Premium|Diamand: प्रयोगशाळेत हिरा कसा तयार करतात..? जाणून घेऊया हिरे व्यापारी प्रवीण सोनी यांच्याकडून

प्रवीण सोनीहिरा म्हणजे निसर्गाचा शाश्वत वारसा, पण आज तो मानवी बुद्धिमत्तेचं द्योतकही ठरत आहे. पृथ्वीला लाखो वर्षं लागणारी प्रक्रिया विज्ञानाने काही आठवड्यांत साध्य केली. त्यातून प्रयोगशाळेत जन्माला आलेले हिरे सौंदर्य, टिकाऊपणा आणि शाश्वततेचा आधुनिक संगम दर्शवतात.हिरा म्हटलं की आपल्या मनाच्या पडद्यावर पहिल्यांदा उमटतं ते त्याचं अद्वितीय तेज. पारदर्शकतेतून आरपार जाणारा सूर्यकिरण जसा इंद्रधनुष्याची जादू निर्माण करतो, तसा हिऱ्याचा प्रत्येक पैलू आपल्या डोळ्यांना मोहवतो. हातात धरलेला हिरा फक्त दगड नसतो, तर तो शाश्वततेची, निरंतरतेची आणि प्रेमाच्या अपराजेय नात्याची परिपूर्ण संकल्पना असतो. ते असतं क्षणांचं स्मरण करून देणारं, पिढ्यान्पिढ्या वारसा जपणारं, जीवनातील महत्त्वाच्या टप्प्यांना अजरामर करणारं सर्वात मौल्यवान रत्न.पृथ्वीच्या गर्भात हजारो-लाखो वर्षं अपार दाब आणि असह्य उष्णता सहन करून जन्म घेणारा हा खडा म्हणजे निसर्गाची किमया. प्रत्येक नैसर्गिक हिऱ्यामागे पृथ्वीने लिहिलेली एक विलक्षण कथा असते. ही कथा असते धीराची, सहनशीलतेची आणि उत्कट सौंदर्याची! म्हणूनच तो मानवाला आदिकाळापासून मोहवतो, आकर्षित करतो आणि आपल्या चमचमत्या रूपानं आपलं अस्तित्व अधोरेखित करतो. मात्र मानवी बुद्धिमत्तेला नुसतं कौतुक पुरेसं वाटत नाही; ती नेहमी नवनिर्मितीचा मार्ग शोधते. हिऱ्याच्या बाबतीतही तेच घडले. हिरा आता केवळ पृथ्वीच्या उदरातच जन्म घेत नाही, तर तो प्रयोगशाळेच्या उपकरणांमधूनही साकारला जातो. अत्याधुनिक उपकरणांच्या सूक्ष्म प्रयोगांतून, संशोधकांच्या चिकाटीतून आणि तंत्रज्ञानाच्या अचूकतेतून जन्माला आला ‘लॅबोरेटरी ग्रोन डायमंड’. .‘मानवनिर्मित’ हा शब्द ऐकून आपण नकळत त्याला कृत्रिम मानतो. पण हे वास्तवाशी विसंगत आहे. प्रयोगशाळेतला हिरा कुठल्याही कृत्रिम काचेसारखा किंवा स्वस्त पर्याय नाही. उलट तो नैसर्गिक हिऱ्यासारखाच शुद्ध कार्बनचा स्फटिक आहे. रासायनिकदृष्ट्या, भौतिकदृष्ट्या आणि सौंदर्यदृष्ट्या तो निसर्गाने घडवलेल्या हिऱ्यासमानच आहे. फरक केवळ एवढाच, पृथ्वीला जे घडवायला लाखो वर्षं लागतात, ते विज्ञान काही आठवड्यांत घडवून दाखवतं.लॅबोरेटरी ग्रोन डायमंड म्हणजे निसर्ग आणि विज्ञान यांचं अप्रतिम मिलन आहे. ज्यात एकीकडे पृथ्वीच्या सहस्रावधी वर्षांच्या प्रक्रियेचा वारसा आहे, तर दुसरीकडे मानवी बुद्धिमत्तेची तेजस्वी झेप आहे. त्यामुळे आज हिरा हा फक्त निसर्गाचा चमत्कार नाही, तर विज्ञानाचंही देदीप्यमान द्योतक आहे. सुरुवात कुठे झाली?मानवाने नेहमीच निसर्गाच्या गूढतेला समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आकाशातील तारे गाठायचे असोत किंवा पृथ्वीच्या गर्भातील खजिना उलगडायला असो, त्याच्या कुतूहलाला सीमा नाही. हिरा हा अशा खजिन्यांपैकी सर्वात मोहक. म्हणूनच २०व्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच वैज्ञानिकांच्या मनात एक प्रश्न डोकावत होता ‘पृथ्वी लाखो वर्षांत जो चमत्कार घडवते, तो आपण प्रयोगशाळेत घडवू शकतो का?’या प्रश्नाचं उत्तर १९५५मध्ये मिळालं. जनरल इलेक्ट्रिक या अमेरिकी कंपनीने अनेक वर्षांच्या अथक संशोधनानंतर प्रयोगशाळेत पहिल्यांदा हिरा निर्माण करण्यात यश मिळवलं. हा क्षण विज्ञानाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरला. या प्रयोगामागे वैज्ञानिक ट्रेसी हॉल यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यांनी उच्च दाब आणि उच्च तापमान या नैसर्गिक प्रक्रियेचं हुबेहुब अनुकरण करून कार्बनचे अणू हिऱ्याच्या स्फटिकांमध्ये बदलले. तथापि, सुरुवातीचे हे हिरे सौंदर्यदृष्टीने परिपूर्ण नव्हते. त्यांच्यात दागिन्यांच्या बाजारात विकले जाण्याइतकी पारदर्शकता वा झगमगाट नव्हता. पण औद्योगिक जगासाठी मात्र हे हिरे वरदान ठरले. कटिंग, ड्रिलिंग, पॉलिशिंग यांसारख्या कठीण कामांसाठी त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊ लागला. कारखान्यांच्या मशिन्सपासून ते वैज्ञानिक उपकरणांपर्यंत या हिऱ्यांनी असंख्य क्षेत्रांना नवी धार दिली. .वैज्ञानिक प्रगतीचे प्रतीकलॅबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स ही केवळ दागिन्यांपुरती मर्यादित संकल्पना नाही. ते आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या नव्या शक्यता उघडणारे मौल्यवान साधन ठरत आहेत. त्यांच्या अनोख्या गुणधर्मामुळे हे हिरे हाय-टेक क्षेत्रात क्रांती घडवत आहेत.इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, लेझर टेक्नॉलॉजी आणि वैद्यकीय उपकरणे यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांत लॅब ग्रोन हिऱ्यांचा वापर वाढत आहे. विशेषतः त्यांची उष्णतावहन क्षमता विलक्षण असल्यामुळे ते सुपरकंडक्टर्सच्या युगात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. त्याचबरोबर त्यांची टिकाऊपणा, कठोरता आणि पारदर्शकता यामुळे उच्च-गुणवत्तेच्या लेसरमध्ये, क्वांटम कॉम्प्युटिंगमध्ये आणि अचूक मापन यंत्रांमध्ये त्यांचा वापर शक्य होत आहे. अशा प्रकारे लॅब ग्रोन डायमंड हे फक्त सौंदर्य आणि वैभवाचे प्रतीक न राहता, उद्याच्या वैज्ञानिक क्रांतीचे आणि तांत्रिक प्रगतीचे प्रतीक ठरत आहेत. .हिरा तयार करण्याच्या मुख्य पद्धतीपृथ्वीच्या गर्भात लाखो वर्षं चालणारी नैसर्गिक प्रक्रिया विज्ञानाने काही आठवड्यांत उलगडून दाखवली आहे. प्रयोगशाळेत हिरा तयार करण्यासाठी आज दोन प्रमुख पद्धती वापरल्या जातात.१. एचपीएचटी (HPHT – High Pressure High Temperature)या पद्धतीला म्हणता येईल नैसर्गिक हिऱ्याची हुबेहुब प्रतिकृती. पृथ्वीच्या गाभ्यात जसा प्रचंड उष्णतेत आणि अपरंपार दाबाखाली हिरा तयार होतो, तशीच परिस्थिती प्रयोगशाळेत कृत्रिमरित्या निर्माण केली जाते.यात कार्बनला पाच ते सहा गिगापास्कल एवढ्या जबरदस्त दाबाखाली आणि १,५०० अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक तापमानात ठेवले जाते. अशा स्थितीत कार्बनचे अणू एकमेकांशी जुळू लागतात आणि ते हळूहळू हिऱ्यांच्या कठीण, घडीव स्फटिकाच्या रचनेत परिवर्तित होतात. ही प्रक्रिया ऐकायला जरी सोपी वाटली, तरी प्रत्यक्षात ती पृथ्वीच्या उदरातील कोट्यवधी वर्षांच्या प्रवासाचा वेगवान आढावा आहे.२. सीव्हीडी (CVD – Chemical Vapor Deposition)सीव्हीडी ही अधिक आधुनिक आणि सूक्ष्म तंत्रज्ञानाची पद्धत मानली जाते. यात एका विशेष व्हॅक्यूम चेंबरमध्ये कार्बनयुक्त वायू (सहसा मिथेन) सोडला जातो. त्याला प्लाझ्मा स्वरूप दिलं की त्यातील कार्बन अणू सक्रिय होतात. या अणूंचे नंतर हळूहळू एका सबस्ट्रेटवर थर जमा होऊ लागतात आणि त्यातून हिऱ्याचा स्फटिक आकार घेतो. या प्रक्रियेत हिरा जणू कणाकणाने घडतो. पण अत्यंत अचूकतेने तयार होतो. सीव्हीडी पद्धत तुलनेने कमी खर्चिक आहे आणि दागिन्यांसाठी आवश्यक असलेले स्वच्छ, पारदर्शक आणि आकर्षक हिरे निर्माण करण्यात ती अतिशय उपयुक्त ठरते. .नैसर्गिक आणि लॅब ग्रोन हिऱ्यांतील फरकहिरा हा निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार असो वा विज्ञानाची निर्मिती, त्याचं सौंदर्य डोळ्यांना सारखंच भुरळ घालतं. तरीसुद्धा नैसर्गिक हिरा आणि लॅबोरेटरी ग्रोन हिरा यांच्यात काही महत्त्वाचे फरक आहेत.रासायनिक रचना ः दोन्ही हिऱ्यांचं मूळ तत्त्व एकच आहे, ते म्हणजे शुद्ध कार्बन. कार्बनचे अणू एकमेकांत गुंफले जाऊन तयार झालेल्या स्फटिकांच्या रचनेत कुठलाही फरक नाही. म्हणूनच लॅब ग्रोन हिरा हा केवळ कृत्रिम पर्याय नसून नैसर्गिक हिऱ्याची जुळी प्रतिकृतीच म्हणता येईल.भौतिक गुणधर्म ः कठोरता, पारदर्शकता, झगमगाट हे सर्व पैलू दोन्हींत एकसारखेच दिसतात. मोह स्केलवर दोघांची कठोरता १० इतकीच आहे, म्हणजेच हिऱ्यासारखं कठीण दुसरं काहीच नाही.ओळख ः सामान्य डोळ्यांना या दोन हिऱ्यांमध्ये फरक ओळखणं जवळपास अशक्य आहे. त्याचा चमक, त्याचे सौंदर्य, वजन सर्व काही नैसर्गिक हिऱ्याप्रमाणे दिसते. फक्त अत्याधुनिक उपकरणं आणि तज्ज्ञांची नजरच त्यांच्या अंतर्गत सूक्ष्म रचनेतील फरक अचूकतेने ओळखू शकते.पर्यावरणीय परिणाम : नैसर्गिक हिऱ्यांच्या खाणकामामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचा ऱ्हास, जलप्रदूषण आणि परिसंस्थेवर ताण येतो. उलट लॅबोरेटरी ग्रोन डायमंड तुलनेने शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक मानले जातात. त्यामुळे आधुनिक ग्राहक त्याकडे ग्रीन अल्टरनेटिव्ह म्हणूनही पाहतात.निर्मिती प्रक्रिया : नैसर्गिक हिरा पृथ्वीच्या पोटातील लाखो-करोडो वर्षांच्या प्रवासाचं फलित असतो, तर लॅब ग्रोन हिरा काही आठवड्यांत प्रयोगशाळेत साकारतो. दोघांचा जन्म वेगळ्या जागी झाला असला, तरी त्यांच्या रूपात मात्र जवळपास कोणताही फरक जाणवत नाही.किंमत : सौंदर्य आणि गुणवत्ता सारखीच असूनही लॅब ग्रोन हिरे साधारण २० टक्क्यांनी स्वस्त मिळतात. त्यामुळे दागिन्यांच्या बाजारपेठेत त्यांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढते आहे. .भावनिक आणि सामाजिक पैलूनैसर्गिक हिरा पृथ्वीच्या गर्भातील लाखो वर्षांच्या घडामोडींचा साक्षीदार असतो, त्यामुळे त्याला भावनिक महत्त्व लाभले आहे. परंपरेतून आलेल्या विश्वासामुळे नैसर्गिक हिरे वैवाहिक बंध, नातेसंबंधातील दृढता आणि आयुष्यभर टिकणाऱ्या आठवणींशी जोडले गेले आहेत. प्रत्येक नैसर्गिक हिरा हा एकमेवाद्वितीय असल्यामुळे त्यात पृथ्वीच्या इतिहासाचा आणि रहस्यांचा अंश सामावलेला असतो.मात्र, आधुनिक काळात हिऱ्याच्या व्यापाराची दुसरी बाजूही स्पष्टपणे पुढे आली आहे. ‘ब्लड डायमंड्स’ किंवा संघर्षरत प्रदेशांतील हिऱ्यांचा मुद्दा हा मानवी शोषण, हिंसाचार आणि अनैतिक व्यापाराशी जोडलेला आहे.या पार्श्वभूमीवर ‘क्लीन डायमंड्स’ ही संकल्पना महत्त्वाची ठरली आहे. प्रयोगशाळेत तयार होणारे लॅब ग्रोन हिरे पर्यावरणपूरक मानले जातात, तसेच त्यांच्या खरेदी-विक्रीमध्ये फसवणूक, हिंसाचार किंवा काळ्या बाजाराची भीती नसते. ते स्वच्छ, पारदर्शक आणि नैतिक दृष्टिकोनातून अधिक स्वीकारार्ह मानले जात आहेत. म्हणूनच आजच्या पिढीसाठी लॅब ग्रोन हिरे हे फक्त आधुनिक तंत्रज्ञानाचे उत्पादन नाहीत, तर सामाजिक जाणिवेचे आणि मूल्यांचे प्रतीक ठरत आहेत.भविष्यकाळआज लॅब ग्रोन डायमंड्स ही केवळ एक तात्पुरती फॅशन किंवा ट्रेंड राहिलेला नाही, तर ते उद्योगजगतातील एक नवा अध्याय ठरत आहेत. ग्राहकांना किफायतशीर दरात सुंदर, टिकाऊ आणि पर्यावरणपूरक हिरे मिळत असल्यामुळे त्यांची मागणी दिवसेंदिवस वाढते आहे. विवाहसोहळे, विशेष प्रसंग किंवा दैनंदिन दागदागिने सर्वच क्षेत्रांत लॅब ग्रोन डायमंड्स आपली जागा पक्की करू लागले आहेत. याचबरोबर वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहता, हा मानवनिर्मित हिरा तंत्रज्ञान आणि निसर्ग यांचा अद्भुत संगम आहे. म्हणूनच, हिरा म्हणजे केवळ पृथ्वीचा वारसा नव्हे, तर मानवाच्या बुद्धिमत्तेचंही शाश्वत द्योतक आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. पुढील काही वर्षांत हा उद्योग केवळ दागिन्यांपुरता मर्यादित न राहता, उच्च तंत्रज्ञान, औद्योगिक वापर आणि पर्यावरणपूरक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे.(प्रवीण सोनी हे पुणेस्थित हिऱ्याचे व्यापारी आहेत.)----------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.