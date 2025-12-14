Premium|Goa tourism corruption : बेकायदा क्लब, भ्रष्ट साखळी आणि बेबंदशाहीने ग्रासलेला गोवा

राजू नायकगोव्याच्या उत्सवी भावनेला छेद देत उत्तर गोव्यातील हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ नाइट क्लबला लागलेल्या भीषण आगीत पंचवीस जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. किनारी प्राधिकरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून, पंचायत सदस्य, अधिकाऱ्यांना विकत घेऊन उभे राहिलेले बेकायदा बांधकाम दुर्घटनेचे मूळ ठरले. क्लबमध्ये गेलेले लोक सरकारच्या बेमुर्वतखोर व निष्काळजी वर्तनाचे बळी ठरले. ‘त्या’ एका घटनेने सरकारी यंत्रणेचे ‘पोस्टमार्टेम’ केले आणि गोव्यातील भ्रष्टाचाराने काळवंडलेल्या पर्यटनाचा भेसूर चेहरा उघड केला. दुर्घटनेला आठ दिवस उलटले; पण सुशेगाद गोव्याला मृत्यूचे पातक आणि भ्रष्टाचाराच्या नवनवीन प्रकरणांचा दुहेरी धक्का पचवता आलेला नाही. गोव्यातील ‘बेबंदशाही’चा हा लेखाजोखा...दिल्लीतील धनिक लुथरा बंधूंनी तीन वर्षांपूर्वी हडफड्यात उभारलेला क्लब म्हणजे प्रत्यक्षात आधुनिक ‘लाक्षागृह’च. (द्वयींनी आणखीही अवैध शॅक उभारले, जे आता तोडले जात आहेत.) देशी-विदेशी शेकडो उच्चभ्रू पर्यटक येत असलेल्या या ठिकाणी सुरक्षेच्या मूलभूत निकषांचीही पायमल्ली झाली होती. मुख्य रस्त्यापासून क्लबकडे येण्या-जाण्यास फक्त एकच, तोही चिंचोळा मार्ग. तळमजल्यात असलेले स्वयंपाकघर तर कोणत्याही सुरक्षा मानकांपलीकडे गेलेले. आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था नव्हती. म्हणजे मृत्यूला आमंत्रणच. शनिवारच्या उत्तररात्री कझाकिस्तानची नृत्यांगना थिरकत असतानाच क्लबमध्ये इलेक्ट्रिक फटाक्यांची आतषबाजी सुरू झाली आणि काही मिनिटांत लाकूड व गवताने आच्छादलेल्या छताने पेट घेतला. पुढे काय झाले, ते सर्वश्रुत आहेच. अग्निशमन दलाचा बंब क्लबपासून अवघ्या दोनशे मीटरवर थांबला; पण त्या क्लबकडे जाण्यास रस्ता नव्हता. गोव्यातील पहिला आणि एकमेव ‘आयलंड क्लब’, अशी जाहिरात केल्या जाणाऱ्या ठिकाणाचे स्मशान बनले. मालक दिल्लीचा, पर्यटक बाहेरचे, कर्मचारी झारखंड, आसाम, नेपाळचे अन् जमीन विकणारे गोमंतकीय...कारवाईचे देखावे सुरूनियमबाह्य पद्धतीने उभा केलेला हा क्लब म्हणजे भ्रष्ट साखळीचा जिवंत पुरावा ठरला. दुर्घटना घडल्यानंतर सरकारी खात्यांनी एकमेकांकडे बोटे दाखवण्यास प्रारंभ केला. पोलिस म्हणतात, ‘आयपीएस अधिकारीच कारवाईस परवानगी देत नव्हते.’ याचाच सरळ अर्थ गुन्ह्याची मुळे उंच खुर्च्यांपर्यंत पोहोचलेली आहेत. भाजपमधीलच आमदार आणि सरपंचांमध्ये आरोपांच्या फैरी झडताहेत. स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी सारा खटाटोप सुरू आहे. तीन सनदी अधिकारी निलंबित झाले, पण ते बळीचे बकरे.आणखी काही मोठ्या नावांचा हात असल्याचे संकेत आहेत. उखळ पांढरे करून घेतलेल्या मंडळींचे चेहरे पांढरेफटक पडलेत. चौकशीसाठी नेमली ती एक साधी समिती. लोकांचा राग थोडा थंड करण्यासाठीचा राजकीय डोस. माध्यमांनी सरकारला सोलून काढले, त्यामुळे प्रकरण झाकता आलेले नाही. लुथरा बंधू आरामात थायलंडला पळाले, शरण येण्यावाचून पर्याय नाही हे जाणल्यावर ते थायलंड पोलिसांच्या स्वाधीन झाले. हे नाटक आणखी काही दिवस सुरू राहील. जनक्षोभ हळूहळू शांत होईल, लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळेल. सरकारला तेच हवे आहे.तूर्त कारवाईचे देखावे सुरू आहेत. (हद्द म्हणजे, गोव्यात डान्सबार, क्लब, डिस्को थेकला परवाना देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद आजघडीला तरी अस्तित्वात नाही. सारे बेकायदा!).Premium|Khanderi Island Fort : खांदेरीवरील सागरी संघर्षाचे नाट्य.अंतरंगात कमालीची अस्वस्थतापर्यटनाचा स्वर्ग म्हणून जगभर गाजणारा गोवा प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराच्या चिखलात खोलवर बुडाला आहे. हा प्रकार घडला, त्याच्या काहीच दिवस आधी गोव्यात एका मठात उभारलेल्या श्रीरामाच्या पुतळ्याची वाहवा पंतप्रधानांपासून गोव्याचे सारे ज्येष्ठ नेते करताना दिसत होते. प्रत्यक्षात जमिनीवरचे दृष्य त्याहून भीषण-विकृत आहे. विकासाच्या नावाखाली केवळ देखावा; सामाजिक अंतरंगात प्रचंड अस्वस्थता. सुखसोयींच्या लालसेतून दलाली हा नव्या गोव्याचा उदरनिर्वाह बनला आहे. हफ्तेबाजीचा विळखा संपूर्ण पर्यटन क्षेत्राला गिळत आहे. मुखाने ‘आध्यात्मिक पर्यटन’ अशी शिकवण देणारे राज्य सरकार प्रत्यक्षात गोव्याला ‘लास वेगास’ बनवण्याच्या धडपडीत आहे. ड्रग्ज, वेश्याव्यवसाय आणि काळाबाजार या सर्वांचा जणू मुक्तसंचार! उत्तर गोव्याचे किनारपट्टीभाग तर दिल्लीवाल्यांच्या मुठीत गेलेत. पैसे फेकले की प्रशासन विकत मिळते, हे त्यांना पक्के कळले आहे. किनारी पोलिसांची स्थिती तर अधिक भयावह. खाकी वर्दीतच गुंड. गुन्हेगारांपेक्षा पोलिसांचे वर्तनच नागरिकांना अधिक धडकी भरवणारे. सरकारच्या छत्राखाली असंख्य बेकायदा पब, क्लब फोफावत आहेत. कोट्यवधींच्या ड्रग्जचा व्यवसाय होतो. हणजूण येथे ‘कर्लिस’ या जगविख्यात क्लबमध्ये भाजप नेत्या सोनाली फोगट हिचा अमली पदार्थांच्या अतिसेवनाने अंत झाल्यानंतर उपरोक्त काळी बाजू समोर आली होती. विशेष म्हणजे, ‘कर्लिस’चेही बांधकाम नियमबाह्य होते. सद्यःस्थिती अशी आहे; न्यायालयाने आदेश देऊनही अतिक्रमित बांधकामे पाडली जात नाहीत. प्रशासनाची निर्लज्ज बेफिकिरी पाहून अवमान याचिकेचा मार्ग पत्करावा लागतो. हेच गोव्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेचे निकृष्ट वास्तव. अराजकता आणि बेबंदशाही कळसाला पोहोचली तरी केंद्रीय नेतृत्वाला त्याची तसूभरही फिकीर नाही..खुर्चीसाठी राजकीय दलालीमूलतः संपन्न, आत्मनिर्भर आणि सुबकपणे घडलेला गोवा ओहोटीच्या वाटेवर आहे. नियमबाह्य, बेकायदा आणि दलालशाहीच्या पायावर उभा राहणारा नवा गोवा झपाट्याने विस्तारतोय आणि मूळ गोवा त्याखाली चिरडला जातोय. नऊ महिन्यांपूर्वीचीच गोष्ट. किनाऱ्यांवरील अवैध बांधकामे पाडण्याचे आदेश देऊनही यंत्रणा जाणीवपूर्वक बहिऱ्या, आंधळ्यासारखी वागते हे लक्षात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले. सर्व अतिक्रमणांचा, बेकायदा बांधकामांचा संपूर्ण सर्वेक्षण करा, ती पाडा आणि अंमलबजावणीची तपशीलवार योजना सादर करा, असा कठोर आदेश दिला. मुख्य सचिवापासून ते पंचायत स्तरापर्यंत जबाबदाऱ्या ठामपणे ठरवल्या. पुढे सर्वेक्षण करताना, कायदेशीर चौकट मोडूनच बहुतांश बांधकामे झाल्याचे सरकारला आढळले. सरकारी जमिनी, गांवकारी पद्धतीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे सरकारने अधिवेशनात कायदेदुरुस्तीद्वारे अधिकृत करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. एका अर्थाने बेकायदा प्रकारांना उत्तेजन देण्याचा सरकारी मुशाफिरीचा सर्वोच्च नमुना न्याय व्यवस्थेलाही चक्रावणारा ठरला असावा.आयएएस, आयपीएस अधिकारीराज्य व केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. म्हणूनच दिल्लीश्वरांची मर्जी राखण्यासाठी मंत्री, आमदार कोणत्याही थराला जात आहेत. बव्हंशी जमीनदलालीत गुंतले आहेत. डोंगर, शेते रूपांतरित करून व्यावसायिक वापरास भूखंड खुले होताहेत. दिल्लीतील एका बांधकाम व्यावसायिकाने ‘आम्ही गोवा जिंकण्यास निघालो आहोत,’ अशा आशयाची जाहिरात केली होती. एका बड्या बिल्डरने मानवनिर्मित समुद्र तयार करण्याचे योजले आहे. स्थानिकांचा विरोध डावलून सरकारच्या पाठबळावर अनेक प्रकल्प थोपले जात आहेत. सरकार ‘आयएएस’, ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांना हवे तसे वापरते, अपवाद वगळता बरेच अधिकारी अधिकारांचा गैरवापर करतात. आसगाव येथे पोलिस बळाचा बाऊन्सरप्रमाणे वापर करून स्थानिकाचे घर पाडणाऱ्या पोलिस महासंचालक जसपाल सिंग यांना हाकलावे लागले होते. आताही हडफडे प्रकरणात ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांची नावे घेतली जात आहेत. गोव्याच्या दु:खाची मुळे वरच्या सत्ताकेंद्रातच खोचली आहेत आणि तीच जास्त धोकादायक..तुलनेत दक्षिण गोवा सुरक्षितदक्षिण गोव्यात कॅथलिक समाज अधिक. त्यांनी सामाजिक सजगता बाळगली. परिणामी तेथील किनाऱ्यांवर गोव्याचे सत्त्व टिकून राहिले आहे, अशी धारणा आहे. गैरप्रकारांना तेथे घट्टपणे पाय रोवता आले नाहीत. प्रारंभी उत्तर गोव्यातील भाग मागास होता; पण अधिक संख्येने तेथे रशियन येऊ लागले, ड्रग्ज पेडलरना बार्देश, पेडणे तालुके मोक्याचे वाटले. अगदी रेईशमागूश ते बागा, हणजूण, शापोरा, शिवोली, हरमल हे सलग असणारे किनारे व त्यांच्यातील ‘कनेक्टिव्हिटी’ अनैतिक धंद्यांसाठी पूरक ठरत आली. अनिवासी भारतीय, दिल्लीवाले उत्तर गोव्यात आले, त्यांना स्थानिकांनी जागा विकल्या. आजघडीला हिंदी व मराठी चित्रपटसृष्टीतील तारांकित व्यक्तिमत्त्वांनी उत्तर गोव्यात व्यवसाय थाटले आहेत, मोठाले व्हिला उभारलेत. बडे बिल्डर महाकाय प्रकल्प उभारतात. ज्याच्या जाहिराती दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंडला प्रसिद्ध होतात. गोवा परप्रांतीयांच्या ताब्यात जात आहे, त्यास पूरक अशी राजकारणी, दलालांनी तयार केलेली ‘इकोसिस्टम’ चिंतेचा मुद्दा आहे. लक्षात घेतले पाहिजे, इथल्या जमिनी परप्रांतीय हिसकावून घेत नाहीत; तर तात्कालिक लाभासाठी स्थानिक जमिनी विकत आहेत. समाजरंगात गढून त्यांच्या दोषांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. गोवा छोटा असल्याने प्रत्येकाचे कुठे ना कुठे हितसंबंध गुंतले आहेत. हडफडेतील मृत्युकांड घडूनही भाजपासह प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी फारसा ‘आवाज’ केला नाही. कारण, दिल्लीवासीयांना दूषणे देणे त्यांना परवडणारे नाही. शॅक, टॅक्सी लॉबी आपल्या फायद्यासाठी सरकारला वेठीस धरते. सरकार नमते. जो-तो आपापला स्वार्थ पाहतो. गोव्यात कधीकाळी मुस्लिम शासकांना धडा शिकवण्यासाठी पोर्तुगिजांचे साह्य घेतले अन् त्या पोर्तुगिजांनी साडेचारशे वर्षे राज्य केले. आज दिल्लीवाल्यांनी आक्रमण केले आहे आणि सत्तेत टिकून राहण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी स्वत्व विकले आहे. त्यांनी साऱ्यांनी मिळून शांत, सुसंस्कृत गोव्याची कबर खणली आहे. मतलई वाऱ्याची सवय असलेल्या अरबी समुद्राला गोव्यातील बेबंदशाहीचा दर्प घेऊन येणारे हे मतलबी वारे नवे असेलही; परंतु चकचकीत गोव्याच्या अंतरंगातील हे बटबटीत वास्तव आहे.तूर्त कारवाईचे देखावे सुरू आहेत. (हद्द म्हणजे, गोव्यात डान्सबार, क्लब, डिस्को थेकला परवाना देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद आजघडीला तरी अस्तित्वात नाही. सारे बेकायदा!).Latest Marathi News Update : राज्यासह देशात आज दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.अंतरंगात कमालीची अस्वस्थतापर्यटनाचा स्वर्ग म्हणून जगभर गाजणारा गोवा प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराच्या चिखलात खोलवर बुडाला आहे. हा प्रकार घडला, त्याच्या काहीच दिवस आधी गोव्यात एका मठात उभारलेल्या श्रीरामाच्या पुतळ्याची वाहवा पंतप्रधानांपासून गोव्याचे सारे ज्येष्ठ नेते करताना दिसत होते. प्रत्यक्षात जमिनीवरचे दृष्य त्याहून भीषण-विकृत आहे. विकासाच्या नावाखाली केवळ देखावा; सामाजिक अंतरंगात प्रचंड अस्वस्थता. सुखसोयींच्या लालसेतून दलाली हा नव्या गोव्याचा उदरनिर्वाह बनला आहे. हफ्तेबाजीचा विळखा संपूर्ण पर्यटन क्षेत्राला गिळत आहे. मुखाने ‘आध्यात्मिक पर्यटन’ अशी शिकवण देणारे राज्य सरकार प्रत्यक्षात गोव्याला ‘लास वेगास’ बनवण्याच्या धडपडीत आहे. ड्रग्ज, वेश्याव्यवसाय आणि काळाबाजार या सर्वांचा जणू मुक्तसंचार! उत्तर गोव्याचे किनारपट्टीभाग तर दिल्लीवाल्यांच्या मुठीत गेलेत. पैसे फेकले की प्रशासन विकत मिळते, हे त्यांना पक्के कळले आहे. किनारी पोलिसांची स्थिती तर अधिक भयावह. खाकी वर्दीतच गुंड. गुन्हेगारांपेक्षा पोलिसांचे वर्तनच नागरिकांना अधिक धडकी भरवणारे. सरकारच्या छत्राखाली असंख्य बेकायदा पब, क्लब फोफावत आहेत. कोट्यवधींच्या ड्रग्जचा व्यवसाय होतो. हणजूण येथे ‘कर्लिस’ या जगविख्यात क्लबमध्ये भाजप नेत्या सोनाली फोगट हिचा अमली पदार्थांच्या अतिसेवनाने अंत झाल्यानंतर उपरोक्त काळी बाजू समोर आली होती. विशेष म्हणजे, ‘कर्लिस’चेही बांधकाम नियमबाह्य होते. सद्यःस्थिती अशी आहे; न्यायालयाने आदेश देऊनही अतिक्रमित बांधकामे पाडली जात नाहीत. प्रशासनाची निर्लज्ज बेफिकिरी पाहून अवमान याचिकेचा मार्ग पत्करावा लागतो. हेच गोव्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेचे निकृष्ट वास्तव. अराजकता आणि बेबंदशाही कळसाला पोहोचली तरी केंद्रीय नेतृत्वाला त्याची तसूभरही फिकीर नाही.खुर्चीसाठी राजकीय दलालीमूलतः संपन्न, आत्मनिर्भर आणि सुबकपणे घडलेला गोवा ओहोटीच्या वाटेवर आहे. नियमबाह्य, बेकायदा आणि दलालशाहीच्या पायावर उभा राहणारा नवा गोवा झपाट्याने विस्तारतोय आणि मूळ गोवा त्याखाली चिरडला जातोय. नऊ महिन्यांपूर्वीचीच गोष्ट. किनाऱ्यांवरील अवैध बांधकामे पाडण्याचे आदेश देऊनही यंत्रणा जाणीवपूर्वक बहिऱ्या, आंधळ्यासारखी वागते हे लक्षात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले. सर्व अतिक्रमणांचा, बेकायदा बांधकामांचा संपूर्ण सर्वेक्षण करा, ती पाडा आणि अंमलबजावणीची तपशीलवार योजना सादर करा, असा कठोर आदेश दिला. मुख्य सचिवापासून ते पंचायत स्तरापर्यंत जबाबदाऱ्या ठामपणे ठरवल्या. पुढे सर्वेक्षण करताना, कायदेशीर चौकट मोडूनच बहुतांश बांधकामे झाल्याचे सरकारला आढळले. सरकारी जमिनी, गांवकारी पद्धतीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे सरकारने अधिवेशनात कायदेदुरुस्तीद्वारे अधिकृत करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. एका अर्थाने बेकायदा प्रकारांना उत्तेजन देण्याचा सरकारी मुशाफिरीचा सर्वोच्च नमुना न्याय व्यवस्थेलाही चक्रावणारा ठरला असावा..आयएएस, आयपीएस अधिकारीराज्य व केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. म्हणूनच दिल्लीश्वरांची मर्जी राखण्यासाठी मंत्री, आमदार कोणत्याही थराला जात आहेत. बव्हंशी जमीनदलालीत गुंतले आहेत. डोंगर, शेते रूपांतरित करून व्यावसायिक वापरास भूखंड खुले होताहेत. दिल्लीतील एका बांधकाम व्यावसायिकाने ‘आम्ही गोवा जिंकण्यास निघालो आहोत,’ अशा आशयाची जाहिरात केली होती. एका बड्या बिल्डरने मानवनिर्मित समुद्र तयार करण्याचे योजले आहे. स्थानिकांचा विरोध डावलून सरकारच्या पाठबळावर अनेक प्रकल्प थोपले जात आहेत. सरकार ‘आयएएस’, ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांना हवे तसे वापरते, अपवाद वगळता बरेच अधिकारी अधिकारांचा गैरवापर करतात. आसगाव येथे पोलिस बळाचा बाऊन्सरप्रमाणे वापर करून स्थानिकाचे घर पाडणाऱ्या पोलिस महासंचालक जसपाल सिंग यांना हाकलावे लागले होते. आताही हडफडे प्रकरणात ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांची नावे घेतली जात आहेत. गोव्याच्या दु:खाची मुळे वरच्या सत्ताकेंद्रातच खोचली आहेत आणि तीच जास्त धोकादायक.तुलनेत दक्षिण गोवा सुरक्षितदक्षिण गोव्यात कॅथलिक समाज अधिक. त्यांनी सामाजिक सजगता बाळगली. परिणामी तेथील किनाऱ्यांवर गोव्याचे सत्त्व टिकून राहिले आहे, अशी धारणा आहे. गैरप्रकारांना तेथे घट्टपणे पाय रोवता आले नाहीत. प्रारंभी उत्तर गोव्यातील भाग मागास होता; पण अधिक संख्येने तेथे रशियन येऊ लागले, ड्रग्ज पेडलरना बार्देश, पेडणे तालुके मोक्याचे वाटले. अगदी रेईशमागूश ते बागा, हणजूण, शापोरा, शिवोली, हरमल हे सलग असणारे किनारे व त्यांच्यातील ‘कनेक्टिव्हिटी’ अनैतिक धंद्यांसाठी पूरक ठरत आली. अनिवासी भारतीय, दिल्लीवाले उत्तर गोव्यात आले, त्यांना स्थानिकांनी जागा विकल्या. आजघडीला हिंदी व मराठी चित्रपटसृष्टीतील तारांकित व्यक्तिमत्त्वांनी उत्तर गोव्यात व्यवसाय थाटले आहेत, मोठाले व्हिला उभारलेत. बडे बिल्डर महाकाय प्रकल्प उभारतात. ज्याच्या जाहिराती दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंडला प्रसिद्ध होतात. गोवा परप्रांतीयांच्या ताब्यात जात आहे, त्यास पूरक अशी राजकारणी, दलालांनी तयार केलेली ‘इकोसिस्टम’ चिंतेचा मुद्दा आहे. लक्षात घेतले पाहिजे, इथल्या जमिनी परप्रांतीय हिसकावून घेत नाहीत; तर तात्कालिक लाभासाठी स्थानिक जमिनी विकत आहेत. समाजरंगात गढून त्यांच्या दोषांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. गोवा छोटा असल्याने प्रत्येकाचे कुठे ना कुठे हितसंबंध गुंतले आहेत. हडफडेतील मृत्युकांड घडूनही भाजपासह प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी फारसा ‘आवाज’ केला नाही. कारण, दिल्लीवासीयांना दूषणे देणे त्यांना परवडणारे नाही. शॅक, टॅक्सी लॉबी आपल्या फायद्यासाठी सरकारला वेठीस धरते. सरकार नमते. जो-तो आपापला स्वार्थ पाहतो. गोव्यात कधीकाळी मुस्लिम शासकांना धडा शिकवण्यासाठी पोर्तुगिजांचे साह्य घेतले अन् त्या पोर्तुगिजांनी साडेचारशे वर्षे राज्य केले. आज दिल्लीवाल्यांनी आक्रमण केले आहे आणि सत्तेत टिकून राहण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी स्वत्व विकले आहे. त्यांनी साऱ्यांनी मिळून शांत, सुसंस्कृत गोव्याची कबर खणली आहे. मतलई वाऱ्याची सवय असलेल्या अरबी समुद्राला गोव्यातील बेबंदशाहीचा दर्प घेऊन येणारे हे मतलबी वारे नवे असेलही; परंतु चकचकीत गोव्याच्या अंतरंगातील हे बटबटीत वास्तव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.