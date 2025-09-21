Premium|French Revolution: फ्रेंच राज्यक्रांतीतील मूल्यांचा गोंधळ: बंधुतेला तिसरे स्थान का?

विश्वाचे आर्त । डॉ. सदानंद मोरे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांचा स्वीकार फ्रेंच क्रांतिकारकांनी केला खरा; पण या मूल्यांचा खरा क्रम त्यांना समजलाच नाही. बंधुता हे मूल्य खरेतर प्रथमस्थानी, प्राधान्याने यायला हवे होते. त्याची गफलत होऊन त्यांनी त्याला तिसरे स्थान दिले!बेंजामिन फ्रँकलिन ट्रुब्लड यांचा स्वाभाविक कलच शांतीकडे होता. सर्व जगाचाच एक देश (मग तो फेडरेशनच्या स्वरूपात का असेना) होऊ शकला, तर मग राजकीय अर्थाने सर्वच राष्ट्रे एका मोठ्या राज्याचे घटक होतील व मग त्यांच्यात कधी काही कारणामुळे संघर्ष उद्भवला, तर त्यामुळे युद्ध करायची वेळ येणार नाही; तो राज्या-राज्यांमधील अंतर्गत संघर्ष समजून चर्चेतून मिटवता येईल, अशी ट्रुब्लडची प्रामाणिक समजूत होती. ट्रुब्लडची अशी समजूत व असा कल असायचे मुख्य कारण त्याच्या धर्मश्रद्धेत सापडते. तो धर्माने अर्थातच ख्रिश्चन असला, तरी ख्रिस्ती धर्माच्या अंतर्गत क्वॅकर या पंथाचा त्याने स्वीकार केला होता. हा पंथ शांतता, बंधुभाव व सहजीवन यांचा पुरस्कर्ता असून, युद्धाच्या पूर्ण विरोधात होता (व आहेसुद्धा.) त्याचा थोरला भाऊसुद्धा याच पंथाचा असल्यामुळे त्याला हा पंथ संस्कारातूनच मिळाला, असे म्हणायला हरकत नाही. .युद्धविरोध आणि शांती हा ज्याच्या धर्मश्रद्धेचाच भाग आहे, त्याला असेच कार्य करणारी सामाजिक-राजकीय संस्थात्मक यंत्रणा मिळाली, तर हवीच असणार, यात शंका नाही. अमेरिकेत ट्रुब्लडच्या जन्माच्या आधीपासून अशी संस्था अस्तित्वात होती. ट्रुब्लड तिचा सभासद झाला व त्याने तिच्या माध्यमातून खूप कार्य केले. ‘अमेरिकन पीस सोसायटी’ असे या संस्थेचे नाव. व्यवसायाने ग्रीक, लॅटिन, इंग्रजी या भाषांचा प्राध्यापक असलेल्या ट्रुब्लडने १८९२मध्ये संस्थेच्या सचिवपदाची धुरा खांद्यावर घेतली. १९१५पर्यंत यशस्वीपणे सांभाळली. त्याच्या कारकिर्दीत सोसायटीच्या सभासदांची संख्या ४००वरून आठ हजारांपर्यंत पोहोचली. शिवाय तो Advocate of Peace या नियतकालिकाचा संपादकही राहिला. त्याने इमॅन्युअल कांट या प्रख्यात जर्मन तत्त्ववेत्त्याच्या ‘Perpetual Peace’ या गाजलेल्या जर्मन निबंधाचे इंग्रजी भाषांतर केले.या सोसायटीसंबंधी काही विवेचन करून ट्रुब्लडकडे परत येऊ. अमेरिकेतील शांततेच्या चळवळीचा प्रारंभ १८१४ सालीच झाला. नूह वार्सेस्टर हे तिच्या प्रणेत्याचे नाव. त्याने याच वर्षी ‘A Solemn Review of The Custom of War’ हा निबंध लिहिला.खरेतर वार्सेस्टर हा धर्मोपदेशक; पण त्याने त्यामुळेच शांततेसाठी आंदोलनाची कृती केली, असे म्हणायला हरकत नाही. १८१५मध्ये त्याने ‘Massachusetts Peace Society’ची स्थापना केली. १८१९ ते १८२८ यादरम्यान त्याने The Friend of Peace हे नियतकालिकही चालवले.एका शहरात सुरू झालेल्या चळवळीने व संस्थेने देशव्यापी रूप धारण केले ते १८२८साली. विल्यम लॅड बोस्टन येथे स्थापन केलेल्या ‘The American Peace Society’ या संस्थेच्या माध्यमातून लॅडने ‘काँग्रेस ऑफ नेशन्स’ आणि वर्ल्ड कोर्ट - आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा प्रचार केला, जे अस्तित्वात यायला एक शतक वाट पाहावी लागली.ता. ८ मे १८२८ रोजी स्थापन झालेल्या संस्थेचे उद्दिष्ट ‘To advance in every proper way the general use of conciliation, arbitration, judicial method and other means of avoiding and adjusting differences between nations to the end right shall rule might in a law-governed world’ असे होते. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी लॅडने World Affairs हे त्रैमासिकही काढले. ते आजही सुरू असल्याचे आढळते.(याही मुद्द्याचा उल्लेख करायला हवा, की उत्तर-दक्षिण अमेरिकी संस्थानांमध्ये झालेल्या यादवीचा उल्लेख या मंडळींनी युद्ध असा न करता अंतर्गत पोलिसी कारवाई असा केला. जसा तो भारताने निजामाच्या हैदराबाद संस्थानाशी झालेल्या संघर्षाच्यावेळी केला होता.) .दरम्यानच्या काळात शांतता परिषदा भरवण्याचेही प्रयत्न सुरू होतेच. १८४९च्या ऑगस्ट महिन्यात पॅरिस येथे अशी ‘Peace Congress’ आयोजित करण्यात आली, जिचे प्रारंभिक भाषण अध्यक्ष व्हिक्टर ह्यूगो या प्रसिद्ध लेखकाने केले होते.ह्यूगोने आपल्या भाषणातून व्यक्त केलेला आशावाद भाबडा वाटला, तरी प्रामाणिक आणि आशावादी आहे. तो म्हणाला, ‘A day will come when you France, you Russia, you Italy, you England, you Germany, you all, nations of the continent without losing your distinct qualities and your glorious individuality, will be merged closely within a superior unit and you will form the European brotherhood. A day will come when the only fields of battle will be markets opening up to trade and minds opening up to ideas. A day will come when the bullets and the bombs will be replaced by votes, by the universal suffrage of the peoples by the venerable arbitration of a great sovereign senate which will be to Europe what this parliament is to England, what this diet is to Germany, what this legislative assembly is to France. A day will come when we will display cannon in museums just as we display instruments of torture today and are amazed that such things could ever have been possible.’ह्यूगोच्या भाषणातील पूर्णपणे सत्यसृष्टीत उतरलेला भाग म्हणजे जागतिकीकरण व खुली बाजारपेठ; पण महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, त्याचे हे भाषण म्हणजे आजच्या युरोपियन युनियनचे सूतोवाच समजायला हरकत नसावी, हा आहे. .अर्थात, ह्यूगोला जागतिक पटलावर काय होऊ शकते, याचीही जाणीव होतीच. मुख्य म्हणजे येणाऱ्या काळात अमेरिका हा एक महत्त्वाचा व निर्णायक शक्ती असलेला देश होणार हेही त्याला समजत होते. तो म्हणतो, ‘A day will come when we shall see those two immense groups. The United States of America and the United States of Europe, streching out their hands across the sea, exchanging their products, their arts, their works of genius.’ह्यूगो केवळ भाकीत करून थांबला नाही, तर हे परिवर्तन प्रत्यक्षात घडून येण्यासाठी किती काळ जावा लागेल याचाही अंदाज त्याने वर्तविला. ‘To bring about that day will not take another 400 years, for we are living in a fast moving age.’जाता जाता एका मुद्द्याचा उल्लेख करायला हरकत नसावी. या परिषदेच्या आधी नुकतीच एक क्रांतिसदृश चळवळ युरोपने अनुभवली होती व कार्ल मार्क्सचा कम्युनिस्ट जाहीरनामाही प्रकाशित झाला होता. ह्यूगोच्या भाकितानुसार (रशियासह) सर्व युरोपीय राष्ट्रांमध्ये खुला, निर्बंधमुक्त व्यापार सुरू होणार होता (आणि तो झालाही) हे खरे असले, तरी त्या व्यापारासाठी जे उत्पादन करावे लागते, त्याची व्यवस्था भांडवलशाही होती आणि भांडवलशाहीतील होणाऱ्या वर्गसंघर्षाचे भाकीत मार्क्सने वैज्ञानिक पद्धतीने केले असल्याचे मान्य होऊ लागले. किंबहुना उत्पादनसाधनांची मालकी ज्याच्याकडे आहे, त्या भांडवलदार वर्गाच्या विरुद्ध याच वर्गाने ज्याचे शोषण चालवले आहे तो श्रमिक वर्ग उठाव करेल, भांडवलशाहीचा अंत घडवून आणेल आणि समाजवादी वर्गविहीन, राज्यविहीन व्यवस्था अस्तित्वात आणेल, हे मार्क्सचे भाकीत होते. आता हे घडणे अटळ असेल तर त्या क्रांतिकारक कृतीत सामील होणे हे श्रमिक वर्गाचे कर्तव्यच ठरते. मग त्याच्या जागृतीसाठी, त्याला वर्गभान देण्यासाठी युनियन वगैरे...शांततेचा पुरस्कार करणाऱ्या आपल्या भाषणातून ह्यूगो पूर्वेकडील म्हणजे आशिया-आफ्रिका खंडांतील राष्ट्रांचा उल्लेख करीत नाही. त्यामुळे त्याच्या भूमिकेला किंवा भविष्यदृष्टीला (Vision) वैश्विक म्हणता यायचे नाही; ती युरो-अमेरिकन आहे. मार्क्सची दृष्टी मात्र खऱ्या अर्थाने वैश्विक होती. .ते काहीही असो, अशा आणखी काही परिषदा युरोपात झाल्या. नंतरच्या हेग येथील परिषदेसाठी तर रशियाच्या झारने प्रतिनिधीसह आपले संदेशात्मक भाषणही पाठवले होते, ज्याची दखल ट्रुब्लडने The Federation of the Worldमध्ये घेतली आहे. विशेष म्हणजे झारच्या सकारात्मक हस्तक्षेपाचा परिणाम म्हणून की काय आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या स्थापनेच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसून येते.अमेरिकेतील शांततावादी आणि व्हिक्टर ह्यूगो (इतकेच काय पण वेगळ्या व व्यापक दृष्टीने) युरोप आणि अमेरिका यांचा असा विचार करीत असताना काही लोक युरोपातील अन्य राष्ट्रांना वगळून केवळ इंग्लंडचा विचार अमेरिकेला बरोबर घेऊन करीत होते. त्यांच्यातील सिसिल ऱ्होड्स आणि रुदयार्ड किपलिंग यांची चर्चा आपण केली आहेच. ब्रिटिश वंशाचे लोक आणि त्यांची इंग्रजी भाषा यांच्यापुरता विचार करीत इंग्लंड आणि अमेरिका यांच्या सहकार्यावर या मंडळींचा भर होता. त्या अनुषंगाने इंग्रजांच्या इतर वसाहतींमधील इंग्रजी अवगत केलेल्या स्थानिकांना ते वंशाने वेगळे असले, तरी एका मर्यादेत स्थान द्यायला त्यांची हरकत नव्हती!याच ठिकाणी स्पष्ट करायला हवे, की ह्यूगोप्रभृति विचारकांना अभिप्रेत असलेली युरोपियन युनियन जरी अस्तित्वात आली, तरी थोड्याच दिवसांत इंग्लंडने त्यातून बाहेर पडून (Brexit) आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखायचे ते राखलेच. शिवाय युरोपातील इतर राष्ट्रांपेक्षा आपले अमेरिकेशी असलेले (भाषिक-सांस्कृतिक) नाते महत्त्वाचे असल्याचेही सूचित केले, हे विसरता कामा नये; हा खरेतर ऱ्होड्स-किपलिंग कंपनीचा विजय म्हणायचा का?असे असले तरी अमेरिकी विचारवंत मात्र आपले वेगळेपण सांगत आले आहेत आणि ते केवळ युरोपपासूनचे नव्हे तर इंग्लंडपासूनचेही. त्यांच्यालेखी वांशिक व भाषिकदृष्ट्या अमेरिका हे इंग्लंडपासून फुटून निघालेले राष्ट्र असले, तरी त्याची संस्कृती आणि संस्कृतीस्वभाव इंग्लंडपेक्षा वेगळा आहे. ते साम्राज्यवादी, विस्तारवादी नसून व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी व लोकसत्तावादी आहे. अमेरिकेच्या या वेगळेपणाची (American Exceptionalism) चर्चा आपणाला वेगळी करावी लागणार आहेच व करूसुद्धा. या संदर्भात ट्रुब्लडकडे वळताना त्याचे एक वाक्य उदधृत करून पुढे जाऊ. मागील लेखात (अमेरिके, तू सुद्धा! ता. २० सप्टेंबर) त्याने अमेरिकेच्या नौदल उभारणीविषयी व्यक्त केलेल्या नाराजीचा उल्लेख करण्यात आलेला आहेच. तो म्हणतो, ‘to continue the building up of our navy is both perilious and unworthy of our national character.’ या विधानातील ‘Perilious’ (धोकादायक) या शब्दाकडे दुर्लक्ष केले तरी चालण्यासारखे आहे. मात्र ‘unworthy of our national character’ - ‘आपल्या राष्ट्रीय स्वभावाला न साजेसे’ या शब्दप्रयोगाला मात्र गंभीरपणाने घ्यायला हवे. .Premium|China Trip: चीनची सहल म्हणजे भूतकाळाची भव्यता आणि भविष्याची गती.!.खरेतर व्यापक अर्थाने अमेरिका, युरोपचा व कमी व्यापक अर्थाने इंग्लंडचाच भाग असल्यामुळे काही प्रमाणात त्याच्या स्वभावाचे इंग्लंड आणि युरोप यांच्या स्वभावाशी साम्य असणे अगदीच अपेक्षित आहे. आता मानवी समूहाचा स्वभाव हा इतिहासात घडत जातो हे खरे मानले, तर युरोपच्या इतिहासाकडे जावे लागेल. तेथील संजीवन (Renaissance), प्रबोधन (Enligntenment), पुनःस्थापना (Restoration) इत्यादी ऐतिहासिक प्रक्रियांचा शोध घेतला, तर त्यांचा निष्कर्ष फ्रेंच राज्यक्रांती हाच निघतो. येथे फ्रेंच राज्यक्रांतीचा अर्थ तिला अभिप्रेत असलेली मूल्ये (Values) किंवा मूल्यव्यवस्था असा घ्यायचा आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही ती मूल्ये होत. आता ट्रुब्लडच्या मते, ‘Liberty, equality, fraternity, whose names the French revolutionists wrote with such terrible emphasis on the facades of all the buildings of Paris are great conceptions, Christain, human. But fraternity is first, not last. Brotherhood in the ground principle of all our Christian civilization. Without the sense of brotherhood love would be impossible, and without this expressing itself in manifold practical forms. The whole shructure of our modern social organism, weak enough as it is, would collapse into the ancient discard, and war, which is the outward expression of selfishness and hate, whould be eternal.’या संदर्भात ट्रुब्लड आपला युक्तिवाद आणखी पुढे कसा नेतो तो आपण पाहणार आहोतच. येथे मुख्य मुद्दा म्हणजे एका बाजूला त्याने केलेला नव्या युगातील स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यत्रयीचा उद्घोष आणि दुसरीकडे ख्रिस्ती धर्म हाच या मूल्यत्रयीचा मूळ स्रोत असल्याचा केलेला दावा. .Premium| Lifestyle Vehicles: जीवनशैलीशी जोडलेली 'लाइफस्टाइल व्हेईकल्स' म्हणजे नक्की काय?.येथे आणखी एक खुलासा करणे अनाठायी ठरणार नाही. युरोपीय (स्पेन, पोर्तुगाल सोडून) राष्ट्रांच्या वसाहती जेथे जेथे स्थापन झाल्या, तेथे तेथे आधुनिक ज्ञानविज्ञान तत्त्वज्ञानाच्या प्रादुर्भाव-प्रसारातून ही मूल्यत्रयी पोहोचली. हे पोहोचणे वेगळ्या मार्गाने, पद्धतीने आणि वेगळ्या विचारचौकटीतील होते. तथापि, त्याचा अर्थ सर्वच देश त्याविषयी असे अनभिज्ञ होते, असा मात्र नाही. भारताचे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपली घटना या मूल्यांना धरून लिहिली असली, तरी आपण ती फ्रेंच राज्यक्रांतीकडून घेतली नसून भगवान बुद्धांकडून घेतली आहे, असा खुलासा केला. दुसरीकडे कविवर्य दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे यांनी ही मूल्ये महाराष्ट्रातील ज्ञानोबा-तुकोबा या संतांच्या वारकरी परंपरेतून घेतली, असे सांगितले. थोडक्यात ट्रुब्लडसारख्यांचा आग्रह एकांगी वाटतो.पण आणखीही एक महत्त्वाचा मुद्दा उरतो. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या काळात-उच्च मानवी मूल्यांचा आधार असूनही काही अघोरी कृत्ये घडली. त्यांचा निषेध समकालीन ब्रिटिश विचारवंत एडमंड बर्क याने केला असल्याचे आपण जाणतोच. ट्रुब्लडने हे काम एका वाक्यात केले आहे. ते म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांचा स्वीकार फ्रेंच क्रांतिकारकांनी केला खरा; पण या मूल्यांचा खरा क्रम त्यांना समजलाच नाही. बंधुता हे मूल्य खरेतर प्रथमस्थानी, प्राधान्याने यायला हवे होते. त्याची गफलत होऊन त्यांनी त्याला तिसरे स्थान दिले!(डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)------------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.