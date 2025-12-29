Premium|Indian Perfume Industry Analysis : सुगंधाच्या दुनियेत भारताची प्रगती; २०३२ पर्यंत ८७ कोटी डॉलर्सची अपेक्षा

प्राची गावस्करआजकाल नोकरी, व्यवसायानिमित्त अनेक लोकांमध्ये वावरावे लागते, प्रवास करावा लागतो. अशावेळी आपल्या शरीराला येणारा घामाचा दर्प घालवणारा सुगंध उत्साहवर्धक असतो. नवी पिढी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाबाबत अधिक जागरूक आहे, त्यामुळे बाहेर जाताना परफ्यूम, डिओड्रंट, बॉडी स्प्रे अशा सुगंधांचा वापर करण्याबाबत व्यक्ती दक्ष असते.सुमारे ६० हजार वर्षांची सुगंध अर्थात अत्तरनिर्मितीची परंपरा असणारा आपला देश. अत्तर, परफ्युम इत्यादी विविध प्रकारच्या सुगंधांची जगातील तिसरी मोठी बाजारपेठही आहे. आर्थिक वर्ष २०२४मध्ये ही बाजारपेठ २८.१ कोटी डॉलरची होती, ती आर्थिक वर्ष २०३२पर्यंत वार्षिक १५.२३ टक्के चक्रवाढ दराने (सीएजीआर) ८७.३३ कोटी डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. अत्तर हा नैसर्गिक सुगंधाचा प्रकार आहे, तर परफ्युम, डिओड्रंट, बॉडी स्प्रे, रोलऑन किंवा अन्य स्वरूपात येणारे सुगंध हे कृत्रिम प्रकार आहेत. कमी किंमत, सहज उपलब्धता यामुळे या प्रकारांची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे परफ्युमच्या बाजरपेठेचा सुगंधही जगभरात दरवळत आहे..Premium|Women Saree Entrepreneurs : साडी व्यवसायातून महिलांचा आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रवास आणि परंपरेला दिलेले नवे रूप.सुगंधामुळे एक विशिष्ट वातावरण निर्माण होते, दुर्गंधी दाबली जाते. यासाठी पुरातन काळात फुलांपासून काढल्या जाणाऱ्या अर्काचा वापर केला जात असे. मात्र, त्याचा खर्च मोठा आणि उत्पादन कमी असल्याने अत्तर अतिशय महाग असे. त्यामुळे अत्तर उच्चभ्रू, गर्भश्रीमंत लोकांनी वापरण्यापुरते सीमित राहिले. काळानुरूप कमी खर्चात सुगंधी द्रव्ये तयार करण्याचे शास्त्र विकसित झाले. मध्यमवर्गीयांतही सुगंधी द्रव्यांचा वापर करण्याची इच्छा आणि गरज निर्माण झाली आणि यातूनच कृत्रिम सुगंध, तेल आणि रासायनिक द्रव्यांचा वापर करून तयार होणाऱ्या परफ्युमचा उदय झाला. आज आपल्या देशात अगदी कमी किमतीचे परफ्युम्सही सहज मिळतात, तसेच परदेशातून आयात केलेले उच्च दर्जाचे नामांकित ब्रँड्सचेही परफ्युम्स मिळतात. मात्र, या दोन्हींच्या किमतीतील तफावत भरून काढणाऱ्या मध्यम किमतीच्या आणि दर्जेदार उत्पादनांची मोठी तफावत आहे. त्यामुळे आपल्या देशात मध्यम श्रेणीच्या दर्जेदार उत्पादनांमध्ये मोठी संधी आहे. हे लक्षात घेऊन अनेक बड्या एफएमसीजी (फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स) कंपन्या या क्षेत्रात उतरत आहेत. गोदरेज, टाटा, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, आयटीसी, निव्हिया आणि इमामी हे भारतीय ब्रँड्स परफ्युम बाजारातील प्रमुख खेळाडू आहेत. त्याचबरोबर अनेक उदयोन्मुख भारतीय परफ्युम ब्रँड्स आणि पारंपरिक अत्तर उत्पादकही या क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.परफ्युम तयार करण्याच्या क्षेत्रात असंघटित उद्योगांचा मोठा हिस्सा आहे. अगदी घरगुती पातळीवरदेखील महिला उद्योजिका विविध प्रकारचे परफ्युम तयार करून विक्री करतात. परफ्युममध्ये कृत्रिम, रासायनिक तेल, सुगंधी द्रव्ये यांचा वापर केला जातो, त्यामुळे त्यांचा उत्पादनखर्च कमी असतो. असंघटित क्षेत्रात कोणतेही मानकीकरण केलेले नसते, त्यामुळे किंमत कमी ठेवणे सहज शक्य असते. याचा परिणाम संपूर्ण उद्योगावर होतो. महिला, पुरुष अशा दोन प्रमुख विभागांत परफ्युमचे उत्पादन विभागले गेले आहे. पुरुषांसाठी काहीसे उग्र वासाचे परफ्युम तयार केले जातात, तर महिलांसाठी मंद सुवासाचे, फुलांच्या वासाचे परफ्युम तयार केले जातात. अर्थात हा ढोबळ फरक आहे. परफ्युम सर्वसाधारणपणे अंगावर किंवा कपड्यांवर फवारला जातो. याशिवाय डिओड्रंट हा प्रकारही गेल्या काही वर्षांपासून अतिशय लोकप्रिय होत आहे. थेट अंगावर मारता येणारा डिओड्रंट किंवा बॉडी स्प्रे तरुणाईत अतिशय लोकप्रिय आहे. अनेक कंपन्या नानाविध सुगंधाचे डिओड्रंट, बॉडी स्प्रे बाजारात आणत असतात..बाजारपेठेच्या वाढीची कारणेवाढत्या शहरीकरणामुळे देशातील ग्राहकवर्ग, विशेषतः तरुणवर्ग वेगाने वाढत आहे. वैयक्तिक सौंदर्य उत्पादनांबद्दलची जागरूकता वाढत असल्याने परफ्युम, बॉडी स्प्रे, डिओड्रंट, रोलऑन अशा उत्पादनांच्या खरेदीचे प्रमाण वाढत आहे. महत्त्वाकांक्षी मध्यमवर्गीय लोकसंख्या, वाढलेले खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न, लोकसंख्येच्या मिलेनियल गटाची सुगंधांवर खर्च करण्याची वाढती प्रवृत्ती आणि ग्राहकांच्या जीवनशैलीच्या बदलत्या आवडीनिवडी यांसारख्या घटकांमुळे चालना मिळत आहे. आपले व्यक्तिमत्त्व खुलून दिसण्यात जसे कपडे, केशरचना महत्त्वाची भूमिका बजावतात, त्याचप्रमाणे अंगावर दरवळणारा सुगंध आपला वावर आनंददायी करतो. सुगंधामुळे आपले मनही प्रसन्न राहते, त्यामुळे दिवसभर काम करण्याचा उत्साह, ऊर्जा टिकून राहण्यासही मदत होते. आजकाल नोकरी, व्यवसायानिमित्त अनेक खेळ किंवा योगासारख्या शारीरिक हालचालींमध्ये वाढ, जीवनशैलीतील बदल, वैयक्तिक स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित करणे, उच्च खरेदी क्षमता आणि सहज उपलब्धता व जलद पुरवठ्यास समर्थन देणाऱ्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा उदय यामुळे मिलेनियल पिढीकडून वाढती मागणी, हे सर्व घटक भारतात परफ्युमच्या वाढत्या वापरास हातभार लावत आहेत. अलीकडच्या काळात भारतात अनेक स्वदेशी ब्रँड्स मोठ्या बाजारपेठेत दाखल झाले आहेत, त्यामुळे परवडणारी उत्पादने उपलब्ध झाली आहेत आणि वापरकर्त्यांमध्ये त्यांचा वापर वाढला आहे. फ्रेग्रन्सेस ॲण्ड फ्लेव्हर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाकडे सुगंधांसाठी सहा हजारांपेक्षा जास्त घटक सूचीबद्ध आहेत. सर्वांना परवडेल अशी किंमत, सहज उपलब्धता यामुळे ही उत्पादने वापरण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. बाहेरच्या जगाशी संपर्क येत असल्याने नवे प्रकार, उत्पादने यांची माहिती लोकांना असते, त्यामुळे तशा उत्पादनांची मागणी केली जाते. मग कंपन्याही ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारी उत्पादने आणण्यावर भर देतात. म्हणून ही बाजारपेठ झपाट्याने वाढत आहे.पूर्वी परफ्युम फक्त विशेष प्रसंगी वापरले जात असत, पण ते आता दैनंदिन वैयक्तिक देखभालीचा एक भाग बनले आहेत. मिलेनियल्स व्यक्तिमत्त्व सुधारण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करतात. २०२१पर्यंत मिलेनियल्स भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ३४ टक्के होते, ज्यांचे सरासरी वय २८.४ वर्षे आहे. भारतात या पिढीची खर्च करण्याची क्षमता वाढत असल्याने, परफ्युम बाजाराच्या वाढीला चालना देण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा ग्राहक वर्ग ठरत आहे. तसेच ही पिढी तंत्रज्ञानस्नेही असल्याने या पिढीला इंटरनेट शॉपिंग आवडते. त्यामुळे ही पिढी परफ्युमसारखी उत्पादने ऑनलाइन खरेदी करताना विशिष्ट ब्रँडशी जोडलेली राहण्यात अधिक उत्सुक असतात..घरगुती व्यवसायाचे प्रमाण लक्षणीयकंपन्यांप्रमाणे अगदी घरगुती स्तरावरही परफ्युम तयार करण्याचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जातो. यात महिलांचे प्रमाण जास्त आहे. परफ्युम तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य सहज उपलब्ध होते. याची प्रक्रियाही अतिशय सोपी आहे. यातून नफाही चांगला मिळतो. त्यामुळे महिला मोठ्या प्रमाणात हा व्यवसाय करत आहेत. अगदी पन्नास-साठ हजार रुपये गुंतवून हा व्यवसाय सुरू करता येतो. यातून तीस ते सत्तर टक्क्यांपर्यंत नफा मिळू शकतो. आकर्षक पॅकेजिंग, उत्तम दर्जा आणि नावीन्यपूर्ण किंवा अथवा पारंपरिक सुगंध असलेले परफ्युम्स तयार केल्यास उत्तम मागणी मिळू शकते. या क्षेत्रात भारतात काही महिला उद्योजिकांनी मानाचे स्थान निर्माण केले आहे. यात १६० वर्षांचा कौटुंबिक वारसा पुढे नेणाऱ्या इसाक फ्रेग्रन्सेसच्या विदुषी विजयवर्गीय, फॉरेस्ट इसेन्शियल्सच्या मीरा कुलकर्णी, एम्बार्क परफ्युमच्या वर्षा दलाल आणि सेजल कापशी, रिने कॉस्मेटिक्सच्या आशका गोराडिया गोबल आणि नासोच्या आस्था सुरी यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.परफ्युमचे चार प्रकारउग्र किंवा मंद सुगंध यानुसार परफ्युमचे चार प्रकार पडतात. त्यानुसार त्यात सुगंधी तेलाचे प्रमाण वापरले जाते. सुगंध टिकण्याच्या कालावधीवरही याचा परिणाम होतो. चार प्रकार म्हणजे परफ्युम, इयु द परफ्युम (eau de parfum), इयु द टुइलेत (eau de toilette) आणि इयु द कोलोन (eau de cologne). परफ्युममध्ये सुगंधी तेलाचे प्रमाण वीस ते तीस टक्के असते, त्यामुळे याचा सुवास १२ तासांहून अधिक काळ टिकतो. इयु द परफ्युममध्ये तेलाचे प्रमाण १५ ते २० टक्के असते, त्याचा सुवास आठ तासांहून अधिक काळ राहतो. हा प्रकार दररोज वापरण्यासाठी उत्तम असतो. इयु द टुइलेतचा सुंगध मंद असतो, कारण यात केवळ पाच ते पंधरा टक्के सुंगधी तेल वापरलेले असते. याचा सुगंध चार ते सात तास राहतो. हा प्रकार दिवसा वापरण्यासाठी लोकप्रिय आहे. इयु द कोलोन हा अतिशय मंद सुगंध असलेला आणि अल्पकाळ टिकणारा गंध असतो. यात सुंगधी तेलाचे प्रमाण अवघे दोन ते चार टक्के असते. हा केवळ दोन ते तीन तास टिकतो. बहुतेकदा याचा सुगंध लिंबूवर्गीय तेलावर आधारित असतो..घरी परफ्युम तयार करण्यासाठी...परफ्युमसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बेस नोट्ससाठी गुलाब, जाई, चंदन, लव्हेंडर, पचौली यांसारख्या विविध सुगंधी तेलांचा वापर केला जातो. मिडल नोट्स म्हणून जोजोबास बदाम, नारळ तेलाचा वापर केला जातो. फुलांचा सुगंध हवा असेल तर गुलाब, चमेली, लव्हेंडर अशा विविध प्रकारच्या फुलांचे सुगंध वापरले जातात. लिंबूवर्गीय सुगंधासाठी लिंबू, संत्रे, लेमनग्रास, पेपरमिंट अशा तेलांचा वापर केला जातो. जितके जास्त प्रमाण तितका त्याचा सुगंध दीर्घकाळ टिकणारा असतो आणि त्याची किंमतही वाढते.परफ्युम तयार करण्यासाठी मुख्य गोष्टी लागतात त्या म्हणजे तीन प्रकारची सुगंधित तेले किंवा अर्क किंवा द्रव्ये. यांना ‘नोट्स’ असे म्हटले जाते. याचे बेस, मिडल आणि टॉप असे वर्गीकरण केलेले असते. परफ्युम तयार करण्यासाठी काचेची स्प्रे बॉटल, काचेचे लहान भांडे, नरसाळे, सामग्री मोजण्यासाठी चमचे ही साधने लागतात. कृती करताना प्रथम काचेच्या लहान भांड्यामध्ये बेस नोट्स (जसे की व्हॅनिला/चंदन), नंतर मिडल नोट्स (फुलांचे/मसाल्याचे तेल), आणि नंतर टॉप नोट्स (लिंबूवर्गीय/पुदिन्याचे तेल) घातले जाते. नंतर त्यात अल्कोहोल किंवा कॅरियर ऑइल घातले जाते. साधारण दहा मिलीलिटर सुगंधित तेलासाठी चाळीस मिलीलिटर अल्कोहोल असे प्रमाण वापरले जाते. हे सर्व मिश्रण स्प्रे बॉटलमध्ये घालून किमान ४८ तास ते काही आठवडे ठेवले जाते. त्यानंतर त्यात डिस्टिल्ड पाणी मिसळले जाते. आवश्यक असल्यास गाळून घेतले जाते आणि आकर्षक बाटल्यांमध्ये भरले जाते. झाला परफ्युम तयार!(प्राची गावस्कर सकाळ मनीच्या पुणेस्थित उपसंपादक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे 