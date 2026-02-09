Premium|millet conservation India : भरडधान्यांचे पोषणतत्त्व आणि पर्यावरणीय फायदे; भारतात संवर्धनाची गरज

संजय पाटीलभरडधान्ये उपयुक्त पोषणतत्त्वांनी समृद्ध असल्याने त्यांना ‘सुपर फूड’ असेही संबोधले जाते. भारतातील काही राज्यांमध्ये या धान्यांना 'देवधान्ये' किंवा 'श्रीधान्ये' म्हणतात. ‘बाएफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन’तर्फे पालघर जिल्ह्यातल्या जव्हार येथे स्थानिक जाती, जंगली अन्न वनस्पतींचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.भरडधान्य पिकांच्या पर्यावरणीय आणि पोषणासंबंधी फायद्यांचा प्रसार करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले होते. भरडधान्यांचा प्रवास आफ्रिकेतून आशिया आणि युरोपमध्ये हजारो वर्षांपूर्वी झाला. भरडधान्ये उपयुक्त पोषणतत्त्वांनी समृद्ध असल्याने त्यांना ‘सुपर फूड’ असेही संबोधले जाते. भारतातील काही राज्यांमध्ये या धान्यांना ‘देवधान्ये’ किंवा ‘श्रीधान्ये’ (समृद्धी देणारी) असेही म्हणतात..Premium|Women Saree Entrepreneurs : साडी व्यवसायातून महिलांचा आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रवास आणि परंपरेला दिलेले नवे रूप.भरडधान्यांमध्ये प्रमुख्याने मोठे (Major) मिलेट आणि धाकटे (Minor) मिलेट अशी वर्गवारी करतात. मोठ्या मिलेटमध्ये ज्वारी, बाजरीचा समावेश होतो. धाकट्या प्रकारामध्ये नाचणी, वरई, राळा, सावा, कोदो, बोर्टी, ब्राऊन टॉप या पिकांचा समावेश होतो. भरडधान्ये डोंगराळ, उताराच्या जागेवर, निकृष्ट मातीतसुद्धा कोणत्याही खते आणि कीडनाशकांशिवाय, वातावरणातील बदलात तग धरून येतात. शाश्वत विकासाच्या ध्येयामध्ये भरडधान्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. भूकमुक्ती, उत्तम आरोग्य आणि कल्याण, शाश्वत उत्पादन व वापर यांबरोबरच हवामान बदलासाठी कृती कार्यक्रम आखताना भरडधान्यांचा विचार करावा लागतो. इक्रिसॅट या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालानुसार, आफ्रिका आणि आशिया खंडामधील ९० दशलक्ष लोकसंख्या भरडधान्यांवर अवलंबून आहे.भरडधान्यांपासून अनेक पारंपरिक अन्नपदार्थ केले जातात. नाचणीपासून भाकरी, लाडू, पापड, आंबील, खीर; वरईपासून भात, खीर, पेज, लाडू; राळ्यापासून पेज, भात, खीर आणि ज्वारीपासून लाह्या, भाकरी, आंबील, पोहे, उंडे, कोंडी असे पदार्थ केले जातात. मधुमेह असणाऱ्या व्यक्तींना भरडधान्ये खाण्यास सांगितले जाते, कारण या धान्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असलेले धान्य आपल्या शरीरामध्ये ग्लुकोज हळूहळू सोडते, म्हणजेच एखादे धान्य खाल्ल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये हळूहळू ऊर्जा सोडली जाते आणि आपल्या शरीराला मिळणारी ऊर्जा दिवसभर टिकते, तसेच शरीरामध्ये साखरेची योग्य पातळी राखली जाते. यासाठीच भरडधान्ये महत्त्वाची आहेत..भरडधान्ये आणि सणउत्सवांचा परस्पर संबंधनाचणी पिकाला पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी समाजात ‘देवाचे पीक’ म्हटले जाते. कारण पिकाला अन्नसुरक्षा, पोषणसुरक्षेच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पिकांच्या लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत विविध सण साजरे केले जातात.अक्षय्य तृतीयेला ‘बियाणांचा सण’ असेही म्हणतात. या काळात बियाणांची उगवण क्षमता तपासली जाते. पीक काढणीच्यावेळी कणसरी पूजा केली जाते. त्यादिवशी घरातील महिला उपवास धरतात. शेतातील नाचणीची कणसे आणून पूजा केली जाते. दुसऱ्या दिवशी कापणीस सुरुवात होते. त्याचबरोबर झोडणीच्यावेळी तीन दिवसांचा कार्यक्रम असतो. पहिल्या दिवशी घरात घांगळीच्या तालावर पारंपरिक गाणी म्हटली जातात. पूजेच्यावेळी नाचणीचे छोटे ढीग जमिनीवर मांडतात. नाचणीचे लाडू आणि इतर पारंपरिक अन्नपदार्थांचा देवाला नैवेद्य दाखवला जातो. दुसऱ्या दिवशी पारंपरिक गाणी म्हणून पूजा केली जाते. तिसऱ्या दिवशी धान्य घरी आणले जाते.भरडधान्ये आहारातून कमी होण्याची कारणेभारताच्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या भरडधान्यांची लागवड होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ज्याप्रकारे आपल्या देशात सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या, त्या प्रमाणात लागवडीखालील जमिनीत गहू आणि भात पिकाची लागवड वाढली. साधारणपणे १९७०च्या काळात एकूण अन्नधान्य लागवडीपैकी ४५.९ टक्के लागवड भरडधान्यांची होती. मात्र १९९६च्या काळात भरडधान्य लागवडीचे प्रमाण ३१.५ टक्क्यांवर आले. आता तर काही भरडधान्य पिके आणि त्यांची विविधता नामशेष झाली आहे. याचाच अर्थ असा, की भात आणि गव्हाच्या उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली, त्याचबरोबरीने रेशन शिधापत्रिकेवर संपूर्ण देशात गहू आणि तांदूळ दिला जात असल्याने भरडधान्ये लागवडीतून आणि आहारातून कमी होत गेली..Premium|Indian Sweets Culture : भारतीय मिठाई; केवळ गोडवा नव्हे, तर संस्कृती आणि परंपरांचा शाही वारसा!.भरडधान्य संवर्धनामध्ये ‘बाएफ’चे योगदानबाएफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशनतर्फे पालघर जिल्ह्यातल्या जव्हार येथे स्थानिक जाती, जंगली अन्न वनस्पतींचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. त्यासाठी स्थानिक जातींच्या विशेष गुणधर्मांचे संकलन, शास्त्रीय अभ्यास, बीजोत्पादन, योग्य जातींची मोठ्या प्रमाणात लागवड आणि मूल्यवर्धन हे हेतू समोर ठेवण्यात आले.एप्रिल २०१४पासून महाराष्ट्राच्या राजीव गांधी विज्ञानआणि तंत्रज्ञान आयोगाच्या सहकार्याने आणि पुण्यातील आयसर यांच्या समन्वयातून महाराष्ट्र जनुक कोश कार्यक्रमांतर्गत जव्हार (पालघर), अकोले (अहिल्यानगर), जुन्नर (पुणे), धडगाव (नंदुरबार), एटापल्ली (गडचिरोली) आणि कुडाळ (सिंधुदुर्ग) येथे विशेष प्रकल्प सुरू झाला. यामध्ये भात, नाचणी, वरई, राळा, मोर बंटी, वाल,घेवडा, मका, ज्वारी, चवळी, भाजीपाला पिके, कंद पिके, तेलबिया पिके तसेच जंगली भाज्या, जंगली फळे इत्यादींचे सर्वेक्षण, संवर्धन आणि उत्पादन असा कार्यक्रम राबविण्यात आला.भरडधान्य पीकनिहाय विविधता आणि त्याबद्दलचे स्थानिक ज्ञान म्हणजेच अन्नपदार्थ, लागवड पद्धती, रोग व कीड, साठवणूक पद्धती, विविध सण यांचे दस्तावेजीकरण केले आहे. ज्वारी, नाचणी, राळा, बोर्टी, वरई या पिकांच्या २५ वाणांच्या गुणवैशिष्ट्यांचा शास्त्रीय अभ्यास केला असून, पोषणतत्त्वांचा अभ्यास सुरू आहे.सुधारित लागवड पद्धतीचा वापर केला जात आहे. सरीआणि वरंबा पद्धतीने लागवड करून उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नाचणी आणि वरई पिकांमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून कणीस निवड पद्धत वापरून ७५ नमुने गोळा केले आहेत.जव्हार, अकोले, धडगाव येथे सहा ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या शेतावर संवर्धन केंद्रांच्या माध्यमातून विविध पिकांचे ७५ वाण संवर्धित केले आहेत.हैदराबाद येथील इक्रिसॅट या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून नाचणी पिकाच्या ११२ प्रकारच्या नमुन्यांची जव्हार येथील प्रक्षेत्रावर लागवड केली आहे. नाचणी (काळपेरी, शितोळी), वरई (दूधमोगरा, घोशी), राळा (पिवळा राळा), मोर बंटी अशा निवडक वाणांचे बीजोत्पादन आणि प्रसार सुरू आहे.नाचणी, वरई, ज्वारी पिकांच्या ३५ वाणांची ‘एनबीपीजीआर’कडे राष्ट्रीय पातळीवर नोंद करण्यात आली आहे. नंदुरबार येथील ज्वारीच्या पाच वाणांची नोंद आहे. याहा मोगी माता बियाणे संवर्धन समितीच्या नावे नोंदणीकरण झाले आहे.संजय पाटील पुणेस्थित बाएफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशनमध्ये वरिष्ठ प्रकल्प समन्वयक आहेत..भरडधान्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण वाणनाचणी (दसर बेंद्री) ः दसरा सणाच्या दरम्यान कापणीस येते, म्हणून या वाणाला दसर बेंद्री म्हणतात. या नाचणीची आंबील आजारातील अशक्तपणावर अत्यंत उपयोगी.नाचणी (काळ पेरी) ः रोपाच्या प्रत्येक पेरावर काळ्या रंगाचा ठिपका असतो.वरई (साखळी) ः लांब लोंबी असून पाकळ्या पसरट असतात. दाण्याचा रंग पिवळसर असतो.वरई (दूधमोगरा) ः दुधाळ रंगाचे दाणे असतात आणि चांगला बाजारभाव मिळतो.वरई (घोशी) ः लोंबी आखूड असून दिसायला घोसासारखी असतात, वाणास फुटवा उत्तम असतो.काळा राळा ः दाण्याचा रंग काळसर असतो. दाणा गोलाकार असतो. वाणापासून खीर, पेज आणि भात केला जातो.ज्वारी (दगडी) ः दाणा आकाराने मोठा, पांढराशुभ्र असतो. दगडासारखे घट्ट कणीस असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.