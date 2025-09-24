Premium|Diamonds in Movies: चित्रपटसृष्टीत हिऱ्यांचे आकर्षण; बॉलिवूड-हॉलिवूडचा हिरा प्रेम

हर्षदा वेदपाठकहिरा केवळ दागिना नाही तर चित्रपटसृष्टी, फॅशन आणि स्टेटस यांचं प्रतीक आहे. चोरीच्या कथानकांपासून ते हॉलिवूड-बॉलिवूड स्टार्सच्या एंगेजमेंट रिंगपर्यंत, हिऱ्याचं आकर्षण सदासर्वदा टिकून आहे. बॉलिवूड आणि हॉलिवूड या दोन्ही चित्रपटसृष्टींसाठी हिरा हा नेहमीच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. हिऱ्याच्या मोहकतेला सर्वदूर पोहोचवण्यात चित्रपटांनी मोठा वाटा उचलला आहे. ब्लड डायमंड, सायबेरिया, नथिंग लास्ट्स फॉरएव्हर, डायमंड इज अनब्रेकेबल, डायमंड नेकलेस, डायमंड डॉग यांसारख्या चित्रपटांनी हिऱ्याची जादू रुपेरी पडद्यावर आणली. उरलेले श्रेय जाते जेम्स बॉन्डच्या चित्रपटांना. या मालिकेतील अनेक चित्रपटांत हिऱ्याला विशेष स्थान मिळालेले दिसते. जेम्स बॉन्डच्या चित्रपटांतील नायिका जितक्या अप्रतिम असतात, तितकेच या चित्रपटांत हिऱ्याचे आकर्षण आणि महत्त्वही उठून दिसते.हिंदी चित्रपटसृष्टीकडे पाहिले तरी हिरा अनेक कथानकांच्या केंद्रस्थानी राहिल्याचे दिसते. हिऱ्याच्या चोरीपासून ते रोमांचक कारस्थानांपर्यंतच्या अनेक कथा हिंदी चित्रपटांत रचल्या गेल्या आहेत. यात प्रामुख्याने ज्वेल थीफ (१९६७), सच्चा झूठा (१९७०), व्हिक्टोरिया नंबर २०३ (१९७२), यादों की बारात (१९७३), हिरा पन्ना (१९७३), शालीमार (१९७८), शान (१९८०), कालिया (१९८४), दिल्ली बेली (२०११) आणि हॅपी न्यू इअर (२०१४) या चित्रपटांची नावे आवर्जून घ्यावी लागतील. .ज्वेल थीफ हा दागिने आणि हिरे चोराच्या कहाणीवर आधारित चित्रपट आजही रहस्यपटांच्या यादीत अग्रस्थानी आहे. प्रिन्स या दागिने चोराची कहाणी देवानंद, वैजयंतीमाला आणि अशोक कुमार यांनी त्यांच्या अभिनयाने इतक्या कौशल्याने रंगवली आहे, की रहस्याची गुंफण शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रेक्षकांना खिळवून ठेवते. विजय आनंद दिग्दर्शित या थ्रिलरमध्ये ‘ये दिल ना होता बेचारा’, ‘आसमा के नीचे’, ‘दिल पुकारे आ रे’, ‘होठों में ऐसी बात’, ‘रुलाके गया सपना’, ‘बैठे हैं क्या’, ‘रात अकेली है’ ही गाणी आजही कानावर रेंगाळतात. दागिने आणि हिरे चोरीची रहस्यपूर्ण मांडणी, रोमांचक कथानक आणि सुपरहिट गाणी या सगळ्यांच्या संगमामुळे ज्वेल थीफ हा चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहे.राजेश खन्नाची दुहेरी भूमिका असलेला सच्चा झूठा हा चित्रपट डायमंड बिझनेस नेमका कसा चालतो याचे जवळून दर्शन घडवतो. राजेश खन्ना, विनोद खन्ना आणि मुमताज यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन मनमोहन देसाई यांनी केले होते. संगीतकार कल्याणजी, आनंदजी यांच्या सुरेल संगीताने चित्रपट अधिकच रंगतदार झाला. दमदार कलाकार, रोमांचक कथानक आणि अप्रतिम गाणी या तिहेरी संगमामुळे सच्चा झूठा राजेश खन्ना, मुमताज आणि विनोद खन्ना यांच्या कारकिर्दीतील सुपरहिट चित्रपट ठरला. याच चित्रपटाने दिग्दर्शक मनमोहन देसाई यांनादेखील हिंदी चित्रपटसृष्टीत भक्कम पाय रोवायला मदत केली.व्हिक्टोरिया नंबर २०३ या चित्रपटात हिरा कथानकाचा मध्यवर्ती घटक ठरतो. या हिऱ्यामुळेच विविध पात्रांचे जीवन एकमेकांना जोडले जाते. हिरे चोरताना जखमी झालेला चोर एका बागेतील दिव्यांमध्ये हिरे लपवून ठेवतो आणि त्याची अस्पष्ट माहिती राजा आणि राणा या दोन चोरांपर्यंत पोहोचते. प्राण आणि अशोक कुमार यांची अनोखी जुगलबंदी, नवीन निश्चल आणि सायरा बानो यांच्या जोडीसह या चित्रपटातील सर्वच गाणी लोकप्रिय ठरली. चित्रपटासाठी संगीत दिले होते कल्याणजी, आनंदजी यांनी. या चित्रपटाची निर्मिती आणि दिग्दर्शन ब्रिज सदाना यांनी केले. दमदार कलाकार, अप्रतिम गाणी आणि हिऱ्याचा रहस्यमय शोध या तिन्हींच्या मिलाफामुळे व्हिक्टोरिया नंबर २०३ हा चित्रपट हिंदी चित्रपटसृष्टीतील संस्मरणीय ठरला. .यादों की बारात या चित्रपटाचे कथानक हिऱ्याच्या चोरीनंतर सुरू होते. या चोरीनंतर तीन मुलांच्या आई-वडिलांचा खून होतो आणि ही अनाथ मुलं एका गाण्याच्या माध्यमातून पुन्हा एकत्र येतात हीच या चित्रपटाची भावनिक वळण घेणारी मुख्य कथा. धर्मेंद्र, विजय अरोरा आणि ताहीर शाह हे तीन देखणे अभिनेते, तर ग्लॅमर गर्ल झीनत अमान व नीतू सिंह यांच्या जोडीने चित्रपटाला आकर्षकपणा दिला. अभिनेता आमीर खान याचा बालकलाकार म्हणून हा पहिला चित्रपट होता. नासिर हुसेन दिग्दर्शित या चित्रपटाचे संस्मरणीय संगीत आर.डी. बर्मन यांनी दिले होते.हिरा पन्ना या चित्रपटात पन्ना नावाच्या हिरे चोराची कहाणी आहे. चोरी केलेले हिरे पन्ना हिराच्या गाडीच्या पेट्रोल टाकीत लपवते, याभोवतीच या थ्रिलरचे कथानक फिरते. देवानंद लिखित व दिग्दर्शित या चित्रपटात स्वतः देवानंद यांच्यासह झीनत अमान आणि राखी यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. प्रेमाचा त्रिकोण, रहस्य आणि थोडा थ्रिल या तिन्हींचा सुरेख संगम हिरा पन्नामध्ये दिसतो. ‘पन्ना की तमन्ना है की हीरा मुझे मिल जाये’ हे गाणे तर त्या काळात सर्वाधिक गाजले. हिऱ्याच्या कथानकासोबत देवानंद यांनी दिलेला स्टायलिश लुक आणि झीनत अमान यांची दिलखेच अदा त्या काळातील चर्चेचा विषय ठरली.किल्ल्यात ठेवलेल्या १३५ कोटी रुपयांचा हिरा कोण चोरून नेईल, या प्रश्नाभोवती शालीमार या चित्रपटाची कहाणी फिरते. ‘बॉस’ जगभरातील नामांकित चोरांना तो हिरा चोरण्यासाठी आमंत्रित करतो, पण प्रत्यक्षात त्यांच्याच घाताची योजना आखतो. धर्मेंद्र अभिनित या चित्रपटात शम्मी कपूर, झीनत अमान यांच्यासोबत हॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते रेक्स हॅरिसन हेही प्रमुख भूमिकेत होते. कृष्णा शहा दिग्दर्शित या चित्रपटातील उत्कंठावर्धक अॅक्शन सिक्वेन्स त्या काळातील भारतीय प्रेक्षकांसाठी अगदीच नवे होते. शालीमारचा खरा हिरो म्हणजे १३५ कोटींचा हिरा, पण त्याचबरोबर चित्रपटाचे संगीतही तितकेच श्रवणीय ठरले. ‘हम बेवफा हरगिज न थे’, ‘वन टू’, ‘मेरा प्यार शालीमार’, ‘आईना वही रहता है चेहरे बदल जाते है’ ही गाणी हिऱ्याच्या चोरीतून उमटणारा रोमँटिक बाज आणि रहस्यपूर्ण वातावरण यांना समर्थपणे पूरक ठरली. .शान या चित्रपटाची खासियत म्हणजे त्याची मल्टिस्टारकास्ट. तेव्हा हिंदी पडद्यावर ही संकल्पना नुकतीच आकार घेत होती. अमिताभ बच्चन, शशी कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बाबी, राखी आणि बिंदिया गोस्वामी यांसारखे दिग्गज कलाकार एका पडद्यावर पाहण्याचा तो काळच वेगळा होता. उषा उथुप यांच्या दमदार आवाज आणि आर. डी. बर्मन यांचे संगीत शानची खरी ओळख ठरले. माफिया विरुद्ध सामान्य जनता अशी लढाई, दमदार कलाकार, रोमांचक कथानक आणि गाजलेले संगीत या सगळ्यांच्या संगमामुळे शान हा चित्रपट गाजला.अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी, अमजद खान, प्राण, आशा पारेख आणि इतर दमदार कलाकारांच्या गोतावळ्यात कालिया हा चित्रपट साकारला गेला. टिनू आनंद दिग्दर्शित या चित्रपटाचे कथानक सस्पेन्स थ्रिलरवर आधारित होते. मजरूह सुलतानपुरी यांच्या गीतांना आर. डी. बर्मन यांचे संगीत लाभले होते. आजारी भावाला वाचवण्यासाठी कालिया मालकाच्या घरी जाऊन सोने, जवाहरांची चोरी करतो आणि पकडला जातो; या घटनेतूनच तो कसा सराईत गुन्हेगार होतो, हा या चित्रपटाचा केंद्रबिंदू.दिल्ली बेली या चित्रपटात तीन मित्र नकळत एका मोठ्या गँगस्टरचे हिरे, जवाहर आपल्या जवळ ठेवतात आणि त्यातून घडणाऱ्या घटनांवर चित्रपटाचे कथानक आधारित आहे. त्याकाळी नवख्या असलेले इमरान खान, कुणाल रॉय कपूर, वीर दास, पूर्णा जगन्नाथ, शेहनाझ ट्रेझरीवाला यांसारख्या कलाकारांनी काम केले आणि आज ते सर्व परिचित चेहरे झाले आहेत.हॅपी न्यू इयर हा चित्रपट, आयुष्यात कधीही काही न केलेल्या, नाकारा लोकांचा गट दुबईतील एका हॉटेलमध्ये डायमंड हाइस्ट करण्याचा प्लॅन आखतो, या कथानकावर आधारित आहे. शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पदुकोण, बोमन इराणी, सोनू सूद, विवान शाह, जॅकी श्रॉफ, दिनो मोरिया आणि अनुपम खेर अशा मोठ्या स्टारकास्टमुळे चित्रपटाची चर्चा झाली. फराह खान दिग्दर्शित हा चित्रपट नवरसाने भरलेला असून बॉक्स ऑफिसवर चांगलाच चालला.अनेक चित्रपटांत हिरा हा कलाकार आणि कथानकाइतकाच महत्त्वाचा घटक ठरतो. कधी तो पडद्यावर झळकतो, तर कधी फक्त त्याचा उल्लेख येतो आणि प्रत्यक्ष हिरा मात्र दिसत नाही. उदाहरणार्थ, मिथुन चक्रवर्ती अभिनित सुरक्षा चित्रपटात हिऱ्याच्या खाणीचा उल्लेख आहे, मात्र पडद्यावर तो दिसत नाही. अशा अनेक चित्रपटांत हिऱ्याचे अस्तित्व केवळ कथानकापुरतेच मर्यादित राहते. .तारकांचे हिरेस्टेटस सिम्बॉल असणारा डायमंड बऱ्याचदा कलाकारांचा ‘बेस्ट फ्रेंड’ असतो. हॉलिवूडमध्ये फक्त अभिनेत्रीच नव्हे, तर अभिनेतेही हिरे मोठ्या खुबीने मिरवतात. बिली पोर्टर आणि लिओनार्डो डिकॅप्रिओ ही दोन प्रमुख नावे. त्यांनी मेल फॅशन स्टेटमेंटमध्ये हिऱ्यांना वेगळे स्थान दिले. हॉलिवूड अभिनेत्रींमध्ये एलिझाबेथ टेलर यांचे स्वतःचे प्रचंड मोठे डायमंड कलेक्शन जगप्रसिद्ध आहे. इतकेच नव्हे तर ३३.३ कॅरेटचा कृप डायमंड त्यांच्या नावाने ‘एलिझाबेथ टेलर डायमंड’ म्हणून नामांतरित करण्यात आला. जेनिफर लोपेझ हिने एका कार्यक्रमात घातलेला महागडा डायमंड नेकलेस कोण विसरेल? गायिका बियॉन्सेने घातलेले तब्बल ७० कॅरेटचे कानातले तेव्हा चर्चेचा विषय ठरले. तिच्याकडे असलेले वैविध्यपूर्ण डायमंड कलेक्शन आजही सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेते.रिहानाचे डायमंडप्रेम तर जगभर प्रसिद्ध आहे. तिने एकदा तीन कोटी रुपयांची अंगठी घालून चाहत्यांना थक्क केले होते. इतकेच नव्हे तर तिच्या अनेक कपड्यांवरही हिरे लावलेले असतात. किम कार्डाशियनचे हिरेप्रेमही जगविख्यात आहे. कोणत्याही पब्लिक इव्हेंटमध्ये ती नेहमी डायमंडचे कानातले आणि त्याला मॅच करणारी अंगठीच घालते. तिला हिऱ्यांचे भन्नाट वेड आहे, हे तिने मुलाखतींमध्ये अनेकदा सांगितले आहे.जीना लोलोब्रिगिडा ही इटालियन अभिनेत्री, बल्गेरी डायमंड नेकलेस आणि ब्रेसलेटच्या कॉम्बिनेशनसाठी ओळखली जाते. वूमन ऑफ स्ट्रॉस या चित्रपटात याच डायमंडचा मुकुट करून तिने वापरला होता.पॉलेट गोदार्द हिला मात्र वेगळीच आवड आहे. तिला फक्त भेट म्हणून दिलेले डायमंडच आवडतात. विशेष म्हणजे हे गिफ्ट आयटम ती आपल्या चित्रपटातील भूमिकांशी मॅच करून पडद्यावरही घालताना दिसते. मे वेस्ट ही अभिनेत्री मात्र याच्या अगदी उलट आहे. तिला स्वतःचे डायमंड स्वतःच खरेदी करायला आवडतात. तिच्या प्रत्येक चित्रपटात तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमातही तिचे हिरे झळकताना दिसतात. .Latest Marathi News Updates: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.साखरपुड्यासाठी हिऱ्याला पसंतीभारतीय अभिनेत्रींच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर प्रियांका चोप्रा, दीपिका पदुकोण आणि कियारा अडवाणी या तिघीही अनेक कार्यक्रमांमध्ये हिऱ्यांचे दागिने परिधान करताना दिसतात.प्रियांका चोप्राने साखरपुड्याच्यावेळी तब्बल सव्वादोन कोटी रुपये किमतीची हिऱ्याची अंगठी घातली होती. मुख्य खड्याभोवती नाजूक छोटे हिरे जडवलेली ही अंगठी प्लॅटिनमची आहे.दीपिका पदुकोणकडे १४ कॅरेटचा हिरा आहे. या हिऱ्याची बाजारी किंमत तब्बल तीन कोटी रुपये असल्याचे म्हटले जाते. याशिवाय तिच्याकडे यलो डायमंडचा नेकलेसही आहे.आलिया भट्टच्या साखरपुड्याची अंगठी तब्बल तीन कोटी रुपये किमतीची होती. अंगठीचे डिझाईन आणि कट एका नामांकित विदेशी ब्रँडने खास तिच्यासाठी तयार केले होते. इतकेच नव्हे, तर आलियाकडे तीन हिरे आणि त्याभोवती नाजूक पाचू असलेली एक खास अंगठीही आहे.फॅशनिस्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोनम कपूरने एका मोठ्या कार्यक्रमात एक कोटी रुपयांची हिऱ्याची अंगठी परिधान केली होती. त्याच्यासोबत तिने गळ्यात डायमंड चोकर घालून आपले फॅशन स्टेटमेंट ठळकपणे मांडले होते.करीना कपूरनेही तिच्या साखरपुड्यात पाच कॅरेटची डायमंड रिंग घातली होती. त्यावेळी तिची किंमत जवळपास ७५ लाख रुपये होती. करीनाकडे वेगवेगळ्या आकार आणि प्रकारांतल्या हिऱ्याच्या अंगठ्यांचा मोठा संग्रह असून ती त्या नेहमीच वेगवेगळ्या प्रसंगी परिधान करताना दिसते.कतरिना कैफने साखरपुड्याला घातलेली अंगठी कुशन कट म्हणजे उशीसारखी दिसणारी होती. त्या मोठ्या खड्याभोवती नाजूक छोटे हिरे बसवलेले होते. या अंगठीची किंमत जवळपास सात लाख रुपये होती.सिद्धार्थ मल्होत्राने कियारा अडवाणीला एक कोटी रुपयांची एंगेजमेंट रिंग भेट दिली होती. त्यासोबतच कियाराकडे आणखी एक सुंदर अंगठी आणि डायमंड नेकलेस आहे. तो ती मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये परिधान करताना दिसते. .Premium|Bollywood Cars: चित्रपटांमधील क्लासिक कार्स; जेम्स बॉन्डपासून 'दिल चाहता है' पर्यंतचा प्रवास.अनुष्का शर्माने साखरपुड्याला पाच कॅरेटचा कुशन कट डायमंड घातला होता. त्याची किंमत तब्बल दोन कोटी रुपयांच्या आसपास होती.हिऱ्यांच्या दुनियेत बेल्जियमचे हिरे सर्वोत्तम मानले जातात. अभिनेत्री असीनकडे असा एक २० कॅरेटचा बेल्जियम डायमंड आहे. त्याची किंमत तब्बल सहा कोटी रुपये आहे. या हिऱ्यात तिच्या नावाची आद्याक्षरे कोरलेली आहेत.शिल्पा शेट्टीनेही साखरपुड्याला २० कॅरेटचा डायमंड घातला होता. त्याची किंमतही अंदाजे तीन कोटी रुपये होती. अभिनेत्री लारा दत्ताची साखरपुड्याची चार कॅरेट हिऱ्याची अंगठी तिचे पती महेश भूपती यांनी स्वतः डिझाईन केली होती.निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर यांनी पत्नी विद्या बालनला अँटिक माणिकाची अंगठी भेट दिली होती. ही अंगठी २४ कॅरेट सोन्यात घडवलेली असून तिचा राजेशाही लुक आजही चर्चेत असतो.रितेश देशमुख यांनी पत्नी जेनेलिया डिसूझाला दिलेली डायमंड रिंग ती अनेकदा सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मिरवताना दिसते.अभिनेत्री राणी मुखर्जीलादेखील मोठे डायमंड्स विशेष प्रिय आहेत. तीही मोठा हिरा असलेली अंगठी हातात मिरवताना अनेकदा दिसते.असा हा हिरा... कित्येक वर्षे जसाच्या तसा टिकणारा. हिरा जितका जुना, तितकी त्याची किंमत आणि मान अधिक वाढतो. आग, पाणी किंवा ॲसिड हिऱ्याला काहीही करू शकत नाहीत, हीच त्याची खरी खासियत आहे. म्हणूनच त्याचे आकर्षण कधीच कमी होत नाही. काहीही असो, हिरा भुरळ घालतोच!(हर्षदा वेदपाठक मुंबईस्थित सिनेपत्रकारआहेत.)------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.