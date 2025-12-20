Premium|history of indian home decor : गृहसजावट आता फक्त गरज नाही तर 'स्टेटस सिम्बॉल'; घरांच्या बदलत्या रूपाचा रंजक प्रवास

स्नेहल बाकरे युद्ध परिस्थिती जसजशी आटोक्यात येऊ लागली, तसतशी भारतीय लोकांच्या जीवनशैलीत आधुनिकता येऊ लागली. पारंपरिक विचारांमध्ये नवनवीन कल्पनांची भर पडू लागली, आणि भारतीय कुटुंबांनी पहिल्यांदाच ‘बदल’ स्वीकारायला सुरुवात केली. पुढे विसाव्या दशकात तर घराला एक मॉडर्न टच मिळाला. गृहसजावट ही केवळ उपभोगाची गोष्ट न राहता ती एक स्टेटस सिम्बॉल म्हणून ओळखली जाऊ लागली. इवलीशी चिऊताई काड्या, गवत गोळा करत आपलं घरटं तयार करते, तर सुगरण एखाद्या लटकत्या शिल्पाप्रमाणे रचना असलेला आपला खोपा तयार करते. सुंदर आवाजाची कोकिळा मात्र फारच आळशी; ती कावळ्याच्या घरातच आपली अंडी घालते. शिंपी पक्षी आपल्या नावाला शोभेल असं तंतूंनी दोन पानांना पिशवीसारखं घरटं चक्क शिवतो. सुतार पक्षी आपल्या चोचीनं झाडाची फांदी पोखरून तिथं आपला निवारा वसवतो, तर साळुंकी कुठल्यातरी छताचा आधार घेत चिखलामातीनं आपलं घरटं बनवते. तसं पाहायला गेलं तर सर्वच पक्षी आपल्या संरक्षणासाठी व आपल्या गरजेनुसार आपलं छोटसं का होईना एखादं घरटं तयार करतात. त्याचप्रमाणे एकेकाळी गुहेत राहणारा मनुष्य प्रगतिपथावर येता येता स्वतःच घर उभारू लागला आणि यातूनच समाजनिर्मिती झाली. इतर सजीवांप्रमाणेच माणसाचंही आपल्या घरट्यावर म्हणजे आपल्या घरावर नितांत प्रेम. या पृथ्वीतलावर आपल्या हक्काचं एक छत आणि चार तरी भिंती असाव्यात असं प्रत्येकाला वाटतं. पण आता अन्न, वस्त्र, निवारा यांपैकी निवारा ही गरज फक्त मूलभूत गरज राहिली नसून, हा निवारा अधिकाधिक सुखसोयींनी युक्त व आकर्षक कसा असेल याकडे त्याचा जास्त कल आहे. .Premium|Life Insurance Claim Rejection Concealment : 'परम विश्वास' तत्त्वाच्या भंगाने क्लेम नामंजूर.पूर्वी म्हणजे साधारण साठाव्या दशकात गृहसजावटीला फारसं महत्त्व नव्हतं. मुंबईमध्ये बऱ्याच ठिकाणी चाळ संस्कृती अस्तित्वात होती, तर पुण्यात व इतर ठिकाणी वाडा संस्कृती होती. छोट्याशा घरात दहा ते बारा माणसांचं कुटुंब आनंदात नांदायचं. तेव्हा प्रत्येकाला स्वतंत्र खोली (बेडरूम) मिळेल एवढी चंगळ सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी नव्हती. हॉल, किचन यांचाही वापर गरजेनुसार बेडरूम म्हणूनच केला जायचा. अत्यंत साधी आणि सुटसुटीत अशी घरांची रचना असायची. त्यावेळी विजेचा प्रसारही तसा कमीच झाला होता. त्यामुळे विजेवर चालणारी उपकरणं घराघरांत पाहायला मिळणं दुर्मीळच. शहरातल्या काही भागांत एखाद्या श्रीमंताच्या घरात एखाददुसरा बल्ब असायचा. बाकी सर्वत्र रॉकेलच्या दिव्याचे कंदील असायचे. दिवाणखान्यात बसायला दिवाण व पत्र्याच्या किंवा लाकडाच्या फोल्डिंग खुर्च्या असायच्या. भरतकामाची हौस असलेल्या स्त्रिया एखादं मोत्याचं वॉल हँगिंग किंवा तोरण; लोकरीची फुलं किंवा टेबल क्लॉथ विणायच्या. तेव्हा शोभेच्या वस्तू बाहेरून विकत आणण्याची पद्धतच नव्हती. घरातच कलात्मकतेनं अशा वस्तू तयार केल्या जायच्या. मला आठवतंय, माझ्या आजीकडे तर तिच्या आईनं पाच पैशांची नाणी एकमेकांना चिकटवून बोटीच्या आकारात तयार केलेला एक शोपीस होता.त्यावेळी स्वयंपाकघरही साधंच, परंतु स्वच्छ आणि नीटनेटकं असायचं. लाकडी किंवा ग्रॅनाईटच्या फळ्यांच्या मांडणीवर तांब्या-पितळ्याची चकचकीत भांडी रचलेली असायची. कधीतरी सणासुदीला लागणारे किंवा कुरडया, पापड्या, सांडगे अशा वाळवणाच्या पदार्थांनी भरलेले मोठे डबे स्वयंपाकघरातल्या पोटमाळ्यावर ठेवले जात. ओट्यावर फिल्टरऐवजी पाण्याची मोठी कळशी, हंडा, पिंप असायचं. १९६५मध्ये भारतात कलकत्त्यामध्ये पहिला गॅस सिलेंडर आला. पण तरी पुढची कित्येक वर्षं लागली तो घराघरांमध्ये पोहोचायला. त्यामुळे स्वयंपाकासाठी खेड्यापाड्यांमध्ये चूलच असायची, तर शहरी भागात रॉकेलवर चालणारे स्टोव्ह असायचे..बेडरूम नावाच्या खोलीचं अस्तित्व तसं फारच कमी ठिकाणी बघायला मिळायचं आणि ही बेडरूम घरातल्या सर्वांसाठी कॉमन असायची. तेव्हा कपाटंही फारशी नव्हती. मुळात कपडेही तेव्हा मोजकेच असायचे. रोजचे कपडे एखाद्या फळीवर रचलेले किंवा खुंटीवर लटकलेले असायचे. सणावाराचे किंवा लग्नसराईचे खास कपडे आणि इतर मौल्यवान गोष्टी एखाद्या पत्र्याच्या ट्रंकेत ठेवलेल्या असायच्या. ती ट्रंक ही पलंगाखाली असायची. पलंगावरच्या चादरींवरही घरातल्या बायकांनी भरतकाम केलेलं असायचं. वयस्कर बायका जुन्या कपड्यांच्या गोधड्या शिवायच्या, त्यावर आपल्या कल्पनेनुसार नक्षीकाम करायच्या आणि त्याच पांघरुणं म्हणून वापरल्या जात.यानंतरच्या काही दशकांत युद्ध परिस्थिती जसजशी आटोक्यात येऊ लागली, तसतशी भारतीय लोकांच्या जीवनशैलीत आधुनिकता येऊ लागली. पारंपरिक विचारांमध्ये नवनवीन कल्पनांची भर पडू लागली, आणि भारतीय कुटुंबांनी पहिल्यांदाच ‘बदल’ स्वीकारायला सुरुवात केली. शहरांची संख्या जसजशी वाढू लागली, तसतशी गावागावांत वीज पोहोचू लागली. मग घरोघरी बल्बचा वापर वाढू लागला. तरीही पंखा तशी प्रतिष्ठेचीच बाब होती. बिनाका गीतमाला, क्रिकेट कॉमेंट्री, बातम्या ऐकण्यासाठी रेडिओ मात्र जवळजवळ प्रत्येक घरातच असायचा. पण क्वचित चाळीतल्या एखाद्या सधन कुटुंबात ब्लॅक ॲण्ड व्हाइट टीव्ही दिसायचा. मग शेजारपाजारचे लोक हमखास रविवारी रामायण, महाभारत किंवा क्रिकेट मॅच बघायला त्या घरात गर्दी करायचे..असं म्हणतात चित्रपट हा समाजातील घटनांचा आरसा असतो. चित्रपटसृष्टीने गृहसजावटीला चालना दिली, असंही म्हणता येईल. आराधना, बावर्ची, गुड्डी, अनुपमा, अभिमान यांसारख्या चित्रपटांनी मध्यमवर्गीय घरांचं एक आखीवरेखीव दृश्य लोकांच्या मनात रुजवलं. खिडक्यांना रंगीबेरंगी फुलांचे पडदे, शोकेस, बाल्कनीत फुलांच्या कुंड्या, पलंगांवर रंगीबेरंगी बेडशीट यांची फॅशन चित्रपटातूनच घराघरांत पोहोचली.सन १९८२मध्ये दिल्लीत झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांपासून रंगीत दूरदर्शन सुरू झालं आणि घराघरात टीव्ही नावाचा सदस्य हळूहळू परमनंट होऊ लागला. पुढे काही वर्षांत एलपीजी गॅस जसा घराघरात पोहोचू लागला, तसतसा स्वयंपाकघराचा चेहरा बदलत गेला. या काळात ओट्याच्या भिंतींवर टाइल्स लावायची किंवा ती भिंत ऑइल पेंटनं रंगवण्याची पद्धत सुरू झाली. किचनच्या रॅकवर तांब्या-पितळ्याबरोबरच स्टीलची भांडीही दिसू लागली. सोबत फळांच्या आकाराचे प्लॅस्टिकचे डबे, विणलेल्या छोट्या-मोठ्या टोपल्या यांनी किचनला एक वेगळाच लुक मिळाला.बेडरूममध्ये लोखंडी कपाट असणं हे तर स्टेटस सिम्बॉल समजलं जाऊ लागलं. लोकांकडे जसजशी सुबत्ता येऊ लागली, तसतशी बेडरूम नावाची खोली अधिकच खासगी बनू लागली. छोटासा आरसा, पलंगाशेजारी एखादं टेबल, त्यावर फुलदाणी, भिंतीवर सुबक अशा फ्रेममध्ये आपल्या परिवाराचा फोटो अशा थाटात बेडरूम सजू लागल्या..नव्वदच्या दशकात तर आधुनिकतेनं भारतीय घरांना आपल्याकडे खेचून घेतलं. घराच्या भिंती पारंपरिक पांढऱ्या चुन्याऐवजी डिस्टेंपरच्या पिवळ्या, निळ्या, गुलाबी अशा विविध रंगांत रंगू लागल्या. तसंच हे रंग टीव्हीतही झळकू लागले. गृहसजावटीत टीव्हीचं स्थान अगदी अग्रगण्य बरं. एखादा कॉन्सॉल टीव्ही म्हणजे खाली स्टँडवर टीव्ही असा सेट आपल्या हॉलमध्ये असणं हे श्रीमंतीचं लक्षण मानलं जायचं. त्यात केबल कनेक्शन म्हणजे ‘सोने पे सुहागा’च. असा टीव्ही आरामात बसून बघण्यासाठी स्पंजचे कुशन असणाऱ्या सोफ्यांनी हॉलच्या प्रतिष्ठेत अजूनच भर टाकली. हॉलच्या एखाद्या कोपऱ्यात स्टडी टेबलही आवर्जून दिसू लागलं. त्याला लागून एखादं ओपन बुक शेल्फही असायचं. टीव्ही पाहताना खाण्यापिण्याची सोय व्हावी म्हणून सेंटर टेबलही आलं. घरोघरी लँडलाइन फोनच्या घंटा निनादू लागल्या; मग त्यासाठी खास काचेचं शेल्फ आलं.किचनमध्ये आता वजनाला हलक्या आणि बहुपयोगी अशा स्टीलच्या रॅक्स आल्या. विजेचं जसजसं सार्वत्रिकरण झालं, तसतसा फ्रीजही घराघरांत दिसू लागला. मग त्यासाठी विविध नक्षीकाम असणारे दोन्ही बाजूंना कप्पे असणारी कव्हर्स आली. काही ठिकाणी किचनमध्ये लाकडी कपाटं दिसू लागली. बेडरूममध्ये दणकट पलंग, सोफा-कम-बेड, स्टोरेज असणारे आकर्षक पलंग आले. तसंच नटण्यामुरडण्यासाठी वर मोठा आरसा व खाली किंवा बाजूला कपाट असलेल्या ड्रेसिंग टेबलनं बेडरूमची शान अधिकच उंचावली.विसाव्या दशकात तर घराला एक मॉडर्न टच मिळाला. गृहसजावट ही केवळ उपभोगाची गोष्ट न राहता ती एक स्टेटस सिम्बॉल म्हणून ओळखली जाऊ लागली. नुसतंच एखाद्या टेबलवर टीव्ही न ठेवता त्यासाठी खास टीव्ही युनिट्स बाजारात दाखल झाली. त्यात टीव्हीसोबत सीडी प्लेयर्स, स्पीकर ठेवायला व काही शोभेच्या वस्तू ठेवायलाही जागा असायची. एल शेप्ड सोफा, समोर सेंटर टेबल, त्याच्या खाली कार्पेट, बाजूला डायनिंग टेबल अशा पद्धतीत हॉलची रचना बदलली..Premium|Resort Stay Experience : रिसॉर्टची मज्जा.सन २००५नंतर तर मॉड्युलर किचननं धुमाकूळ घातला. सुटसुटीत वापरासाठी जागोजागी सॉफ्ट क्लोज ट्रॉलीजही आल्या. आणि जिभेचे चोचले पुरवताना गृहिणींची होणारी दमछाक लक्षात घेता घरोघरी एक्झॉस्ट फॅन आणि चिमणीही आली. फूड प्रोसेसर, मायक्रोवेव्हसोबत डिश वॉशरही मस्ट ठरू लागला. यानं घराला एक आधुनिक टच तर मिळतोच, शिवाय त्याच्या सौंदर्यातही भर पडते. सोबत क्रोकरी युनिटही हवंच. त्या युनिटला आतून वेगवेगळ्या रंगाच्या लाइट्सनं हायलाइटही करता येतं. तसंच किचनमध्ये वापरलं जाणारं कलर पॅलेट, फ्लोरिंग, हँडल लेस कॅबिनेट, क्वार्ट््स किंवा ग्रॅनाईट टॉप्सही आधुनिक होम डेकॉरचा अविभाज्य भाग बनू लागले.कालांतरानं बेडरूमची संख्या वाढू लागली. मास्टर बेडरूम, किड्स बेडरूम, गेस्ट बेडरूम या संकल्पना तर आता फारच सामान्य झाल्यात. भिंतींसाठीदेखील मॅट फिनिश, ग्लॉसी फिनिश, वॉशेबल फिनिशचे नवनवीन पेंट्स मार्केटमध्ये आले. तसंच टेक्स्चर्ड पेंट, स्टेन्सिल्स आर्ट किंवा थीम बेस्ड पेंटिंगचा ट्रेंड या काळात पाहायला मिळाला. बेडरूमसाठी लोकांचा खास वॉल आर्ट करून घेण्याकडेही जास्त कल असायचा. त्यासाठी वॉलपेपरचाही वापर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला. बेडरूमसाठी वुडन फ्लोरिंगलाही लोकांनी जास्त पसंती दर्शवली.सन २०११नंतर आपलं घर गृहसजावटीत निष्णात असणाऱ्या एखाद्या इंटेरियर डिझायनरकडून सजवून घेण्याकडे लोकांचा कल वाढू लागला. घराचं पझेशन मिळताच आधी ते संपूर्णपणे एखाद्या इंटेरियर डिझायनरकडून आकर्षकरित्या सजवून घेतल्यानंतरच तिथं राहायला जाण्याचा ट्रेंड आता सर्वत्र पाहायला मिळतो. या इंटेरियरमध्ये आता ३,५,७,९ ही कन्सेप्ट मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. उदाहरणार्थ, भिंतीवर लावलेल्या फोटो फ्रेम्सची संख्या ३,५,७ अशा प्रकारे ठेवणं किंवा शोपीसही अशाच विषम संख्येच्या पद्धतीत ठेवणं, जेणेकरून या विषम संख्येनं त्या जागेचं सौंदर्य अगदीच आकर्षक वाटावं म्हणून ही कन्सेप्ट इंटेरियरमध्ये अधिक प्रमाणात वापरली जाते.आजकाल बऱ्याच घरांमध्ये घरात शिरताच पॉझिटिव्ह व्हाइब्ज मिळण्यासाठी लोक दरवाजाच्या बाजूला एखादा चांगला मेसेज असणारं शोपीस किंवा सुवासिक फुलांचा फ्लॉवरपॉट किंवा इनडोअर प्लांट ठेवतात. साठाव्या दशकातल्या न्हाणीघरात अंघोळीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या घंगाळ्याचं आता प्रमोशन होऊन त्यानं हॉलमध्ये ‘अँटिक शोपीस’ म्हणून आपलं स्थान पक्कं केलं आहे..टू सीटर, थ्री सीटर सोफा विथ रिक्लायनिंग चेअरबरोबरच एल शेप्ड सोफा, यू शिफ्ट सेक्शनल्स, लो सीटिंग काऊचेस आणि कम्फर्ट कॉर्नर युनिट्सही आता अधिक लोकप्रिय झालेत. त्यावर ब्रिदेबल लीनन किंवा कोझी लेदरची कुशन्स; त्यातही पेस्टल बेज, आयव्हरी किंवा क्लासिक डीप ग्रीन, नेव्ही ब्लू, टील ब्लू अशा टोन्सचा ट्रेंड आला आहे. तांत्रिक सोयींमुळे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट््स, हिडन स्टोरेज, सोफा-कम-बेड आणि मॉड्युलर पझल्स सोफा हे आता सिग्नेचर डेकॉर म्हणून वापरात येत आहेत. तसंच मोबाईल फोननं कंट्रोल करता येणाऱ्या मूड लायटिंगनं क्षणातच सारा माहोल बदलता येतो. आजकाल होम डेकॉरसाठी विविध रंगांतल्या व आकाराच्या लाइट्सचा फार कलात्मकतेनं वापर केला जातो.त्याचप्रमाणे जुन्या काळातली तांब्या-पितळ्याची भांडी आता शोपीस म्हणून किचनमध्ये ठेवली जातात. सध्या ओपन किचनचा ट्रेंड वाढल्यामुळे आयलँड प्लॅटफॉर्म, ब्रेकफास्ट काउंटर आणि हँगिंग पेंटेड लाइट्स यांचा किचन डेकॉरमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. किचनमधली कॅबिनेट्स हँडललेस, सॉफ्ट क्लोज आणि मॅट फिनिश असल्यामुळे अधिकच एलिगंट वाटतात. इनबिल्ट ओव्हन, मायक्रोवेव्ह, डिश वॉशर, कुकटॉप आणि सायलेंट चिमणी यामुळे स्वयंपाकघर अधिकच कार्यक्षम व आकर्षक बनतं. विविध आकारांतील आकर्षक क्रोकरीनं व मार्बल टॉप डायनिंग टेबलनं डायनिंग एरियाचं रूप अधिकच खुलवलं आहे. अशाप्रकारे आजचं किचन वेल ऑर्गनाइज्ड, टेक्नॉलॉजी फ्रेंडली अशा अत्यंत आकर्षक व आधुनिक पद्धतीनं सजवण्यावर जास्त भर दिला जात आहे.टीव्ही आता फक्त हॉलपुरताच मर्यादित न राहता त्यानं बेडरूममध्येही शिरकाव केला आहे. तसंच लो प्लॅटफॉर्म बेड, स्टायलिश हेडबोर्ड आणि फ्लोटिंग साइड टेबलनं बेडरूमचा पूर्णपणे कायापालट केला आहे. स्लायडिंग मिरर फिनिश किंवा फ्लश डोअरचं वॉर्डरोबबरोबर स्टेटमेंट लायटिंग, वॉर्म एलईडी स्ट्रिप्स आणि हिडन लाइट्सनं बेडरूमला एक ग्लॅमरस लुक दिला आहे. आजकाल खिडक्यांसाठी खास ब्लॅकआउट पडदे, शीअर कर्टन्स किंवा रोमन ब्लाइंड्स वापरले जातात. इटालियन मार्बल, फॉल सीलिंग, डेकोरेटिव्ह पेंटेड लाइट्स, वॉक-इन वॉर्डरोब, थीम बेस्ड वॉलपेपर आणि कस्टमाइज्ड हाय ग्लॉस फर्निशिंगनं बेडरूमची शोभा अधिकच वाढवली आहे.एकंदरीतच ‘देखो मैंने देखा हैं ये एक सपना; फुलों के शहर मे हो घर अपना' या गाण्यातल्या घरासारखं स्वप्नवत घर आता सत्यात उतरलं आहे. पण ते फक्त फुलांनी नव्हे, तर आधुनिक सोयीसुविधांनी आणि स्मार्ट टेक्नॉलॉजीनं सजलेलं आहे. म्हणूनच तर 'होम स्वीट होम'च्याऐवजी 'होम स्मार्ट होम' असंच म्हणणं जास्त योग्य ठरेल... नाही का?(स्नेहल बाकरे पुणेस्थित लेखिका, कवयित्री व स्क्रीन रायटर्स असोसिएशनच्या सदस्या आहेत.) 