Premium|Sahyadri Basalt Legacy : सह्याद्रीचा काळा कातळ; महाराष्ट्राच्या भौगोलिक आणि ऐतिहासिक जडणघडणीचा महामेरू

आपला खडक, त्यातून घडलेला सह्याद्री यांनी आपल्यावर किती प्रभाव टाकला आहे. त्यातून आपला महाराष्ट्र तर घडला आहेच, पण इथल्या नद्या-डोंगर-दऱ्या-माती, आजूबाजूचा भवताल यामुळे आपलीही जडणघडण होत असते. त्यामुळे आपल्यावर, आपल्या जगण्यावर त्याचाच प्रभाव आहे असे म्हटले तर त्यात अतिशयोक्ती होणार नाही.महाराष्ट्राची खरी ओळख काय? हा प्रश्न विचारला तर कितीतरी उत्तरे येतील. इथला निसर्ग, गिरिशिखरे, जंगले, नद्या, इतिहास-शौर्य, माती-दगड, प्राणी-वनस्पतींच्या अनुषंगाने जैवविविधता, इथला माणूस... हे सारे खरेही आहे. पण भूतकाळात सर्वांत मागे जाऊन पाहिले, तर महाराष्ट्राची खरी ओळख म्हणजे इथला काळा कातळ आणि त्यातून निर्माण झालेला सह्याद्री पर्वत. असे म्हणण्यामागे अनेक कारणे आहेत, कारण याच खडकाने आणि सह्याद्रीने खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राला आकार दिला आहे, घडवलेही आहे. म्हणूनच त्याच्याशिवाय महाराष्ट्राची कल्पना करताच येणार नाही. पण असे काय आहे या खडकात आणि सह्याद्रीत? हा मनात येणारा पुढचा प्रश्न. याचे उत्तर शोधतानाच त्याची ओळख होते आणि आपल्या कितीतरी शंकांचेही निरसन होते. या आपल्या खडकाने आणि त्यात घडलेल्या सह्याद्रीने आपला भूगोल, इतिहास, माती-शेती, जलस्रोत, प्राचीन संस्कृती-कला अशा कितीतरी गोष्टी प्रभावित केल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर आधुनिक काळातील काही गंभीर प्रश्नांवरचे उत्तर होण्याचीही या घटकांची क्षमता आहे. अट्टल गुन्हेगारांना मुख्य प्रवाहात आणणारे प्रशासनाचे 'हे' ३ यशस्वी प्रयोग नक्की काय आहेत?.सुरुवातीला निर्मितीबद्दल!आपला खडक म्हणजे काळा कातळ. वैज्ञानिक परिभाषेत बेसॉल्ट म्हणून ओळखला जातो. तो अग्निजन्य खडक आहे असेही आपण ऐकलेले असते. अग्निजन्य अर्थातच लाव्हारस थंड झाल्यामुळे निर्माण झालेला. पण गंमत म्हणजे इथे असा अग्निजन्य खडक असला, तरी जिवंत किंवा सक्रिय ज्वालामुखी अस्तित्वात नाही. या खडकाच्या निर्मितीची कथा समजून घेताना याची उत्तरे मिळत जातात. आपल्या खडकाचे वय सुमारे साडेसहा कोटी वर्षे इतके आहे. इतक्या पूर्वी निर्माण झालेल्या ज्वालामुखीच्या उद्रेकांमधून लाव्हारस बाहेर आला आणि तो थंड होऊन हा खडक झाला. हे उद्रेक का झाले? तर पृथ्वीच्या पोटात प्रचंड उष्णता आणि ऊर्जा आहे. त्याच्यावर पृथ्वीचे कवच आहे. ते वेगवेगळ्या लहान-मोठ्या तुकड्यांमध्ये विभागलेले आहे. हे कवचाचे तुकडे अतिशय हळू वेगाने सतत फिरत असतात. त्यांचा वेग अतिशय संथ असल्याने तो जाणवत नाही, पण भूकंप-ज्वालामुखीचे उद्रेक होतात, तेव्हा या हालचालीचा प्रत्यय येते.भारताची जी भूमी आहे, तोसुद्धा पृथ्वीच्या कवचाचा एक छोटा तुकडा आहे. हा तुकडा कोट्यवधी वर्षांपासून हळूहळू उत्तरेकडे सरकतो आहे. साडेसहा कोटी वर्षांपूर्वी तो, आता मादागास्कर बेट आहे त्याच्याजवळ होता. नेमकेपणाने सांगायचे तर री-युनियन बेटांच्या परिसरात. तिथे पृथ्वीच्या पोटात ज्वालामुखीची केंद्रे आहेच. त्यांना भूविज्ञानाच्या परिभाषेत ‘हॉट स्पॉट’ असे म्हटले जाते. त्या ठिकाणी प्रचंड ऊर्जा बाहेर पडण्यासाठी सतत धगधगत असते. ती काही काळाने ज्वालामुखीच्या उद्रेकाच्या रूपात बाहेर पडते. भारताचा तुकडा ‘हॉट स्पॉट’वरून पुढे सरकत होता. तेव्हा त्याच्यावरही ज्वालामुखीचे उद्रेक झाले. ही उद्रेक होण्याची क्रिया थांबून थांबून होत होती. ती सुमारे तब्बल १० लाख वर्षे सुरू होती. त्यातून जो लाव्हारस बाहेर आला. तो थंड होऊन आपला खडक झाला. पण त्यानंतरही भारताच्या तुकड्याचे उत्तरेकडे सरकणे सुरूच आहे. पुढे तो आपण आत्ता ज्या ठिकाणी आहोत, तिथे पोहोचला. या भारताच्या तुकड्याच्या उत्तरेकडे सरकण्याचा संबंध हिमालयाच्या निर्मितीशीही आहे, पण तो आजचा विषय नाही.आता खडक तर तयार झाला, पण सह्याद्रीच्या डोंगर-दऱ्यांचे काय? त्या सुरुवातीपासून आहेत की नंतर तयार झाल्या आहेत? हेही प्रश्न मनात येतील. आपल्या खडकाची निर्मिती झाली तेव्हा त्याचे एकावर एक असे अनेक थर होते, ते आजही पाहायला मिळतात. त्याच्या निर्मितीच्यावेळची भूरचना कमी-अधिक प्रमाणात सपाटच होती. पण विचार करा, त्याच्या निर्मितीनंतर कोट्यवधी वर्षे लोटली आहेत. या काळात ऊन, वारा, पाऊस आहेच. पाण्याचे प्रवाह, नद्या निर्माण झाल्या आहेत. या सर्वांचा परिणाम म्हणून खूप मोठ्या प्रमाणात झीज होते. त्यामुळे या प्रदेशाचा बराचसा भाग झिजून गेला. मागे उरलेला भूभाग आपल्याला आताच्या डोंगर-दऱ्या, पर्वतरांगांच्या स्वरूपात पाहायला मिळतो आहे. अर्थात, ही झीज होण्याबरोबरच भूगर्भातील इतरही काही हालचालींचा परिणाम झाला आहे. त्या सर्वांची गोळा-बेरीज म्हणजे आपल्या आताच्या भूभागाची सद्यःस्थिती..याचा आपल्यावर प्रभाव काय?आपल्या भूगोलावर त्याचा प्रभाव आहेच हे वेगळे सांगायला नको. कारण आपली भूरचना, भूगोल घडवण्याच्या मुळाशी मुख्यतः तोच आहे, हे स्पष्टच आहे. आपल्या भूगोलाचा किंवा जगण्याचा एक प्रमुख घटक म्हणजे पाणी. या पाण्याच्या संदर्भात खडकाचा मोठा प्रभाव आहे. त्याचे मूळ अग्निजन्य असल्याने त्यात पाणी मुरण्याची आणि ते साठून राहण्याची क्षमता कमी आहे. सर्वसाधारणपणे खडकाच्या एकूण आकाराच्या केवळ एक ते अडीच टक्के (काही ठिकाणी तीन टक्के) इतकेच पाणी त्यात साठते. उत्तर भारतातील गंगेच्या खोऱ्यात हेच प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत आहे. स्वाभाविकपणे आपल्याकडे जमिनीत पुरेसे साठत नसेल, तर ते जमिनीवर साठवावे लागते. आपल्याकडे धरणांचे जाळे विकसित होण्यामागे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे.सह्याद्रीचे घाटमाथे हे भारतातील सर्वाधिक पावसाचे दुसऱ्या क्रमांकाचे क्षेत्र आहे. तसे घडण्यामागे सह्याद्रीची मोठी भूमिका आहे. महाराष्ट्राची भूरचना पाहिली, तर पश्चिमेला अरबी समुद्र, त्यानंतर आत आल्यावर किनारी भागात कोकण किनारपट्टी आणि त्यानंतर हे घाटमाथे आहेत. कोकण किनारपट्टी आणि घाटमाथे यांच्यातील उंचीचा फरक तब्बल ८०० ते ९०० मीटर इतका आहे. आपल्याकडे मोसमी वाऱ्यांसोबत पाऊस येतो. ते बाष्प घेऊन समुद्रावरून आले आणि कोकण ओलांडला, की त्यांना पुढे सह्याद्रीची भिंत आडवी लागते. त्यामुळे वारे वर सरकतात. ते जसजसे वर सरकतात, तसा पाऊस पडतो. कारण वर जाताना हवा थंड होते आणि ती बाष्प धरून ठेवू शकत नाही. जितकी उंची जास्त तितका पाऊसही जास्त. म्हणूनच घाटमाथ्यांवर असलेले अंबोली, महाबळेश्वर, ताम्हिणी, कसारा अशा घाटांमध्ये खूप जास्त पाऊस पडतो. तिथूनच सर्व प्रमुख नद्या उगम पावतात आणि महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतातील अनेक प्रदेशांना पाणी पुरवतात. आता कल्पना करा, सह्याद्री नसता तर?.इतिहासावरही प्रभावआपला इतिहासही सह्याद्रीने प्रभावित केला आहे. कसा आणि किती, हे दोन उदाहरणांवरून स्पष्ट होईल. संपूर्ण भारताचा विचार केला तर आपल्या महाराष्ट्रात डोंगरी किल्ल्यांची संख्या जास्त आहे. असे का? त्याचे उत्तर खडकाच्या निर्मितीत आहे आणि त्यानंतर त्याची जडणघडण अर्थात झीज झाली, त्यात दडले आहे. किल्ल्यांसाठी मुख्य घटक काय लागतात? वस्तीसाठी विस्तृत पठार, संरक्षण आणि पाणी. या तीनही गोष्टी आपल्याकडे नैसर्गिक उपलब्ध असल्याने इथे डोंगरी किल्ले मोठ्या संख्येने निर्माण होऊ शकले, तेसुद्धा कमी खर्चात. त्याच्या पुढे जाऊन इथल्या डोंगर-दऱ्या, खिंडी-घाटवाटा, भरपूर पावसामुळे विशेषतः घाटमाथ्यांवर निर्माण झालेली जंगले यामुळेच इथे गनिमीकावा लढण्यासाठी भूमी तयार होती. त्याचा उत्तम वापर केला गेला, त्यातून जो काही इतिहास घडला तो आपल्याला ठाऊकच आहे.दुसरे उदाहरण म्हणजे- प्राचीन काळापासून प्रसिद्ध असलेला नाणेघाट. त्या मार्गाने तब्बल २,२०० वर्षांपासून प्रवास आणि व्यापार होत होता. या घाटातून जाणाऱ्या व्यापारी मार्गावर असल्यानेच जुन्नर (पूर्वीचे जीर्णनगर) हे त्या काळी महत्त्वाचे शहर म्हणून विकसितच होऊ शकले. पण हा नाणेघाट तिथेच का बांधला? याचे उत्तर पुन्हा तिथे आपल्या खडकात दडलेल्या भूशास्त्रीय रचनेत आहे. तिथे खडकाची 'कारी' नावाची रचना आहे. त्याला भूशास्त्राच्या परिभाषेत 'डाइक' असे म्हटले जाते. या रचनेमुळे तिथे कोकणात उतरण्यासाठी नैसर्गिकरित्याच सोयीचा मार्ग होता. तिथे थोडेसे काम केल्यानंतर कमी खर्चात उत्तम असा घाट निर्माण होऊ शकला... अशा सह्याद्रीतील अनेक वाटा, मार्ग आपल्या खडकाने 'ठरवल्या' आहेत.आधुनिक काळातही या घटकांचा प्रभाव पडला आहे. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यांवर खूप मोठा पाऊस आणि अनेक नद्यांचा उगम असल्याने पाण्याची उपलब्धता आहे. याशिवाय मोठाल्या घळी, दऱ्या असल्याने कमी खर्चात पाणी अडवणे सोयीचे ठरते. त्यामुळे घाटाजवळ अनेक मोठी धरणे आहेत. याशिवाय सह्याद्रीचे घाटमाथे आणि कोकण यांच्यात शेकडो मीटर उंचीचा फरक असल्याने माथ्यांवरून कोकणात पाणी वळवता आले, की या पाण्यापासून कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणात वीज निर्माण करता येते. सातारा जिल्ह्यात कोयना, पुणे-रायगड जिल्ह्यांच्या सीमेवर भीरा यांसारखे प्रकल्प आहेतच. याशिवाय अहिल्यानगर जिल्ह्यात घाटघर-चौंडा हा उदंचन प्रकल्प प्रसिद्ध आहे.हवामान बदलाच्या समस्येवरील उतारा म्हणूनही आपल्या खडकाकडे पाहिले जात आहे. त्या दृष्टीने संशोधन झाले आहेच, ते व्यापक पातळीवर कसे राबवायचे याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्या वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड हा हवामान बदलाला कारणीभूत ठरणारा प्रमुख वायू. तो वातावरणातून कसा काढून घ्यायचा, याबाबत जगभर प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्या काळ्या खडकाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, त्याची झीज होताना तो हवेतील कार्बन डायऑक्साइड वायू शोषून घेतो आणि त्याचे रूपांतर इतर ऑक्साइडसारख्या संयुगांमध्ये करतो. त्यामुळे वातावरणात असलेला हा वायू या संयुगांमध्ये म्हणजेच खडकात अडकून पडतो. ही प्रकिया नैसर्गिकरित्या घडते, पण ती मुद्दाम घडवून आणून तिचा वेग वाढवता येईल का, यावर आता विविध पातळ्यांवर प्रयोग सुरू आहेत. ते यशस्वी झाले तर हवामान बदलाच्या समस्येवर उतारा म्हणूनही आपला खडक उपयोगी ठरू शकतो.आपला खडक, त्यातून घडलेला सह्याद्री यांनी आपल्यावर किती प्रभाव टाकला आहे, याचीच ही काही उदाहरणे. त्यातून आपला महाराष्ट्र तर घडला आहेच. पण याच नद्या-डोंगर-दऱ्या-माती, आजूबाजूचा भवताल यामुळे आपलीही जडणघडण होत असते. त्यामुळे आपल्यावर, आपल्या जगण्यावर त्याचाच प्रभाव आहे असे म्हटले तर त्यात अतिशयोक्ती होणार नाही.अभिजित घोरपडे पुणेस्थित 'भवताल' संस्थेचे संस्थापक आणि पर्यावरण अभ्यासक आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.