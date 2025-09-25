Premium|Diamond Science: हिऱ्याचे विज्ञान; पृथ्वीच्या गर्भातील रहस्ये उलगडणारे अनमोल रत्न

सम्राट कदमपृथ्वीवरील मौल्यवान खनिजांपैकी एक असलेला हिरा वैज्ञानिक संशोधनांसाठीही मौल्यवान आहे, कारण हिऱ्यामुळे केवळ पृथ्वीच्या गर्भातील विज्ञान कळत नाही, तर भविष्यात येऊ घातलेल्या तंत्रज्ञानाची झलकही पाहायला मिळते. मानवाला ज्ञात असलेल्या सर्वात कठीण खनिजाचे अर्थात हिऱ्याचे विज्ञानही तेवढेच रंजक आणि आश्चर्यकारक आहे. हिऱ्यांचा सर्वात प्राचीन उल्लेख इ.स. पूर्व ३२०-२९६ दरम्यानच्या एका संस्कृत हस्तलिखितामध्ये आढळतो, जिथे त्यांचा उल्लेख मौल्यवान सामग्री म्हणून केला आहे. अनेक संस्कृत संदर्भांत ‘वज्र’ या नावाने हिऱ्याची ओळख आली आहे. इ.पू. ७०० ते ५०० दरम्यान भारतातच हिऱ्यांच्या खाणींचा उद्योग सुरू झाल्याचे अभ्यासक सांगतात. गोलकोंड्यातील (गोवळकोंडा) हिऱ्यांच्या खाणी जगभरात प्रसिद्ध होत्या. (आत्ताच्या) आंध्र प्रदेशातील कोल्लूर खाणीतून काढलेला ‘कोह-ए-नूर’ अर्थात कोहिनूर जगाच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरला आहे, हे सर्वज्ञात आहेच. असा हा हिरा एक दुर्मीळ आणि मौल्यवान खनिज पदार्थ आहे. पृथ्वीच्या भूकवचाखाली आढळणारा आणि कार्बन मूलद्रव्यापासून तयार झालेला हिरा कोळशाचाच जुळा भाऊ आहे. म्हणजेच रासायनिकदृष्ट्या दोन्हींमध्ये समानता आहे. जगातला सर्वात .कठीण पदार्थ असलेल्या हिऱ्याचे काठिण्य १० मोह आहे. त्यामुळे त्याला फक्त दुसऱ्या हिऱ्यानेच कापता येते. त्याच्या या दोन गुणांमुळे, म्हणजेच त्याच्या सौंदर्यामुळे आणि कठीणपणामुळे, तो दागिने करण्यासाठी आणि औद्योगिक कामांसाठी वापरला जातो. कार्बनच्या लॉन्सडेलाइट नावाच्या दुसऱ्या रूपाला काही वेळा षटकोनी हिरा असेही म्हणतात. अंटार्क्टिका वगळता हिरा पृथ्वीवरील सर्व खंडांमध्ये सापडतो (निदान आजवर तरी). हिऱ्याचे स्फटिक एकतर रत्न म्हणून किंवा औद्योगिक कामासाठी वापरले जातात. बोर्ट, फ्रेमसाइट किंवा कार्बोनाडो यांसारख्या हिऱ्यांच्या मिश्रित राशीही भूतलावर आढळतात. केवळ पृथ्वीवरच नाही तर काही उल्कापिंडांमध्येही हिऱ्यांचे काळे सूक्ष्म कण सापडले आहेत. औद्योगिक कामांसाठी शास्त्रज्ञांनी प्रयोगशाळेतच केमिकल डिपॉझिशनसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत कृत्रिमरित्याही हिरे तयार केले आहेत. त्यामुळे अत्यंत मौल्यवान असलेले हे रत्न नैसर्गिक आणि कृत्रिम पद्धतीने मिळविण्याचे कौशल्य मानवाने प्राप्त केले आहे, असे म्हणता येईल. .पृथ्वीच्या गर्भात...विश्वात आढळणाऱ्या प्रत्येक भौतिक वस्तूला स्वतःचे असे एक वैज्ञानिक महत्त्व आहे. त्याद्वारे मानवाला आपल्या आजच्या अस्तित्वाचा शोध तर घेता येतोच, पण त्याचबरोबरच आपले जीवन सुलभ करून प्रगती करता येते. पृथ्वीतलावर आढळणाऱ्या प्रत्येक मूलद्रव्याचे, संयुगाचे अथवा जैविक घटकाचे विज्ञान उलगडण्यासाठी शास्त्रज्ञ संशोधन करतात. सगळ्यांच्याच आकर्षणाचा विषय ठरणारा हिरा त्याला अपवाद कसा असेल? शास्त्रज्ञांना नेहमीच हिऱ्याच्या विज्ञानाचे आकर्षण वाटत आले आहे. कारण भूकवचाखाली सुमारे १८० किलोमीटर खोलीवर साधारण ९०० ते १२०० अंश सेल्सिअस तापमानात आणि उच्च दाबाखाली निर्माण होणारा हिरा वैज्ञानिकदृष्ट्या अनमोल आहे. ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून हिरे भूकवचावर येतात; त्याला दुसरे कोणतेही कारण नाही. सुमारे ३.२ अब्ज वर्षांपूर्वी पृथ्वीच्या पोटात तयार झालेले हिरे तुलनेने अलीकडच्या काळात म्हणजे ८.४ कोटी वर्षांपूर्वी भूपृष्ठावर आले आहेत. सध्या हिऱ्यांच्या प्रमुख खाणी दक्षिण आफ्रिका, बोट्स्वाना, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, ऑस्ट्रेलिया, रशिया व सायबेरिया येथे आढळतात. तसेच कमी प्रमाणात टांझानिया व चीन येथेदेखील हिरे आढळतात.भूवैज्ञानिकांसाठी हिरा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण तो थेट पृथ्वीच्या आतल्या अगम्य भागातील माहिती पुरवितो. हिऱ्यात आढळणाऱ्या कणांमुळे पृथ्वीच्या पोटातील पाण्याचे प्रमाण, खोलवर असलेल्या खनिजांचे प्रकार आणि तिथे आढळणारे धातूंचे टप्पे याबद्दल खूप महत्त्वाची माहिती मिळाली आहे. गंमत म्हणजे हिऱ्याचे वय मोजण्याचा कोणताही मार्ग नाही. म्हणून हिऱ्यामध्ये अडकलेले खनिजकणच हिऱ्याचे वय निश्चित करण्याचा एकमेव मार्ग आहेत. .भूगर्भीय हालचालींमुळे सरकणारे महाकाय भूखंड सर्वांना माहीत आहेत. आत्ताचे खंड कधीकाळी एकत्र होते. नंतर ते एकमेकांपासून दूर जात आजचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आजही आफ्रिका खंडात मोठ्या भूगर्भीय हालचाली होत आहेत. शास्त्रज्ञांनी सिएरा लिओनमधील झिम्मी प्रदेशातील हिऱ्यांचा अभ्यास केला आहे. इथल्या हिऱ्यात आढळलेल्या सल्फर आणि रेनिअम-ऑस्मियम या संयुगांची समस्थानिके (Isotopes) मोजली. हा हिरा तयार होत असताना त्यात या सल्फाइडचे अगदी लहान कण अडकले होते. त्यांचा आकार साधारण १०० ते ३०० मायक्रॉन्स एवढा असेल. नकळतपणे या सल्फरमध्ये आफ्रिका खंडाच्या पश्चिम भागात दोन मोठ्या भूखंड टकरींच्या (सबडक्शन) खुणा दडल्या आहेत. सबडक्शन म्हणजे एक सागरी भूखंड दुसऱ्या भूखंडाखाली ढकलला जातो. पहिली सबडक्शन घटना सुमारे तीन अब्ज वर्षांपूर्वी घडली असावी, तर दुसरी सुमारे ६५० दशलक्ष वर्षांपूर्वी घडल्याचा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे. .Premium| India space program: अवकाशावर सामर्थ्य सिद्ध करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. भारत या शर्यतीत वेगाने पुढे जात आहे.वैज्ञानिक संशोधनातील हिऱ्यांचा वापरप्रचंड कठीण, तांब्यापेक्षा पाचपट अधिक उष्णतावाहक, तेवढाच विद्युतरोधक आणि रासायनिक स्थैर्य असलेला हिरा केवळ भूगर्भाची माहिती देत नाही, तर त्याचा अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटॉनिक्स आणि औद्योगिक प्रयोगांमध्येही उपयोग होतो. ताज्या संशोधनानुसार, क्वांटम तंत्रज्ञानातही हिऱ्यांचा उपयोग होत आहे.क्वांटम कॉम्प्युटिंग : नैसर्गिक किंवा प्रयोगशाळेत तयार केलेल्या हिऱ्यांमध्ये असलेले नायट्रोजन-व्हेकन्सी केंद्रासारखे विशिष्ट दोष (Defects) क्वांटम बिट्स (Qubits) म्हणून वापरले जातात. हे दोष प्रकाशाच्या संवेदनशीलतेमुळे क्वांटम माहिती साठवण्यासाठी आणि प्रक्रिया करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात, त्यामुळे क्वांटम कॉम्प्युटिंगच्या विकासाला मदत होते.इलेक्ट्रॉनिक्स : हिऱ्याची औष्णिक संवाहकता खूप जास्त आहे. तसेच तो विद्युतरोधक आहे. त्यामुळे त्याचा वापर हाय-पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उष्णता व्यवस्थापन प्रणालींमध्ये (Heat Management Systems) केला जातो. हिऱ्यांवर आधारित उपकरणे उष्णता जलद गतीने बाहेर काढतात, त्यामुळे ती अधिक कार्यक्षम आणि टिकाऊ ठरतात. .सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान ः इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संगणकासाठी सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भरता किती महत्त्वाची आहे, हे संपूर्ण जगाच्याच लक्षात आले आहे. सिलिकॉन आधारित कॉम्प्लिमेंटरी मेटल ऑक्साईड सेमीकंडक्टर (सीमॉस) या तंत्रज्ञानावर शास्त्रज्ञ संशोधन करीत आहेत. यामध्ये अतितापमान, तीव्र किरणोत्सर्ग आणि वारंवार वीज प्रवाहित होत असते. अशावेळी सर्वसामान्य सेमीकंडक्टर पदार्थांचे औष्णिक व्यवस्थापन करणे अशक्य होते. म्हणून शास्त्रज्ञांनी काही दशकांपूर्वी हिऱ्यावर आधारित सीमॉस तंत्रज्ञानावर संशोधन सुरू केले होते. अखेरीस त्याला नुकतेच यश आले असून, जगातील पहिला एन-चॅनेल डायमंड मॉस्फेट तयार केला गेला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे उष्णतेच्या समस्येचे निराकरण झाले, त्याचबरोबरच ऊर्जा कार्यक्षमताही वाढली आहे. हे तंत्रज्ञान पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पिनट्रॉनिक्स किंवा प्रचंड किरणोत्सर्ग असलेल्या मायक्रो-इलेक्ट्रोमॅकेनिकल सिस्टिम्समध्ये सेन्सर म्हणून वापरता येईल. .Premium|Indian astronomy AI: आर्यभट्टापासून एआयपर्यंत भारताचा अवकाश प्रवास.विद्युत-रासायनिक उपयोग ः हायड्रोजननिर्मिती, प्लाझ्मा डिपॉझिशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनंट्सच्या निर्मितीसाठी विद्युत रासायनिक अभिक्रियांचा वापर केला जातो. उद्योगांमध्ये खूप मोठे इलेक्ट्रोलायसिस प्लांट असतात, त्यांना कार्यक्षम, स्थिर इलेक्ट्रोडची गरज असते. शास्त्रज्ञांनी नुकतेच बोरॉन मिश्रित हिऱ्याचे (बीडीडी) इलेक्ट्रोड तयार केले आहेत. त्यांना कमी विद्युतऊर्जा लागते आणि उच्च स्थिरता आहे. त्यामुळे विद्युत रासायनिक उपयोगांसाठी याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होणार आहे.पृथ्वीवरील मौल्यवान खनिजांपैकी एक असलेला हिरा वैज्ञानिक संशोधनांसाठीही मौल्यवान आहे, कारण हिऱ्यामुळे केवळ पृथ्वीच्या गर्भातील विज्ञान कळत नाही, तर भविष्यात येऊ घातलेल्या तंत्रज्ञानाची झलकही पाहायला मिळते.(सम्राट कदम पुणेस्थित विश्व संवाद केंद्रात सहयोगी संपादक असून, विज्ञानाचे अभ्यासक आहेत.) 