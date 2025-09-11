Premium|Colors of Life: आपलं जगणं या रंगांच्या अवतीभोवती किती गुंफलेलं; रंगांशिवाय दुनिया असू शकेल?

अमृता देसर्डा मनाच्या काठावर एक तरलता आपल्या सोबत असते, त्यात असतो एक शांत रंग. कधी तो रंग फिकट होतो, तर कधी गडद. आपल्या मनाच्या स्थितीवर तो रंग अवलंबून असतो. आपल्या आजूबाजूला जे रंग आपली सोबत करत असतात, त्यावरून आपण जो अर्थ काढतो, त्या रंगाचा स्वभाव आपण घेत असतो. रंगांची ही अफाट दुनिया मानवी जगण्याच्या अस्तित्वाला एक आकार-उकार देत असते. त्यातून आपली एक रंगमयी बोलकी अशी दुनिया निर्माण होत असते. लहानपणी आम्ही एक खेळ खेळायचो, ‘टिपी टिपी टीप टॉप’ नावाचा. त्यात आम्ही मैत्रिणींना विचारायचो, ‘टिपी टिपी टीप टॉप, व्हॉट कलर यू हॅव, माझा रंग सांगू का?’ मग मैत्रिणी म्हणायच्या, ‘सांग सांग’. मग ज्यावर राज्य असेल तो रंग सांगणार. आणि तो रंग असेल अशा आसपासच्या वस्तूला जो सर्वात आधी स्पर्श करेल तो जिंकला. जो सगळ्यात उशिरा स्पर्श करेल तो हरला. या खेळात आम्ही आजूबाजूचे खूप रंग शोधून काढायचो, जे सहजासहजी सापडणार नाहीत, समजणार नाहीत असेही. रंग पटकन शोधण्यात खूप चॅलेंज वाटायचं. खूप मज्जा यायची. आकाशाचा रंग, मातीचा रंग, फुलांचा रंग, झाडांचा रंग, पानांच्या वेगवेगळ्या रंगांच्या छटा. किती रंग आम्ही शोधत राहायचो. आता हा खेळ हल्ली मी माझ्या मुलीबरोबर, झिराबरोबर खेळते. तिलाही हा खेळ आवडला आहे. तिच्याबरोबर खेळताना मला तेव्हाचे दिवस आठवतात, कारण आम्ही लहानपणी खूपदा हा खेळ खेळायचो. झिराबरोबर खेळताना मी भूतकाळात हरवून जाते. .हा खेळ खेळताना जाणवलं, आपल्या आजूबाजूची दुनिया अनेकानेक रंगांनी भरली आहे. रंगांची ही दुनिया अफाट आणि विलक्षण सुंदर आहे... त्यात किती छटा आहेत!रंग आणि माणूस यांचा किती घनिष्ठ संबंध आहे. डोळे उघडे ठेवले तर रंगच रंग दिसतात, आणि बंद केले तरीही सगळीकडे काळा रंग पसरलेला दिसतो. आपल्या मनात रंगांचे अस्तित्व कोरले गेलेले असते. लाल, पिवळा आणि निळा हे तीन मूळ रंग आणि ते एकमेकांमध्ये मिसळले की आणखी रंग जन्म घेतात. जांभळा, हिरवा आणि नारंगी रंग तयार होतात. ही गोष्ट मला जेव्हा अगदी लहानपणी समजली होती, तेव्हा मला तो चमत्कार वाटला होता. आश्चर्य वाटलं होतं. दोन रंग एकत्र केल्यावर तिसरा रंग तयार होतोच कसा?! मानवी भावभावना या रंगांसारख्याच असतात. त्यातून मोह, प्रेम, माया, करुणा, शांतता, आतूरता, प्रणय, क्रोध, लालसा, द्रोह, विद्रोह अशा असंख्य भावना व्यक्त होत असतात. आपलं जगणं या रंगांच्या अवतीभोवती किती गुंफलेलं आहे. .रंगांशिवाय दुनिया असू शकेल का? असा विचारच आपण कधी करू शकणार नाही. निसर्ग आणि माणूस हे काही वेगळे नाहीत. त्याचप्रमाणे माणूस आणि रंग हेसुद्धा वेगळे नाहीत. माणसाच्या मनात जो भाव असेल, त्याप्रमाणे त्याला एखादा विशिष्ट रंग आवडतो. माझ्या ओळखीची एक व्यक्ती आहे. त्यांना निळा रंग खूप आवडतो. त्यांच्या रोजच्या जगण्यात सगळीकडे निळ्या छटा पाहायला मिळतात. त्यांचे कपडे, घराचा रंग, नोटबुक, पेन अशा अनेक गोष्टींमध्ये निळा रंग आढळून येतो. तसे ते खूप खुल्या मनाचे आणि व्यापक दृष्टिकोनाचे आहेत. त्यांच्या रंगाच्या आवडीवरून त्यांचं व्यक्तिमत्त्व समजायला मदत झाली.काहींच्या घरात असणाऱ्या रंगांच्या वापरावरूनही स्वभाव समजू शकतो. एकदा मी एका कामासाठी सांगलीला गेले होते. तेव्हा आम्ही एका वैशिष्ट्यपूर्ण घरात गेलो होतो. ते संपूर्ण घर दगडाचे होते. भिंतीपण दगडाच्या होत्या. त्या भिंतींना कुठलाही रंग लावलेला नव्हता. खूप अवाढव्य आणि वेगळ्या रचनेचे घर होते. तिथले जिनेही दगडांचे होते. ते दगड वेगवेगळ्या आकारांचे होते. त्यांनी मुद्दाम त्यांच्या घराची रचना तशी केली होती. मी त्यांना विचारले, ‘‘दगडात घर का बांधले? काय विचार होता तुमचा यामागे?’’ तर ते म्हणाले, ‘‘जनरली घरे विटा आणि सिमेंटची असतात. पण या घराचं आयुष्य खूप असेल. मला दगडी (करडा) रंग खूप आवडतो. आणि हा रंग अनेक वर्षं तसाच राहतो. तो बदलत नाही. आणि याला रंग देण्याचीही गरज नाही. हे घर बांधायला मला खूप वर्षं लागली.’’ त्यांच्या या उत्तरानं मला त्यांचा स्वभाव समजायला मदत झाली. गोष्टी शाश्वत आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या असल्या पाहिजेत, या स्वभावाचे व्यक्ती होते ते. रंग आणि मानवी स्वभाव यांचा खूप जवळून संबंध आहे, हे यानिमित्तानं मनात पुन्हा अधोरेखित झालं. .Premium|Sustainable Urbanization: आयटी पार्क पुण्यातील असो वा बंगळूरमधील.. सगळीकडे पाणी झिरपण्याचे मार्गच बंद.जी माणसं खूप हट्टी, दुराग्रही, चटकन राग येणारी, प्रतिक्रिया देणारी असतात त्यांना भडक आणि गडद रंग आवडतात. त्यांना फिकट रंग सहसा आवडत नाहीत. पण जी माणसं खूप शांत, संयमी, निस्वार्थी, सकारात्मक आणि मोकळी असतात त्यांना फिकट, स्थिरता देणारे, शांत करणारे रंग आवडतात, असं म्हटलं जातं.रंग खूप बोलके असतात. त्यांना त्यांची म्हणून विशिष्ट भाषा असते. दरवर्षी दिल्लीतले अमृत उद्यान काही विशिष्ट दिवस सगळ्यांसाठी खुले असते. यावर्षी दिल्लीत साहित्य संमेलन झाले. त्यानिमित्ताने मला दिल्लीला जायला मिळाले आणि तेव्हा हे उद्यान सुरू होते. मुघल गार्डन हे या उद्यानाचे आधीचे नाव. हे उद्यान म्हणजे स्वर्ग आहे. तिथे गेल्यावर इतक्या विविध रंगांची फुले पाहायला मिळतात, की आपण कल्पनाही करू शकत नाही. फूल हे जगातलं निसर्गाचं सर्वात मोठं वरदान आहे असं मला वाटतं. फुलांची दुनिया खूप मोठी आणि न संपणारी आहे. फुलांचे रंग, त्यांचे आकार अनुभवायचे असतील तर अमृत उद्यान हा खूप मोठा खजिना आपल्या भारतात आहे. हे रंग आपल्या जगण्यात आनंद निर्माण करतात. निराशा झटकून द्यायला मदत करतात. रंग माणसाच्या आयुष्यातील आनंद द्विगुणित करण्यासाठी कायम मदत करतात असं मला वाटतं. .Premium|Warren Buffett golden rule: वॉरेन बफे आणि गुंतवणुकीचे सुवर्ण नियम.प्रत्येक देशाचाही एक विशिष्ट रंग असतो. तो त्या त्या देशाच्या झेंड्यावरून आपल्याला समजतो. भारत देश हा त्या अर्थानं ‘सुजलाम सुफलाम’ आहे. आपल्या देशात इतके रंग आहेत, की त्यातून आपली समृद्धता दिसून येते. विविधता दिसून येते. आपल्याकडे तर काही शहरांनाही रंगांची खास ओळख आहे, उदाहरणार्थ पिंक सिटी जयपूर!तर रंगांचे हे ‘असणे’ आपल्या मानवी जीवनात अतिशय महत्त्वाचे आणि अविभाज्य आहे. त्यांच्याशिवाय आयुष्याला मजा नाही. रंगांची ही दुनिया जगाला एक दिशा देण्याचे काम करत असते. प्रकाश पसरवण्याचे काम करते. दोन माणसांच्या मनातला सूडभाव किंवा द्वेषभाव कमी करण्यासाठी काही रंगांचा वापर करायला हरकत नाही. मनातले मळभ एक सुंदर रंगाचे फूल देऊन जर दूर होणार असेल, तर काय हरकत आहे ते समोरच्या व्यक्तीला द्यायला? प्रेमाचे, व्यापकतेचे प्रतीक असलेल्या रंगांचा वापर करून आपण स्वतःचा समतोल राखू शकतो, कारण रंगांमध्ये खूप ताकद आहे. रंग नुसते बोलत नाहीत, तर ते आपल्याला दिशा दाखवतात. काय योग्य, काय अयोग्य यांचे संकेत ते देतात. ही कलर थेरपी आपल्या जगण्यात कायम असायला हवी. आयुष्य त्या अर्थाने ‘रंगमयी’ असायला हवे.रंगांनी भरलेली ही अफाट दुनिया आपली वाट बघते आहे. आपल्याला फक्त नकारात्मक भावना कमी करून, त्याऐवजी सकारात्मक भावनांचे रंग आत्मसात करायचे आहेत. रंग आपल्या आत आहेत. फक्त त्यांना जाणून घेऊन, त्यांच्याशी मैत्री करून, त्यांना आपल्यात जिवंत ठेवून आपल्याला त्यांना अधिक बोलके करायचे आहे. त्या रंगांमध्ये स्वतःला मिसळून आपल्या स्वतःचा एक वेगळा रंग तयार करायचा आहे.(अमृता देसर्डा लेखिका व सकाळ प्रकाशनाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापक आहेत.)------------------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.