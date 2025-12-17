साप्ताहिक

Premium|Child Psychology and Development : ५ ते १० वर्षे: मुलांच्या मेंदूच्या 'सुपरफास्ट' विकासाचा काळ; पालकांनो हे नक्की वाचा

Human Brain Functions : पाच ते दहा वर्षे वयोगटातील मुलांच्या मेंदूचा विकास अत्यंत वेगाने होत असतो, ज्यामध्ये आकलनशक्ती, एकाग्रता आणि अमूर्त विचारांसारखी महत्त्वाची कौशल्ये विकसित होतात, याची सविस्तर मांडणी या लेखात केली आहे.
esakal

डॉ. सुनील गोडबोले, बालविकास तज्ज्ञ.
Updated on

वयाच्या सातव्या-आठव्या वर्षांपर्यंत मुलांची स्वतःची अशी एक वेगळी ओळख पटू लागलेली असते. स्वतःचे विचार, स्वतःच्या गरजा समजू लागतात आणि त्यातून अनेक प्रश्नही पडतात. त्या प्रश्नांची उत्तरे बऱ्याचवेळा आई-बाबांकडेही नसतात. म्हणूनच कदाचित आठव्या वर्षी गुरुगृही पाठवायची प्रथा सुरू झाली असावी.

शिशुवय संपता संपता म्हणजे साधारणतः पाच-सहा वर्षांच्या मुलांचा मेंदू मोठ्यांच्या मेंदूच्या ८० ते ९० टक्के आकाराचा झालेला असतो. पण गंमत म्हणजे त्यांना तेवढी समज मात्र नसते! अजूनही ती मुले आपले तेच खरे करणारी, चुरूचुरू बोलणारी, आई-बाबांना आपल्या तालावर नाचवणारी असतात. एव्हाना मुलांना नैसर्गिक विधींवर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवता येऊ लागलेले असते. शिशुशाळेत खेळ आणि अभ्यासही सुरू झालेला असतो. या वयापासून दहा-बारा वर्षांपर्यंत मुलांच्या मेंदूत काय चाललेले असते यावर आज विचार करूयात.

education
Development
awareness
music

