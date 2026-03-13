Premium|Schleichera oleosa Kusum tree Marathi : रंग माझा वेगळा

डॉ. मंदार दातार कोवळ्या पानांना रंग देण्याच्या या रंगोत्सवातला पिकासोचा मान मिळेल वृक्षराज कुसुम, कुसुंब किंवा कोशिंब याला. जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये कोशिंबाची पाने पिवळी होऊन गळतात. मार्चच्या सुरुवातीला कोशिंबाचे झाड तांबूस-ताम्रवर्णी रंगांची नवी पालवी धारण करतात आणि या झाडाची खरी ओळख पटते. खरेतर कोशिंब मिरवत असलेल्या या तांबड्याच्या एका छटेला ‘कुसुंबी रंग’ असेच नाव आहे. आपल्या दृष्टीला खरा अर्थ प्राप्त होतो रंगांमुळेच. रंगहीन गोष्टींना आपण अगदी सहज ‘नीरस’ असा शिक्का मारून मोकळे होतो. आपल्या आजच्या कारखान्यांच्या, बाजारपेठेच्या युगात आपल्या भवताली मानवनिर्मित रंगांची रेलचेल असली, तरी आपल्या डोळ्यांना सुखावतात ते निसर्गनिर्मित रंगच. अगदी आकाश-पाण्याच्या निळ्या, खडक मातीच्या तपकिरी-काळ्या रंगापासून वनस्पतींच्या, फुलांच्या, पानांच्या, फळांच्या, पशू-पक्ष्यांच्या आणि कीटक, फुलपाखरांच्या बहुविध रंगांपर्यंत. पण ठरावीक साचेबद्ध रंग पाहायची सवय असणाऱ्यांना निसर्ग कधीकधी आश्चर्यचकित करू शकतो. विशेषतः वनस्पतींच्या पानामध्ये जिथे आपण केवळ हिरव्या रंगाची अपेक्षा करतो, तिथेच निसर्ग कधीकधी लाल-पिवळ्या रंगांची उधळण करतो. तेव्हा आजची ही कथा आहे अशाच एका अनपेक्षित रंगाची... पानांमधल्या एका वेगळ्या आविष्काराची. .Premium|Fragrance and Memories : गंध आठवणींचा; साजूक तुपाच्या वासापासून ते पावसाच्या मृदगंधापर्यंतचा एक हळवा प्रवास!.वनस्पतींच्या विश्वात 'रंग' म्हणजे केवळ सौंदर्याचे लेणे नसून ते रंगद्रव्यांचे (Pigments) एक अद्भुत मिश्रण आहे. फुले रंगीत आणि पाने हिरवी हे आपल्या मनात अगदी घट्ट बसलेले समीकरण याच रंगाच्या विवक्षित वितरणामुळे आहे. पानांचा रंग मुख्यत्वेकरून विविध रंगद्रव्यांच्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. अन्न तयार करण्यासाठी पानांमध्ये हिरव्या रंगाचे 'हरितद्रव्य' किंवा 'क्लोरोफिल' नावाचे रंगद्रव्य असते. हरितद्रव्यामध्ये होणारे प्रकाशसंश्लेषण ही पृथ्वीवर घडणारी सगळ्यात मोलाची रासायनिक प्रक्रिया आहे. किंबहुना याच प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या अन्नावर सारी सजीवसृष्टी मार्गक्रमण करत आली आहे. या हरितद्रव्याच्या विपुलतेमुळे फक्त पाने, झाडेच नाही, तर चक्क मुलूखही हिरवेगार होतात आणि सस्य श्यामल म्हणवले जातात. पण या हिरव्या रंगापलीकडेही उत्क्रांतीने पानांमध्येही अनेक रंग शिंपडले आहेत. त्यात महत्त्वाचा आहे 'कॅरोटीनॉइड्स' नावाच्या रंगद्रव्यांच्या एका गटापासून आलेला पिवळा आणि केशरी रंग. याच कॅरोटीनॉइड्समुळे आपल्या गाजराला केशरी रंग येतो. उलटे बोलायचे झाले तर गाजरावरूनच कॅरोटीनॉइड्स हे नाव आले आहे. अनेक इतर फळे, भाज्या आणि बुरश्यांना कॅरोटीनॉइड्स पिवळे-केशरी करून टाकतात. लोण्याचा पिवळा रंग हा असाच झाडांमधून अप्रत्यक्षपणे आपल्यापर्यंत पोहोचलेला कॅरोटीनॉइड्सचाच रंग आहे. पण या दोन मुख्य रंगद्रव्यांपलीकडे फुले सजवणारे 'अँथोसायानिन' नावाचे लाल किंवा जांभळा रंग देणारे रंगद्रव्यही पानात असते. हरितद्रव्य, कॅरोटीनॉइड्स आणि अँथोसायानिन या तीन रसायनांचे प्रमाण आणि वितरण पानांच्या रंगछटा ठरवते. पण अर्थात बहुतांश वनस्पतींमध्ये हरितद्रव्यच मुबलक असते.पानांचे रंग असा विषय काढला, तर समशीतोष्णकटिबंधीय प्रदेशांमधल्या (Temperate Zones) 'फॉल कलर्स'विषयी तुम्ही ऐकलेले, वाचलेले कदाचित तुम्हाला आठवेल. या प्रदेशात पाने गळण्याआधी लाल, पिवळ्या, तपकिरी रंगात रंगून जातात. ही दृश्ये इतकी सुंदर दिसतात, की हजारो पर्यटक हे 'फॉल कलर्स' पाहायला युरोप-अमेरिकेसारख्या देशांचे दौरे करतात. प्रत्यक्षबा. भ. बोरकर या दृश्याचे वर्णन 'आग लागल्यागत राळांचा फाग खेळती राने' असे करतात; मात्र समशीतोष्ण कटिबंधामध्ये पानांच्या 'मृत्युसमयी' म्हणजे पानगळीच्या तोंडावर हरितद्रव्य मागे सारून हे रंग पुढे आलेले दिसतात. याउलट आपल्या विषुववृत्तीय प्रदेशांमध्ये याच्या अगदी उलटे दृश्य दिसते. इथे नवी पाने जन्माच्याच वेळी लाल तांबड्या रंगांनी सजून येतात. इथे हा रंग सर्जनाचे प्रतीक होऊन येतो. आपल्याकडे कडक उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच वृक्षांना नवी पालवी फुटते. बहुतेकांची पालवी हरितद्रव्याच्या हिरव्या-पोपटी छटाच मिरवणारी असली, तरी आंबा, पिंपळ यांसारख्या काही वनस्पतींची कोवळी पाने अँथोसायानिनला 'मोहें अपने ही रंग में रंग दे' अशी साद घालतात. कोवळ्या रंगीत पल्लवाची गुढी मिरवणाऱ्या वृक्षांच्या या कोवळ्या पानांमध्ये अन्न तयार करणारे क्लोरोफिल अजून पुरेसे तयार झालेले नसते आणि या पानांची त्वचाही अगदी नाजूक असते. अशा वेळी आकाशातून बरसणाऱ्या अतिनील किरणांपासून आणि अन्नासाठी कायमच भुकेल्या असणाऱ्या कीटकांपासून बचाव करण्यासाठी ही वृक्षमंडळी पानांत अँथोसायानिन मोठ्या प्रमाणात तयार करतात. हे लाल रसायन कोवळ्या पानांसाठी 'सनस्क्रीन' म्हणूनही काम करते आणि आणि कीटकांना 'खबरदार जर टाच मारुनी याल पुढे' असेही दरडावते. पानाचा लाल रंग कीटकांना, 'हे पान अजून खाण्यायोग्य नाही, हे विषारी असू शकते' असा संकेत देतो. यावेळी पानांत हरितद्रव्ये, कॅरोटीनॉइड्स थोड्या प्रमाणात हजर असतातच, पण ती दुय्यम भूमिका स्वीकारून लाल रंगाच्या गडद पडद्याआड लपून राहतात. या काळात पान अन्नासाठी स्वतःवर अवलंबून नसते. ते झाडात आधीच साठवलेले अन्न आपल्या जीवनप्रक्रियांसाठी वापरते. या कोवळ्या वयात त्याला फक्त ऊन आणि कीटक यांच्यापासून संरक्षण हवे असते. एकदा का पान जून आणि कडक व्हायला लागले की हळूहळू लाल रंगाची जागा हिरवा रंग घेतो आणि ते स्वतःची अन्ननिर्मिती करायला सक्षम होते.कोवळ्या पानांना रंग देण्याच्या या रंगोत्सवातला पिकासोचा मान मिळेल वृक्षराज कुसुम, कुसुंब किंवा कोशिंब याला. जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये कोशिंबाची पाने पिवळी होऊन गळतात. मार्चच्या सुरुवातीला कोशिंबाचे झाड तांबूस-ताम्रवर्णी रंगांची नवी पालवी धारण करते आणि या झाडाची खरी ओळख पटते. खरेतर कोशिंब मिरवत असलेल्या या तांबड्याच्या एका छटेला 'कुसुंबी रंग' असेच नाव आहे. पण हा रंग कोशिंब वृक्षाच्या नावावरून आला नसून करडईवरून आलेला आहे. संस्कृतमध्ये करडईला म्हणतात कुसुं 