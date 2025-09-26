Premium|Diamond: हिऱ्यांच्या चोऱ्यांचा रहस्यमय इतिहास; कोहिनूर ते होप डायमंड

राधिका परांजपे - खाडिलकरहिऱ्यांचं चमचमतं वलय इतकं आकृष्ट करणारं असतं, की चोरही त्याला अपवाद कसे असतील? मौल्यवान वस्तूंची, कागदपत्रांची चोरी आणि नक्कल करणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी व्हाइट कॉलर क्राइम्स हा शब्द अस्तित्वातही यायच्या आधीपासून होणाऱ्या हिरे चोऱ्या आजवर अनेक उभरत्या चोरांचं, चित्रपट आणि वेब सीरिजचं आकर्षण ठरल्या आहेत. कुठल्याही काल्पनिक चित्रपटाच्या कथानकाला लाजवतील अशा काही हिऱ्यांच्या खऱ्याखुऱ्या चोऱ्यांविषयी...‘देअर इज नो सच थिंग अॅज अ फुलप्रुफ सिस्टीम. दॅट आयडिया फेल्स टू टेक इन्टू अकाउंट द क्रिएटिव्हिटी ऑफ फूल्स...’ जगप्रसिद्ध हिरे चोर, कॉन मॅन फ्रँक अॅबग्नेलचं हे नेहमीचं वाक्य. जगात फुलप्रुफ अशी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नाही, कारण प्रत्येकच सुरक्षा व्यवस्था ‘फूल्स’ची सर्जनशीलता विचारात घेत नाही (उलट काही अंशी कमीच लेखते) अशा आशयाच्या या वाक्यात फ्रँक ‘फुल’ (Full) आणि ‘फूल’मध्ये (Fool) शब्दच्छल करत हिरे चोरांच्या आत्मविश्वासाबद्दल बरंच काही सांगून गेलाय... हे वाक्य म्हणजे हिऱ्यांची भुरळ पडलेल्या समस्त ‘ज्वेल थीफ’ वर्गाचं जणू ब्रीदवाक्यच! अचंबित करणाऱ्या काही हिरे चोऱ्यांविषयी... .कोह-ए-नूरचोरलेल्या हिऱ्यांविषयी बोलताना पहिला उल्लेख अर्थातच आपल्या लाडक्या कोहिनूरचा करावा लागेल. कोहिनूर या शब्दाचा अर्थ प्रकाशाचा पर्वत. या हिऱ्याला हे नाव पडलं ते पर्शियन शासक नादिर शाह याच्यामुळे. १७३९मध्ये जेव्हा त्यानं दिल्लीवर हल्ला करून मुघलांकडून तो हिरा ताब्यात घेतला, तेव्हा तो हिरा पाहिल्यावर आश्चर्यचकित होऊन त्यानं उद्गार काढला, कोह-ए-नूर! आणि तेव्हापासून तो याच नावानं प्रसिद्ध झाला. काही पुस्तकांच्या आणि इंटरनेटच्या मदतीनं असं लक्षात आलं, की कोहिनूर हिऱ्याचा ठळक ऐतिहासिक उल्लेख सोळाव्या शतकात आढळतो. मुघल सम्राट बाबर याच्या आत्मचरित्रामध्ये, बाबरनामामध्ये एका मोठ्या आणि मौल्यवान हिऱ्याचा उल्लेख केला आहे. त्यावेळी या हिऱ्याला ‘बाबरचा हिरा’ म्हणून ओळखलं जात होतं. काही अभ्यासकांच्या मते या हिऱ्याचा उल्लेख तेराव्या आणि चौदाव्या शतकातही वेगवेगळ्या साहित्यांत आलेला आढळतो. हा हिरा मूळतः आंध्र प्रदेशातल्या गुंटूर जिल्ह्यातल्या गोलकोंडा भागातल्या कोल्लूर खाणीतून काढला गेला होता. या हिऱ्याची पहिली मालकी काकतीय राजवंशाकडे होती. राजवंशाने त्यांची कुलदेवी भद्राकालीच्या डाव्या डोळ्यात तो हिरा ठेवला होता असं काही ऐतिहासिक संदर्भ सांगतात. त्यानंतर अल्लाउद्दीन खिलजीनं काकतीयांकडून तो हिरा लुटला, आणि मग सुरू झाला या हिऱ्याचा आंतरराष्ट्रीय प्रवास!सन १८४९मधल्या दुसऱ्या इंग्रज-शीख युद्धात शिखांच्या पराभवानंतर ब्रिटिश गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौसी यांनी अवघ्या १० वर्षांच्या महाराजा दुलीप सिंग यांच्यासोबत लाहोरच्या तहावर स्वाक्षरी केली. या तहामध्ये महाराजा दुलीप सिंग यांनी आपली गादी सोडावी आणि सर्व मौल्यवान संपत्ती ब्रिटिशांना द्यावी अशी अट घालण्यात आली होती. त्यांच्या संपत्तीत असलेला कोहिनूर हिरा ब्रिटिशांनी हडपला. १९५१मध्ये हा हिरा राणी व्हिक्टोरियासमोर सादर करण्यात आला. तेव्हापासून आपला लाडका हिरा लंडनमध्ये वास्तव्याला आहे. .द होप डायमंडसतराव्या शतकात आंध्र प्रदेशातील कोल्लूर खाणीतच सापडलेला हा हिरा इतका प्रसिद्ध असण्याचं कारण म्हणजे याचा अत्यंत दुर्मीळ निळा रंग! हा हिरा जीन-बॅप्टिस्ट टॅव्हरनियर या एका फ्रेंच व्यापाऱ्यानं भारतातून विकत घेतला आणि १६६८मध्ये फ्रान्सला नेला आणि फ्रान्सचा राजा लुई चौदावा याला विकला. त्यावेळी त्याला ‘टॅव्हरनियर ब्लू’ असे नाव दिलं गेलं. १६७३मध्ये लुईनं १४४.५ कॅरेटचा हा हिरा कापून ६७.१२५ कॅरेटचा केला आणि त्याला ‘फ्रेंच ब्लू’ असं नाव दिलं. यानंतर हा हिरा अनेक वर्षे फ्रान्सच्या राजघराण्यातच राहिला. १७९२मध्ये फ्रेंच राज्यक्रांतीदरम्यान हा हिरा पॅरिसमधल्या राजघराण्याच्या भांडारातून चोरीला गेला. या चोरीनंतर तो बरीच वर्षं गायब होता. १८४९मध्ये लंडनमध्ये तो पुन्हा दिसला. तेव्हा तो आणखी लहान आणि वेगळ्या आकाराचा होता. १८३९मध्ये ब्रिटिश बँकर हेन्री होप यांनी तो विकत घेतला असं सांगितलं जातं. त्यांनी या हिऱ्याला आपलं नाव दिलं आणि तेव्हापासून तो ‘होप डायमंड’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला.सन १९११मध्ये अमेरिकेतल्या इव्हलिन वॉल्श मॅक्लिन या श्रीमंत स्त्रीनं तो विकत घेतला. तिच्याकडे हा हिरा जवळपास ३६ वर्षं होता. याच काळात त्यांच्या कुटुंबात अनेक दुर्दैवी घटना घडल्या, त्यामुळे या हिऱ्याला ‘शापित हिरा’ अशीही ओळख मिळाली. १९४७मध्ये इव्हलिनच्या मृत्यूनंतर प्रसिद्ध हिरे व्यापारी हॅरी विन्स्टन यांनी तो विकत घेतला आणि १९५८मध्ये त्यांनी हा हिरा अमेरिकेतल्या वॉशिंग्टन डी.सी.मधल्या स्मिथसोनियन नॅशनल म्युझियम ऑफ नॅचरल हिस्ट्रीला दान केला. आजही हा हिरा या म्युझियममध्ये आहे.हा हिरा देवीच्या मूर्तीच्या डोळ्यात बसवलेला होता आणि तो चोरीला गेल्यामुळे शापित झाला अशी दंतकथा सापडते, पण चोरीला गेल्याचे काही पुरावे सापडत नाहीत. याउलट, स्थानिक बाजारातून टॅव्हरनियरनं तो हिरा विकत घेतला असल्याच्या नोंदी सापडतात. टॅव्हरनियरनं १६४० ते १६६८मध्ये दिलेल्या सहाही भारतभेटींमध्ये प्रत्येक ठिकाणी केलेल्या व्यवहारांच्या, पाहिलेल्या खाणींच्या आणि विविध हिऱ्यांच्या आणि रत्नांच्या वजनांच्या व किमतींच्या अत्यंत तपशीलवार नोंदी ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे भारतातूनच हा हिरा चोरीला गेला या दंतकथेला पूर्णविराम देता येतो. फ्रेंच राज्यक्रांतीदरम्यान मात्र हा हिरा कोणी चोरला व त्यानंतर हेन्री होप यांनी विकत घेईपर्यंत तो हिरा कुठे होता याचा थांगपत्ता आजपर्यंत कोणालाही लागलेला नाही. .पतियाळा नेकलेसचं रहस्यपतियाळा नेकलेस एकेकाळी जगातील सर्वात मौल्यवान दागिन्यांपैकी एक होता. त्याच्या निर्मितीइतकीच त्याच्या चोरीची आणि पुन्हा सापडण्याची कथाही खूपच रहस्यमय आणि रंजक आहे. १९२८मध्ये पतियाळा संस्थानाचे महाराजा भूपिंदर सिंग यांनी त्याकाळी जगप्रसिद्ध असणाऱ्या कार्टियर या ज्वेलरी कंपनीला एक खास नेकलेस तयार करण्याची ऑर्डर दिली. या नेकलेससाठी महाराजांनी कार्टियरला अनेक मौल्यवान हिरे, मोती आणि प्लॅटिनम दिलं. नेकलेसमध्ये एकूण २,९३० हिरे आणि इतर अनेक मौल्यवान रत्नं वापरली गेली होती!या नेकलेसचा सर्वात महत्त्वाचा भाग होता, तो म्हणजे मधोमध असलेला २३४.६९ कॅरेटचा डी बिअर्स हिरा! हा जगातला सातव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा हिरा मानला जातो. १९४८मध्ये पतियाळाच्या राजघराण्याच्या खजिन्यातून हा नेकलेस अचानक गायब झाला! या घटनेला अनेक दशकं उलटून गेली असली, तरी आजही हा नेकलेस कोणी चोरला याचा उल्लेख कुठेही आढळत नाही.जवळपास ५० वर्षांनंतर, १९९८मध्ये कार्टियर कंपनीचे एक प्रतिनिधी एरिक नसबॉम यांना लंडनच्या एका जुन्या दुकानात हा नेकलेस दिसला. पण तो त्याच्या मूळ स्वरूपात नव्हता. नेकलेसमधला सर्वात मोठा डी बिअर्स हिरा आणि इतर मोठे हिरे गायब झाले होते. फक्त काही लहान हिरे आणि प्लॅटिनमचा सांगाडा शिल्लक होता! कार्टियर कंपनीनं तो नेकलेस विकत घेतला आणि त्याला त्याच्या मूळ रूपात परत आणण्याचा चंग बांधला. कार्टियरनं मूळ हिऱ्यांच्या जागी सिंथेटिक हिरे आणि इतर रत्नं वापरून नेकलेस पुन्हा तयार केला. आज हा नेकलेस त्याच्या मूळ स्वरूपात कार्टियरच्या खासगी संग्रहालयात आहे. हिऱ्यांच्या चोऱ्यांच्या इतिहासात या हिऱ्याची कथा सर्वात रहस्यमय असल्याचं मानलं जातं. .चार्म हाइस्टअँटवर्प डायमंड सेंटरमधला कॉन प्रसिद्ध आहे. या सेंटरमध्ये एबीएन एएमआरओ या बँकेची एक शाखा होती. हिऱ्यांच्या व्यापाऱ्यांसाठी ही एक महत्त्वाची बँक आहे, इथं व्यापाऱ्यांना मौल्यवान हिरे आणि दागिने ठेवण्यासाठी सेफ डिपॉझिट बॉक्सेस उपलब्ध करून दिले जातात. इथं झालेली चोरीसुद्धा एक ‘वेल क्राफ्टेड कॉन’ म्हणून ओळखली जाते. या चोरीच्या मुख्य सूत्रधाराचं नाव आजही अज्ञात आहे. या प्रकरणाची चर्चा होत असताना मीडियानं त्याला ‘काउंट ऑफ माँटे क्रिस्टो’ असं संबोधलं होतं. त्याची योजना भन्नाट होती. त्यानं स्वतःला एक श्रीमंत, प्रतिष्ठित हिरे व्यापारी म्हणून प्रेझेंट करत मॅनेजरचा विश्वास जिंकला. तो नेहमी उंची कपडे घालून बँकेत येत असे. त्यानं बँकेतर्फे काही व्यवहार केले. तो अनेकदा मॅनेजरसोबत गप्पा मारणं, त्याच्या कुटुंबाबद्दल चौकशी करणं आणि लहानसहान भेटवस्तू देणं असे प्रकारही करत असे. असं अनेक महिने करून त्यानं मॅनेजरचा पूर्ण विश्वास संपादन केला आणि आपल्या योजनेची अंमलबजावणी केली. बँकेत कधी गर्दी नसते हे त्याला आता माहीत झालं होतं. त्यानं बँकेत प्रवेश करण्यासाठी असाच गर्दी नसलेला दिवस निवडला. त्यानं मॅनेजरला सांगितलं, की एका तातडीच्या आणि खूप मोठ्या व्यवहारासाठी त्याला त्याच्या ठेवपेटीतले हिरे ताबडतोब काढावे लागतील. त्यानं अशी परिस्थिती निर्माण केली, की मॅनेजरला नियमांची पर्वा न करता मदत करावी लागेल. एव्हाना मॅनेजरचा त्याच्यावर इतका विश्वास बसला होता, की त्यानं दोन चाव्या वापरण्याच्या नियमाचं पालन केलं नाही. मॅनेजरनं स्वतःकडची चावी वापरून त्याला तिजोरीत प्रवेश दिला आणि काही वृत्तांनुसार तिजोरीच्या आतल्या चाव्याही त्याच्या हातात दिल्या. आत प्रवेश मिळाल्यानंतर, चोरट्यानं फक्त त्याच्याच नाही, तर आजूबाजूच्याही अनेक ठेवपेट्या उघडल्या आणि त्यातले मौल्यवान हिरे घेऊन तो पसार झाला. त्यानं आपलं काम इतकं थंडपणे आणि वेगानं केलं, की मॅनेजरला आपली फसवणूक झाली आहे, हे समजायला काही तास लागले! गमतीची बाब म्हणजे त्या मॅनेजरला कामात निष्काळजीपणा केल्याबद्दल अटक आणि शिक्षाही झाली, पण ज्या व्यक्तीनं ही संपूर्ण योजना आखली आणि अमलात आणली, तो मात्र अजूनही अज्ञातच आहे. ते हिरे आणि दागिने कुठे आहेत, त्यांचं काय झालं, हे आजही एक मोठं रहस्य आहे. चोराच्या चोरी करण्याच्या पद्धतीमुळे या हाइस्टला ‘चार्म हाइस्ट’ असंही म्हटलं जातं.हॅरी विन्स्टन आणि पँथर्स...हिऱ्यांच्या चोऱ्यांविषयी बोलताना पिंक पँथर्सचा उल्लेख न करणं म्हणजे क्रिकेटविषयी बोलताना सचिन तेंडुलकरचा उल्लेख न करण्यासारखं आहे! जेंटलमन थीव्ह्ज म्हणून ख्याती असलेले पिंक पँथर्स खरंतर अनेक हाइस्ट्समुळे ओळखले जातात, पण त्यांची सगळ्यात बहुचर्चित ठरलेली हाइस्ट म्हणजे हॅरी विन्स्टनच्या दुकानात झालेली चोरी! कारण २००८मध्ये हॅरी विन्स्टनच्या पॅरिसमधल्या दुकानात झालेल्या या चोरीमुळे काही पँथर्सना चक्क अटक झाली होती! २००८च्या डिसेंबर महिन्यात विन्स्टनच्या दुकानात दिवसाढवळ्या चार सशस्त्र चोर घुसले. त्यातल्या तीन चोरांनी विग्ज, मेकअप आणि स्त्रियांचे कपडे घातले होते. या वेषात ते ग्राहक असल्याचा आभास निर्माण करत होते. त्यामुळे सुरुवातीला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. दुकानात शिरताच त्यांनी बंदुका व हँड ग्रेनेड दाखवून कर्मचाऱ्यांना धमकावले. चोरांना फक्त दुकानातील हिऱ्यांविषयीच नाही, तर कर्मचाऱ्यांविषयीही माहिती होती. त्यांनी चेहरे आणि नावं ओळखली होती. हा त्यांच्या सखोल तयारीचा आणि दुकानातलं कोणीतरी त्यांना आतून मदत करत असल्याचा पुरावाच होता. त्यांनी फक्त काही मिनिटांतच दुकानातले मौल्यवान हिरे आणि दागिने पळवले. वरवर ही चोरी यशस्वी वाटत होती, पण फ्रान्सच्या पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर तपास मोहीम सुरू केली. त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज, फोन रेकॉर्ड्स आणि इतर पुराव्यांचा तपास केला. त्यात पोलिसांना एक महत्त्वाची माहिती मिळाली. चोरीला गेलेल्या एका दागिन्यावर एका चोराचा डीएनए सापडला. या डीएनएच्या आधारे पोलिसांनी चोरांचा शोध सुरू केला आणि ते पँथर्सपर्यंत पोहोचले. काही वर्षांनंतर, मुख्य आरोपींना अटक करून शिक्षा सुनावण्यात आली. काही चोरीला गेलेले दागिनेही पुन्हा मिळाले, पण बरेचसे मिळाले नाहीत. .Premium| Prison life India: कारागृह म्हणजे फक्त दगडी भिंती नव्हेत, तर सत्ता, वेदना आणि अन्याय यांचा गुंता आहे. ठाणे कारागृहातील अनुभव असा होता!.विमानतळावरून...ता. १८ फेब्रुवारी २०१३ला बेल्जियममधल्या ब्रुसेल्स विमानतळावर झालेल्या ब्रुसेल्स एअरपोर्ट टारमॅक रेडचं वैशिष्ट्य म्हणजे, ती गजबजलेल्या विमानतळाच्या अतिसुरक्षित रनवेवर झाली! साधारणपणे रात्री आठ वाजता आठ सशस्त्र चोरांचा एक गट दोन काळ्या रंगांच्या गाड्यांमधून विमानतळाच्या कुंपणातून आत घुसला. या गाड्यांवर पोलिसांच्या गाड्यांप्रमाणेच निळ्या रंगाचे फ्लॅशिंग लाइट्स होते. या चोरांनी पोलिसांसारखा गणवेश घातला होता. त्यामुळे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना अडवण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. ते थेट स्विस एअरच्या एका विमानाच्या दिशेनं गेले. ते विमान झुरिकसाठी उड्डाण करण्याच्या तयारीत होतं. चोर विमानाच्या अगदी जवळ पोहोचले, तिथं हिऱ्यांनी भरलेलं कार्गो विमानात चढवलं जात होतं. त्यांनी कर्मचाऱ्यांवर बंदुका रोखून त्यांना घाबरवलं. अवघ्या पाच मिनिटांत त्यांनी हिऱ्यांचा कंटेनर घेतला आणि त्याच वेगानं ते विमानतळावरून पळून गेले. पोलिसांनी चोरीचा तपास सुरू केला, पण चोरांनी कोणताही पुरावा मागे सोडला नव्हता. काही महिन्यांनंतर, या चोरीच्या कटातील मुख्य सूत्रधारांपैकी एक म्हणून मार्क बर्टोल्डी आणि इतर काही संशयितांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून काही रोख रक्कम आणि थोडे हिरे सापडले. पण चोरीला गेलेले बरेच हिरे आजपर्यंत सापडलेले नाहीत.अशा अनेक गाजलेल्या हाइस्ट्स आणि त्यांच्यामुळे रचल्या गेलेल्या असंख्य कथा-दंतकथा आजही चर्चेचा विषय आहेत. वर दिलेल्या काही हाइस्ट्सबरोबरच कान्समध्ये कार्लटन हॉटेलच्या एक्झिबिशनमध्ये झालेली चोरी, ब्रिटनमध्ये झालेली ग्राफ डायमंड रॉबरी, हॅटन गार्डन सेफ डिपॉझिटमध्ये झालेली चोरी, निजाम म्युझियममध्ये झालेली चोरी, शिपहोल एअरपोर्टवर झालेली चोरी या आणि अशा बऱ्याच हाइस्ट्सही उत्तम नियोजनामुळे चर्चिल्या जातात. त्यांच्यावर अनेक चित्रपट आणि वेब सीरिजही काढल्या जातात. १९८७मध्ये ऑपेरा हाउस परिसरातल्या त्रिभुवनदास भीमजी झवेरी या ज्वेलरी स्टोअरमध्ये झालेली चोरी तर स्पेशल छब्बीस या चित्रपटामुळे बहुपरिचित आहेच...असे काळजीपूर्वक पूर्वनियोजन केलेले कॉन्स बघून फ्रँक ॲबग्नेलचं वाक्य किती तंतोतंत खरं आहे, याची प्रचिती येते...! .Premium| Prison life India: कारागृह म्हणजे फक्त दगडी भिंती नव्हेत, तर सत्ता, वेदना आणि अन्याय यांचा गुंता आहे. ठाणे कारागृहातील अनुभव असा होता!.अँटवर्प हाइस्ट - द लाँग कॉनएकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला प्रचंड गाजलेली चोरी म्हणजे अँटवर्प डायमंड हाइस्ट! खरंतर ही चोरी नव्हतीच, हा एक लाँग कॉन होता. या कॉनचा सूत्रधार लिओनार्डो नोटारबार्टोलो यानं या कॉनसाठी तब्बल तीन वर्षं तयारी केली होती! नोटारबार्टोलोनं बेल्जियममधल्या अँटवर्प डायमंड सेंटरमध्ये एक कार्यालय भाड्यानं घेतलं. तिथं त्यानं एक सामान्य हिरे विक्रेता म्हणून जवळपास तीन वर्षं काम केलं. तिथल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा, कॅमेऱ्यांच्या पोझिशन्सचा आणि कर्मचाऱ्यांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला, सखोल माहिती मिळवली, आणि अभेद्य मानली जाणाऱ्या अँटवर्प डायमंड सेंटरची तिजोरी फोडून चोरी करून दाखवली! अँटवर्प सेंटरची सुरक्षा खरोखरच तगडी होती. मोशन सेन्सर्स, इन्फ्रारेड हीट सेन्सर्स, मॅग्नेटिक फील्ड आणि साइझ्मिक सेन्सर्स अशी भरगच्च सिक्युरिटी सिस्टीम असतानाही नोटारबार्टोलोनं त्याच्या साथीदारांसोबत सुरक्षा व्यवस्थेवर मात केली आणि अंदाजे १०० दशलक्ष डॉलर किमतीचे हिरे आणि दागिने चोरले. २००३च्या फेब्रुवारी महिन्यात एका वीकेंडला ही चोरी करण्यात आली. कोणत्याही अलार्मशिवाय त्यांनी तिजोरीचे दरवाजे उघडले आणि कोणालाही न कळता सराईतपणे चोरी केली. पण इतकं अचूक नियोजन करूनही चोरांनी एक मोठी चूक केली. त्यांनी चोरीनंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी जाताना एका जंगलात थोडा कचरा फेकला. त्या कचऱ्यामध्ये एक अर्धवट खाल्लेलं सँडविच आणि इतर काही कागदपत्रं मिळाली. डीएनए चाचणीच्या मदतीनं पोलिसांना नोटारबार्टोलोपर्यंत पोहोचता आलं आणि त्याला अटक करण्यात आली. सुरुवातीला त्यानं चोरी केल्याचं नाकारलं. त्यानं नंतर दिलेल्या कबुलीमुळे त्याला अंदाजे दहा वर्षांची शिक्षा झाली. तरीही त्यानं हिरे कुठे आहेत याबद्दल आजवर एकदाही एक अक्षरही उच्चारलेलं नाही. त्यामुळे आजही हे हिरे कुठे आहेत याची कोणालाही काहीही कल्पना नाही.------------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.