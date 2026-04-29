Premium|Deccan Plateau Maharashtra : भूगोल, इतिहास आणि विज्ञानाचा संगम; दख्खनच्या पठाराची रंजक भूवैज्ञानिक यशोगाथा

डॉ. प्रमोद हनमगोंडदख्खनचे पठार हे केवळ भौगोलिक वैशिष्ट्य नसून, भारतासाठी एक महत्त्वाचा भाग आहे. आजही लाखो लोकांच्या जीवनावर दख्खन पठाराचा प्रभाव आहे. हा प्रांत महाराष्ट्राच्या भूवैज्ञानिक रचनेचा मुख्य घटक असून, तो हवामान, नद्या, शेती, खनिज संपत्ती आणि भूप्रदेश यांवरही मोठा प्रभाव टाकतो. महाराष्ट्राच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांची चर्चा करताना दख्खनचे पठार विसरून चालतच नाही. हे पठार म्हणजेच डेक्कन प्लाटो हे भारतीय उपखंडातील एक विशाल आणि एक अत्यंत महत्त्वाचे भौगोलिक व भूवैज्ञानिक वैशिष्ट्य आहे. भूगर्भशास्त्रीयदृष्ट्या याला ‘डेक्कन ट्रॅप्स’ किंवा ‘डेक्कन ज्वालामुखी प्रांत’ असे म्हटले जाते. ‘ट्रॅप’ हा शब्द स्वीडिश भाषेतील ‘trapp’ (पायऱ्या) या शब्दापासून आला आहे. या प्रदेशातील पायऱ्यांसारख्या भूप्रदेशामुळे हे नाव मिळाले. शिवाय ‘डेक्कन’ हा शब्द संस्कृतमधील ‘दक्षिण’ या शब्दावरून आलेला आहे. या प्रदेशाने महाराष्ट्राला विशिष्ट भूआकाराबरोबरच खनिज संपत्ती, जीवाश्म दिले आहेत. वैशिष्ट्यपूर्ण हवामान आणि ऋतूंसाठी या पठाराने मोठी भूमिका बजावली आहे. दख्खनचे पठार हे जगातील सर्वात विस्तीर्ण खंडीय फ्लड बेसॉल्ट प्रदेशांपैकी एक आहे, आणि मोठ्या प्रमाणातील ज्वालामुखी प्रक्रियेच्या अभ्यासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे उदाहरण मानले जाते. सुमारे ६६ दशलक्ष वर्षांपूर्वी घडलेल्या प्रचंड ज्वालामुखी उद्रेकांमुळे पश्चिम घाट निर्माण झाला. वैज्ञानिकांच्या मते हे उद्रेक तुलनेने कमी कालावधीत (सुमारे ३० हजार वर्षांपेक्षा कमी) झाले. दख्खनचे पठार जगातील सर्वात मोठ्या ज्वालामुखी प्रदेशांपैकी एक आहे. पण हा केवळ ज्वालामुखी खडक नाही, तर तो पृथ्वीवरील मोठ्या प्रमाणातील भूगर्भीय प्रक्रियांचा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आहे. खंड विभाजन, मॅन्टल डायनॅमिक्स आणि टप्प्याटप्प्याने झालेल्या ज्वालामुखी क्रियेचा इतिहास समजून घेण्यासाठी त्याचे महत्त्व फार मोठे आहे. हा प्रदेश सुमारे पाच लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर पसरलेला आहे. त्यातील बेसॉल्ट लाव्हाचे थर दोन किलोमीटरपेक्षा अधिक जाडीचे आहेत. हे थर प्राचीन आर्कियन युग (४०० ते २५० कोटी वर्षांपूर्वीचे) व प्रोटेरोजोइक युग (२५० ते ५४ कोटी वर्षांपूर्वीचे) या काळातील खडकांवर आच्छादित आहेत. कर्नाटकातील धारवाड प्रदेशात आर्कियन खडक, तर बेळगाव जिल्ह्यातील कलादगी संरचना प्रोटेरोजोइक खडकांचे उदाहरण आहे. हे ज्वालामुखी उद्रेक क्रेटेशस-पॅलिओजीन कालखंडात (सुमारे ६६.३ ते ६५.६ दशलक्ष वर्षांपूर्वी) झाले. या उद्रेकांमुळे सल्फर डायऑक्साइडसारख्या वायूंचे उत्सर्जन होऊन हवामानात बदल झाला आणि पृथ्वीवरील अनेक प्रजाती, विशेषतः डायनोसॉर नष्ट झाले.दख्खनच्या पठारावरील सुमारे ९५ टक्के लाव्हा मुख्यतः थोलियिटिक प्रकारच्या बेसॉल्टिक लाव्हा प्रवाहांपासून तयार झालेला आहे. हे लाव्हा प्रवाह विस्तृत, आडवे आणि स्तरित स्वरूपात आढळतात. अनेक स्तरांमध्ये साठलेल्या या प्रवाहांमुळे ‘ट्रॅप’ भूप्रदेशाची निर्मिती होते. लाव्हा थरांची जाडी पाहता, ज्वालामुखी उद्रेक एकाच वेळी न होता टप्प्याटप्प्याने झाले असे दिसते. प्रत्येक टप्प्याच्या दरम्यान शांत कालखंड (Quiescent Periods) होते. याला आधार म्हणून आंतरउद्रेकी स्तर (Intertrappean Beds) आढळतात, त्यामध्ये गाळ, जीवाश्म आणि प्राचीन पर्यावरणाचे संकेत आणि पुरावे मिळतात. दख्खनच्या पठारावर आढळणाऱ्या आंतरउद्रेकी स्तरांमध्येच महत्त्वाचे जीवाश्म सापडतात. हे जीवाश्म प्राचीन हवामान व गोड्या पाण्यातील जीवनाचे संकेत देतात.थोडक्यात, डेक्कन ज्वालामुखी प्रांताची निर्मिती प्रचंड ज्वालामुखी उद्रेकांमुळे झाली आहे. यासाठी रियुनियन हा उच्च तापमान बिंदू (हॉटस्पॉट) मुख्य कारणीभूत मानला जातो. भारताचा भूभाग या हॉटस्पॉटवरून सरकल्यामुळे हे उद्रेक घडले, असे शास्त्र सांगते. दख्खनच्या पठारावरील ज्वालामुखीय क्रिया आणि जागतिक भूतबकनिर्मिती यांचा संबंध, विशेषतः गोंडवाना खंडाच्या विघटनाशी जोडला जातो. या बेसॉल्टची निर्मिती पृथ्वीच्या प्रावरणातील प्रक्रियांमुळे झाली. ती प्रामुख्याने हॉटस्पॉट किंवा प्लूम क्रियेशी संबंधित मानली जाते. काही शास्त्रज्ञांच्या मते, चिक्सुलुब उल्का आघाताच्या घटनेमुळे उद्रेकांची तीव्रता वाढली असावी. काही विचारधारांनुसार, या घटनांमुळे भारतीय भूतबकाच्या हालचालीचा वेग वाढला. इतर शास्त्रज्ञांच्या मते, हा ज्वालामुखी उद्रेक गोंडवाना खंड फुटण्याच्या प्रक्रियेत, विशेषतः भारत-सेशेल्स विभाजनाच्या काळात झाला. हा ज्वालामुखी उद्रेक किमान ३० हजार वर्षे सुरू होता असे मानले जाते..महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागावर पसरलेल्या या लाव्हा थरांनी विविध भूआकार, पठारे, गुहा, विवर आणि निसर्गरम्य दृश्यांची निर्मिती केली आहे. कळसूबाई शिखर (१,६४६ मीटर) हे या पठारावरील सर्वात उंच शिखर आणि महाराष्ट्रातील सर्वोच्च बिंदू आहे.दख्खन पठारावर झिओलाइट प्रकारच्या खनिजांची विपुलता आढळते. त्यामध्येसुद्धा कॅव्हेनसाइट (Cavensite) या दुर्मीळ खनिजाचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. महाबळेश्वर येथे डेक्कन ट्रॅप्सचे उत्कृष्ट स्तरित ज्वालामुखीय प्रवाह पाहायला मिळतात.डेक्कन बेसॉल्टमुळे निर्माण झालेली काळी कसदार माती शेतीसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. या प्रदेशात भात, ज्वारी, ऊस, कडधान्ये आणि इतर पिके घेतली जातात. तसेच, लोखंड, मॅंगनीज, बॉक्साइट आणि झिओलाइट खनिजांमुळे हा प्रदेश औद्योगिकदृष्ट्याही समृद्ध आहे.या पठारावर अनेक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारशाचे ठेवेही आढळतात. येथे अजिंठा लेणी आणि वेरूळ लेणींसह शेकडो लेणी आहेत. या लेण्यांमध्ये प्राचीन शिल्पकला, चित्रकला आणि मानव संस्कृतीचे दर्शन घडते. इतिहासाच्या दृष्टीनेही दख्खनचे पठार अत्यंत महत्त्वाचे आहे. येथे सातवाहन वंश, चालुक्य वंश, विजयनगर साम्राज्य आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे मराठा साम्राज्य अशा अनेक शक्तिशाली राजवटी उदयास आल्या. या प्रदेशातील किल्ले, मंदिरे आणि शहरे समृद्ध सांस्कृतिक वारसा दर्शवतात.एकंदरीत, दख्खनचे पठार हे केवळ भौगोलिक वैशिष्ट्य नसून, भारतासाठी एक महत्त्वाचा भाग आहे. आजही लाखो लोकांच्या जीवनावर दख्खन पठाराचा प्रभाव आहे. हा प्रांत महाराष्ट्राच्या भूवैज्ञानिक रचनेचा मुख्य घटक असून, तो हवामान, नद्या, शेती, खनिज संपत्ती आणि भूप्रदेश यांवरही मोठा प्रभाव टाकतो..दख्खनचे पठार साधारणतः ५०० ते एक हजार मीटर उंचीवर आहे आणि ते पश्चिमेकडून पूर्वेकडे उतरत जाते. सह्याद्री पर्वतरांगेला महाराष्ट्राचा भौतिक कणा म्हणता येईल. या पर्वतरांगा कोकण किनारपट्टी आणि अंतर्गत पठार यांना विभाजित करतात, तसेच हवामान, जलप्रवाह आणि भूप्रदेशावर मोठा प्रभाव टाकतात. पठारावरील हवामान उष्णकटिबंधीय असते आणि इथले उन्हाळे गरम व हिवाळे सौम्य असतात.डॉ. प्रमोद हनमगोंड बेळगावस्थित जी.एस.एस. महाविद्यालयातील भूगर्भशास्त्र विभागाचे निवृत्त विभाग प्रमुख आणि प्राध्यापक आहेत. Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.