Premium|Car Manufacturing: कारच्या जन्माची कहाणी..!

श्रीनिवास शारंगपाणीचारचाकी गाडीचा विकास अनेक दिव्यांतून जातो. सर्वसाधारणपणे पूर्ण प्रक्रियेस अडीच ते तीन वर्षं लागतात. कायदे, नियम यांच्यात बदल होऊन मोठे अडथळे आल्यास यापेक्षाही अधिक वेळ लागू शकतो. जेवढा विलंब जास्त तेवढं नुकसान अधिक. त्यामुळे कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागतो. हे टाळण्यासाठी खूप आधीपासूनच भविष्यात येऊ घातलेले नियम, बाजाराची पुढील अनेक वर्षांमधील अवस्था यांचा बारकाईनं अभ्यास करावा लागतो.कुठल्याही कारचं उत्पादन हे जसं आव्हानात्मक आणि रंजक आहे, त्याइतकंच उत्पादन होण्यापूर्वी कार कशी विकसित केली जाते हे जाणून घेणंसुद्धा रंजक आणि आव्हानात्मक आहे. कारच्या कारखान्यात एक चक्कर मारली, तर तिचं उत्पादन कसं होतं, म्हणजे कारच्या बॉडीचे भाग कसे प्रेस केले जातात, वेल्डिंग प्रक्रियेनं त्यांची जोडणी कशी केली जाते, नंतर रंगकाम कसं होतं, इंजिन आणि ट्रान्समिशन (गिअरबॉक्स, अॅक्सल इत्यादी) यांचं वेगळ्या ठिकाणी उत्पादन होऊन असेंब्ली विभागात ते बॉडीशी कसे जोडले जातात (इंजिन ड्रॉप), तसंच त्याच असेंब्ली लाइनवर चाकं, सीट्स, डॅशबोर्ड, दिवे आणि इतर गोष्टींची जोडणी होऊन पूर्ण कार कशी तयार केली जाते हे पाहता येतं. पण कारखान्यातल्या फेरीत पाहता येत नाही, तो चारचाकीचा कल्पनेपासून उत्पादनापर्यंत होणारा प्रवास. कारच्या जन्माची प्रक्रिया बहुतांश कंपन्या गुप्तच ठेवतात. त्याचं कारण म्हणजे या क्षेत्रात असलेली तीव्र स्पर्धा. अन्यथा सर्व कंपन्यांची प्रक्रिया कमी-अधिक फरकानं सारखीच असते. गमतीची गोष्ट अशी, की बहुतेक सर्व उपभोग्य वस्तूंची नवनिर्मिती अशाच प्रक्रियेनं होत असते. या प्रक्रियेचं नाव आहे नवोत्पादन विकास (New Product Development - NPD). या पद्धतीत विशेषतः नव्या कारचा विकास करताना कोणता क्रम अंगीकारला जातो ते पाहू या. सर्व पायऱ्यांवर गटांमध्ये चर्चा करून निष्कर्ष पक्के केले जातात आणि पुढील क्रम गाठण्यासाठी जबाबदार व्यक्तींची स्वाक्षरी आवश्यक असते. गटामध्ये विविध क्षेत्रांतले तज्ज्ञ तंत्रज्ञ उपस्थित असतात. .वाहन-व्याख्या (Product Definition)या टप्प्यावर कोणत्या लक्झरी, हाय-एंड, एसयूव्ही, हॅचबॅक, सेदान की आणखी कोणत्या प्रकारच्या कारचं उत्पादन करायचं आहे हे ठरवलं जातं. उत्पादनादरम्यान मंच (प्लॅटफॉर्म) पद्धत वापरायची किंवा कसे याचा विचार होतो. या पद्धतीत बरेचसे भाग सामायिक ठेवून हॅचबॅक, सेदान अशी वेगवेगळी उत्पादनं घेता येतात. या पायरीवर उत्पादनाचे व्हर्जन कोणते असेल याचा निर्णय घेतला जातो, म्हणजे किरकोळ फरक करून तेच वाहन डिझेल, पेट्रोल अथवा नैसर्गिक वायू इंधनाच्या वापरास योग्य असे तयार करणे. तसेच पर्यायरूप (व्हेरियंट) म्हणजे लांब (लाँग बॉडी), डीलक्स (अधिक आरामदायी) अशा स्वरूपात तयार करण्याबाबतचा निर्णयही घेतला जातो. वाहन क्षमता, प्रवासी संख्या, सामान-वाहन क्षमता, सर्वोच्च वेग, किती इंधनात किती अंतर कापले जाऊ शकेल, पर्यावरण नियमांचं पालन, सुविधा इत्यादी गोष्टींचा विचारही वाहन-व्याख्या करताना होतो आणि स्थूल निर्देशतालिका (स्पेसिफिकेशन्स) तयार केल्या जातात. अर्थात हे सर्व करताना बाजारातील मागणी, ग्राहकांची क्रयशक्ती या गोष्टींचा बारकाईनं विचार केला जातो.निर्देशतालिका पूर्तता (Schedule Fulfillment)या टप्प्यामध्ये सर्वसंमत झालेल्या निर्णयानुसार प्रथम गाडीचं आकारमान ठरवून त्यानुसार रचनाकार (स्टायलिस्ट) बाह्यरूपाचं आणि अंतररूपाचं द्विमिती (टूडी) स्वरूपातील चित्र तयार करतात. त्यावरून संगणकावर त्रिमिती (थ्रीडी) स्वरूपातील चित्र तयार केलं जातं. यांत्रिक साधनांच्या साह्यानं क्ले मॉडेल तयार केलं जातं. यातून गाडी कशी दिसेल याची पूर्ण कल्पना येते. याचवेळी अंतररूपाचा मॉकअपही तयार केला जातो. त्यातून प्रवासी आणि चालकाची ऊठबस करण्यासाठी आवश्यक तेवढी जागा आहे ना, याची खात्री केली जाते. अलीकडे एआयमुळे क्ले मॉडेल टाळणं शक्य झालं आहे. मॉकअप्सवरून अंतर्गत पोकळ्यांची कल्पना येते आणि इंजिन व इतर यंत्रणा यांचा व्यवस्थित अंतर्भाव होऊ शकतो की नाही, याचीही कल्पना येते. अर्थात सर्वसंमतीनं आवश्यक ते बदल केले जातात.ठरलेली मोजमापं असलेल्या एका सांगाड्यावर एखादं इंजिन आणि ट्रान्समिशन बांधून तयार झालेलं ओबडधोबड वाहन चालवूनही बघितलं जातं. अशा वाहनाला बग्गी असं म्हटलं जातं. या टप्प्यावरच विविध यंत्रणांची मांडणी (लेआउट) पक्की केली जाते. निर्णय झाला की सर्व डेटा डिझायनर्सकडे सोपवला जातो. .डिझाईन व सिम्युलेशनमिळालेल्या डेटावरून सर्व मुख्य भाग आणि उपभागांचं डिझायनिंग केलं जातं आणि बारकाईनं तपासलं जातं. चुका सुधारल्या जातात. मग संगणकावर त्या भागांचं कार्य व्यवस्थित आणि अपेक्षेनुसार होत आहे की नाहीस, याची सिम्युलेशनद्वारे चाचणी घेतली जाते आणि आवश्यक ते बदल केले जातात. याच सुमारास वर्कशॉपमध्ये उपभाग तयार केले जातात. स्टेअरिंग सिस्टीम किंवा ब्रेक सिस्टीम असे काही उपभाग तज्ज्ञ कंपन्यांकडून तयार स्वरूपात घेतले जातात. कधी कधी तयार इंजिनही वापरलं जातं. उपभाग तयार करताना निर्देशित केलेलं साहित्य आणि तयार करण्याची निर्देशित पद्धत वापरली जाईलच असं नाही, कारण खास मटेरिअल आणि खास टूल्स खूप खर्चिक असतात. विशिष्ट यंत्रणेद्वारे (टेस्ट रिग) उपभागांचं कार्य आणि त्यांचं आयुष्य अपेक्षेनुसार आहे की नाही, हे तपासलं जातं. अशारितीनं भाग आणि उपभागांची विश्वासार्हता पक्की केली जाते. वेळ वाचवण्याकरता डिझायनिंग आणि भागनिर्मिती समांतर पद्धतीनं सुरू ठेवली जाते. यालाच सहकालिक किंवा समवर्ती अभियांत्रिकी (सायमल्टेनियस/ काँकरंट इंजिनिअरिंग) असं म्हणतात.फायनलायझेशनविश्वासार्हतेची योग्य पातळी गाठल्यावर सर्व डिझाईन्सची पूर्तता केली जाते. याचा सर्व डेटा विविध खात्यांकडे दिला जातो आणि उत्पादनासाठी आवश्यक ते साहित्य खरेदी करणे, वेगवान उत्पादनासाठी साधने तयार करणे यांसाठी याचा उपयोग होतो. याच सुमारास उत्पादन खर्चाचा ताळमेळ केला जातो. उत्पादन फायदेशीर होईल की नाही हे तपासून खर्च कमी करण्यासाठी योग्य ती पावलं उचलली जातात. .Premium| Education is Important: "शिक्षण महत्वाचंच नाही" असं म्हणारे लोक व्हायरल का होत आहेत? .प्रोटोटाइपया टप्प्यात उपलब्ध डेटावरून पूर्ण गाड्यांची प्रारूपं तयार केली जातात. अल्फा प्रारूपं निर्देशित साहित्य आणि पद्धती वापरून तयार केलेली नसतात. त्यामुळे या टप्प्यात सामान्यतः तीसेक प्रारूपं तयार केली जातात. ही संख्या विश्वासार्हतेच्या पातळीवर आणि कोणत्या चाचण्या करायच्या आहेत यावर अवलंबून असते. गाडीचा वेग, अॅक्सिलरेशन, ब्रेकिंग, स्टेअरिंग हे निर्देशतालिकेनुसार आहे की नाही, हे चाचण्यांतून समजतं. काही दोष असल्यास ते या टप्प्यावरच दुरुस्त केले जातात. यानंतर बीटा प्रारूपं तयार केली जातात. ती मात्र निर्देशित साहित्य आणि पद्धतींनीच तयार केली जातात. ही प्रारूपं क्रॅश, फ्युएल कंझम्प्शन, एक्झॉस्ट एमिशन अशा सर्व निर्णायक चाचण्यांसाठी वापरली जातात. बीटा प्रारूपांनंतर सहसा मोठे बदल केले जात नाहीत, कारण तोवर विश्वासार्हतेनं अपेक्षित उंची गाठलेली असते.या दोन्ही प्रारूपांदरम्यान आणखीही काही परीक्षणं केली जातात. यात गाडीचं सर्व्हिसिंग किंवा दुरुस्ती/ देखभाल करताना काही अडचणी येत नाहीत ना याचा अभ्यास, तसंच ज्याला ज्यूरी इव्हॅल्युएशन म्हणता येईल त्याचा अभ्यास केला जातो. अशा परीक्षणात विविध क्षेत्रांमधील, विविध वयोगटातील आणि वेगवेगळ्या बांध्याच्या, उंचीच्या लोकांना गाडीत बसवलं जातं आणि फेरी मारली जाते. जीवतंत्र विज्ञानाच्या (अरगॉनॉमिक्स) मानकांनुसार त्यांच्या हालचालींमध्ये तसंच विविध क्रियांमध्ये व्यत्यय येत नाही ना, याची तपासणी केली जाते. त्यांच्या भावना, अपेक्षा यांचीही नोंद केली जाते आणि या डेटाचा अभ्यास केला जातो. खरंतर प्रारूपांची शेकडो परीक्षणं केली जातात. उपभोक्त्याला कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी येऊ नयेत आणि गाडीची वर्तणूक अधिकृत मानकांप्रमाणे आहे हे पाहणे, ही यामागची भूमिका असते. एआरएआय (ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया) यांसारख्या अधिकृत संस्थांकडून प्रमाणीकरण आवश्यक असतं, तिथेही काही गाड्या तपासणीसाठी द्याव्या लागतात. याखेरीज काही वेळा आरटीओची (रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस) मान्यताही आवश्यक असते. गाडी परदेशात निर्यात करायची असल्यास तेथील अधिकृत संस्थांनाही गाड्या परीक्षणासाठी द्याव्या लागतात. त्यांच्या मान्यतेशिवाय त्या देशात विक्री उदाहरणार्थ, कार्बन डायऑक्साइडचं आणि इतर घातक वायूंचं उत्सर्जन, किंवा गाडीतील प्रवाशांची सुरक्षितता याबाबतचे नियम काळानुसार अधिकाधिक कठोर होत असल्यामुळे तशी वेळ येताच डिझाईनमध्ये बदल करण्यासाठी योजना केली जाते. याहून मोठं आव्हान म्हणजे गाडीच्या नियंत्रणात होत असलेला संगणकाचा व्यापक वापर. भविष्यातील स्वयंचलित गाड्यांच्या डिझाईनचा विचार आता विकास होत असलेल्या गाड्यांमध्ये खचितच होत असणार. याबरोबरच एखाद्या घराप्रमाणे सुसज्ज असलेल्या गाड्या, इतर गाड्यांशी संवाद साधून सुरक्षित प्रवास करणाऱ्या गाड्या, असिस्टेड ड्रायव्हिंग करणाऱ्या गाड्या, तसंच हवेतून उडणाऱ्या आणि पाण्यातूनही बोटीप्रमाणे जाऊ शकणाऱ्या गाड्या अशा प्रकारचं दृश्य आपल्याला भविष्यात दिसणार असल्यानं त्यांचं परियोजन कंपन्यांना आत्तापासूनच करावं लागणार. शंभर वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या विजेवर चालणाऱ्या गाड्या नव्या रूपात पुनरुज्जीवित होत आहेत. त्यामुळे नवी आव्हानंही निर्माण होतील.(श्रीनिवास शारंगपाणी टाटा मोटर्सचे पुणेस्थित माजी असिस्टंट जनरल मॅनेजर आहेत.) उदाहरणार्थ, कार्बन डायऑक्साइडचं आणि इतर घातक वायूंचं उत्सर्जन, किंवा गाडीतील प्रवाशांची सुरक्षितता याबाबतचे नियम काळानुसार अधिकाधिक कठोर होत असल्यामुळे तशी वेळ येताच डिझाईनमध्ये बदल करण्यासाठी योजना केली जाते. याहून मोठं आव्हान म्हणजे गाडीच्या नियंत्रणात होत असलेला संगणकाचा व्यापक वापर. भविष्यातील स्वयंचलित गाड्यांच्या डिझाईनचा विचार आता विकास होत असलेल्या गाड्यांमध्ये खचितच होत असणार. याबरोबरच एखाद्या घराप्रमाणे सुसज्ज असलेल्या गाड्या, इतर गाड्यांशी संवाद साधून सुरक्षित प्रवास करणाऱ्या गाड्या, असिस्टेड ड्रायव्हिंग करणाऱ्या गाड्या, तसंच हवेतून उडणाऱ्या आणि पाण्यातूनही बोटीप्रमाणे जाऊ शकणाऱ्या गाड्या अशा प्रकारचं दृश्य आपल्याला भविष्यात दिसणार असल्यानं त्यांचं परियोजन कंपन्यांना आत्तापासूनच करावं लागणार. शंभर वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या विजेवर चालणाऱ्या गाड्या नव्या रूपात पुनरुज्जीवित होत आहेत. त्यामुळे नवी आव्हानंही निर्माण होतील.(श्रीनिवास शारंगपाणी टाटा मोटर्सचे पुणेस्थित माजी असिस्टंट जनरल मॅनेजर आहेत.) 