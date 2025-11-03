Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन

प्रज्ञा जांभेकरआता हायपरलूप स्टेशनचा पायाभरणी समारंभ आम्रपालीच्या छायेत होणार होता. हजारोंच्या संख्येनं लोक झाडाभोवती जमले होते. पायाभरणी समारंभात तारा आणि रवी शेजारी शेजारीच उभे होते. पायाभरणी झाल्यावर प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळाली. बांधकाम सुरू झालं. एवढंच नव्हे, तर नव्या योजनेनुसार आणखी आम्रपाली वृक्षांची लागवड करायचं ठरलं होतं, त्यानुसार वृक्षलागवडही करण्यात आली.एकविसावं शतक जवळपास संपत आलं होतं. नागपूरचं रूपांतर आता स्टील आणि काचेच्या एका विस्तीर्ण जंगलात झालं होतं आणि हे होऊनही जमाना झाला होता. अनेक इमारतींमध्ये दिवसाढवळ्या कृत्रिम प्रकाशाचा वापर बेसुमारपणे वाढला होता. दूरवर क्षितिजापर्यंत नजर जाईल तिथं काँक्रीटचं जंगल दिसत होतं. मनुष्यप्राणी खूप आधीच नैसर्गिक जगापासून दुरावला होता. नागपूरच्या त्या काँक्रीटच्या जंगलात ‘आम्रपाली’ या आंब्याच्या जातीचा एकच शेवटचा वृक्ष अजूनही हयात होता. बाकीची झाडं तोडली तरी गेली होती किंवा प्रदूषणामुळे मरून गेली होती.जानेवारी महिन्यातला तो दिवस. सूर्य मावळतीकडे झुकला होता. आम्रपाली वृक्षावर सोनेरी रंगाची बरसात सुरू झाली होती. केशरी रंग नभांच्या निळाईवर पसरत चाललेला असतानाच एक बुलडोझर तिथं आणण्यात आला. सेरेंगटी नेचर क्लबचे कार्यकर्ते हा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी जिवाचं रान करत होते. ते झाडाला चिकटून ‘चिपको’ आंदोलन करत होते. त्या आंदोलनाचं नेतृत्व एक तरुणी करत होती. शेवटचं झाड वाचवण्यासाठी सुरू असलेलं हे आंदोलन एक तरुण लांबून बघत होता. तो आश्चर्यचकित झाला. त्यानं होलो स्क्रीनवर चिपको आंदोलनाची माहिती बघितली - १९७०मध्ये तत्कालीन उत्तर प्रदेशात सुरू झालेल्या या पर्यावरणवादी चळवळीचा मुख्य उद्देश जंगलतोड थांबवणं आणि जंगलांचं संरक्षण करणं हा होता. झाडांना मिठी मारून ती कापू न देणं हा मार्ग या चळवळीनं अमलात आणला. देशभरातल्या पर्यावरणप्रेमी संघटना त्या काळी या अहिंसक चळवळीत सहभागी झाल्या. वृक्षतोड थांबवण्याबरोबरच वृक्षलागवड करणं आणि त्याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचं कामही या आंदोलनानं केलं. नागपुरातही चळवळ पोहोचली होती. त्यानंतर एका वर्षातच १९७१मध्ये आम्रपाली आंब्याचं वाण दिल्लीतल्या भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत डॉ. पिजुष कांती मजुमदार यांनी विकसित केलं. ‘दशेरी’ आणि ‘नीलम’ यांच्या संकरातून ही जात तयार झाली होती. पश्चिम बंगालमध्ये नादिया जिल्ह्यातल्या चकदाहा इथं मजुमदार यांच्या मदतीनं हा आंबा प्रथम लावण्यात आला. नियमित फळं देणारी जात असल्यामुळे ही जात लोकप्रिय झाली. नंतर काही वर्षांतच नागपुरात आम्रपाली आंब्यांची लागवड करण्यात आली. त्यातलाच हा शेवटचा आम्रपाली वृक्ष! काही सेकंदांत मिळालेली माहिती वाचून त्या तरुणाची उत्सुकता ताणली गेली. .हा वृक्ष आता सरकारच्या रडारवर आला होता, कारण त्या जागेवर हायपरलूप स्टेशन बांधण्याचा रेल्वे मंत्रालयाचा विचार होता. हायपरलूप रेल्वेसाठी व्हॅक्युम ट्युबमध्ये मॅग्नेटिक तंत्रज्ञानाच्या पॉड्सचा वापर केला जात होता. ही रेल्वेगाडी ताशी ११०० किलोमीटर वेगानं धावू शकणार होती. ही जगातल्या सर्वात वेगवान धावणाऱ्या रेल्वेगाड्यांपैकी एक होती. हायपरलूप स्टेशन प्रकल्पासाठी हे झाड तोडलं जाणार होतं.चिपको आंदोलनानंतर काही दिवसांनी आंदोलनाचं नेतृत्व करणारी ती तरुणी त्याच डेरेदार आम्रपाली वृक्षाखाली तिनं आणलेल्या फोल्डिंग खुर्चीवर बसली होती. तिनं वॉटर कलरचं पॅड ईझलवर लावलं होतं. जलरंगांतून वृक्षपर्णांचं चित्र साकारण्यात ती गर्क झाली होती. तितक्यात तिला कसलीतरी चाहूल लागली आणि तिची एकाग्रता भंगली. तिनं वर पाहिलं. तिच्यासमोर एक उंच आणि रुबाबदार तरुण उभा होता. त्यानं कॉटनचा कुर्ता परिधान केला होता. तो तरुण खांदे उडवत म्हणाला, ‘‘हे फक्त झाड तर आहे. त्यात असं काय खास आहे की जग विसरून इतका वेळ तुम्ही त्याच्या सान्निध्यात रमून गेला आहात?’’ती काही बोलणार तितक्यात तोच पुढे म्हणाला, ‘‘हाय, मी रवी. मी इंजिनिअर आहे आणि सध्या हायपरलूप प्रकल्पावर काम करतो आहे.’’आपले टपोरे डोळे बारीक करून ती म्हणाली, ‘‘हे फक्त एक झाड नाही. ते आपल्या जीवनाचं प्रतीक आहे. या झाडानं इतिहासाच्या पाऊलखुणा जपल्या आहेत, आपल्या अनेक पिढ्या पाहिल्या आहेत. हे झाड आपला समृद्ध वारसा आहे. ते सावली, ऑक्सिजन, निवारा देतं. आणि हो पर्यावरण रक्षणासाठी झाडं वाचवायलाच हवीत. बाय द वे, मी एक सामाजिक कार्यकर्ती आहे आणि मला निसर्गचित्र काढायला आवडतं. माझं नाव तारा.’’‘‘मी ओळखतो तुम्हाला. त्यादिवशी आंदोलनाचं नेतृत्व तुम्हीच केलंत ना?’’ असं म्हणून त्यानं शेकहॅंडसाठी हात पुढे केला. शेकहँडमुळे दोघांमधला ताण काहीसा सैलावला, कारण हाताच्या स्पर्शानं त्यांची खात्री पटली की ते दोघंही रोबो नव्हते. ताराच्या बोलण्यानं रवीची उत्सुकता ताणली गेली. त्यानं भुवया उंचावत विचारलं, ‘‘आठवणी आणि भावनांपेक्षा प्रगती अपरिहार्य आणि आवश्यक आहे, असं मला वाटतं.’’ .‘‘तुम्हाला कल्पना येणार नाही इतक्या जास्त आठवणी या झाडानं जपल्या आहेत.’’ तारानं मृदू आवाजात उत्तर दिलं, ‘‘हे झाड आपल्या लोककथांचं साक्षीदार आहे. ते आपल्या अस्तित्वाचा एक भाग आहे. प्रगती साधण्यासाठी पृथ्वीशी असलेलं आपलं नातं नजरेआड करायचं आणि पर्यावरणाला विसरायचं? आपणही विशाल निसर्गाचा एक भाग आहोत, हे विसरून कसं चालेल?’’ ताराच्या प्रश्नानं रवी निरुत्तर झाला. त्यांचं संभाषण तिथंच थांबलं. अंधार पडायला लागला होता.खरंतर हा वृक्ष तंत्रज्ञानाच्या आक्रमणाविरुद्धच्या प्रतिकाराचं प्रतीक होता. नैसर्गिक ते कृत्रिम या इतिहासाच्या वाटचालीचा तो साक्षीदार होता. त्याची मुळं जमिनीत खोलवर रुजलेली होती. त्याच्या फांद्या दणकट तर होत्याच, आणि खोडही मजबूत होतं. त्यानं अनेक नैसर्गिक आणि कृत्रिम पावसाळे पाहिले होते. या वृक्षाची ख्याती दूरवर, सातासमुद्रापलीकडे पोहोचली होती. साहजिकच देश-विदेशातील पर्यटकांसाठी हे झाड एक प्रेक्षणीय स्थळ ठरलं होतं. पर्यटक ते झाड बघायला आवर्जून येत असत.मास्टर ऑफ सोशल वर्क केलेल्या ताराचं तर या आम्रपाली वृक्षाशी जिव्हाळ्याचं नातं होतं. लहानपणापासून निसर्ग तिला साद घालत असे. पृथ्वी, चैतन्यशील वन्यजीव आणि रानफुलांच्या गोड सुगंधानं भरलेल्या हिरव्यागार जंगलांच्या कथा तिनं वाचल्या होत्या. ताराला अनेकदा आम्रपालीच्या छायेत दिलासा मिळत असे. जणू काही तो वृक्ष तिला पूर्वजांचं रहस्य सांगत तिच्याशी हितगूज करी.तारा आणि रवीच्या पहिल्या संभाषणानंतर काही दिवस गेले. आंब्याला आता पाड यायला लागला होता. उन्हाळ्याच्या आगमनासोबत आंब्याच्या झाडाला मोहर येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. योग्य तापमान आणि आर्द्रता, पुरेसा सूर्यप्रकाश, पाणी या गोष्टी मोहर आणि फळधारणेसाठी महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यामुळेच झाडाला चांगली फळं धरतात हे माहीत असल्यामुळे निसर्गप्रेमी या झाडाची आवर्जून काळजी घेत होते. .तारा तिच्या लहानशा अपार्टमेंटमध्ये बसली होती. आम्रपालीविषयीच्या उत्कट भावना सारख्या डोकं वर काढत होत्या. अचानक तिच्या होलो स्क्रीनवर पुन्हा एकदा आम्रपालीविषयीच्या उलटसुलट बातम्या एकामागोमाग एक झळकायला लागल्या. आम्रपालीला कसं वाचवता येईल या विचारात तारा त्या रात्री झोपली नाही. काहीही करून या वृक्षाला वाचवण्याचा चंगच तिनं बांधला. तारानं सेरेंगटी नेचर क्लबबरोबर इतर पर्यावरणवादी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधला. आम्रपाली झाडाजवळ एक निषेध सभा घेण्याचा प्रस्ताव तिनं त्यांच्यासमोर मांडला. या सभेत पुढची योजना ठरवण्यात येणार होती.निषेध सभेला अजून काही दिवस शिल्लक होते. ती नेहमीप्रमाणे आम्रपालीच्या छायेत काही वेळ घालवण्यासाठी आली. रवी त्या झाडाखाली बसलेला तिला दिसला. तिला आश्चर्य वाटलं. ती त्याच्याकडे गेली. ‘‘तू इथं कसा काय?’’ असं तिनं विचारलं. ‘‘आपलं बोलणं होईपर्यंत मी झाडाचं महत्त्व कधीच विचारात घेतलं नव्हतं. मला वाटतं याबाबतीत माझी गल्लत झाली. प्रगती आणि संवर्धन यातला सुवर्णमध्य काढून आपण समतोल साधू शकतो, हे मला पटतंय म्हणूनच आलो. तू इथं भेटशील याची खात्री होती.’’रवीनं त्याच्या बालपणीच्या आठवणींना उजाळा दिला, ‘‘मुरबाडजवळच्या एका आदिवासी पाड्यात मी लहानाचा मोठा झालो. शाळेत असताना मी झाडांवर चढायचो आणि शेतात खेळायचो. नंतर मी पुढच्या शिक्षणासाठी मुंबईत आलो आणि मातीशी असलेली माझी नाळ तुटली. आता इतक्या वर्षांनंतर तुझ्याशी बोलल्यानंतर त्या आठवणी ताज्या झाल्या.’’ तारा लक्षपूर्वक ऐकत होती. तिच्या एक लक्षात आलं, की रवीही तिच्यासारखाच निसर्गाशी जोडलेला आहे, फक्त त्याची जाणीव त्याला उशिरा झाली आहे. देशाच्या ग्रामीण भागात रवीच्या लहानपणी तरी वृक्षतोड झाली नव्हती हे ऐकून तिला हायसं वाटलं. .‘‘अगदी बरोबर! आपण असं तंत्रज्ञान निर्माण केलं पाहिजे, जे आपल्या भूतकाळाचा सन्मान करतानाच एक चांगलं भवितव्य घडवेल.’’ तारा म्हणाली. तिच्या मनात आशा पल्लवित झाली, नवी उमेद जागी झाली.रवी हळूच मान हलवत म्हणाला, ‘‘विकासाला चालना देतानाच झाडाचं रक्षण करणारी योजना आपण तयार करू शकतो.’’तारा म्हणाली, ‘‘या योजनेचा आराखडा आणि त्याबद्दलचं निवेदन तयार करता येईल का?’’रवीनं लागलीच होकार दिला. लागलीच कामाला लागलं पाहिजे या विचारानं दोघं तिच्या घरी गेले. त्या रात्री उशिरापर्यंत आणि पुढचे काही दिवस ते अखंडपणे काम करत राहिले. रवी त्याच्या अभियांत्रिकी कौशल्यांचा वापर करून योजनेचे मुद्दे मांडत होता. तारा त्याला काही सूचना देत होती. खूप विचारमंथन झालं. अथक काम केल्यानंतर काही दिवसांतच दोघांची योजना कागदावर उतरली.अखेर निषेध सभेचा दिवस उजाडला. तारा आणि रवी फार उत्साहात होते. हजारो लोक आम्रपालीच्या झाडाभोवती जमले होते, त्यांनी हातात बॅनर धरले होते आणि ते ‘आम्रपाली वाचवा’च्या घोषणा देत होते. तात्पुरत्या उभ्या केलेल्या एका व्यासपीठावर तारा उभी राहिली.‘‘आज आपण फक्त एका झाडासाठी नाही तर आपल्या सगळ्यांच्या भविष्यासाठी जमलो आहोत! आपला वारसा काँक्रीट आणि स्टीलनं पुसून जाऊ नये म्हणून आपण इथं आलो आहोत. आपली मागणी कायमस्वरूपी तोडग्याची आहे. भूतकाळाचा सन्मान करताना नवोपक्रम स्वीकारणारा शाश्वत उपाय आपल्याला हवा आहे!’’ .Premium: Interview: 'एनएसडी' मध्येही मी अनेक चुकीच्या गोष्टी शिकले, पण..; अभिनेत्री रत्ना पाठक शहा यांची रोखठोक मुलाखत.गर्दीनं जल्लोष केला. ताराचा उत्साह वाढला. त्या गर्दीतच रवी उभा होता. तिचे नेतृत्वगुण, तिची समर्पित भावना पाहून त्याला तिच्याविषयी आदर वाटला. तिची तडफ आणि तरतरीतपणा त्याला आवडायला लागला होता. रवीनं आणि तिनं तयार केलेली योजना तिनं थोडक्यात वाचून दाखवली.निषेधसभा झाल्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींना योजनेचा आराखडा आणि निवेदन सादर करण्यात आलं. अखेर एक सरकारी प्रतिनिधी पुढे आला. ‘‘सरकारला तुमचं म्हणणं समजलं आहे. आम्ही प्रकल्प पुढे नेत असताना आम्रपालीच्या झाडाचं जतन करण्यासाठी चर्चा करण्यास तयार आहोत,’’ असं आश्वासन दिलं.गर्दीला आशेचा किरण दिसला. तारा म्हणाली, ‘‘धन्यवाद सर, पण आम्हाला फक्त आश्वासन नको आहे, तर प्रत्यक्ष कृती हवी आहे.’’ गर्दीनं मोठ्या आवाजात ताराला अनुमोदन दिलं. तो सरकारी अधिकारी म्हणाला, ‘‘आम्ही शाश्वत उपाय शोधण्यासाठी एक समिती स्थापन करू.’’आता टाळ्यांचा कडकडाट झाला. तारा आणि रवी यांना आनंद झाला. त्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे हे शक्य झालं होतं. त्यांनी कितीतरी महिने जनजागृती मोहीमही राबवली होती. त्यात हजारोंच्या संख्येनं लोक सहभागी झाले.पुढचे काही आठवडे सरकारदरबारी ‘आम्रपाली वाचवा’ योजनेची जोरदार चर्चा झाली. सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीवर रवी एक सदस्य म्हणून सामील झाला. विशेष सल्लागार आणि तज्ज्ञ म्हणून ताराचाही समितीत समावेश झाला. शहराच्या पायाभूत सुविधा आम्रपालीसह विकसित करण्यासाठी काय करता येईल याचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला. ज्या जागेचा केंद्रबिंदू आम्रपालीचं झाड आहे, ती जागा प्रकल्पासाठी प्रस्तावित होती. आता नव्या योजनेनुसार आम्रपालीचं झाड न तोडता नवं रेल्वेस्थानक उभं केलं जाणार होतं.आता हायपरलूप स्टेशनचा पायाभरणी समारंभ आम्रपालीच्या छायेत होणार होता. हजारोंच्या संख्येनं लोक झाडाभोवती जमले होते. पायाभरणी समारंभात तारा आणि रवी शेजारी शेजारीच उभे होते. पायाभरणी झाल्यावर प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळाली. बांधकाम सुरू झालं. एवढंच नव्हे, तर नव्या योजनेनुसार आणखी आम्रपाली वृक्षांची लागवड करायचं ठरलं होतं, त्यानुसार वृक्षलागवडही करण्यात आली. .Premium|Zero Vally: आपातानी जमातीची अनोखी शेती पद्धत; झिरो व्हॅलीतील कृषी आणि मत्स्यपालनाचं सहजीवन नेमकं कसं..?.दोन-तीन वर्षांनी नव्या योजनेप्रमाणे हायपरलूप स्टेशन बांधून झालं. तो मे महिना होता. कामाचा आढावा घेण्यासाठी त्यादिवशी रवी आणि तारा तिथं गेले होते. आम्रपालीभोवती साकारलेल्या समोरच्या उद्यानात मुलं गवतावर खेळत होती, जोडपी रस्त्यानं चालत होती. आंब्याच्या सुगंधानं वातावरण भरून गेलं होतं. संधिप्रकाश पसरला तसा अंधार होणार याची चाहूल लागून पक्षी रातथाऱ्यासाठी आम्रपालीकडे परतू लागले, त्यांचा किलबिलाट वाढला. रवी ताराकडे वळून म्हणाला, ‘‘मी अशा कोणत्या प्रकल्पावर काम करेन याची मी तुला भेटण्यापूर्वी कधीच कल्पना केली नव्हती. माझे डोळे उघडल्याबद्दल धन्यवाद.’’तारानं मनापासून हसली.आम्रपालीच्या त्या वृक्षानं सुटकेचा निःश्वास टाकल्याचा भास त्या दोघांना झाला. त्या दोघांनी एकमेकांकडे पाहिलं आणि ते खळखळून हसले. शाश्वत पर्यावरणाच्या दिशेनं वाटचाल सुरू झाली होती...!(प्रज्ञा जांभेकर मुंबईस्थित लेखक व पत्रकार आहेत.)--------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.