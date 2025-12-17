Premium|Child Psychology and Development : ५ ते १० वर्षे: मुलांच्या मेंदूच्या 'सुपरफास्ट' विकासाचा काळ; पालकांनो हे नक्की वाचा

वयाच्या सातव्या-आठव्या वर्षांपर्यंत मुलांची स्वतःची अशी एक वेगळी ओळख पटू लागलेली असते. स्वतःचे विचार, स्वतःच्या गरजा समजू लागतात आणि त्यातून अनेक प्रश्नही पडतात. त्या प्रश्नांची उत्तरे बऱ्याचवेळा आई-बाबांकडेही नसतात. म्हणूनच कदाचित आठव्या वर्षी गुरुगृही पाठवायची प्रथा सुरू झाली असावी. शिशुवय संपता संपता म्हणजे साधारणतः पाच-सहा वर्षांच्या मुलांचा मेंदू मोठ्यांच्या मेंदूच्या ८० ते ९० टक्के आकाराचा झालेला असतो. पण गंमत म्हणजे त्यांना तेवढी समज मात्र नसते! अजूनही ती मुले आपले तेच खरे करणारी, चुरूचुरू बोलणारी, आई-बाबांना आपल्या तालावर नाचवणारी असतात. एव्हाना मुलांना नैसर्गिक विधींवर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवता येऊ लागलेले असते. शिशुशाळेत खेळ आणि अभ्यासही सुरू झालेला असतो. या वयापासून दहा-बारा वर्षांपर्यंत मुलांच्या मेंदूत काय चाललेले असते यावर आज विचार करूयात..आपल्या मेंदूचे डावा आणि उजवा असे दोन भाग असतात, हे आपल्याला माहितीच आहे. परंतु त्यापलीकडे मेंदूच्या अंतर्गतही दोन भाग असतात. बाहेरच्या भागाला व्हाइट मॅटर म्हणतात. यात आपल्या स्मरणशक्तीची, निर्णय प्रक्रियेची तसेच दृष्टी, ऐकणे, चव, वास या संवेदनांच्या अनुभवांना सांभाळून ठेवण्याची केंद्रे असतात; तर मेंदूच्या आतल्या केंद्रातील भागांमध्ये शरीराकडून संवेदना घेणाऱ्या आणि निर्णय शरीराकडे पोहोचवणाऱ्या महामार्गांचे (नर्व्ह्ज) जाळे असते. हे सगळे सांगण्याचा हेतू हाच, की पाच ते दहा वर्षांचा वयोगट मेंदूच्या विलक्षण विकासाशी निगडित आहेत. मेंदूमधल्या शिरा आपल्या घरातल्या विजेच्या वायरींसारख्या असतात. आतल्या तांब्याच्या वायरींवर जसे प्लॅस्टिक किंवा रबराचे आवरण असते, तसेच आवरण आपल्या मेंदूतील शिरांवर तयार होत असते, याला मायलीन शिथ म्हणतात. या मायलीनच्या आवरणामुळे आपल्या शिरांमधून संदेशांचे वहन अचूक आणि जलद होते, त्यामुळे अर्थातच विचार करण्याची प्रक्रिया पटकन होऊ लागते आणि निर्णयक्षमता वाढू लागते. समस्या सोडवण्यासाठी याचा खूपच उपयोग होत असतो. मेंदूच्या अंतर्गत भागातील नर्व्ह्ज म्हणजे आपले एक्स्प्रेस महामार्गच! याच काळात हे महामार्ग प्रचंड गतीने विकसित होत असतात.या महत्त्वाच्या विकासाबरोबरच आपल्या मेंदूतील सगळ्यात महत्त्वाचे केंद्र विकसित होऊ लागते. आपल्या कपाळाच्या मागे (म्हणजे ‘आता माझी सटकली’च्या भागात), ज्याला फ्रन्टल लोब म्हणतात, तिथे आपल्या आकलनशक्तीचे केंद्र विकसित होत असते. त्यातूनच अनेक महत्त्वाच्या बालविकासाच्या आघाड्यांवर मुलांचा मेंदू काम करायला सुरू करतो..Premium|Corporal Punishment In Schools : शिस्त आणि शिक्षा... एक शोकांतिका .कार्यकारी व्यवस्थापनमाणूस हा सगळ्यात प्रगत प्राणी समजला जातो, ते त्याच्या कौशल्यांमुळे. वेगवेगळ्या कामांमधून योग्य ते काम निवडणे, वेळेप्रमाणे कामांचा क्रम लावणे, एखाद्या कामासाठी घ्यावे लागणारे वेगवेगळे निर्णय अमलात आणून त्याप्रमाणे शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांना संदेश पोहोचवणे, त्या कामाचा परत आढावा घेऊन काम नियंत्रित करणे या सगळ्या गोष्टी सहज आणि प्रचंड गतीने घडवणारे केंद्र आपल्या फ्रंटल लोबमध्ये तयार होत असते.सोपे उदाहरणच द्यायचे झाले, तर परीक्षेची प्रश्नपत्रिका हातात आल्यापासून त्यातले प्रश्न वाचून त्यातल्या सोप्या प्रश्नाचे उत्तर आठवून ते उत्तरपत्रिकेवर छान लिहून काढणे ही सगळी प्रक्रिया आपल्या मेंदूचे कार्यकारी व्यवस्थापन केंद्र लीलया घडवून आणत असते.या केंद्राचे कार्य बिघडले तर एकाग्रता भंग पावते. मूल चंचल, अस्थिर होते. अभ्यासात यश मिळत नाही. अटेन्शन डेफिसीट व हायपर ॲक्टिव्हिटी डिसॉर्डर या समस्येचे एक कारण हे या केंद्राच्या विकासातील अडथळा हेही असते.तात्पुरती किंवा कामापुरती स्मरणशक्तीपाच ते दहा वर्षांच्या वयात एक अद्भुत कौशल्य मेंदूत विकसित होत असते. एकापाठोपाठ करायची तीन-चार कामे किंवा ते करण्यासाठी मिळालेली माहिती ही तात्पुरती साठवून ठेवायची, त्यावर एकत्रित विचार करून निर्णय घेऊन कृती करायची आणि काम पूर्ण झाल्यावर ही तात्पुरती माहिती काढून टाकायची किंवा विसरून जायची, हे मेंदू जसजसा विकसित होत जातो तसतसे सहज आणि पटापट होऊ लागते.याचा सर्वार्थाने उपयोग अर्थातच आपल्या शालेय शिक्षणात होत असतो. गणिते करताना ‘हातचा’ घेणे व तो तात्पुरता लक्षात ठेवून बेरीज-वजाबाकी करणे हे या तात्पुरत्या स्मरणशक्तीचे सुंदर उदाहरण आहे. पण दुर्दैवाने ही तात्पुरती स्मरणशक्ती कमी पडली, तर गणिते करताना, स्पेलिंग्ज पाठ करताना अडचणी येणारच. काही मुलांमधील ‘अध्ययन अक्षमतेचे’ हे एक कारण असू शकते..स्वतःबद्दलची जाणीववयाच्या सातव्या-आठव्या वर्षांपर्यंत मुलांची स्वतःची अशी एक वेगळी ओळख पटू लागलेली असते. स्वतःचे विचार, स्वतःच्या गरजा समजू लागतात आणि त्यातून अनेक प्रश्नही पडतात, ज्यांची उत्तरे बऱ्याचवेळा आई-बाबांकडेही नसतात. म्हणूनच कदाचित आठव्या वर्षी मुलांना गुरुगृही पाठवायची प्रथा सुरू झाली असावी.काही कारणाने ही स्वतःबद्दलची जाणीव नीट विकसित झाली नाही, तर गंभीर स्वरूपाचे प्रश्न निर्माण होतात. मतिमंद मुलांमध्ये, स्वमग्न मुलांमध्ये ही स्व-जाणीव निर्माण होण्यात गोंधळ उडतो, ज्यामुळे समाजात स्वतःला व्यक्त करण्यात ही मुले कमी पडतात.एकाग्रता आणि निरीक्षणशक्तीआपल्या आजूबाजूच्या वातावरणाचे संपूर्ण निरीक्षण करून त्यातून योग्य आणि गरजेच्या गोष्टींवर लक्ष एकाग्र करणे हे आपल्या मेंदूचे एक असामान्य कौशल्य मानले पाहिजे. यासाठी मेंदूचे अनेक विभाग एकत्रित काम करत असतात.उदाहरणार्थ, शाळेत वर्गामध्ये, वर्गाबाहेर, आजूबाजूच्या मुलांमध्ये अनेक गोष्टी सुरू असतात. त्या लक्षात घेऊन शिक्षकांकडे व फळ्याकडे लक्ष देणे ही खरी एकाग्रता. पण गंमत इथे संपत नाही, शिक्षक शिकवत आहेत त्यावर लक्ष ठेवून, आपल्या वहीत त्यातून महत्त्वाचे मुद्दे उतरवणे, ते लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करणे हेही त्याच वेळेस सुरू असते. हे इतके किचकट काम कसे सुरू असते, हे ना मुलांना कळते ना शिक्षकांना.अस्थिर, चंचल मुलांमध्ये एडीएचडी किंवा कुठल्याही कारणाने डोके फिरले असेल तर ही एकाग्रता भंग पावते, अभ्यास करता येत नाही, सगळा गोंधळ उडतो, वरून शिक्षकांची बोलणी खावी लागतात ती वेगळीच!.अमूर्त विचारहे अजून एक प्रकारचे कौशल्य आहे जे संभवतः फक्त माणसामध्येच आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे कौशल्य पाच ते दहा वर्ष वयोगटात विकसित होऊ लागते. इसापनीतीतल्या प्राण्यांच्या गोष्टींमधून माणसाच्या आयुष्यासाठी उपयुक्त अशा तात्पर्यकथा हे एक अमूर्त विचारांचे लहान वयातील उदाहरण. पुढे जाऊन आइनस्टाईनचा सापेक्षतेचा सिद्धांत याचेच अवघड उदाहरण!काही कारणाने हे अमूर्त विचार करण्याचे कौशल्य कमी पडले, तर गणित आणि विशेषतः भौतिकशास्त्रातले सिद्धांत समजण्यास अवघड जातात.आतापर्यंतच्या विवेचनातून लक्षात आले असेलच, की मेंदूचा पाच ते दहा वयोगटातील विकास जरा अवघड पातळीवरच घडत असतो आणि या मेंदूच्या विकासाचा थेट संबंध मुलांच्या अभ्यासातील यशाशी असतो. या काळात समजून-उमजून मेंदूची मशागत केली गेली, तरच पुढचे शालेय-महाविद्यालयीन शिक्षण व्यवस्थित होणार.पण इथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे, की ही सगळी कौशल्ये साधारणतः प्राथमिक शाळेत किंवा इयत्ता पहिलीनंतर विकसित होत असतात. आम्ही मोठे मात्र स्पर्धेच्या या जगात ही कौशल्ये शिशू वयातच विकसित करायचा प्रयत्न करतो आणि बिचाऱ्या मुलांच्या मेंदूला नको तो ताण देतो.प्राथमिक शाळेतील हा मेंदूचा विकास आपण आतापर्यंत फक्त बौद्धिक आणि पुढे जाऊन शिक्षणाच्या दृष्टीने बघत होतो, पण याच वेळेस मेंदूचा सर्वांगीण विकास होत असतो. हाउवर्ड गार्डनरची बहुआयामी बुद्धिमत्तेची संकल्पना समजून घेणे याच वयात महत्त्वाचे ठरते.आपण फक्त तार्किक, म्हणजे गणिती बुद्धिमत्ता व त्याबरोबरीने येणारा अभ्यास व परीक्षेतले गुण याचाच विचार करतो. पण एखाद्याचा मेंदू शारीरिक, म्हणजे गतिबोधक बुद्धिमत्तेत जास्त विकसित होतो आणि संधी मिळाल्यावर सचिन तेंडुलकर, विराट कोहलीघडतो. तर एखाद्याच्या मेंदूतील सांगीतिक बुद्धिमत्ता वाढीस लागते आणि गानकोकीळा लता मंगेशकर जगाला काबीज करतात. मारुती चितमपल्ली किंवा डॉ. सालीम अली निसर्गाशी नाते जोडतआपली निसर्गविषयक बुद्धिमत्तेची झलक दाखवतात. तर त्याच वेळेला राम सुतारांसारखे त्रिमितीय बुद्धिमत्तेचे धनी सरदार पटेलांचा भव्य पुतळा घडवतात. अमिताभ बच्चनसारखा कलाकार आपल्या आंतरव्यक्ती बुद्धिमत्तेने सगळ्यांना जोडून घेतो, तर संत ज्ञानेश्वरांसारखे एखादेच आपल्या आंतरिक बुद्धिमत्तेने जगण्याचा अर्थ समजावून सांगतात!हा मेंदूचा विस्मयकारक, अष्टदिशांनी वाढ होण्याचा पाच ते दहा वर्षांचा कालखंड दुर्दैवाने शालेय शिक्षणात संपून जातो. पण मला खात्री आहे, की मेंदूच्या विकासाचा हा विस्मयकारक प्रवास ज्या आई-वडिलांना कळेल, ते शाळेपलीकडे जाऊन मुलाच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेतील. ही पहिली दहा वर्षे जी मुले सर्व आघाड्यांवर विकसित होत असतात, ती किशोरावस्थेतील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी तयार होत असतात. किशोरावस्थेतील मेंदूच्या एका आगळ्यावेगळ्या विकासाची माहिती पुढील भागात!(डॉ. सुनील गोडबोले पुणेस्थित बालविकासतज्ज्ञ आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.