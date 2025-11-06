Premium|Parenthood: पायलच्या धाडसाची कहाणी; डाऊन सिंड्रोम असलेल्या बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय

डॉ. अविनाश भोंडवेखिडकीतून आलेल्या सोनेरी किरणांनी दुसरा दिवस उजाडला. जाग आली तरी ती अंथरुणातच पडून राहिली. तिच्या मनात विचार डोकावला... बाळाला जन्म द्यायचा की नाही हे ठरवण्याआधी आपल्यासारखी परिस्थिती आलेल्या लोकांना भेटायला हवं. त्यांनी काय केलं, हे विचारायला हवं. त्यांना कुणी मदत केली का, हे पाहायला हवं. ही मुलं मोठी झाल्यावर काय काय करू शकतात, याची चाचपणी करायला हवी.अर्धा तास झाला होता त्यांना तिथं बसून, पण एवढ्या वेळात ते एकमेकांशी एकही शब्द बोलले नव्हते. मध्येच पायलनं दोन्ही हातांच्या ओंजळीत चेहरा झाकून घेतला. सुश्रुतनं तिच्याकडं मान वळवून पाहिलं आणि तिच्या माथ्यावर हातानं थोपटलं. स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. निर्मला चिपळूणकरांच्या दवाखान्याच्या वेटिंग रूममध्ये पायल आणि सुश्रुत बसले होते. पस्तीस वर्षांची पायल एका आयटी कंपनीमध्ये उच्च पदावर होती आणि तिचा एकोणचाळीस वर्षांचा पती सुश्रुत एका मोठ्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीत इंजिनिअर होता. दोघांच्याही चेहऱ्यावर गंभीर भाव होते. आपल्या संसारवेलीवर एक गोंडस फूल हवं म्हणून गेली पाच वर्षं त्या दोघांनी अनेक प्रसूती तज्ज्ञांच्या हॉस्पिटलचे उंबरठे झिजवले होते. दोघांच्याही तपासणीत कुठल्याच डॉक्टरांना कोणताच दोष सापडत नव्हता. दिवस राहण्यासाठी डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे दोघांनी पाळायच्या सगळ्या गोष्टी ते पाळत होते. दिलेली सगळी औषधं, इंजेक्शन्स वेळेवर घेण्यात त्यांनी कधीच कुचराई केली नव्हती. सगळ्या प्रोसिजर्स झाल्या, तरी कशालाच यश येत नव्हतं. शेवटी मागच्या वर्षी त्यांनी शहरातल्या नामांकित वंध्यत्व चिकित्सक डॉ. निर्मला चिपळूणकरांचा दरवाजा ठोठावला. दोन आठवड्यांपूर्वी डॉ. चिपळूणकरांनी पायलचं तिसऱ्यांदा आयव्हीएफ केलं आणि तो प्रयत्न मात्र यशस्वी झाला... अखेर पायल आई होणार होती! पायलच्या गर्भाशयात आरोपण करण्यापूर्वी डॉक्टरांनी फलित झालेल्या गर्भाची जनुकीय तपासणी केली होती. आज दोन आठवड्यांनी त्या तपासणीचा निष्कर्ष मिळणार होता. त्यासाठीच त्या दोघांना भेटायला बोलावलं होतं. डॉक्टर काय सांगतील, हा विचार पायल करत होती. आपले तळहात ओलसर झाल्याचं आणि तोंडाला कोरड पडल्याचं तिला जाणवलं. पर्समधला पेपर नॅपकिन काढून तिनं कपाळावरचा घाम पुसला. कानात इअरफोन घातलेल्या सुश्रुतचे मात्र, एकामागून एक फोन सुरू होते. त्याचा चेहरा निर्विकार होता. पण अधूनमधून तो खास ट्रिम केलेल्या त्याच्या दाढीवरून हात फिरवत होता. वेटिंग रूममध्ये एसी असूनही त्याच्या कानशिलांवर घामाचे थेंब तरळत होते. .डॉक्टरांनी बोलावल्यावर दोघंही आत गेले. डॉक्टरांनी त्यांच्याकडं पाहून मंद स्मित केलं आणि बसायला सांगितलं. पन्नाशी उलटलेल्या डॉक्टरबाईंनी त्यांच्या शरीराला शोभणाऱ्या गुबगुबीत हातात लांबलचक पेन धरून बोलायला सुरुवात केली.‘‘पायल, तुला मी एक चांगली आणि एक वाईट बातमी सांगणार आहे. आधी चांगली गोष्ट. तुझं अभिनंदन, आयव्हीएफच्या तिसऱ्या सायकलमध्ये आपल्याला फर्टिलाइझ्ड ओव्हम मिळालं, ते तुझ्यात इम्प्लांट केल्यावर त्याची वाढ व्यवस्थित होतेय. तू आता आई होणार आहेस... पण वाईट बातमी म्हणजे, गर्भाच्या जनुकीय तपासणीत तुझ्या बाळाला डाऊन सिंड्रोम हा जेनेटिक आजार दिसून आलाय.’’डॉक्टरांचे शब्द ऐकताच पायल आणि सुश्रुत दोघंही दचकले. दोघांनी एकमेकांकडे पाहिलं. पायलनं ओठ घट्ट दाबून धरले, तिच्या डोळ्यात पाणी होतं. सुश्रुतच्या कपाळावर उभ्या आठ्या पसरल्या, एक दीर्घ श्वास घेत त्यानं डोळे घट्ट मिटून घेतले. डॉक्टरांचाही स्वर थोडा गंभीर झाला, दोघांची समजूत घालत त्या म्हणाल्या, ‘‘हे पाहा, जे निदान आहे, ते मी तुम्हाला सांगितलं. हे बाळ ठेवायचं की नाही, हा निर्णय तुम्ही घ्यायचाय.’’दुखावल्या नजरेनं डॉक्टरांकडं पाहत सुश्रुतनं विचारलं, ‘‘पण मॅडम... डाऊन सिंड्रोम आम्हाला फक्त ऐकून माहिती आहे. तो काय असतो?... प्लीज जरा एक्स्प्लेन कराल का?’’‘‘ओके. असं पाहा सुश्रुत, प्रत्येक माणसाच्या शरीरात दोन क्रोमोसोम्सची एक जोडी, अशा २३ जोड्या असतात. म्हणजे एकूण ४६ क्रोमोसोम्स असतात. डाऊन सिंड्रोममध्ये २१व्या क्रोमोसोम्सच्या जोडीत दोनाऐवजी तीन क्रोमोसोम असतात. त्यामुळे त्याला ट्रायसोमी-२१सुद्धा म्हणतात. साधारणतः मुली तिशीनंतर गरोदर राहिल्यावर बाळांमध्ये हा आजार आढळण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे आम्ही पायलच्या गर्भाचं टेस्टिंग केलं.’’‘‘हं... माझी आई म्हणतच होती... तिशीनंतरच्या बायकांना होणारी मुलं जन्मजात विकृत असतात.’’ कानातला इअरफोन काढत, पायलकडं थंड नजरेनं पाहत सुश्रुत म्हणाला.‘‘डॉक्टर, पण... बाळ व्यवस्थित जन्माला येईल ना?’’ रडवेल्या आवाजात, एक हुंदका देत पायलनं विचारलं, ‘‘त्याच्यात काही दोष असतील का?’’डॉक्टरबाई त्यांच्या खुर्चीतून उठल्या. पायलच्या जवळ जाऊन तिच्या खांद्यावर हात ठेवत म्हणाल्या, ‘‘बाळ व्यवस्थित जन्माला येईल. हं तसं पूर्वी डाऊन सिंड्रोम असला की बायकाच अॅबॉर्शन करायला सांगायच्या. बऱ्याचदा त्यांचा नैसर्गिकरित्या गर्भपातही व्हायचा, पण आजकाल आम्ही विशेष काळजी घेतो.’’क्षणभर थांबून दोघांकडं बघत त्या पुढे म्हणाल्या, ‘‘जन्मजातच या मुलांचा चेहरा जरा वेगळा असतो. डोकं छोटं असतं, डोळ्यांची ठेवण थोडी तिरकी असते, वरच्या पापण्या डोळ्यांच्या आतल्या बाजूवर जास्त येतात, नाक काहीसं सपाट असतं, कान छोटे असतात, हात आखूड असतात आणि तळहातावर एकच आडवी रेघ असते.’’आपल्या पोटी जन्माला येणार असलेल्या मुलाचं असं वर्णन ऐकून पायलच्या डोळ्यातून आसवं वाहू लागली. खुर्चीवरून मान मागं टाकत तिनं क्षणभर डोळे मिटले आणि पापण्या हलकेच विलग करत विचारलं, .‘‘पायलजी, डाऊन सिंड्रोम असलेल्या व्यक्तीच्या नावावर त्याचे कुटुंबीय बँकेचं खातं उघडू शकतात. शक्य असल्यास त्याला नियमितपणे पैसे मिळावेत म्हणून ट्रस्टही तयार करू शकतात. त्यात डाऊन सिंड्रोम असलेल्या माणसानं किती पैसे खर्च करावेत, यावर कुटुंबातील एका सदस्याचं नियंत्रण असतं. एवढंच काय, तुम्हाला सांगते, भारतातल्या डाऊन सिंड्रोम असलेल्या सज्ञान व्यक्ती मतदानही करू शकतात.’’.‘‘आणि बाळाची वाढ? ती नीट होते?’’‘‘नाही. इतर मुलांच्या मानानं ही मुलं वाढीमध्ये मागं पडतात. ती खूप उशिरा बोलायला, चालायला लागतात. पण आजकाल त्यांच्यासाठी विशेष शाळा आहेत.’’त्यांच्यातली प्रश्नोत्तरं बराच वेळ सुरू होती. शेवटी मनगटावरच्या घड्याळात पाहत डॉक्टर म्हणल्या, ‘‘जाण्यापूर्वी तुम्ही हॉस्पिटलमधल्या समुपदेशकांना भेटा. त्यानंतर हे बाळ ठेवायचं किंवा नाही याबद्दल तुम्ही दोघं चर्चा करा. तुमच्या आई-वडिलांचा सल्ला घ्या आणि आठवड्याभरात सांगा.’’समुपदेशकाशी चर्चा करून पायल आणि सुश्रुत घरी आले. पायलचा मूड बराच बदलला होता. डॉक्टरांसमोर साश्रू नजरेनं एकेक शब्द कष्टानं उच्चारणाऱ्या पायलच्या बोलण्यात अचानक ठामपणा आला होता. घरी पोहोचल्या पोहोचल्या ती सुश्रुतला म्हणाली, ‘‘हे पाहा, काहीही असलं तरी मी अॅबॉर्शन करणार नाही म्हणजे नाही. माझं मूल कसं का असेना, जग काही का म्हणेना, मी त्याला जन्म देणार आणि वाढवणार. माझी खात्री आहे मनोमन की मी त्याला जपेन, त्याला वाढवेन, मोठं करेन.’’‘‘पायल, नीट विचार कर. तुझा... माझा... त्या बाळाचा. ऐकलंस ना मगाशी या मुलांना किती आजार असतात ते? हृदयाच्या पडद्यांना छिद्रं असतात, त्यांचे कान सारखे सारखे फुटतात, ती बहिरी असू शकतात, त्यांना झटके येत राहतात आणि ब्लड कॅन्सरसुद्धा होऊ शकतो! जरा आपल्या भविष्याचा विचार कर.’’‘‘मला माहितीये, मी असह्य वेदनेच्या एका तप्त गोळ्याला जन्म देणार आहे. आपण दोघंही चांगले शिकले-सवरलेले आहोत. दोघांनाही चांगल्या नोकऱ्या आहेत. आपल्या आई-वडिलांचाही आपल्याला भक्कम आधार आहे. मग पुढे टाकलेलं पाऊल मागं का घ्यायचं?’’सुश्रुत यावर अधिकच गंभीर झाला. तो म्हणाला, ‘‘पायल, भलती स्वप्नं पाहू नकोस. हे मूल ठेवावं असं मला वाटत नाही. तुला जर ते पाहिजे असेल, तर आपले मार्ग वेगळे आहेत. तू इथं राहा किंवा तुझ्या आईकडं जा. आपण वेगळे होऊ!’’भिंतीला भोकं पाडणाऱ्या गिरमिटासारखे ते शब्द पायलच्या कानात घुसले. ती निस्तब्ध झाली, ‘‘अरे पण का? आपल्याला मूल हवं होतं ना? आपण किती प्रयत्न केले त्यासाठी! आणि आता... मूल होतंय, तर तुला ते नकोय?’’ बोलता बोलता तिचा आवाज रडवेला झाला.‘‘आपल्याला मूल पाहिजे होतं हे खरं असलं, तरी... मला हे असलं मूल नको होतं. त्या मुलाकडं मला बघवणारपण नाही. त्याला सारखं डॉक्टरांकडे न्यावं लागेल, औषधं लागतील, ऑपरेशन्ससुद्धा करावी लागतील... खर्चाचं काही नाही, पण माझ्यात एवढा पेशन्स नाहीये. एवढं करून ते जगलं नाही तर? ते दुःख कितीतरी जास्त असेल! मला नाही जमायचं. बाळाबद्दलची माझी स्वप्नं वेगळी होती. अशा बाळाला मी नाही माया देऊ शकणार. मला भीती वाटतेय, आपल्या भविष्याची.’’ .पायल हतबुद्ध झाली. एकीकडे तिचा संसार उद्ध्वस्त होऊ पाहत होता, तर दुसरीकडे जन्माला येण्याआधीच तिच्या पोटातलं बाळ तिला खुडून टाकावं लागणार होतं. काय करावं? काय योग्य ठरेल? विचारांची चक्रं रात्रभर तिच्या मस्तकात भिरभिरत राहिली. या कुशीवरून त्या कुशीवर ती रात्रभर तळमळत राहिली. सुश्रुतचे शब्द तिच्या कानात घुमत होते, ‘आपण वेगळे राहू... मला भविष्याची भीती वाटतेय...’ पहाटे कधीतरी तिचा डोळा लागला.खिडकीतून आलेल्या सोनेरी किरणांनी दुसरा दिवस उजाडला. जाग आली तरी ती अंथरुणातच पडून राहिली. तिच्या मनात विचार डोकावला... बाळाला जन्म द्यायचा की नाही हे ठरवण्याआधी आपल्यासारखी परिस्थिती आलेल्या लोकांना भेटायला हवं. त्यांनी काय केलं, हे विचारायला हवं. त्यांना कुणी मदत केली का, हे पाहायला हवं. ही मुलं मोठी झाल्यावर काय काय करू शकतात, याची चाचपणी करायला हवी. इंटरनेटवर माहिती शोधणं हा तिच्या हातचा मळ होता. रोजचंच काम होतं ते तिचं. तिनं शहरातले डाऊन सिंड्रोम सपोर्ट ग्रुप्स शोधले. तिला नवल वाटलं; डाऊन सिंड्रोमच्या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना मार्गदर्शन करणारे, त्यांचे प्रश्न सोडवणारे, जवळजवळ पाच-सात सामाजिक संघटनांचे ग्रुप्स शहरात होते. तिनं सगळ्यांची माहिती तपशीलवार वाचली. सगळेच याबाबतीत झपाटल्यासारखं काम करत होते.त्यातल्या ‘कोशिश’ या संस्थेबद्दल तिला कुतूहल निर्माण झालं. त्यांची वेबसाइटही होती. त्यावर त्यांचं घोषवाक्य ठळकपणे लिहिलं होतं... ‘चला बदलू या जग’! वीस वर्षांपासून ही संस्था डाऊन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिझम, एडीएचडी, डी लँज सिंड्रोम, फ्रॅजाइल एक्स सिंड्रोम, शैक्षणिक अक्षम असलेल्या मुलांना हरतऱ्हेनं मदत करत होती. या आजारांनी पीडित असलेली तब्बल दीडशे मुलं तिथं नियमितपणे येत होती. तिनं संस्थेचा फोन नंबर आणि पत्ता टिपून घेतला.पायलनं आपला जामानिमा झटपट आवरला आणि ती ‘कोशिश’मध्ये गेली. तिथं तिची भेट शोभना रानडेंशी झाली. पस्तिशीतल्या, म्हणजे पायलच्याच वयाच्या शोभनाताई संस्थेच्या व्यवस्थापक होत्या. अंगात एक निळसर रंगाचा पंजाबी ड्रेस, डोळ्यांवर गोल फ्रेमचा चष्मा, पाठीवर घट्ट वेणी आणि कुणालाही आपलसं करेल असं बोलणं... शोभनाताईंशी जवळीक व्हायला पायलला वेळ लागला नाही.शोभनाताई म्हणाल्या, ‘‘आपलं मूल डाऊन सिंड्रोम घेऊन जन्माला येईल म्हणून काळजी नका करू, भारत सरकारनं २०१६मध्ये आरपीडीडब्ल्यूडी नावाचा एक कायदा केलाय. त्यामध्ये डाऊन सिंड्रोमला इंटलेक्च्युअल डिसॅबिलिटी म्हणून विशेष महत्त्व दिलंय. शिवाय नॅशनल ट्रस्ट अॅक्टप्रमाणं, अठरा वर्षांवरच्या डाऊन सिंड्रोमच्या कोणत्याही व्यक्तीला एक लीगल गार्डियन नेमावा लागतो.’’‘‘हं... खूप छान. पण या मुलांच्या भविष्याचं काय? आई-वडील गेल्यानंतर त्यांच्यासमोर निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचं काय?’’ .‘‘पायलजी, डाऊन सिंड्रोम असलेल्या व्यक्तीच्या नावावर त्याचे कुटुंबीय बँकेचं खातं उघडू शकतात. शक्य असल्यास त्याला नियमितपणे पैसे मिळावेत म्हणून ट्रस्टही तयार करू शकतात. त्यात डाऊन सिंड्रोम असलेल्या माणसानं किती पैसे खर्च करावेत, यावर कुटुंबातील एका सदस्याचं नियंत्रण असतं. एवढंच काय, तुम्हाला सांगते, भारतातल्या डाऊन सिंड्रोम असलेल्या सज्ञान व्यक्ती मतदानही करू शकतात.’’ शोभनाताईंच्या वाक्यावाक्यावर पायलच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलत होते. तिच्या मनातलं वादळ शांत होऊ लागलं होतं.सगळी माहिती सांगून झाल्यावर शोभनाताई तिला म्हणाल्या, ‘‘चला तुम्हाला आता इथं असलेल्या काही मुलांची ओळख करून देते.’’पायलला घेऊन त्या संस्थेच्या आतल्या भागात गेल्या. शाळेच्या वर्गासारख्या एका खोलीत पाच-पंचवीस मुलं बसली होती. शोभनाताई आल्यावर ती सगळी मुलं उठून उभी राहिली. एका आवाजात सगळ्यांनी ‘गुड मॉर्निंग ताई’ म्हणत त्यांना अभिवादन केलं. त्या सगळ्यांच्या गोलगोल चेहऱ्यावर अनोखं हास्य होतं आणि अर्धमिटल्या डोळ्यांमध्ये आदर.‘‘हा राजीव, ही वैदेही आणि ही ऋचा. हे तिघं त्यांच्या वयाच्या इतर मुलांबरोबर नेहमीच्या शाळेत शिकतात. तिथं बाहेर उभे आहेत ना दोघं, ते मदन आणि आशुतोष. दोघंही कॉलेजमध्ये जातात. मदन बीए करतोय आणि त्या पुढंही शिकणार म्हणतोय. आशुतोषनं इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा केलाय. ही पद्मिनी, ग्राफिक डिझायनिंगमध्ये डिप्लोमा करतेय.’’ प्रत्येक वाक्यागणिक पायलचे डोळे विस्फारत होते.पायल आणि शोभनाताई दोघी खोलीच्या बाहेरच्या पॅसेजमध्ये येऊन वरच्या मजल्यावरच्या हॉलमध्ये गेल्या. तिथं एक मध्यमवयीन गृहस्थ कॅनव्हासवर एक सुंदर निसर्गचित्र रंगवत होते. ‘‘पायलजी, हे बाजीराव शिंदे. पंचावन्न वर्षांचे आहेत. डाऊन सिंड्रोमच्या व्यक्ती आता पन्नाशी उलटल्यावरही व्यवस्थित जगतात. काहीजण आपल्या स्वतःच्या घरात राहतात, तर काही आपल्या कोशिशसारख्या संस्थेच्या हॉस्टेलमध्ये त्यांच्या मित्रांबरोबर राहतात.’’चालता चालता बाल्कनीमधून हात वर काढत वरच्या मजल्याकडं हात दाखवत त्या म्हणाल्या, ‘‘अशा दहा खोल्या तिसऱ्या मजल्यावर आहेत. ही मुलं जॉब करतात, एकेकटे लांब लांब प्रवास करतात आणि बरं का...’’ शोभनाताई मिस्कीलपणे हसत म्हणाल्या, ‘‘त्यांना मैत्रिणीसुद्धा आहेत. मागच्या वर्षी आमच्याइथल्या दोघाजणांनी लग्नही केलं! दोघांनाही बाहेरच्या राज्यातल्या मुली सांगून आल्या होत्या.''शोभनाताई बोलत होत्या ते सारं प्रत्यक्ष बघून पायल थक्क झाली. आपण काय निर्णय घ्यावा? कालपासून तिच्या गोंधळलेल्या मनात विखुरलेल्या, दिशाहीन रेषा एका दिशेनं सरकत आल्या, मळभ दूर झालं आणि त्यांची एक पक्की रूपरेषा तयार होऊ लागली. ती शोभनाताईंना म्हणाली, ''डाऊन सिंड्रोमनं जन्मलेल्या या मुलांना प्रेमानं घट्ट बांधून त्यांना एक सर्जनशील आणि परिपूर्ण जीवन जगण्याची संधी मिळू शकते हे मला इथं आल्यावर समजलं. शोभनाताई धन्य आहात तुम्ही!''''हे माझ्या एकटीचं काम नाहीये. आमची एक मोठी टीम आहे. ते झोकून देऊन काम करतात. हे तर काहीच नाही. तुम्ही थोडावेळ थांबा, आज ही मुलं एक कार्यक्रम करणार आहेत.''''कार्यक्रम? कसला?''''विविध गुणदर्शनाचा. बरीच मुलं येणार आहेत. त्यांचे पालकसुद्धा येतील. तुम्हाला बोलताही येईल त्यांच्याशी.'' .पायलनं थोडावेळ थांबून त्या मुलांचा कार्यक्रम पाहिला. ती मुलं खेळत, बागडत होती, हसत होती, नाचत होती, रडत होती, एकमेकांच्या खोड्या काढत होती, मस्ती करत होती. त्यातल्या दोन मुलांनी एकमेकांशी कुस्ती खेळून दाखवली, एकानं पेटी वाजवली, एकानं गाणं गायलं, एकानं पत्त्यांची जादू करून दाखवली. तर दोन मुलींनी शास्त्रीय नृत्यही सादर केलं.हॉलच्या प्रेक्षागृहात बसलेल्या काही पालकांशी पायल बोलली. एका तमिळ जोडप्यानं तिला सांगितलं, ''ही मुलं डाऊन सिंड्रोम नाहीयेत, ती अप सिंड्रोम आहेत. तुमच्या-आमच्यापेक्षा त्यांच्यात एक क्रोमोसोम जास्त आहे.'' पायलच्या बाजूलाच बसलेल्या, चापून चोपून लाल साडी नेसलेल्या, तिच्या पलीकडे बसलेल्या एका स्त्रीनं त्या जोडप्याची री ओढली. ''आपण सारी सामान्य माणसं आहोत. ती आपल्यापेक्षा विशेष आहेत. पुराणात जसा चुकणाऱ्या देवदुतांना इंद्र शिक्षा देऊन पृथ्वीवर पाठवायचा ना, तसे हे आपल्यापेक्षा वरचढ असलेले देवदूतच आहेत!''चहापाण्याच्यावेळी एक कॅथलिक ख्रिश्चन जोडपं तिच्याजवळ येऊन अतिशय सलगीनं बोलू लागलं. ''डॉक्टरांनी आमच्या मुलीला डाऊन सिंड्रोम आहे असं सांगितलं, तेव्हा मी खूप निराश झाले होते. खरंतर आमच्या धर्मात अॅबॉर्शन करत नाहीत, म्हणून आम्हाला मुलीला जन्माला घालता आलं. पण ती खरोखरीच एक्स्ट्राऑर्डिनरी आहे. काल तिनं सात रंगांचे कागद अर्धवर्तुळात चिकटवून मला इंद्रधनुष्य करून दाखवलं. हस्तकलेतल्या, ओरिगामीतल्या शेकडो गोष्टी ती शिकलीये. तुम्ही आम्ही कल्पनाही करू शकणार नाही अशा गोष्टी ती तयार करते. मे गॉड ब्लेस हर!''शोभनाताईंचे आभार मानून पायल घरी परतली. सुश्रुत सोफ्यावर आरामात बसून पेपर वाचत होता. पायल त्याच्यासमोर बसली. त्यानं पेपरमधून मान वर करून क्षणभर तिच्याकडं बघत एक मंद स्मित केलं. बराचवेळ कोणीही काही बोललं नाही. मग एकेक शब्द जुळवत ती सुश्रुतला म्हणाली, ''मी पक्कं ठरवलंय. हे मूल मी वाढवणार. मी गर्भपात करणार नाही. आपल्याला बाळ हवं होतं, ते आपल्याला मिळतंय. कदाचित हे बाळ आपल्या अपेक्षेप्रमाणे नसेलही, पण सुश्रुत... यालाच पालक होणं म्हणतात. आपली मुलं भविष्यात कशी होतील, यावर आपण नियंत्रण ठेवू शकत नाही. आपण त्यांना आजारांपासून वाचवू शकतो, त्यांना स्वीकारायला तयार नसलेल्या क्रूर जगापासून वाचवू शकतो. पण नियतीपासून? माझा निर्णय ठाम आहे. मी या बाळाला जन्म देणार... तू काय ठरवलंयस?''सुश्रुत खुर्चीतून उठला आणि पायलचे दोन्ही खांदे घट्ट धरून तिला म्हणाला, ''मी कायमच तुझ्याबरोबर आहे आणि कायमच राहीन!''(डॉ. अविनाश भोंडवे इंडियन मेडिकल असोसिएशन कॉलेज ऑफ जनरल प्रॅक्टिशनर्स राष्ट्रीय शाखेचे माजी डीन आहेत.) 