Premium|Anuroop Marriage Bureau History : अंजली कानिटकरांच्या निष्ठेतून रचला पाया! एका घरगुती कल्पनेतून 'अनुरूप' ब्रँड कसा घडला?

तन्मय कानिटकरजाहिरातींमधून ब्रँडचा परिचय होऊ शकतो, नाव कानावर पडू शकतं; पण केवळ तेवढंच म्हणजे ब्रँडिंग नाही. नुसत्या जाहिरातींनी प्रतिमा निर्माण होऊ शकते, पण त्याला प्रत्यक्ष प्रयत्नांची जोड नसेल, तर तो नुसता फुगा होतो, ब्रँड नव्हे! लोकांच्या मनातला तुमच्या ब्रँडबद्दलचा विश्वास हाच तुमचा सर्वात ताकदवान 'ब्रँड ॲम्बॅसिडर' असतो. जाहिरातीत ओळखीच्या स्टार्सचे चेहरे लक्ष जरूर वेधून घेतात, पण विश्वास दृढ करण्यासारखं काम असेल तरच ब्रँड मोठा होतो. ब्रँड म्हणजे काय? तुमचं नाव उच्चारल्यावर समोरच्या व्यक्तीच्या मनात जे काही येतं, तोच तुमचा ब्रँड. नुसतं नाव म्हणजे ब्रँड नाही, नुसता लोगो नाही, किंवा तुमची टॅगलाइनही नाही. माझ्या मते ब्रँड म्हणजे तुमची ओळख. लोकांच्या मनातली तुमची प्रतिमा. आज लग्न म्हटल्यावर 'अनुरूप- इथे लग्न जमते' हे डोक्यात येतं, ही झाली ब्रँड-ओळख. अर्थातच इथपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास फार रंजक होता. माझी आजी अंजलि कानिटकर. तिनं १९७५मध्ये पुण्यात अनुरूपची सुरुवात केली तेव्हा त्याचं स्वरूप अगदी साधं आणि घरगुती होतं. तेव्हा कुठलं आलंय 'ब्रँडिंग' वगैरे! पण तिची कामावरची निष्ठा, अनुरूपमध्ये नोंदवलेली सगळी स्थळं तिला अक्षरशः पाठ असणं आणि त्यांना अनुरूप जोडीदार सुचवण्याची तिची विलक्षण हातोटी यानं 'ब्रँड'चा पाया घातला गेला. आणि बघता बघता ज्यांची अनुरूपमधून लग्न जमली आहेत अशा हजारो 'ब्रँड ॲम्बॅसिडर्स'ची फौजच तयार झाली. अनुरूपचं नाव होऊ लागलं आणि काही काळात, ९०च्या दशकात अनुरूप पत्रिका हे मासिक सुरू झालं. पोस्टानं महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात अनुरूपचा 'ब्रँड' मिरवणारी मासिकं पोहोचू लागली..एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला माझी आई, डॉ. गौरी कानिटकर अनुरूपची धुरा सांभाळू लागली होती. तोपर्यंत अनुरूपला २५ वर्षांची परंपरा लाभली होती, पण 'ब्रँड' म्हणून काही कमतरता जाणवू लागल्या होत्या. तंत्रज्ञानाची प्रगती आणि जागतिकीकरण वेगानं होऊ लागण्याचा तो काळ. रजिस्टर्समध्ये बघून स्थळं नोंदवून घेण्याची सर्वसाधारण वधू-वरसूचक मंडळाची पद्धत अनुरूपला कालबाह्यतेकडे नेत होती. अनुरूप ब्रँड जुना भासू लागला होता. ९०च्या दशकात काळाबरोबर आणि गरजेनुसार बदलत ज्याप्रमाणे मासिकाची सुरूवात झाली होती, तशीच २००१मध्ये अनुरूपची वेबसाइटदेखील आली. ती माझ्या मोठ्या भावानं, अमेयनं तयार केली होती. अनुरूपची सेवा घरबसल्या घेता येऊ शकते हे आम्ही जाहिरातींमधून वेबसाइटच्या उल्लेखाबरोबर लोकांपर्यंत पोहोचवू लागलो. पण नुसती जास्तीची सेवा देण्यानं वा जाहिरात करण्यानं ब्रँड थोडीच तयार होतो? सुरुवातीच्या काळात जशी लग्न जमत होती, त्यात आमूलाग्र बदल झाला होता. लोकांच्या मनात अनेक शंका होत्या, त्यांना अनेक समस्या भेडसावत होत्या. अनुरूपनं नुसतं वधू-वर सूचक न राहता परिपूर्ण 'विवाहसंस्था' होण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज होती. लोकांच्या मनातल्या समस्यांना उत्तर देण्यासाठी आणि काळानुरूप अनुरूपची ब्रँड-ओळख बदलण्यासाठी डॉ. गौरी कानिटकर यांनी समुपदेशनाचं शिक्षण घेऊन व्यक्तिगत समुपदेशन आणि मार्गदर्शन द्यायला सुरुवात केली. त्या जोडीला माझे बाबा महेंद्र कानिटकर यांनी विवाहविषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी जाहीर कार्यक्रम घेण्यास सुरुवात केली.मुळात ब्रँड म्हणजे तुमची ओळख हे तत्त्व डोक्यात ठेवलं, म्हणजे जाहिरात कशी असली पाहिजे हेही आपोआप ठरतं. 'आपण जे नाही, ते आहोत असं दाखवायचं नाही, आणि आपण जे आहोत ते सांगताना लाजायचं नाही!' हे सूत्र लक्षात ठेवावं. आमच्या जाहिरातींसाठी डिझाईन करणारे आणि ब्रँडिंगबाबतचे आमचे सल्लागार श्याम देशपांडे यांची आणि आमची विचारधारा जुळली ती दोघांच्या या मूल्यावरच्या निष्ठेमुळे. त्यावेळच्या अनुरूपच्या जाहिरातीतदेखील प्रबोधनपर संदेश असे. उदाहरणार्थ, एक जाहिरात होती - 'केवळ पगार चांगला म्हणजे चांगले स्थळ नव्हे'! किंवा आणखी एक जाहिरात होती - ‘एक मार्ग तुझा, एक मार्ग माझा - पण आनंदाचा मार्ग आपल्या दोघांचा’. अजून एक अशीच समानतेविषयी सांगणारी जाहिरात होती - ‘लग्न म्हणजे ५०-५० नव्हे, तर १००-१००!’. मला वाटतं जाहिरातींनी परिचय होऊ शकतो, नाव कानावर पडू शकतं. पण केवळ तेवढंच म्हणजे ब्रँडिंग नाही. नुसत्या जाहिरातींनी प्रतिमा निर्माण होऊ शकतो, पण त्याला प्रत्यक्ष प्रयत्नांची जोड नसेल, तर तो नुसता फुगा होतो, ब्रँड नव्हे!.सन २०१० हा अनुरूपच्या ब्रँडिंगच्या प्रवासातला एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. काळ झपाट्यानं बदलत होता आणि वर्तमानपत्रांबरोबरच इतर माध्यमांमधून लोकांपर्यंत पोहोचण्याची गरज वाढू लागली होती. १९९०च्या दशकात खासगी टीव्ही वाहिन्या सुरू झाल्या होत्या. २०००च्या दशकात त्यांत वाढ होत प्रादेशिक भाषांमधल्या वाहिन्यांनीही आपलं बस्तान चांगल्या प्रकारे बसवलं होतं. १९९५मध्ये देशात जेमतेम ५० खासगी वाहिन्या होत्या, २०१०मध्ये हा आकडा ६००पेक्षा जास्त झाला होता! या ताकदवान माध्यमातून अनुरूपचं काम लोकांपर्यंत नेण्याची हीच वेळ होती. आणि नेमका हाच विचार करत अनुरूपची टीव्हीवर जाहिरात सुरू झाली. लोकांना माहीत असलेल्या, प्रदीर्घ परंपरा असलेल्या एका विवाहसंस्थेची जाहिरात टीव्हीवर दिसण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ! लोकांच्या समस्या समजून घेऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न न करता केलेल्या जाहिरातीला अर्थ नाही, त्यामुळे डॉ. गौरी कानिटकर साम टीव्हीवर फोन-इन कार्यक्रमात दिसू लागल्या. जवळपास वर्षभर दर आठवड्याला राज्यातल्या वेगवेगळ्या शहरांतून लोक थेट फोन करून समस्या मांडत आणि प्रश्न विचारत. डॉ. गौरी त्यांना लाइव्ह उत्तरं देत. ब्रँड लोकांच्या सतत नजरेसमोर राहावा आणि त्यातून लोकांशी संवादही साधता यावा या हेतूनं वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांत, मासिकांत, साप्ताहिकांत डॉ. गौरी आणि महेंद्र कानिटकर यांचं सातत्यानं विवाहविषयक लेखन सुरू होतंच. या दोघांची लग्नविषयक पुस्तकंही प्रसिद्ध झाली. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत मी २०१९मध्ये लग्नकल्लोळ हे पुस्तक प्रसिद्ध केलं. काळानुसार बदलत प्रत्येक माध्यम हाताळण्याची सवय अनुरूप ब्रँड ताजा आणि कालसुसंगत ठेवण्यासाठी उपयोगी पडली. आज डॉ. गौरी कानिटकर इन्स्टाग्रामवरच्या रील्समधून मार्गदर्शन करत असतात, हे त्याचंच उदाहरण!साधारण १९९५पासून असंख्य मुलं-मुली शिक्षणासाठी आणि कामासाठी परदेशात जाऊन स्थायिक होऊ लागली होती. हे ओळखून २०१४मध्ये ३९ वर्षाच्या अनुरूप ब्रँडनं सातासमुद्रापार जायचं ठरवलं. २०१४मध्ये पहिल्यांदाच अमेरिकेत मुला-मुलींचे थेट-भेट कार्यक्रम (कंटाळवाणे कालबाह्य 'मेळावे' नव्हे!) व्हायला सुरुवात झाली. 'नुसती जाहिरात नाही तर प्रत्यक्ष मार्गदर्शन आणि प्रबोधन' हे सूत्र सोडलं नाही. २०१६दरम्यान अनुरूपचं मोबाईल ॲप्लिकेशन सुरू झालं आणि अनुरूप ब्रँडनं कालसुसंगत बदल केल्याचं दिसून आलं. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, इंग्लंड आणि अगदी याच वर्षी न्यूझीलंड या देशांत अनुरूपचे थेट-भेट कार्यक्रम होतात. अनुरूप ब्रँड आता खऱ्या अर्थानं 'ग्लोबल ब्रँड' झाला आहे.. 'आमची सेवा विकत घ्या' ही जाहिरात करणं फार अवघड नसतं. पण जाहिरातीमधून आपण काय संदेश देतो आहोत हा कळीचा मुद्दा आहे. बारा वर्षांपूर्वी मी अनुरूपचं काम बघू लागलो तेव्हा 'ब्रँड तरुण आणि कालसुसंगत तर झाला पाहिजे, प 