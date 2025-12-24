Premium|Bnei Menashe : ज्यू जोडो अभियान; मणिपूर-मिझोराममधून हजारो नागरिक जाणार इस्राईलला; काय आहे हा 'परतीचा कायदा'?

इस्राईलचे ‘ज्यू जोडो’ अभियान नवे नाही. जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये वास्तव्यास असलेल्या आपल्या ज्ञातीबांधवांच्या पाठीशी ताकद उभी करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी इस्राईल सरकार मोठी राजकीय आणि आर्थिक गुंतवणूक करते आहे. आता ज्यूंच्या संस्कृतीची हीच प्राचीन पाळेमुळे थेट ईशान्य भारतापर्यंत पोहोचल्याचे दिसून येते. धर्म, भाषा आणि वंश या तिन्ही घटकांनी जगाचा इतिहास आणि भूगोल यांना वेळोवेळी कलाटणी दिली. याआधारावर अनेक देशांची विभाजने होऊन नव्या राष्ट्रांचा उदय झाला. काही देशांच्या सीमा विस्तारल्या, तर काहींच्या आक्रसल्या. नैतिक मानवी मूल्यांची कसोटी लावायची झाली, तर या तिन्ही गोष्टी मिथ्या आहेत. एखाद्या देशाच्या सांस्कृतिक उभारणीला हे तिन्ही घटक पोषणमूल्ये पुरवीत असले तरीसुद्धा त्यामुळे अंतिमतः समस्यांची निर्मिती होत असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच जाणत्याजनांनी या तिन्ही घटकांपासून जनतेला दोन हात दूर राहण्याचाच सल्ला दिला होता, पण स्वार्थी राजकारणाने हा निखारा पेटता ठेवला अन् जगभरातील शांततेला त्यामुळे नजर लागली. वंशद्वेषाच्या टोकदार सुईवर उभ्या राहिलेल्या हिटलरच्या कथित शुद्ध आर्यवंशीय राजवटीने कधीकाळी ज्यूंना गॅस चेंबरमध्ये लोटले होते. धर्माच्या आधारावर उभ्या राहिलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश यांसारख्या देशांतील हिंदूंसह इतर अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार लपून राहिलेले नाहीत. वंशद्वेषामुळे नेमके काय होते, याचा भूतकाळ अनुभवलेल्या आणि वर्तमानात शोषकाच्या भूमिकेत गेलेल्या इस्राईलने जगभरातील ज्यूंशी संधान साधायला सुरुवात केली आहे. त्याचे कनेक्शन आता थेट ईशान्य भारतापर्यंत येऊन पोहोचले आहे. .Premium|Rupee to Dollar 90 : डॉलरसमोर रुपया नव्वदीपार; आर्थिक वास्तवाकडे सरकारचं दुर्लक्ष?.इस्राईलचे ‘कनेक्टिंग ज्यू’ हे अभियान नवे नाही. ज्यूंचे स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण झाल्यापासून अशा प्रकारच्या मोहिमा सुरू आहेत. मोसादसारख्या प्रभावी गुप्तचर संघटनेकडून मिळालेले पाठबळ आणि जगभरातील प्रभावशाली ज्यू लॉबीचे समर्थन यामुळे या समुदायाबाबत एक वेगळे सुरक्षाचक्र सक्रिय झाल्याचे पाहायला मिळते. मणिपूर आणि मिझोराममध्ये वास्तव्यास असलेली ब्नेई मेनाशे ही जमात स्वतःला ज्यूंची एक वंश शाखा समजते. आता या समुदायातील तब्बल ५ हजार ८०० लोकांचे इस्राईलमध्ये पुनर्वसन करण्याच्या औपचारिक योजनेला तेथील सरकारकडून नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. अनेक नागरिक याआधीच इस्राईलमध्ये वास्तव्यास गेले आहेत. धार्मिक ओळख, लोकसांख्यिकी बदल आणि सुरक्षाविषयक रणनीतीचा विचार करता इस्राईलच्या या धोरणाचा ईशान्य भारतीय राज्यांच्या ठेवणीवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, असे मानले जाते. ब्नेई मेनाशे हा समुदाय प्रामुख्याने मणिपूर आणि मिझोराममध्ये वास्तव्य करतो. बायबलकालीन मेनाशे या जमातीचे आपण वंशज आहोत, असा त्यांचा दावा आहे. तब्बल अडीच हजार वर्षांपूर्वी आपल्याला निर्वासित करण्यात आले असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. साधारणपणे पन्नासच्या दशकामध्ये या समुदायाचा पुन्हा ज्यू समुदायाकडे ओढा निर्माण झाल्याचे दिसून येते. ज्यूंच्या धर्मगुरूंनीदेखील त्याला मान्यता दिली. आता हीच मंडळी आपल्या देशाच्या शेजारी स्थायिक व्हावीत म्हणून इस्राईल सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठीच ‘अलियाह’ नावाचे धोरण आखण्यात आले आहे. इस्राईल सरकार भारतातून हजारो लोकांना त्यांच्या देशात घेऊन जाणार आहे. ही संख्या भारतातील संबंधित राज्यांतील लोकसंख्येचे प्रमाण विचारात घेऊन निश्चित करण्यात आली आहे. पुढील काही वर्षांत विविध टप्प्यांमध्ये हे लोक इस्राईलला नेले जातील. या सगळ्याचे दूरगामी परिणाम ईशान्य भारतातील लोकसंख्येच्या संतुलनावर होतील हे निश्चित. यामुळे अनेक गावे ओस पडण्याची भीती वर्तविली जात आहे..पुनर्वसन आणि आव्हानेब्नेई मेनाशे समुदायाची १ हजार २०० लोकांची पहिली तुकडी पुढील वर्षी इस्राईलमध्ये दाखल होणार असल्याचे बोलले जाते. या मोहिमेसाठी निधीदेखील मंजूर करण्यात आला आहे. नव्याने इस्राईलमध्ये स्थायिक होणाऱ्यांना हिब्रू भाषेचे प्रशिक्षण देण्यात येईल, रोजगारासाठी मार्गदर्शन करत तात्पुरत्या स्वरूपात त्यांच्या राहण्याची सोय केली जाणार आहे. या समुदायाच्या सामाजिक पुनर्वसनासाठीदेखील हातभार लावला जाणार आहे. इस्राईल सरकार या पुनर्वसन कार्यक्रमासाठी २ कोटी ७४ लाख डॉलर एवढा निधी देणार आहे. मागील दोन दशकांच्या कालावधीत ब्नेई मेनाशे समुदायाचे चार हजारांपेक्षाही अधिक लोक इस्राईलमध्ये स्थायिक झाल्याचे बोलले जाते. आता २०३०पर्यंत हा टक्का वाढवत नेला जाणार आहे. इस्राईलच्या उत्तरेकडील गॅलेली या सुपीक भागामध्ये भारतातून आलेल्या ब्नेई मेनाशे समुदायाचे पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. जगभरातील ज्यू समुदायाची लोकसंख्या घटत चालली असून त्याच्यासाठीचे पर्यायदेखील अधिक महाग बनत चालले आहेत. समृद्ध अरब समुदायाशी तुलना करता ज्यूंची अवस्था तशी बिकटच असल्याचे इस्रायली नेत्यांचे म्हणणे आहे. हमासविरुद्धच्या संघर्षाचा मोठा फटका इस्राईलच्या काही भागांतील पायाभूत सुविधांनादेखील बसला आहे. त्यामुळे या सुविधा पूर्ववत करण्याचे मोठे आव्हान यंत्रणेसमोर असेल. येथील पायाभूत सुविधांची घडी बसल्यानंतर पुढील अनेक गोष्टी सुरळीत होतील, असे मानले जाते. तसेही गाझाची लचकेतोड करण्यासाठी युद्ध लादणाऱ्या नेत्यान्याहूंना आता देशाच्या सीमांचा विस्तार घडवून आणयाचा आहे. त्यासाठी या समुदायाच्या पुनर्वसन कार्यक्रमाचा शस्त्रासारखा वापर केला जाऊ शकतो..ऐतिहासिक वारसाअसीरियनला मेसोपोटेमियातील एक प्राचीन संस्कृती म्हणून ओळखले जाते. २ हजार ७०० वर्षांपूर्वी त्यांनी दहा प्राचीन जमातींची हकालपट्टी केली होती, त्यात आमचाही समावेश होता असे ब्नेई मेनाशेचे म्हणणे आहे. साधारणपणे इसवी सन पूर्व ७२२मध्ये इस्रायली साम्राज्याचा पाडाव झाल्याचे मानले जाते. तेथील काही स्थानिक समुदायांना याचवेळी बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. याच कालावधीत हा समुदाय भारतामध्ये येऊन स्थिरस्थावर झाला. मध्य आशियातून चीन आणि तिथून तो भारत-ब्रह्मदेश सीमेवर येऊन स्थिरावला. इस्राईलच्या संसदेने १९५०मध्ये ‘लॉ ऑफ रिटर्न’ला (परतीच्या कायद्याला) मंजुरी दिली. तेव्हापासून इस्राईल सरकार ज्यूंशी संबंधित समुदायांचा युद्धपातळीवर शोध घेऊ लागले आहे. या समुदायाच्या लोकांनी साधारणपणे सत्तरच्या दशकामध्ये ज्यू धर्म स्वीकारायला सुरुवात केली. त्यांना अधिकृत मान्यता मिळायला मात्र २००७ साल उजाडावे लागले. या समुदायामध्ये प्रचलित असलेल्या लोकगीतांमध्ये ज्यू परंपरा आणि धार्मिक विधी यांचा संदर्भ पाहायला मिळतो..भेदभावाच्या मोठ्या दऱ्याकेवळ भारतच नाही तर जगभरामध्ये सत्तेचा लंबक उजवीकडे झुकल्यानंतर वांशिक आणि धार्मिक भेदाच्या दऱ्या रुंदावत चालल्या आहेत. ट्रम्प आणि नेत्यान्याहू यांच्यासारखी मंडळी राजकीय स्वार्थापोटी त्यात आणखी तेल ओतण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. खरेतर प्रत्येक देशाने परस्परांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला पाहिजे. वांशिक भेद टोकाला पोहोचल्यानंतर नेमके काय होते, याचे प्रत्यंतर मणिपूरमधील संघर्षावेळी आले होते. अशा स्थितीमध्ये या भेदाच्या दऱ्या आणखी वाढवायच्या की त्या बुजवायच्या याचा विचार दोन्ही देशांनी करायला हवा. एखादा विशिष्ट समुदाय आपल्या भूतकाळातील मुळांना धरून परदेशी कोठेतरी दूर स्थायिक झालेल्या समुदायाशी संधान साधू पाहत असेल आणि त्याला तिथे स्थायिक व्हायची इच्छा असेल, तर ती बाब राष्ट्र म्हणून आपली चिंता वाढविणारी आहे. आपण इतरांपेक्षा वेगळे आहोत, हीच भावना अंतिमतः मतभेदांना बळ देते. मणिपूरमध्ये जे झाले त्याची पुनरावृत्ती अन्यत्र होऊ द्यायची नसेल, तर आताच सावध व्हायला हवे. परकी घुसखोरीला पायबंद घालण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिकेसारख्या (एनआरसी) मोहिमा हाती घेतल्या आहेत. मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीचा घाट घालण्यामागेही हेच मुख्य कारण होते. देश कोणताही असो, पण अंतर्गत बाबींमधील त्याची ढवळाढवळ खपवून घेता कामा नये. वांशिक भेदाच्या आधारावर राष्ट्र अथवा एखाद्या संघटनेचा पाया घालताही येईल, पण हाच निकष सदासर्वकाळ लागू होईल असेही नाही. आर्थिक विषमतेच्या वाढीबरोबरच जगभरात धर्म आणि वंशद्वेषाचा वणवा भडकल्याचे दिसून येते. इस्राईल आणि हमास संघर्षामुळे श्रीमंत देशांमध्येही हाच वाद निर्माण झाला आहे. अमेरिकेमध्ये ट्रम्प यांच्या पाठीशी उभी राहिलेली श्वेतवर्णियांची लॉबी आणि इतर ठिकाणांवरील संघर्षातून आपण बोध घ्यायला हवा.(गोपाळ कुलकर्णी दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.