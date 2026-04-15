Premium|Green Energy Strategic Necessity : होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटानंतर भारताला धडा: जीवाश्म इंधनावरील परावलंबित्व उघडे पडले, हरित ऊर्जेला तातडीची सामरिक गरज

सन २०२४ने तापमानाचे विक्रम मोडले आहेत, युद्धामुळे जागतिक पातळीवर इंधन-समस्या गंभीर होत आहे आणि जीवाश्म इंधनाचे दर दूरवर असलेल्या कोणाच्यातरी निर्णयांमुळे वाढत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हरित ऊर्जा हा मुद्दा केवळ हवामानासंदर्भातील आदर्श पर्याय न राहता, आता अस्तित्वासाठीचा पर्याय ठरू लागला आहे. जगातील एक महत्त्वाचा नवीकरणीय ऊर्जा वापरणारा देश म्हणून भारत आता केंद्रस्थानी आला आहे. ता. २८ फेब्रुवारीच्या सकाळी अमेरिका-इस्राईलने संयुक्तपणे इराणच्या लष्करी तळांवर हल्ला केला. त्यानंतर काही तासांनंतर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली. या ३३ किलोमीटरच्या सामुद्रधुनीत रोज साधारण २० टक्के समुद्री तेलवाहतूक होते. भारतासाठी हा मार्ग बंद होणे ही केवळ भूराजकीय बातमी नव्हती, तर गेल्या चार दशकांपासून आपल्या इंधन-परावलंबित्वाचे थेट ऑडिटच होते.भारतात येणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी निम्मे तेल होर्मुझमधून येते. त्याशिवाय ९० टक्के एलपीजी आणि सुमारे ५५ ते ६५ टक्के एलएनजीसुद्धा याच मार्गे भारतात येतो. आर्थिक वर्ष २०२४मध्ये देशाचे तेल आणि वायू आयातीचे नेट बिल अंदाजे १२१ अब्ज डॉलर इतके होते; कच्च्या तेलाच्या दरात १० डॉलरची जरी वाढ झाली, तरी या बिलात साधारण १४ अब्ज डॉलरची भर पडते. इराणवरील हल्ल्यानंतर ब्रेंट क्रूड ऑइलचे दर प्रतिबॅरल ११५ डॉलरच्या वर गेले होते. शहरांमध्ये एलपीजी सिलिंडरसाठीची प्रतीक्षा वेळ २५ दिवसांपर्यंत वाढली, तर ग्रामीण भारतात ती ४५ दिवसांवर पोहोचली. सरकारने युद्धपातळीवर अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू केला. सिरॅमिक्सपासून खतांपर्यंतच्या उद्योगांना होणाऱ्या पुरवठ्यात कपात करण्यात आली.जेव्हा परावलंबित्व निर्माण करणाऱ्या पायाभूत सुविधा कोलमडतात, तेव्हा हे असे चित्र पाहायला मिळते. आणि म्हणूनच या परिस्थितीत हरित ऊर्जेचे महत्त्व अधोरेखित होते; हरित ऊर्जा ही केवळ भविष्यातील महत्त्वाकांक्षा न राहता, वर्तमानातील सामरिक गरज आहे!.बदललेली पृथ्वीजागतिक तापमानवाढीच्या समस्येमध्ये या युद्धामुळे भर पडत आहे. जीवाश्म इंधनांवरचे अवलंबित्व दिवसेंदिवस एकाचवेळी खर्चिकही आणि धोकादायकही ठरू लागले आहे. पॅरिस करारानुसार, सरासरी तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसला रोखणे अत्यावश्यक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, २०२४ हे वर्ष मानवी इतिहासातील सर्वाधिक उष्ण वर्ष म्हणून नोंदवले गेले आहे. औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या सरासरी तापमानापेक्षा १.५ अंश सेल्सिअसची मर्यादा ओलांडणारे हे पहिले 'संपूर्ण' वर्ष होते. जागतिक हवामान संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, २०२४मध्ये वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडची पातळी आतापर्यंतची सर्वात उच्च पातळी होती, वर्षभरात त्यात ३.७५ पीपीएमने वाढ झाली. याआधी एका वर्षात एवढी वाढ कधीच झालेली नव्हती.जिओफिजिकल रिसर्च लेटर्समध्ये मार्च २०२६मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार, २०१५ ते २०२५ या दशकात जागतिक तापमानवाढीचा वेग इतिहासातील इतर कोणत्याही दशकाच्या तुलनेत सर्वाधिक होता; याबाबत ९८ टक्क्यांहून अधिक खात्री संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. याच संदर्भातील सायन्स ॲडव्हान्सेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आणखी एका अभ्यासात म्हटले आहे, की दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटांचे एकत्रित (Compound) प्रसंग (म्हणजेच एकाच वेळी तीव्र उष्णता आणि दुष्काळही) २०००च्या सुरुवातीपासून जवळपास आठपट वाढले आहेत. हे केवळ भविष्यातील अंदाज नाहीत; ही आधीच घडत असलेल्या वास्तवाची मोजमापे आहेत.मानवनिर्मित (Anthropogenic) हरितगृह वायू उत्सर्जनांपैकी सुमारे ७५ टक्के उत्सर्जनासाठी ऊर्जेचा वापर कारणीभूत ठरतो. यामागचे तर्कशास्त्र सोपे पण दाहक आहे - जोपर्यंत जग कोळसा, तेल आणि गॅसवर चालते आहे, तोपर्यंत तापमान वाढणारच आहे. तापमान वाढले, की शेती, पाणी, आरोग्य आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर यांवरील खर्चही वाढणार. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या (आयईए) म्हणण्यानुसार, सध्याची धोरणे कायम राहिली, तर पृथ्वीचे तापमान २१००पर्यंत२.४ अंश सेल्सिअसने वाढण्याच्या मार्गावर आहे. भारतीय उपखंडातील उन्हाळी उष्णता करोडो लोकांसाठी खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक आरोग्याची आपत्कालीन स्थिती निर्माण करू शकते.हरित ऊर्जा आणि शाश्वत जीवनशैली यांचा संबंध पारंपरिकपणे 'कार्बन फुटप्रिंट' आणि दूरच्या भविष्याच्या भाषेत मांडला जात होता. मात्र २०२४ आणि २०२५ या वर्षांनी दाखवून दिले, की हवामान बदल हे वर्तमानकाळातील वास्तव आहे. मॉन्सूनचे चक्र बिघडले आहे, हिमालयातील हिमनद्या मागे सरकत असल्यामुळे नदी प्रणाली धोक्यात येत आहे, आणि देशाच्या बहुतांश भागात उन्हाळ्यातील तापमान इतके वाढते की एअर कंडिशनिंग ही आता केवळ सोय नसून आरोग्याची गरज बनली आहे.म्हणूनच, नवीकरणीय ऊर्जेचा प्रत्येक किलोवॅट हा केवळ ऊर्जानिर्मितीचा पर्याय नसून हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याचा एक मार्गही आहे..भारताची भूमिकाया पार्श्वभूमीवर हरित ऊर्जेबाबत भारताची वाटचाल विशेष ठरते. २०२५मध्ये, भारताने सौर आणि पवनऊर्जेच्या क्षमतेत विक्रमी ४४.५ गिगावॅट्सची भर घातली; चीन वगळता जगातील कोणत्याही देशापेक्षा ही जास्त आहे. फेब्रुवारी २०२६पर्यंत एकूण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता २७२ गिगावॅटच्या पुढे गेली असून, ती देशाच्या एकूण स्थापित ऊर्जा क्षमतेमध्ये (Installed Power Capacity) ५२ टक्क्यांहून अधिक आहे. २०३०पर्यंत ५०० गिगावॅट जीवाश्म इंधनविरहित ऊर्जाक्षम होण्याचे उद्दिष्ट भारताने पाच वर्षे आधीच साध्य केले आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या निरीक्षणानुसार, भारताने आता केवळ तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचा टप्पा ओलांडून पुढे जात संपूर्णपणे एकात्मिक 'ग्रीन इनोव्हेशन' परिसंस्था उभारण्याकडे वाटचाल केली आहे.नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिसच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या 'एनर्जी स्टॅटिस्टिक्स इंडिया २०२६' या अहवालानुसार, भारताची एकूण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सुमारे ४७ लाख मेगावॅट इतकी आहे; त्यामध्ये ७१ टक्के हिस्सा सौरऊर्जेचा आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील कर ग्रिड बांधकामातील विलंब, ग्रिड कनेक्टिव्हिटीचे अयोग्य वाटप, जमीन आणि राइट-ऑफ-वेसंबंधित अडचणी, राज्यस्तरीय नियामक अडथळे आणि वीज खरेदी करार (Power Sale Agreements) करण्यातील विलंब. २०३०पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा असलेल्या ४० ते ६० गिगावॅट पवनऊर्जा प्रकल्पांमध्ये या समस्या अडथळे निर्माण करू शकतात. फक्त ट्रान्समिशनमधील अडथळ्यांमुळेच सध्या सुमारे सहा गिगावॅट पवनऊर्जा क्षमता धोक्यात आली आहे, तर आणखी ३४ गिगावॅट प्रकल्प अडचणीत येऊ शकतात. याशिवाय जवळपास १२ गिगावॅट क्षमता प्रकल्प नियामक अनिश्चिततेत अडकले आहेत, कारण वीज खरेदी करार अद्यापही झालेले नाहीत आणि या प्रक्रियेत सरासरी जवळपास आठ महिन्यांचा विलंब होत आहे.याशिवाय होर्मुझ संकटामुळे एक नवी असुरक्षितता स्पष्ट झाली आहे. बॅटरी पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणावर दक्षिण अमेरिकेतील लिथियमवर अवलंबून आहे, तर सोलर सेल्सचे उत्पादन प्रामुख्याने चीनमध्ये होते. भारताने जर आखाती देशांतील तेलावरील अवलंबित्व बदलून चिनी स्वच्छ-तंत्रज्ञान घटकांवरील अवलंबित्व स्वीकारले, तर एका धोरणात्मक असुरक्षिततेऐवजी दुसरी असुरक्षितता निर्माण होईल. भारताच्या प्रॉडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेमुळे सौर मॉड्युलनिर्मितीत स्वयंपूर्णता मिळविण्यात यश आले आहे आणि सेल्स व वेफर्सच्या बाबतीतही प्रगती होत आहे; मात्र पुरवठा साखळीतील अंतिम टप्पे पूर्ण होण्यासाठी अजून काही वर्षे जावी लागतील.खते, जड वाहतूक आणि इंडस्ट्री यांतून होणारे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हरित हायड्रोजनच्या तंत्रज्ञानाचा पर्याय आहे, मात्र येथेही महत्त्वाकांक्षा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांतील दरी अधिक तीव्र आहे. २०२५च्या मध्यापर्यंत विविध टप्प्यांवर असलेल्या १५८ ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांपैकी सुमारे ९४ टक्के प्रकल्प केवळ घोषणांच्या पातळीवरच थांबलेले होते. सध्या ज्या खत कारखान्यांना ७० टक्के गॅस वापराची मर्यादा घालण्यात आली आहे, त्यांनाच भविष्यात ग्रीन हायड्रोजनचा लाभ होणे अपेक्षित आहे.इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲण्ड फायनान्शियल ॲनॅलिसिसच्या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्झिशन २०२६ अहवालात२१ भारतीय राज्यांचे मूल्यमापन करताना असे दिसून आले, की सौरऊर्जा विस्तार, वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती (DISCOM health) आणि बाजारातील सक्षम घटक (Market Enablers) यांसारख्या स्वतंत्र क्षेत्रांतील प्रगती आपोआप संपूर्ण वीजव्यवस्थेतील संक्रमणात रूपांतरित होत नाही. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि केरळ ही राज्ये कार्बनमुक्तीच्या (डीकार्बनायझेशन) निकषांवर आघाडीवर असली, तरी एकूण राष्ट्रीय चित्र असमानच राहते, कारण विविध प्रदेशांमध्ये संक्रमणाचा वेग आणि दिशा यांत लक्षणीय फरक दिसून येतो..भविष्यातली वाटचालपुढील वाटचाल आव्हानात्मक आहे, मात्र स्पष्टही आहे. संध्याकाळनंतर जेव्हा सौरऊर्जा कमी होते आणि स्वयंपाकासाठी व थंडाव्यासाठी विजेची मागणी वाढते, तेव्हा पवनऊर्जा उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळे पवनऊर्जा विश्वासार्ह आणि किफायतशीर ठरू शकते, असे स्वतंत्र सिस्टीम मॉडेलिंग सातत्याने असे दर्शवते आहे.प्लॅनिंग मॉडेल्समध्ये सध्या लागू असलेल्या वार्षिक मर्यादा काढून पवनऊर्जा निर्मिती/वापर मुक्तपणे करू दिल्यास, २०३५पर्यंत सुमारे ९० गिगावॅट अतिरिक्त पवनऊर्जा क्षमतेची भर पडू शकते, ज्यामुळे २०२६ ते २०३५ दरम्यान संपूर्ण वीजव्यवस्थेत सुमारे ₹ २.३ लाख कोटींची बचत होऊ शकते. आखाती संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अधिक तीव्र झालेली संध्याकाळच्या विजेच्या मागणीची समस्या सोडवण्यास मदत होईल.ऊर्जा साठवणूक हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरकारने २०२५मध्ये बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालींसाठी (BESS) ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ (VGF) मंजूर केले आहे आणि २०२६च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सहा हजार किलोमीटरच्या आंतरराज्य पारेषण (Transmission) मार्गांसाठी ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर’अंतर्गत ६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. बॅटरीच्या किमती अठरा महिन्यांपूर्वीच्या प्रतिकिलोवॅट-प्रतितास सुमारे ३०० डॉलरवरून आज साधारण १०० डॉलरपर्यंत खाली आल्या आहेत. यामुळे सूर्यास्तानंतरही वीज पुरवू शकेल अशी साठवणूकआधारित सौरऊर्जा आता साडेचार ते पाच रुपये प्रतियुनिट दराने कोळसाआधारित ऊर्जेशी वाढती स्पर्धा करत आहे.युद्ध संकटामुळे प्रत्येक भारतीय घरासमोर निर्माण झालेल्या स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या आव्हानावर दीर्घकालीन उत्तरे स्वदेशीच आहेत - ‘सतत’ (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्ह टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रान्सपोर्टेशन - SATAT) योजनेद्वारे शेती कचऱ्यापासून निर्माण होणारा बायोगॅस आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG), ग्रिडची विश्वासार्हता सुधारल्यावर वाढणारा इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकिंगचा वापर आणि अखेरीस औद्योगिक वापरासाठी ग्रीन हायड्रोजनपासून मिळणारे इंधन. यांपैकी कोणतीही गोष्ट दूरवर असलेल्या एखाद्या युद्धामुळे बंद पाडली जाऊ शकत नाही. नेमका हाच मुख्य मुद्दा आहे!भारताच्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनचे, सन २०३०पर्यंत वार्षिक ५० लाख टन हरित हायड्रोजनिर्मिती करण्याचे ध्येय आहे. याद्वारे आठ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि सहा लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. हे साध्य झाले, तर कच्च्या तेलाच्या आयातीच्या खर्चात एक लाख कोटी रुपयांची बचत होईल, शिवाय २०५०पर्यंत ३.६ गिगाटन कार्बन उत्सर्जन कमी करता येईल. आयईएच्या अंदाजानुसार, भारताच्या ‘लो-कार्बन’ तंत्रज्ञानामुळे २०३०पर्यंत ८० अब्ज डॉलरची बाजारपेठ निर्माण होऊ शकते. २०७०पर्यंत ‘नेट-झीरो’चे लक्ष्य गाठण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात सध्या होत असलेल्या गुंतवणुकीच्या तिप्पट म्हणजेच दरवर्षी अंदाजे १६० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे, या परिवर्तनासाठी दीर्घकालीन आणि कमी खर्चात उपलब्ध होणारे जागतिक भांडवल ही एक अनिवार्य अट बनली आहे.येथे जागतिक संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिकेने ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय हवामान करारांमधील आपला सहभाग लक्षणीयरित्या कमी केला आहे, तर दुसरीकडे स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या निर्मिती आणि निर्यातीत चीनचे वर्चस्व आहे. अशा परिस्थितीत भारत काय पावले उचलतो याला मोठे महत्त्व आहे. आयईएने म्हटल्याप्रमाणे, भारतामध्ये नवीकरणीय विजेचा विकास इतर कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत अधिक वेगाने होत आहे. १.४ अब्ज लोकसंख्येचा देश जेव्हा हे सिद्ध करून दाखवतो, की जलद आर्थिक विकास आणि कार्बनमुक्ती एकाच वेळी घडू शकतात, तेव्हा ती केवळ एक देशांतर्गत यशोगाथा उरत नाही, तर तो एक असा वस्तुनिष्ठ पुरावा (Data Point) ठरतो, ज्याकडे जगातील प्रत्येक विकसनशील अर्थव्यवस्था अत्यंत बारकाईने पाहत आहे.शाश्वत ऊर्जा आणि ऊर्जासुरक्षा यांना वेगवेगळे प्राधान्य देऊन चालणार नाही, दोन्हीला सारखेच प्राधान्य द्यावे लागेल. देशांतर्गत उभारलेला प्रत्येक गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जेचा अर्थ असा, की तेवढी ऊर्जा भारताला आयात करण्याची गरज उरत नाही.पारेषण पायाभूत सुविधा (Transmission Infrastructure), वीज विक्री करार, राज्य स्तरावरील जमिनीची मंजुरी, बॅटरी सेलनिर्मिती आणि संसाधन-पर्याप्तता कार्यपद्धती यांबाबत पुढील सहा ते बारा महिन्यांत घेतले जाणारे निर्णय, या उन्हाळ्यातील विजेची सर्वोच्च मागणी भारत कशी पेलतो एवढेच ठरवणार नाहीत, तर भविष्यातील बाह्य संकटांना तोंड देण्यासाठी आपली ऊर्जा व्यवस्था किती सक्षम आणि लवचिक असेल हेदेखील निश्चित करतील. बाहेरचे धक्के सांगून येत नाहीत, हे २०२६ने आधीच सिद्ध केले आहे.सूर्य तळपतोच आहे, वारा वाहतोच आहे. खरा प्रश्न आहे तो असा - आधीपासूनच उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक स्रोतांचे रूपांतर १.४ अब्ज जनतेला आवश्यक असलेल्या विश्वसनीय, परवडणाऱ्या आणि सार्वभौम ऊर्जेमध्ये करू शकेल अशी सक्षम व्यवस्था भारत उभी करतो का? आणि हे करताना एखाद्या संस्कृतीला ऊर्जा-सक्षम करण्याचा एक वेगळा मार्गही आहे हे वाढत्या तापमानाने आणि युद्धांनी होरपळणाऱ्या जगाला दाखवून देऊ शकतो का?.बिनित दास दिल्लीस्थित सेंटर फॉर सायन्स ॲण्ड एन्व्हायर्न्मेंटच्या (सीएसई) रिन्युवेबल एनर्जीयुनिटमध्ये प्रोग्रॅम मॅनेजर आहेत.अमेरिकेने ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय हवामान करारांमधील आपला सहभाग लक्षणीयरित्या कमी केला आहे, तर दुसरीकडे स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या निर्मिती आणि निर्यातीत चीनचे वर्चस्व आहे. अशा परिस्थितीत भारत काय पावले उचलतो याला मोठे महत्त्व आहे. आयईएने म्हटल्याप्रमाणे, भारतामध्ये नवीकरणीय विजेचा विकास इतर कोणत्याही मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत अधिक वेगाने होत आहे. १.४ अब्ज लोकसंख्येचा देश जेव्हा हे सिद्ध करून दाखवतो, की जलद आर्थिक विकास आणि कार्बनमुक्ती एकाच वेळी घडू शकतात, तेव्हा ती केवळ एक देशांतर्गत यशोगाथा उरत नाही, तर तो एक असा वस्तुनिष्ठ पुरावा (Data Point) ठरतो, ज्याकडे जगातील प्रत्येक विकसनशील अर्थव्यवस्था अत्यंत बारकाईने पाहत आहे.(अनुवाद : इरावती बारसोडे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 