Premium|New Labour Laws : नवीन कामगार कायदे; शाप की वरदान?

ॲड. रोहित एरंडेकामगार हा विषय राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीमध्ये येतो. त्यामुळे संसद आणि राज्य विधिमंडळेही कामगारांचे नियमन करणारे कायदे करू शकतात. आपल्याकडे कायदे उदंड आहेत, मात्र त्यांची अंमलबजावणी हाच मोठा विषय असतो. त्यामुळे नवीन कामगार कायदे शाप ठरणार की वरदान, हे येणारा काळच ठरवेल. ता. १ मे रोजीच्या कामगार दिनानिमित्त...ब्रिटिशकालीन कायदे बदलण्यासाठी सध्याच्या सरकारने विविध कायदे बदलण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत इंडियन पिनल कोड, १८६०; पुरावा कायदा, १८७२ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता यांचे कालसुसंगत एकत्रीकरण करून भारतीय न्याय संहिता, २०२३ हा नवीन कायदा पारित झाला. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सुमारे ७१ ब्रिटिशकालीन कायदे बदलण्यासाठी विधेयक मान्य केले आणि त्यामध्ये प्रोबेट सक्तीची १०० वर्षांपूर्वीची विशिष्ट धर्मीयांनाच लागू असणारी तरतूदही काढून टाकली आहे. याच धर्तीवर काळाच्या ओघात बदलत्या कामाच्या पद्धती आणि रोजगाराच्या नवीन स्वरूपांमुळे अधिक सोप्या आणि सुसंगत प्रणालीची गरज अधोरेखित झाली. त्यामुळे भारत सरकारने २९ केंद्रीय कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार कामगार संहितांमध्ये सुसूत्रीकरण केले आहे, त्याची थोडक्यात माहिती करून घेऊ या. .भारतामधील कामगार कायदे अनेक वर्षे गुंतागुंतीचे आणि वेगवेगळे होते. विविध प्रश्नांवरची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली. यातील एक प्रमुख उदाहरण म्हणजे, १९७८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बंगळूर वॉटर सप्लाय ॲण्ड सिव्हरेज बोर्ड विरुद्ध ए. राजप्पा (१९७८ AIR ५४८) या केसमध्ये एखादा उद्योग हा इंडस्ट्री आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी तीन निकष घालून दिले होते. या निर्णयावर टिकाही झाली होती आणि अखेर एप्रिल २०२६मध्ये नऊ सदस्यीय घटनापीठापुढे या निकालाची घटनात्मक वैधता तपासण्यास सुरुवात झाली आहे.भारतामध्ये खालील चार प्रमुख कामगार संहिता लागू करण्यात आल्या आहेत. वेतन संहिता (कोड ऑन वेजेस), २०१९; औद्योगिक संबंध संहिता (इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स कोड), २०२०; सामाजिक सुरक्षा संहिता (सोशल सिक्युरिटी कोड), २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामकाज परिस्थिती संहिता (ओएसएच कोड), २०२० या त्या संहिता. यांची थोडक्यात माहिती बघू या.१. वेतन संहिता, २०१९या संहितेने वेतन, किमान वेतन, बोनस आणि समान वेतन या संबंधीच्या चार जुन्या कायद्यांची जागा घेतली आहे. देशातील सर्व क्षेत्रांतील, सर्व कामगारांना (संघटित आणि असंघटित) किमान वेतन मिळण्याची कायदेशीर हमी या संहितेने दिली. केंद्र सरकार ‘नॅशनल फ्लोअर वेज’ निश्चित करेल. त्यापेक्षा कमी वेतन कोणतेही राज्य निश्चित करू शकणार नाही.या संहितेने वेतनाच्या व्याख्येमध्ये समानता आणली असून, त्यामुळे ग्रॅच्युइटी आणि पीएफसारखे लाभ निश्चित करणे सुलभ होईल. तसेच मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (बेसिक पे + डीए) एकूण वेतनाच्या ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. लिंगभेद न करता समान वेतनाची हमी आणि समान कामासाठी समान वेतन (इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क) देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ओव्हरटाइम करणाऱ्या कामगारांना जादा कामासाठी दुप्पट दराने वेतन मिळू शकेल..Premium| New Labour Laws India: कामगार कायदे आणि काँग्रेसचा संभ्रम.२. औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०कामगार आणि नियोक्ता (एम्प्लॉयर) यांच्यातील संबंध याद्वारे नियंत्रित होतात. त्याचप्रमाणे कामगार संघटना, कामाच्या अटी आणि औद्योगिक विवाद (इंडस्ट्रिअल डिस्प्युट्स) यांच्या तरतुदीदेखील केल्या आहेत. ३००पर्यंत कामगार असलेल्या उद्योगांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कामगार कपात करण्याची मुभा देण्यात आली आहे, ही एक विवादास्पद तरतूद आहे. फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट म्हणजेच निश्चित कालावधीसाठी (कंत्राटी पद्धतीने) कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कामगार संघटना मान्यता प्रक्रिया कशी असेल, याचेही विवेचन करण्यात आले आहे.३. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०ही संहिता सर्व प्रकारच्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतामध्ये लाखोंच्या संख्येने असंघटित कामगार आहेत. यामध्येच आता गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार यांसारखे विविध प्रकारच्या सामानांची डिलिव्हरी करणाऱ्या कामगारांचा समावेश होतो. अशा सर्व असंघटित कामगारांना प्रथमच कायदेशीर चौकटीत आणले आहे. तसेच भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), विमा, पेन्शन आणि कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) योजना यांच्याबद्दल तरतुदी या संहितेत आहेत.४. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामकाज परिस्थिती संहिता, २०२०१३ प्रमुख केंद्रीय कामगार कायदे एकत्र करून तयार केलेली ही एक सर्वसमावेशक संहिता आहे. यामुळे कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता, कामाचे नियमित तास, कामगारांचे आरोग्य, मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी आणि सुरक्षिततेच्या अटींसह महिलांना रात्र पाळीत काम करण्याची परवानगी, पगारी मातृत्व रजा (ज्यामध्ये सरोगेट आणि दत्तक माता यांचाही समावेश आहे) यांसारख्या बाबींवर तरतुदी केल्या आहेत..कायद्यांना विरोधही‘एक राज्य एक कामगार कायदा’ अशा तत्त्वावर हे कामगार कायदे आणले असले, तरी या कायद्यांवर टीकाही झाली आहे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. ३००पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांना सरकारी परवानगीशिवाय कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचा (ले-ऑफ) किंवा कंपनी बंद करण्याचा अधिकार मिळणे याला सर्वात मोठा विरोध आहे. पूर्वी ही मर्यादा १०० कामगारांची होती. फिक्स्ड टर्म करारावर कामगार नेमता येऊ शकत असल्यामुळे आणि त्यांना मिळणाऱ्या लाभांचे स्वरूपही अनिश्चित असल्यामुळे, कायमस्वरूपी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कामगारांनी संपावर जाण्यापूर्वी बऱ्याच दिवसांआधी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक केले आहे, आणि याला कामगार संघटनांचा विरोध आहे.कामगार हा विषय राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीमध्ये येतो. त्यामुळे संसद आणि राज्य विधिमंडळेही कामगारांचे नियमन करणारे कायदे करू शकतात. १ एप्रिलपासून हे कायदे अमलात येणार असे म्हटले जात असले, तरीही या कामगार संहितांची अंमलबजावणीसाठीची नियमावली राज्यांनी करायची आहे. गुजरात, बिहार, अरुणाचल प्रदेश ही राज्ये वगळता महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी इतर राज्यांनी हे नियम लागू करायचे आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास, अजून याची नियमावली न आल्यामुळे नवीन संहितेची अंमलबजावणी अद्याप सुरू न झाल्याचे समजते. आपल्याकडे कायदे उदंड आहेत, मात्र त्यांची अंमलबजावणी हाच मोठा विषय असतो. त्यामुळे हे नवीन कामगार कायदे शाप की वरदान हे येणारा काळच ठरवेल.ॲड. रोहित एरंडे पुणेस्थित कायदेतज्ज्ञ आहेत..भारतातील कामगार कायद्यांचा प्रवासइतर अनेक कायद्यांप्रमाणे कामगार कायदे म्हणजेच लेबर लॉ हीदेखील ब्रिटिशांची देन आहे. नंतर आपणळोवेळी विविध कायदे संमत करण्यात आले आणि भारतामध्ये तब्बल २९ केंद्रीय कामगार कायदे अस्तित्वात होते.१८८१मध्ये पहिला कारखाना कायदा (फॅक्टरी ॲक्ट) संमत झाला. कामगारांचे शोषण रोखून त्यांची परिस्थिती सुधारणे हा या कायद्याचा उद्देश होता.२०व्या शतकाच्या सुरुवातीला संघटनेचे महत्त्व समजल्यामुळे कामगार संघटना (ट्रेड युनियन्स) उदयास आल्या. ट्रेड युनियन ॲक्ट, १९२६द्वारे कामगारांना संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार मिळाला.त्यानंतर १९३० ते १९४७च्या कालावधीत पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट, १९३६; औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ (या कायद्याने कर्मचारी कपात, छाटणी आणि संप यांसारख्या प्रमुख संकल्पना सादर केल्या आणि सलोखा अधिकारी, कामगार न्यायालये आणि औद्योगिक न्यायाधिकरणे यांसारख्या यंत्रणा स्थापित केल्या गेल्या); औद्योगिक वाद निवारण आणि यांसारखे महत्त्वाचे कायदे पारित झाले.स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर किमान वेतन कायदा, १९४८ (विविध रोजगार क्षेत्रांमध्ये किमान पगाराची हमी); कर्मचारी राज्य विमा कायदा, १९४८ आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा, १९५२ यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा कायद्यांची अंमलबजावणी झाली.प्रसूती लाभ अधिनियम, १९६१ हा कायदा कार्यस्थळावरील लैंगिक समानतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल होते.प्रसूती लाभ अधिनियम, १९६१मध्ये १२ आठवड्यांच्या पगारी प्रसूती रजेची तरतूद करण्यात आली, ती नंतर २०१७मध्ये २६ आठवड्यांपर्यंत वाढविण्यात आली.कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) अधिनियम, १९७० या कायद्याने कंपन्यांना लवचिकता कायम ठेवण्याची परवानगी देताना, कंत्राटी कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. या कायद्याने कंत्राटदारांची नोंदणी आणि आस्थापनांना परवाना देणे अनिवार्य केले. तसेच काही विशिष्ट अटींनुसार मुख्य कामांमध्ये कंत्राटी कामगारांवर बंदी घातली. 