं प्रमाण वेगवेगळं असतं. पुरुषांमध्ये टेस्टेस्टेरॉनचं प्रमाण अधिक असतं. त्यामुळे त्यांचे स्नायू बळकट होतात, त्यांना दाढी, मिशा येतात आणि हाडं कणखर होतात. तर स्त्रियांमध्ये एस्ट्रोजेनचं प्रमाण अधिक असतं. त्याच्या प्रभावामुळे स्त्रियांची त्वचा कोमल होते. या हार्मोनमुळं त्यांना मासिक पाळी येते आणि आवाजही किनरा होतो. एस्ट्रोजेनमुळे त्यांच्यात भावनाप्रधान वृत्ती, इतरांप्रति सहानुभूतीची जाणीव आणि जवळीक वाटू शकते. त्यामुळे स्त्रिया एखाद्या घटनेमध्ये स्वतःला भावनिकरित्या गुंतवून घेतात, तर पुरुष त्या घटनेमागील व्यावहारिक कोडं सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. समजा, एखाद्या स्त्रीनं तिच्या नवऱ्याला सांगितलं, ‘‘आज माझा खूप वाईट दिवस गेला.’’ तर पुरुष लगेच उपाय सुचवायला लागतो, ‘‘असं कर, तिकडं जा, हे बघ.’’ पण स्त्रीला उपाय नको असतो, तर फक्त ऐकून घेणारा कान हवा असतो. परस्पर संवादाची ही मनीषा हार्मोन्समुळे निर्माण होते.मानसिकतेची कुंडलीमानसशास्त्र सांगतं, की स्त्रिया भावनिकदृष्ट्या थोड्या अधिक संवेदनशील असतात. संशोधनात दिसून आलं आहे, की स्त्रियांचा ‘न्यूरोटिसिझम’ नावाचा गुणधर्म पुरुषांपेक्षा प्रबळ असतो. न्यूरोटिसिझम हा एक मूलभूत व्यक्तिमत्त्वातल्या पाच घटकांचा गुणधर्म असतो. त्यात चिंता, नैराश्य, राग आणि मनःस्थिती यांसारख्या नकारात्मक भावनांचा अनुभव घेण्याची प्रवृत्ती इतरांपेक्षा अधिक तीव्र असते आणि वारंवार उद्भवत असते. या गुणधर्मामुळे बहुतेकदा भावनिक स्थैर्य कमी राहते, ताणतणावामध्ये स्वैर प्रतिक्रिया दिली जाते, किरकोळ परिस्थिती धोकादायक वाटते आणि भावना नियंत्रित करण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात.याचाच सरळ अर्थ असा, की महिला चिंता, काळजी, उदासपणा या भावना जास्त प्रमाणात अनुभवतात. तुमच्या कधी लक्षात आलंय का? घरातली आजारपणं, मुलांची काळजी, पैशांची चिंता या गोष्टी स्त्रियांना जास्त त्रास देतात. याचं आणखी एक कारण म्हणजे, त्यांचा मेंदू अधिक सक्रिय असतो. नुकत्याच झालेल्या एका संशोधनानुसार, स्त्रियांचा मेंदू दिवसभरात सरासरी ७० हजार विचार करतो, तर पुरुषांचा मेंदू फक्त ३५ हजार विचार करतो. म्हणजे स्त्रिया शब्दशः दुप्पट विचारमंथन करत असतात. याउलट, सहानुभूती, परोपकार या गोष्टींत मात्र स्त्रियांचा नंबर वरचा लागतो. त्या पुरुषांपेक्षा जास्त मिळून मिसळून राहणाऱ्या असतात. पुरुष मात्र अधिक मुत्सद्दी, हुकमी आणि स्पर्धात्मक असतात. एका प्रयोगात असं दिसून आलं, की पुरुष नकाशा वाचण्यात, दिशा ओळखण्यात बायकांपेक्षा तरबेज असतात. पण स्त्रिया चेहरे ओळखण्यात, भावना समजून घेण्यात अग्रेसर असतात. म्हणूनच एखाद्या पार्टीत नवा माणूस भेटला, की स्त्री लगेच त्याचा चेहरा, त्याचं बोलणं यांचं विश्लेषण करायला लागते. पुरुष मात्र कारचं पार्किंग कुठं आहे? याचा अंदाज घेत राहतो..Premium|Adolescent Brain Development : मुले हट्टी झालीत की त्यांच्या मेंदूत 'केमिकल लोचा' सुरू झालाय? जाणून घ्या मेंदूतील विस्मयकारक बदल.बहुकार्यक्षमता विरुद्ध एकाग्रताआणखी एक विलक्षण गोष्ट म्हणजे, स्त्रिया एकाच वेळी अनेक कामं करू शकतात. स्वयंपाक करताना मुलांचा अभ्यास घेतील, फोनवर बोलतील आणि त्याच वेळेस टीव्हीसुद्धा बघतील. हे त्यांना सहज शक्य होतं. याला ‘मल्टिटास्किंग’ म्हणतात. पुरुष मात्र एका वेळी एकच काम करू शकतात. ते वर्तमानपत्र वाचत असतील, तर त्यांना आजूबाजूला काय चाललं आहे याचं भान नसतं. हा त्यांचा दोष नाही, तर पुरुषांच्या मेंदूची रचना अशी असते, की ते सहसा एका वेळी एकाच कामावर लक्ष केंद्रित करू शकतात. त्यामुळे पुरुष एखाद्या समस्येवर तोडगा काढण्यात, एखादं गणित सोडवण्यात पटाईत असतात. पण त्याचवेळी त्यांना भोवतालची जाणीव संभाळणं अनेकदा जमत नाही.याचं एक गमतीदार उदाहरण म्हणजे, पुरुष जेवताना फक्त जेवणावर लक्ष केंद्रित करतो. त्याला ताटामध्ये काय वाढलं आहे, ते कसं दिसत आहे, त्याची चव कशी आहे, याचा आनंद घ्यायचा असतो. स्त्री मात्र जेवताना कोण काय बोललं, मुलं जेवली की नाही, उद्या स्वयंपाकात काय करायचं, याचा विचार करत असते. हा फरक समजून घेतला, की एकमेकांच्या सवयी स्वीकारायला सोपं जातं.आजारपणाची नोंदहे सारं अनुभवल्यानंतर वाटतं, की निसर्गानं स्त्रियांना आणि पुरुषांना खरोखरच एकमेकांसाठी तयार केलं आहे. पण काही आजारपणांबाबतचं वेगळेपणसुद्धा लक्षात येण्याजोगे फरक आढळतात. सर्वंकष आरोग्याबाबत विचार केला, तर स्त्रियांची रोगप्रतिकारशक्ती पुरुषांपेक्षा जास्त चोख असते. त्यामुळे संसर्गाशी लढण्यात त्या यशस्वी होतात. पण त्यांची हीच चोख प्रतिकारशक्ती त्यांच्या स्वतःशीही युद्ध पुकारताना आढळते. म्हणूनच संधिवात, थायरॉइड, लुपस यांसारखे ऑटोइम्युन आजार त्यांना जास्त त्रास देतात. मूत्रमार्गाच्या संसर्गाची शक्यता स्त्रियांमध्येच जास्त असते, कारण त्यांचा मूत्रमार्ग कमी लांबीचा असतो.आणखी एक महत्त्वाचा आजार म्हणजे हृदयविकार. साधारणपणे ५० ते ५५ वर्षांपर्यंत बायकांमध्ये हृदयविकाराचं प्रमाण पुरुषांपेक्षा खूप कमी असतं. कारण त्यांचं एस्ट्रोजेन हार्मोन हृदयाचं रक्षण करत असतं. पण रजोनिवृत्तीनंतर मात्र हे संरक्षण संपतं आणि स्त्रिया पुरुषांच्या दुपटीनं हृदयविकाराच्या कचाट्यात सापडतात. शिवाय, बायकांमध्ये हृदयविकाराची लक्षणं वेगळी असतात. पुरुषांना छातीत दुखतं, पण स्त्रियांना मान दुखणं, डावा खांदा दुखणं, मळमळ, दम लागणं अशी लक्षणं जास्त करून दिसतात. यामुळे अनेकदा त्यांचं निदान उशिरा होतं.कर्करोगांचा विचार केला, तर पुरुषांमध्ये त्याचं प्रमाण जास्त आढळतं. प्रोस्टेट ग्रंथीचा कर्करोग पुरुषांमध्येच आढळतो. याशिवाय फुप्फुसाच्या, गुदाशयाच्या कर्करोगाचं प्रमाणही पुरुषांमध्ये जास्त असतं. याचं मुख्य कारण म्हणजे जीवनशैली. धूम्रपान, तंबाखू, गुटखा, मद्यपान यांसारख्या सवयींमध्ये याचं कारण आढळतं. तसंच पुरुषांमध्ये उच्च रक्तदाबाचं प्रमाणही वयाच्या सुरुवातीच्या काळात जास्त असतं. पण वाढत्या वयानुसार हा फरक कमी होतो. मधुमेहाचा धोका दोघांनाही सारखाच असतो, पण कमी वयात मधुमेह होण्याचं प्रमाण पुरुषांमध्ये जास्त दिसतं..निसर्गाचं कोडंनिसर्गानं स्त्री-पुरुष भेद निर्माण केले आहेत, पण त्यात दोन्हींमध्ये एक चांगलं आणि वाईट असं नसतं. एकमेकांच्या मर्यादा समजून घेत त्यांना एकमेकांच्या सक्षमतेची जोड दिली, तर आयुष्याचा डाव सुरळीत पार पडतो. पुरुषांना बायकांकडून भावनिक स्थैर्य, संयम, सहानुभूती या गोष्टी शिकायला मिळतात. तर स्त्रिया पुरुषांकडून निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास, एकाग्रता या गोष्टी शिकू शकतात.खरंतर हे वेगळंपण म्हणजे निसर्गानं केलेली खास रचना आहे. जसं एका हाताला पाच बोटं असतात, पण प्रत्येक बोटाचं कार्य वेगळं असतं, तसंच हे असतं. जर सगळी बोटं एकसारखी असती, तर हातानं काहीच काम होऊ शकलं नसतं. त्याचप्रमाणं स्त्री-पुरुष एकासमान असते, तर हे जग इतकं रंगीत, गुंतागुंतीचं आणि सुंदर झालं नसतं. म्हणूनच हे फरक समजून घ्या, एकमेकांना पूरक ठरा आणि आयुष्याचा आनंद घ्या. शेवटी शरीरं वेगळी असली, तरी माणूस म्हणून स्त्री आणि पुरुष एकमेकांसाठी पूरकच असतात.डॉ. अविनाश भोंडवे इंडियन मेडिकल असोसिएशन कॉलेज ऑफ जनरल प्रॅक्टिशनर्स राष्ट्रीय शाखेचे पुणेस्थित माजी डीन आहेत.चरबीचं प्रमाणआणखी एक मजेशीर गोष्ट म्हणजे थंडीची जाणीव. अनेकदा महिला तक्रार करतात, की त्यांना थंडी वाजते, पण त्याचवेळी घरातल्या पुरुषांना मात्र ती अजिबात जाणवत नसते किंवा कमी प्रमाणात जाणवते. यामागचं शास्त्रीय कारण म्हणजे स्त्रियांच्या शरीरातील स्नायूंचं प्रमाण कमी आणि चरबीचं प्रमाण जास्त असतं. ही चरबी शरीराच्या अंतर्गत अवयवांचं रक्षण करण्यासाठी उष्णता साठवून ठेवते. पण त्यामुळे त्वचेपर्यंत उष्णता पोहोचण्यासाठी वेळ लागतो. साहजिकच सभोवतालच्या तापमानात बदल झाला, की स्त्रियांना लगेच थंडी जाणवते. पुरुषांमध्ये स्नायूंचं प्रमाण जास्त असल्यानं त्यांचं शरीर सतत उष्णता निर्माण करत असतं. म्हणून पुरुष बऱ्याचदा कमी थंडीतही जाड नसलेल्या कपड्यांत फिरताना दिसतात. थोडक्यात, पुढच्या वेळी जर एखादी स्त्री थंडी वाजत आहे म्हणून तक्रार करत असेल, तर तिला ब्लँकेट द्या, ''तुलाच कशी काय बुवा थंडी वाजते?'' असा प्रश्न विचारू नका.. 