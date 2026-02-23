Premium|IT Index Crash : दया, कुछ तो गडबड है!

भूषण महाजनसन २०२३सारखी तेजी नाही. तेव्हा कुठलाही शेअर घेतला तर तो वाढत होता. आता विचारपूर्वक खरेदी करावी लागेल. स्मॉल व मिड कॅप शेअरचा नफा वाढत आहे, तिथेच संधी आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने फ्युचर्स बाजाराच्या मार्जिन नियमांमध्ये बरेच बदल केले आहेत आणि तेही अत्यंत कडक केले आहेत.सीआयडी मालिकेतील प्रसिद्ध पात्र एसीपी प्रद्युम्न सर्वांच्या परिचयाचे आहे. कुठल्याही गुन्ह्याचा शोध लावताना त्यांना काहीतरी शंका येते, आणि तिचा पाठपुरावा करताना ते म्हणतात, ‘‘दया, कुछ तो गडबड है!’’ नेमकी तशीच शंका आता आम्हाला येत आहे. बहुचर्चित व बहुप्रतिक्षित असलेला अमेरिकेबरोबरचा द्विपक्षीय करार आता होऊ घातला आहे. पानिपतच्या युद्धात मराठ्यांचा पराभव होऊनही दीर्घकाळ दिल्लीच्या तख्तावर त्यांचाच कब्जा होता, तसेच या करारात आपल्याला नक्की काय मिळाले, आपण जिंकलो की हरलो ते कळत नाही, पण त्याचा पुढे फायदाच होईल. त्याआधी युरोपियन युनियन व युनायटेड किंग्डम यांच्याबरोबरच्या करारांचेही सूप वाजले आहे. आतातरी परदेशी संस्था भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा खरेदी सुरू करतील, ही आशा फोल ठरते की काय, अशी शंका येण्यास भरपूर जागा आहे. नेमके काय होत आहे? तशी खरेदी सुरूच आहे, पण पूर्वीसारखा जोर नाही. ता. ९ ते १३ फेब्रुवारी या सप्ताहात निर्देशांक वर जायच्या ऐवजी चक्क खाली आला. सोमवार, मंगळवार, बुधवार असे तीन दिवस दुडूदुडू धावत वर निघालेली निफ्टी २६००९ अंशाचा टॉप करून तेथून पुढील दोन दिवसांत ५३८ अंश आणि सप्ताहाच्या सुरुवातीपासून ४१७ अंश खाली येते, हे काही पचनी पडत नाही. आणि म्हणावेसे वाटते, ‘ये कुछ हजम नाही हुआ, दया, कुछ तो गडबड है!’’.एआय नावाचे ग्रहण आयटी निर्देशांकाला लागले, आणि त्याबरोबर साराच खेळ गडगडला. खरेतर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सर्वच क्षेत्रांतील कार्यक्षमता वाढवणार आहे. कदाचित काही नवीन रोजगार उत्पन्न होतीलही. पण मुख्यत्वेकरून आयटी सर्व्हिसेसमध्ये कार्यरत असलेल्या कंपन्यांचे काम अतिजलद व अतिसुलभ होणार आहे. म्हणजेच काही प्रमाणात सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सना घरी बसावे लागेल अथवा कुठलेही काम नसल्यामुळे ‘बेंच’वर बसावे लागेल.कॉग्निझंटचे सीएफओ जतिन दलाल नुकतेच एका मुलाखतीत म्हणाले, की एआयच्या उदयानंतर ग्राहक आपल्या कराराचे पुनरावलोकन करून घेऊ इच्छितात. करार मुदतीला कात्री लावून किमान २० ते २५ टक्के खर्च (सेवा देणाऱ्या संस्थांची कर्मचारी कॉस्ट कमी झाल्यामुळे) कमी करतील, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. म्हणजेच त्या प्रमाणात विक्री कमी होणार असे दिसते. इन्फोसिसचे सीएफओ जयेश संघराजकाही याच मताचे आहेत. एआयमुळे कदाचित कामाच्या नव्या कक्षा समोर येतील व त्यातून नवे ग्राहक, नवे प्रोजेक्ट्स मिळतील, पण त्यासाठी प्रयत्न वाढवावे लागतील! टीसीएसचे सीईओ क्रिथिवासन यांच्या मते, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्यामुळे जी बचत होईल, ती सर्व बचत किंवा त्यातील प्रमुख हिस्सा ग्राहकांना द्यावा लागेल (Pass on)..जेफरीजच्या विश्लेषकांच्या मते, भारतीय आयटी उद्योगाचा महसूल किमान २० टक्क्यांनी कमी होईल. चॅटजीपीटीचा २०२२मध्ये वापर सुरू झाल्यापासून इन्फोसिस व टीसीएसचे शेअर वाढलेले नाहीत. विक्री व नफादेखील तीन ते पाच टक्केच वाढताना दिसतो. थोडक्यात असे, की गेल्या सात दिवसांत आयटी निर्देशांक २५ टक्क्यांनी गडगडला आहे. आता आधारपातळीच्या जवळ असल्यामुळे काही प्रमाणात उसळू शकतो, पण त्या तेजीत विक्री करणेच श्रेयस्कर असेल, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.शेअर बाजाराचे निर्देशांक एका टप्प्यात हलत आहेत. सुमारे २६००० पातळीच्या वर निफ्टी थांबू शकत नाही. आणि कदाचित विक्रीचा जोर वाढला तर २५०००पर्यंत खाली येऊ शकते. बाजार वर का टिकला नाही याचे कारण शोधताना खालील बाबी ध्यानात येतात -माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचे निफ्टीतील वजन जवळजवळ दहा टक्के आहे. आयटी निर्देशांकच २५ टक्के खाली आल्यामुळे निफ्टी वर टिकू शकली नाही.रिलायन्सदेखील दिशाहीन आहे. रिलायन्सने व्हेनेझुएलाचे खनिज तेल विकत घेण्याची तयारी दाखवली, तरी ते कमी दर्जाचे क्रुड ऑइल घेऊन रिलायन्सचे रिफायनिंग मार्जिन्स कमी होतील, असे बाजाराला वाटते. रिलायन्स यापुढे होल्डिंग कंपनी होणार आहे. जिओ टेलिकॉम व जिओ रिटेल या कंपन्यांना शेअर बाजार कसा स्वीकारतो व काय मूल्यांकन देतो यावर रिलायन्सची किंमत ठरेल..Premium|Indian Stock Market: अमेरिकेशी करार लांबणीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनीची अपेक्षा.बाजाराच्या घटकांच्या अपेक्षेप्रमाणे परदेशी संस्थांची मोठी खरेदी झाली नाही. एकूण म्युचुअल फंडातील एसआयपीचा ओघ जरी प्रति मास ३१ हजार कोटी रुपये झाला असला, तरी भांडवल काढण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यात निर्देशांकांनी गेल्या दीड वर्षात गुंतवणूकदारांच्या झोळीत फारसे काही टाकलेले नाही. सामान्य गुंतवणूकदार आशा-निराशेच्या सीमारेषेवर आहेत.अमेरिका-इराण खडाखडी सुरूच आहे. युद्धाचा भडका होईल की काय ही भीती जगाला व भारताला आहे.शेवटचे कारण म्हणजे मूल्यांकन जरी खाली आले असले, तरी ते दीर्घकालीन सरासरीच्या आसपासच आहे, यात सवलती किंवा आकर्षकपणा नाही. त्या तुलनेत जगातील सर्वच शेअर बाजार मोठ्या तेजीत आहेत. जपान, द. कोरिया, ब्राझील इतकेच काय युरोप व अमेरिकेच्या बाजारांनीदेखील गेल्या वर्षभरात मोठा परतावा दिला. आपला बाजार मात्र सर्व बाजूंनी चांगला दिसत असताना मागे पडला आहे.ही सारी कारणे वरवरची आहेत. आम्हाला असे वाटते, की तुम्हा-आम्हा सर्वांना माहीत नसलेले काहीतरी बाजाराला ठाऊक आहे. ते पुढील भविष्यात कळेल किंवा किमतीत उतरेल. कदाचित बाजाराला भीती असावी, की जीडीपीचा मोठा हिस्सा आयटी सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून येतो. एकूणच, उपभोग क्षेत्रात सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. नवी घरे, वाहने, बाजारपेठेतील वस्तू व त्या ईएमआयवर घेण्याची क्षमता प्रामुख्याने याच ग्राहकवर्गाकडे आहे. तिथेच जर कर्मचारी कपातीमुळे अथवा अन्य कारणांमुळे आर्थिक चणचण आली, तर ते अर्थव्यवस्थेला जड जाईल..कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर भारतातील प्रमुख आयटी कंपन्या कसा करतात, हे त्यांच्या पुढील निकालांवरून (मार्चअखेर) कळेल. ते कळेपर्यंत ही भीती टिकून राहील. तेव्हा आपले धोरण ‘मिळेल तो नफा ताब्यात घेऊन पुन्हा खाली खरेदीला उभे राहणे’ असे असावे. आता पितामह भीष्मासारखा संयम ठेवूनच दीर्घपल्ल्याची खरेदी करावी.एक मात्र लक्षात ठेवावे, हा संयम व धाडस असेल तर बाजारात मोठी संधी आहे. सन २०२३सारखी तेजी नाही. तेव्हा कुठलाही शेअर घेतला तर तो वाढत होता. आता विचारपूर्वक खरेदी करावी लागेल. स्मॉल व मिड कॅप शेअरचा नफा वाढत आहे, तिथेच संधी आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने फ्युचर्स बाजाराच्या मार्जिन नियमांमध्ये बरेच बदल केले आहेत. आता ते अत्यंत कडक केले आहेत. फ्युचर्समधील किमान ४० टक्के व्यवहार ब्रोकर्सचे स्वतःचे असतात. त्यासाठी बँक गॅरंटी दिल्यास व्यवहार करणे सुलभ होईल. आता बँक गॅरंटीवर मार्जिन मिळणार नाही. साहजिकच एकूण व्यवहार कमी होतील. डेरिव्हेटिव्ह बाजारात बहुसंख्य ट्रेडर्स तोटा करतात, असा सेबीचा अहवाल आहे. तो तोटा कमी व्हावा या उद्देशाने हे पाऊल उचललेले दिसते. आजचे नर्व्हस सेंटीमेंट अधिक ताणण्याचे काम हे नियमन करू शकते. कुठल्याही उपायाने निफ्टी घसरलीच तरी २५००० अंशाखाली ती जाणार नाही असे वाटते..आज तरी भारत-अमेरिका व युरोप करारानंतर वस्त्रोद्योग, मस्योद्योग आणि वाहन उद्योगाचे पुरवठादार (ऑटो अँसिलरी) यामध्ये तेजी आहे. तसेच बऱ्याच वर्षांनंतर व्यावसायिक वाहने मोठ्या तेजीत आहेत. त्यात अशोक लेलँड, टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर्स, झेडएफ स्टीयरिंग गियर्स, एसएमएल महिंद्रा आपल्या रडारवर हवेत. कॅपिटल गुड्स क्षेत्रात सिमेन्स व एबीबी आपण बघू शकतो. बँकांचा कर्जपुरवठा वाढतो आहे. बँका, सरकारी व खासगी तसेच फायनान्स कंपन्या आपल्या रडारवर ठेवाव्यात. निवडक शेअर विकत घ्यावेत व भाव वाढल्यास विक्री करण्यास लाजू नये.भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 