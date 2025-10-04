Premium|Weather Change: सह्याद्रीतील पावसाचे बदलते रूप; महाराष्ट्राच्या विकासावर गंभीर परिणाम

पृथ्वीच्या तापमानात गेल्या काही दशकांपासून सातत्याने झालेली वाढ आता केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर प्रत्यक्षात ठळकपणे जाणवू लागली आहे. आफ्रिका खंडाचे तापमान जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त वेगाने वाढते आहे, असा निष्कर्ष ‘सेंटर फॉर सायन्स अॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंट’च्या (सीएसई) एका अहवालातून समोर आला आहे. ही केवळ आफ्रिकेची गोष्ट नाही; महाराष्ट्रातील सह्याद्रीसह संपूर्ण देशही याच हवामान बदलाच्या सावटाखाली आहे. गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात पडलेल्या पावसाच्या आक्राळविक्राळ रूपाने हे पुन्हा अधोरेखित केले आहे. सह्याद्रीचे कडे, डोंगर, घाट आणि दऱ्यांवर शतकानुशतके पावसाळ्यात संततधार पाऊस पडतो. पण, गेल्या काही वर्षांपासून संततधारेची जागा कमी वेळेत मुसळधार पडणाऱ्या पावसाने घेतली आहे. पावसाच्या या बदलत्या रूपामुळे सह्याद्रीचे कडे जागोजागी कोसळत असल्याचे दिसते..त्यातच पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली डोंगर पोखरून होणारे रस्ते, अत्यंत निर्दयीपणे तोडली जाणारी झाडे, अजस्र यंत्रसामग्री वापरून डोंगररांगांचे रोजच्या रोज तोडले जाणारे लचके अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतून माणसाने थेट निसर्गावरच आक्रमण केले आहे. त्याचे फटके हवामान बदलाच्या रूपाने बसू लागले आहेत, याचे भान ठेवायला पाहिजे. पुणे जिल्ह्यातील ताम्हिणी घाट याचे सर्वांत ताजे आणि लक्षवेधी उदाहरण आहे. भारतात सर्वांत जास्त पाऊस पडणाऱ्या चेरापुंजीला ताम्हिणी घाटाने सलग दुसऱ्या वर्षी पावसाळ्यात मागे टाकले आहे. हा आकडा केवळ विक्रम नाही; तर ही हवामान बदल किती वेगाने घडतो आहे याची साक्ष आहे. पूर्वी सह्याद्रीमध्ये सलग पडणारा पाऊस आता अचानक, झपाट्याने आणि प्रचंड प्रमाणात अक्षरशः कोसळतो. परिणामी नद्या, नाले आणि तळी ओसंडून वाहतात, पूरस्थिती निर्माण होते, माती वाहून जाते आणि शेती, पायाभूत सुविधा तसेच मानवी वस्त्या धोक्यात येतात. .Premium|Migration: 'ग्लोबल सिटिझन' म्हणून निओ नाझींच्या विरोधात आवाज उठवण्याची गरज.मराठवाडा हा खरंतर अवर्षणग्रस्त प्रदेश. तेथे सप्टेंबरमध्ये सुमारे १५० मिलिमीटर पाऊस पडतो. तेथे यंदा सुमारे अडीचशे मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. बरं, हे याच वर्षी झालंय असं नाही. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सातत्याने मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचा थेट परिणाम तेथील पिकांवर तर होतोच, तसेच जैवसाखळीही विस्कळीत होते. पर्जन्यवृष्टीच्या या बदलत्या स्वरूपामागे मुख्य कारण जागतिक तापमानवाढ आहे, हे हवामान शास्त्रज्ञांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलंय. उष्ण तापमानामुळे समुद्रातून अधिक बाष्प तयार होते, ते वातावरणात जास्त प्रमाणात साठते आणि नंतर तीव्र पावसाच्या स्वरूपात खाली कोसळते. महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटापासून विदर्भातील पठारापर्यंत, काही भाग कोरडे तर काही पूरग्रस्त, अशा तीव्र दुभंगलेल्या परिस्थितीचा अनुभव येत आहे. या दुष्परिणामांनी राज्याचा कृषी, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था या तिन्ही क्षेत्रांवर गंभीर परिणाम होत आहे. आता या संकटाचा बारकाईने अभ्यास करून त्वरित पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. .Premium|weather forecasting: उष्णकटिबंधीय हवामानाचा अचूक वेध घेण्यात भारतीय हवामान खात्याला यश.महाराष्ट्राने ‘हवामान कृती आराखडा’ फक्त कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात अमलात आणणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन, डोंगरांचे पुनर्वनीकरण, नद्या, नाल्यांचे नैसर्गिक प्रवाह जिवंत करणे आणि गावपातळीवर जलव्यवस्थापन या सर्वांत लोकसहभागाची जोड दिली पाहिजे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी त्वरित आणि ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. हरित पट्ट्यांचा विस्तार, पाण्याचे शोषण वाढवणारे लहान जलसाठे, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अशा उपाययोजना अवलंबल्या पाहिजेत. सह्याद्रीवरील वनसंवर्धन, जंगलतोड रोखणे, योग्य वृक्षारोपण आणि मृदासंवर्धन यांनाही प्राधान्य द्यावे लागेल. याशिवाय कृषी धोरणांमध्ये बदल करून पावसाच्या बदलांनुसार पिकांची निवड करणे आणि शेतकऱ्यांना विमा व कर्ज योजनेत सक्षम करणे अत्यंत आवश्यक आहे.आफ्रिकेतील तापमानवाढ, खचणारा सह्याद्री आणि महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी हे तीन वेगवेगळे विषय नसून एकाच संकटाचे तीन चेहरे आहेत. सह्याद्री, महाराष्ट्र आणि आपले जीवन बदलत्या पावसाच्या चक्राशी घट्ट निगडित आहेत. आज आपण त्वरित पावले उचलली नाहीत, तर सह्याद्रीवरील नैसर्गिक संकट महाराष्ट्रासाठी भूक्षय, पाण्याची कमतरता, जैवविविधतेतील घट, पिकांचे नुकसान आणि मानवी विस्थापन या रूपात समोर येईल. .पाऊस हा मानवाची जीवनरेखा आहे. आता त्याच पावसाची अक्षरशः भीती वाटू लागली आहे. तोच पाऊस असंतुलित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासन-प्रशासनाबरोबर समाजानेही आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. हवामान बदलाचा सामना केवळ तांत्रिक उपायांनी शक्य नाही; त्यासाठी पर्यावरणीय संस्कारांची नवी चळवळ उभारणे गरजेचे आहे. सह्याद्रीचे रक्षण करणे आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली अंगीकारणे हाच आजच्या महाराष्ट्रासाठी खरा मार्ग आहे.----------------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.