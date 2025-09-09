Premium|Sahyadri Mountains: सह्याद्रीच्या विविधरंगी मातीचे रहस्य आणि त्याचे महत्त्व

शंतनू परांजपेसह्याद्रीच्या मातीच्या रंगांची विविधता ही या प्रदेशाच्या पर्यावरणीय समृद्धीचा पुरावा आहे. ही माती कृषी, वनस्पती विविधता आणि जलस्रोतांसाठीचा भक्कम आधार आहे. मात्र, पाऊस, वृक्षतोड आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे या मातीची मोठ्या प्रमाणावर धूप होत आहे. सह्याद्री नामा नग हा प्रचंडदक्षिणदिशेचा अभिमानदंड ।हाती झळके परशु जयाच्या..स्कंधावरी दुर्गम दुर्ग तयाच्या...स ह्याद्रीकार जोगळेकरांनी सह्याद्री पर्वताचे असे यथासांग वर्णन केले आहे. दुर्गम दुर्ग अंगाखांद्यावर घेऊन वावरणाऱ्या या सह्याद्रीमध्ये अनेक गुपिते दडलेली आहेत. ही गुपिते कधी जैवविविधतेच्या रूपाने आपल्या समोर येतात, कधी वेगवेगळ्या कातळशिल्पांमुळे, तर कधी विविधरंगी मातीमुळे..! सामान्यतः पश्चिम घाट म्हणूनही ओळखली जाणारी सह्याद्री पर्वतरांग भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील एक प्रमुख पर्वतरांग आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या चार राज्यांमधून पसरलेली ही रांग भारताच्या जैवविविधतेचे एक प्रमुख केंद्र आहे; तर येथील माती या प्रदेशाच्या पर्यावरण, कृषी आणि भूगर्भीय इतिहासाची साक्ष आहे. कोणत्याही ठिकाणच्या मातीचे रंग तिच्या रासायनिक रचना, खनिजे, सेंद्रिय पदार्थ आणि हवामानावर अवलंबून असतात. सह्याद्रीमध्ये लाल, काळी, तपकिरी, पिवळी आणि अशा विविध रंगांनी नटलेली माती आढळते. ती विविध प्रकारच्या वनस्पती, कृषी आणि पर्यावरणीय संतुलनासाठी महत्त्वाची आहे. या लेखात आपण सह्याद्रीमधील अशाच विविधरंगी मातीचा आढावा घेऊ या..! .सह्याद्रीच्या मातीच्या रंगांचा विचार केला, तर पश्चिम घाटात आणि कोकणात प्रामुख्याने लाल माती (रेड सॉइल) सर्वाधिक आढळते. ही माती आयर्न ऑक्साइडमुळे लाल रंगाची असते. मुसळधार पाउस, वारा, थंडी आणि तापलेला उन्हाळा यामुळे कोकणातील जांभा दगडाचे विदिरीकरण होते आणि यातून अशी लाल माती तयार होते. अर्थात हे जेवढे वाचायला सोपे वाटते तेवढे प्रत्यक्षात होत नाही. जांभा दगड तयार होणे आणि त्यापासून माती निर्माण होणे, ही हजारो-लाखो वर्षांची प्रक्रिया आहे. जांभा दगड सच्छिद्र असतो, त्यामुळे या दगडात पाणी साठत नाही. पश्चिम घाटाच्या पश्चिम बाजूला, जेथे प्रचंड पाऊस पडतो, तेथे ही माती प्रामुख्याने आढळते.महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या उंच भागात, म्हणजे भीमाशंकर किंवा महाबळेश्वर परिसरात, लाल अल्फिसॉल्स (Alfisols) प्रकारची माती दिसते. ही माती चिकणमाती स्वरूपाची असते. यामध्ये पाण्याचे प्रमाण थोडे जास्त असते आणि लाल मातीपेक्षा ही पाणी जास्त धरून ठेवते. .दक्षिण-पश्चिम घाटात, म्हणजे केरळच्या इडुक्की किंवा तमिळनाडूच्या निलगिरीसारख्या भागात, लाल मातीची रंगसंगती गडद लाल (डार्क रेडिश ब्राउन) ते पिवळसर लाल (यलोइश रेड) अशी असते. हे रंग लोखंडाच्या ऑक्सिडेशन प्रक्रियेमुळे येतात. संशोधनानुसार, या मातीचे पीएच अम्लीय (५ ते ६.५) असते आणि ते वनस्पतींच्या वाढीसाठी अनुकूल आहे.दुसरी महत्त्वाची माती म्हणजे काळी माती (ब्लॅक सॉइल). ही माती सेंद्रिय पदार्थांच्या विपुलतेमुळे काळी असते. सह्याद्रीच्या काही भागांत, विशेषतः महाराष्ट्राच्या पठारी भागात किंवा कर्नाटकाच्या उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात काळी कापूस माती (ब्लॅक कॉटन सॉइल) आढळते. ही माती व्हर्टिसॉल्स (Vertisols) प्रकारची असते आणि ती डेक्कन बेसॉल्ट खडकांपासून तयार होते. तिचा रंग गडद काळा (व्हेरी डार्क ब्राउन) ते काळा (ब्लॅक) असा असतो. या मातीतदेखील पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता चांगली आहे, त्यामुळे बारमाही पिके या मातीत चांगली येतात. .महाराष्ट्रात असणारे हे दोन प्रमुख मातीचे रंग..! याशिवाय सह्याद्रीमध्ये एक अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण ठिकाण आहे, जिथे विविधरंगी माती एकाच ठिकाणी आढळते आणि ते ठिकाण म्हणजे रायरेश्वरचे पठार. हे पठार समुद्रसपाटीपासून सुमारे ४,३९३ फूट उंचीवर आहे आणि ११ किलोमीटर लांब आणि दीड किलोमीटर रुंद आहे. पुण्यापासून अवघ्या ७० किलोमीटर अंतरावर असलेले हे ठिकाण केवळ ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे नाही, तर त्याच्या अनोख्या नैसर्गिक वैशिष्ट्यांमुळेही प्रसिद्ध आहे. यापैकी सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे, रायरीश्वर येथील सातरंगी माती. ही माती लाल, पिवळी, जांभळी, निळी, हिरवी, तपकिरी आणि राखाडी अशा सात रंगांमध्ये आढळते. ही माती विशेषतः पठाराच्या वायव्य दिशेला आढळते. ही माती खनिजयुक्त खडकांपासून (मल्टिकलर्ड रॉक्स) तयार झाली आहे, ज्यामध्ये आयर्न ऑक्साइड, अॅल्युमिनियम, सिलिका आणि इतर खनिजांचा समावेश आहे. २०२२मध्ये भवताल एनजीओच्या भूवैज्ञानिक तज्ज्ञांनी या मातीचे नमुने गोळा केले आणि फर्ग्युसन महाविद्यालयात त्यांचे विश्लेषण केले. या संशोधनानुसार, मातीच्या रंगांचे वैविध्य हे खडकांमधील खनिजांच्या ऑक्सिडेशन आणि हवामान प्रक्रियेमुळे आहे. कधी रायरेश्वर पठारावर गेलात, तर तेथील सात रंगांची माती आणि कास पठारासारखीच सुंदर फुले पाहायला विसरू नका..! .महाराष्ट्रात असणारे हे दोन प्रमुख मातीचे रंग..!
याशिवाय सह्याद्रीमध्ये एक अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण ठिकाण आहे, जिथे विविधरंगी माती एकाच ठिकाणी आढळते आणि ते ठिकाण म्हणजे रायरेश्वरचे पठार. हे पठार समुद्रसपाटीपासून सुमारे ४,३९३ फूट उंचीवर आहे आणि ११ किलोमीटर लांब आणि दीड किलोमीटर रुंद आहे. पुण्यापासून अवघ्या ७० किलोमीटर अंतरावर असलेले हे ठिकाण केवळ ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे नाही, तर त्याच्या अनोख्या नैसर्गिक वैशिष्ट्यांमुळेही प्रसिद्ध आहे. यापैकी सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे, रायरीश्वर येथील सातरंगी माती. ही माती लाल, पिवळी, जांभळी, निळी, हिरवी, तपकिरी आणि राखाडी अशा सात रंगांमध्ये आढळते. ही माती विशेषतः पठाराच्या वायव्य दिशेला आढळते. ही माती खनिजयुक्त खडकांपासून (मल्टिकलर्ड रॉक्स) तयार झाली आहे, ज्यामध्ये आयर्न ऑक्साइड, अॅल्युमिनियम, सिलिका आणि इतर खनिजांचा समावेश आहे. २०२२मध्ये भवताल एनजीओच्या भूवैज्ञानिक तज्ज्ञांनी या मातीचे नमुने गोळा केले आणि फर्ग्युसन महाविद्यालयात त्यांचे विश्लेषण केले. या संशोधनानुसार, मातीच्या रंगांचे वैविध्य हे खडकांमधील खनिजांच्या ऑक्सिडेशन आणि हवामान प्रक्रियेमुळे आहे. कधी रायरेश्वर पठारावर गेलात, तर तेथील सात रंगांची माती आणि कास पठारासारखीच सुंदर फुले पाहायला विसरू नका..!
सह्याद्रीमध्ये पिवळी माती (येलो सॉइल) कमी प्रमाणात आढळते, पण निलगिरीसारख्या भागात ती दिसते. ही माती पिवळसर तपकिरी (ब्राउनिश यलो) रंगाची असते; हा रंग मातीत असणाऱ्या लोह आणि अॅल्युमिनियम ऑक्साइडमुळे येते. अॅल्युव्हिअल माती (Alluvial Soil) ही नद्यांच्या खोऱ्यात, उदाहरणार्थ, गोदावरी किंवा कृष्णा नदीच्या काठावर आढळते. तिचा रंग हलका तपकिरी किंवा राखाडी असतो आणि ती गाळाच्या थरांमुळे समृद्ध असते.या विविध रंगांच्या मातींमध्ये सॅंडी क्ले, क्ले लोम आणि सॅंडीलोम यांसारखे प्रकार आहेत. उत्तर भागात रेत जास्त म्हणजे ७० टक्क्यांपर्यंत असते, तर दक्षिणात चिकणमाती वाढते. हे रंग आणि प्रकार हवामान, भूगर्भ आणि वनस्पतींवर अवलंबून आहेत. उदाहरणार्थ, सदाहरित वनांमध्ये सेंद्रिय पदार्थ जास्त असल्याने माती गडद असते, तर शुष्क पानझडी वनांमध्ये हलकी.
सह्याद्रीच्या मातीच्या रंगांची विविधता ही या प्रदेशाच्या पर्यावरणीय समृद्धीचा पुरावा आहे. ही माती कृषी, वनस्पती विविधता आणि जलस्रोतांसाठीचा भक्कम आधार आहे. मात्र, पाऊस, वृक्षतोड आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे या मातीची मोठ्या प्रमाणावर धूप होत आहे. लाल माती सर्वात जास्त प्रभावित होत आहे आणि जंगलातील मातीचा थर कमी होऊन डोंगर बोडके पडत आहेत. माती तयार होण्याची प्रक्रिया हजारो वर्षांची आहे, त्यामुळे एकदा का डोंगरावरील मातीचा थर निघून गेला, की पुन्हा त्याठिकाणी माती तयार होणे अवघड आहे आणि मातीशिवाय जैवविविधतादेखील निर्माण होणार नाही.माती संरक्षणासाठी वन संवर्धन, शाश्वत कृषी आणि नियमित माती परीक्षण आवश्यक आहे. या मातीचे संरक्षण केले तर सह्याद्रीची जैवविविधता टिकेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.(शंतनू परांजपे पुणेस्थित सनदी लेखापाल आणि इतिहास अभ्यासक आहेत.) 