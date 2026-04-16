Premium|World Cup Football 2026 : फुटबॉलचे मैदान सज्ज!

अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडात संयुक्तपणे ११ जून ते १९ जुलै या कालावधीत होणाऱ्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेतील सर्व ४८ संघ निश्चित झाले आहेत. प्रथमच विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या झगमगत्या मैदानात ४८ देशांचे संघ खेळताना दिसतील. चार वर्षांपूर्वीपर्यंत ३२ देशांत चुरस होती, आता स्पर्धेची व्याप्ती वाढली असून आफ्रिकेतील फुटबॉलची ताकदही दिसून आली आहे. स्पर्धेत युरोपातील सर्वाधिक म्हणजे १६ देश पात्र ठरले आहेत, त्याखालोखाल आफ्रिकेतील १० देश आहेत. आशियातील पात्र देशांच्या संख्येतही नऊपर्यंत वाढ झाली आहे. अमेरिका-मध्य अमेरिका (कॉन्कॅकॅफ) क्षेत्रातील आणि दक्षिण अमेरिकेतील (कॉन्मेबोल) प्रत्येकी सहा देश आहेत. न्यूझीलंड हा एकमेव देश ओशनिया विभागातील आहे. .India Team Travel Distance : मायदेशातच 'वर्ल्डकप पर्यटन'.विश्वकरंडक स्पर्धेच्या पात्रता फेरीतील अखेरच्या दिवशी मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली. चार वेळच्या जगज्जेत्या इटलीला जागतिक फुटबॉलमधील महासत्ता गणले जात असे, मात्र आता याच देशावर सलग तिसऱ्यांदा विश्वकरंडक स्पर्धेच्या मुख्य स्पर्धेस अपात्र ठरण्याची नामुष्की आली आहे. युरोपीय पात्रता लढतीत त्यांना बोस्निया-हर्झेगोव्हिना देशाने पेनल्टी शूटआऊटमध्ये पराभूत केले. फिफाच्या जागतिक क्रमवारीत तब्बल ६६व्या क्रमांकावर असलेल्या देशाने २०१४नंतर पुन्हा एकदा जागतिक फुटबॉलमधील भव्यदिव्य व्यासपीठावर स्थान मिळविले आहे. फुटबॉलमधील इटलीचे वर्चस्व लोप पावल्याचे यानिमित्ताने सिद्ध झाले. त्यांच्यासाठी पराभव खूपच वेदनादायी ठरला. अपयशानंतर त्या देशात मोठे वादळ उठले. इटलीतील फुटबॉल महासंघाच्या अध्यक्षांना पायउतार व्हावे लागले. एकंदरीत तेथील फुटबॉलचा पायाभूत ढाचाच कमजोर झालेला आहे, त्यामुळेच १९३४, १९३८, १९८२ व २००६मध्ये जगज्जेता ठरलेला हा देश विश्वकरंडक पात्रता टप्पा सलग तिसऱ्यांदा ओलांडू शकलेला नाही. .वनवास अखेर संपलाविश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत यंदा काही देशांचा वनवास संपला आहे. मध्य आफ्रिकेतील कोंगो डीआर (पूर्वीचे झैरे) देशाने प्ले-ऑफ लढतीत जमैकाला पराभूत करून तब्बल ५२ वर्षांनंतर विश्वकरंडकात खेळण्याचा मान प्राप्त केला आहे. पश्चिम आशियातील युद्धग्रस्त स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर इराकने विश्वकरंडकासाठी मिळविलेली पात्रता उल्लेखनीय आहे. बोलिव्हियाविरुद्धचा सामना खेळण्यासाठी हा संघ मेक्सिकोत वेळेत दाखल होण्याबाबतही साशंकता होती. अखेर प्रवास नियोजन सुरळीत ठरले आणि प्रत्यक्ष मैदानावर ऑस्ट्रेलियन ग्रॅहम अर्नोल्ड यांच्या मार्गदर्शनाखालील इराकी संघाने इतिहास रचला. ४० वर्षांनंतर ते विश्वकरंडक फुटबॉल खेळतील. चेकिया (चेक प्रजासत्ताक) वीस वर्षांनंतर विश्वकरंडक स्पर्धेत दाखल झाला आहे. हा संघ शेवटचा २००६मध्ये जर्मनीत खेळला होता. तुर्किएने २४ वर्षांनंतर पात्रता मिळविण्यात यश मिळविले. यावेळी चार देश विश्वकरंडक फुटबॉल मैदानावर पदार्पण करतील. यामध्ये केप (काबो) व्हेर्द, कुरासाव, जॉर्डन व उझबेकिस्तान या देशांचा समावेश आहे..इराण अमेरिकेत खेळणार?आशियाई फुटबॉलमध्ये बलाढ्य असलेला इराणचा संघ, आपल्या देशावरील अमेरिका-इस्राईलच्या युद्धामुळे विश्वकरंडक स्पर्धेत अमेरिकेच्या भूमीत होणारे सामने खेळणार का, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. इराणचा स्पर्धेच्या ग गटात समावेश असून त्यांचे अनुक्रमे न्यूझीलंड, बेल्जियम व इजिप्तविरुद्धचे सामने अमेरिकेतच खेळले जातील. राजकीय कारणास्तव इराणने सामने मेक्सिकोत हलविण्याची विनंती फिफाला केली, पण त्यास मान्यता मिळालेली नाही. अमेरिकेतील आपल्या विश्वकरंडक फुटबॉल सहभागावर बहिष्कार टाकण्याबाबत इराणने अधिकृतपणे सूचीत केलेले नाही. ते ठरल्यानुसार अमेरिकेच्या भूमीतच विश्वकरंडक खेळणार याबाबत फिफाचे अध्यक्ष जाहनी इन्फॅन्टिनो ठाम आहेत.किशोर पेटकर सकळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.