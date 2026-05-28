Premium|Sinhagad Valley Winter Bird Watching Spots : पालापाचोळ्यात दडणारा देखणा 'रानपरीट'; थंडीच्या दिवसांत पक्षी निरीक्षकांसाठी खास पर्वणी

श्वेता चंद्रकांत देवकरविशिष्ट रंगसंगतीमुळे रानपरीट अतिशय देखणा दिसतो. शिवाय तो जंगलातील अधिवासात, पालापाचोळ्यात आणि गर्द सभोवतालात अगदी एकरूप होऊन जातो. जमिनीवर बसला असेल, तर चटकन नजरेत येत नाही. जराशीही चाहूल लागली, तरी लागलीच उडून जातो आणि दाट झाडांमध्ये दिसेनासा होतो. हिवाळ्याची सुखद चाहूल लागली, की अनेक विदेशी पक्षी आपल्याकडे स्थलांतर करून येतात. हे परदेशी पाहुणे जणू गुलाबी थंडीच आपल्यासोबत घेऊन येतात. या पक्ष्यांच्या आगमनाने सभोवतालचा निसर्ग अजूनच रंगतदार होऊन जातो. सिंहगडाच्या पायथ्याला असणारी व्हॅलीदेखील याला अपवाद नाही. येथे असलेली नैसर्गिक वनसंपदा, पाण्याचे जिवंत झरे आणि येथील भूभाग यामुळे स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अनुकूल अधिवास तयार झालेला आहे. त्यामुळे थंडीच्या दिवसांत सिंहगड व्हॅली काही खास स्थलांतरित पक्ष्यांनी फुलून जाते. झऱ्यावर पाणी पिण्यासाठी उतरणारे पक्षी पाहताना मन अक्षरशः हरखून जाते.जानेवारी महिन्याचे दिवस होते. पहाटेच सिंहगड व्हॅली गाठली. धुक्याच्या दुलईत हरवलेला सिंहगडही लांबून विलक्षण देखणा दिसत होता. अजून पुरेसं उजाडलं नव्हतं. आज कोणकोणते पक्षी पाहायला मिळतील, या विचाराने उत्साह दाटून आला होता. ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचेपर्यंत माझ्याआधी आलेले अनेक पक्षी निरीक्षक, अभ्यासक आणि फोटोग्राफर तिथे आपापली जागा पकडून बसले होते. त्यामुळे आम्हाला बसायला एकही मोक्याची जागा उरली नव्हती. पण त्याचे काही वाटले नाही. समोर उलगडणारे विहंगम दृश्य पाहण्यासाठी माझी कितीही वेळ उभे राहण्याची तयारी होती. .Premium|Himalayan ecosystem degradation : हिमालय, खारफुटी, वाळवंटे, प्रवाळ रीफ व गवताळ प्रदेशांवर तापमानवाढीचे घातक परिणाम; परिसंस्था नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर.झऱ्याची धार बरीच आटली होती. हे पाणी अजून किती दिवस पुरेल, हा विचार मनात येऊन गेला. हवेतला गारवा मन प्रसन्न करत होता. कोवळे ऊन वर यायला लागले आणि पक्ष्यांची लगबग सुरू झाली. एकामागून एक पक्षी पाण्यावर उतरू लागले. पाणी पिऊन ते जवळच्या फांद्यांवर विसावत होते. स्वर्गीय नर्तक हा पक्षी आपली डौलदार, शुभ्र, लांब शेपटी मिरवत पाण्यावर उतरला. क्षणभर पाणी पिऊन तो एका फांदीवर बसला. मग पुन्हा खाली उतरून त्याने मनसोक्त अंघोळ केली आणि पुन्हा फांदीवर जाऊन विसावला. या वेळी त्याच्या हालचाली इतक्या मोहक वाटत होत्या, की सगळ्या जगाचा विसर पडावा. उगाच नाही त्याला ‘स्वर्गीय नर्तक’ म्हणत!एकामागून एक पक्षी झऱ्यावर येत होते. पाणी प्यायचे, अंघोळ करायची आणि शेजारच्या फांदीवर विसावा घ्यायचा. मधेच काही बुलबुल इतर पक्ष्यांना हुसकावून लावत होते. त्यांची ती इवलीशी भांडणे पाहताना मजा वाटत होती. स्वर्गीय नर्तक, गडद हिरव्या-निळ्या रंगाचा मोरपंखी लिटकुरी, काळ्या टोपीचा जांभळा लिटकुरी, निळ्या-पांढऱ्या रंगाचा मिलाफ असणारा नीलसागर, चष्मेवाला, गुलाबी रंगाचे चटक, केशरी छातीचा माशिमार, सतत नाचणारा नाचण, बुलबुल अशा कितीतरी रंगीबेरंगी पक्ष्यांची तिथे जणू शाळाच भरली होती. तिकडे पाखरांची लगबग आणि इकडे त्यांचे छायाचित्र टिपणाऱ्यांची धावपळ! तीन तास कसे गेले ते कळलेच नाही.एव्हाना ऊन चांगलेच वर आले होते. आता पक्षी विसावले होते आणि पक्षी पाहणारेही थोडे सैलावले. पक्ष्यांचे मनसोक्त दर्शन झाले होते. त्यांच्या मनमोहक छबी कॅमेऱ्यामध्ये टिपल्या होत्या. आलेली मंडळी समाधानाने एकेक करून तिथून निघू लागली. व्हॅलीत आता कमालीची शांतता पसरली होती. मी आणि माझा नवरा चंद्रकांत मात्र अजून थांबलो होतो. आजचा दिवस किती सुंदर गेला, कोणकोणते पक्षी दिसले, याच्याच गप्पा सुरू होत्या. जवळच्या शेतात काही पक्षीमित्र अजूनही निरीक्षणात गुंग होते. कदाचित अजून एखादा परदेशी पाहुणा अवचित दर्शन देईल, या आशेने आम्हीही झऱ्याजवळच बसून होतो..सागाची पानगळ सुरू झाली होती. वाऱ्यावर हलकेच तरंगत पाने जमिनीवर पडत होती. त्या पडणाऱ्या पानांचा गूढ आवाज मनाला सतत सावध करत होता. बाजूच्या झाडांवर बुलबुल पक्ष्यांचा पाठशिवणीचा खेळ सुरू होता. मधूनच कोतवाल पक्षी येऊन कोतवाली करत होता. तांबट पक्ष्याने आपला ताल धरला होता. जवळच्याच सागावर टोई पोपटांचा थवा विसावला होता. वाहणारा वारा, त्याबरोबर होणारी पानगळ, सभोवताली ऐकू येणारी पाखरांची गाणी या सगळ्यांनी वातावरण प्रसन्न आणि मंत्रमुग्ध झाले होते. निसर्गाच्या सान्निध्यात समाधी लागावी, याहून मोठे सुख काय असणार?काही क्षण या समाधी अवस्थेत शांततेत गेले. झऱ्यावर आता एकही पक्षी नव्हता. सारे विसावले होते. आता निघावे असा विचार करत उठले, तेवढ्यात बाजूला जमिनीवर काहीतरी हालचाल जाणवली. ती हालचाल करणारा जीव जमिनीवर पडलेल्या पालापाचोळ्यात इतका मिसळून गेला होता, की पहिल्या नजरेत काहीच स्पष्ट होत नव्हते. पण त्या हालचालीत खास लय होती. कोणता पक्षी असावा म्हणून निरखून पाहिले आणि आनंदाने माझ्याकडून अस्फुट किंकाळीच फुटली. माझ्यासाठी तो क्षण म्हणजे खरी युरेका मोमेंट!ज्या पक्ष्याला पाहण्यासाठी कित्येक संभाव्य जागा धुंडाळल्या होत्या, रानवाटा पिंजून काढल्या होत्या, तो आज अचानक समोर आला होता. तोही एकटा नव्हे, तर जोडीने. माझ्या आनंदाला पारावर राहिला नव्हता. डोळे तो अनुभव टिपत होते आणि मनात निखळ आनंद पसरला होता. हे अस्सल आनंदाचे क्षण किती अनमोल असतात, काय सांगू! ही अनुभूती शब्दांत मांडता येत नाही. अनेक वर्षे वाट पाहायला लावणारा आणि आज अवचित दिसलेला तो पक्षी होता, देखणा, डौलदार रानपरीट म्हणजेच रानधोबी (फॉरेस्ट वॅगटेल/ डेंड्रोनॅन्थस इंडिकस).माझ्यासमोर दोन डौलदार रानपरीट पक्षी एकमेकांकडे पाहत जमिनीवर बसले होते, मी त्यांच्याकडे अनिमिष नेत्रांनी पाहत त्यांच्यासमोर बसले होते. ‘‘तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूँ की प्यार करूॅं...’’ असे ते एकमेकांना म्हणत असतील कदाचित. माझीही अवस्था तशीच झाली होती. काही क्षण ते दोघे तिथे जमिनीवर बसले. जणू माझ्यासाठीच आले होते. नंतर भुर्रकन उडून गेले जवळच्या जंगलात आणि दिसेनासे झाले. हा माझ्यासाठी लाइफ चेंजिंग अनुभव होता. जंगलाचं देणं! आणि दिवस साजिरा झाला होता..Premium|India wildlife corridors : विकासाच्या महामार्गावर निसर्गाचा 'अंडरपास'; वन्यजीव कॉरिडॉर आणि प्रगतीचा समतोल कसा साधणार?.हिवाळ्यात स्थलांतर करून आपल्याकडे येणाऱ्या विदेशी पक्ष्यांपैकी परीट ही एक खास प्रजाती. परीट पक्ष्यांचे अनेक प्रकार आहेत, उदाहरणार्थ करडा परीट, पिवळा परीट, पांढरा परीट, सोनपरीट आणि आज दिसलेला रानपरीट. यात फक्त कवड्या परीट हा भारतातील कायम निवासी आहे; बाकीचे हिवाळ्यातील पाहुणे. याला ‘परीट’ हे नाव त्यांच्या शेपटी हलविण्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण सवयीमुळे पडले. कपडे धुताना आपण जसे कपडे पुन्हा पुन्हा वरून खाली आपटतो, अगदी तशीच या पक्ष्यांची शेपटी सतत वरखाली हलत राहते. म्हणून त्यांना धोबी किंवा परीट हे नाव बहाल केले आहे. हे सर्व परीट जास्त संख्येने आपल्याकडे येतात. बहुतेक परीट पक्षी पाणथळ जागा, गवताळ कुरणे, नदीकाठ, तळ्याचे काठ, समुद्रकिनारा येथे तसेच बरेचदा अगदी मानवी वस्तीच्या आसपासच्या पाणवठ्यावरही सहज दिसतात. रानपरीट मात्र या सर्वांहून वेगळा आणि सहसा न दिसणारा. म्हणूनच त्याचे दर्शन खास आहे.रानपरीट साधारणपणे सप्टेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यान पूर्व आशियातील चीन, सैबेरिया आणि पूर्व रशियातील काही भागांतून भारताच्या पश्चिम आणि नैऋत्य भागांत स्थलांतर करून येतात. इतर परीट पक्ष्यांच्या तुलनेत त्यांची संख्या कमी असल्याने त्यांचे दर्शन अधिक महत्त्वाचे ठरते. ते सदाहरित घनदाट जंगलात, दाट रानावनात वावरतात. इतर परीट पक्ष्यांप्रमाणे उघड्या जागांवर दिसत नाहीत. दाट जंगले, झाडी हाच त्यांचा अधिवास. त्यामुळे त्यांचे दर्शनही तसे दुर्मीळच.रानपरीट आकाराने साधारण चिमणीपेक्षा जरा मोठा असतो. त्याच्या अंगावरील रंगसंगती अत्यंत मोहक असते. पाठ आणि डोक्याच्या वरचा भाग ऑलिव्ह तपकिरी रंगाचा असतो. पंख काळे असून त्यावर दोन पिवळसर पट्टे (विंग बार्स) आणि पांढऱ्या कडा असतात. डोळ्यांच्या वर पांढरा भुवईसारखा पट्टा असतो आणि त्याच्या खाली डोळ्यांमधून जाणारी गडद रेषा असते. पोटाकडील भाग पांढरा असतो. त्यावर काळ्या रंगांचा अर्धचंद्राकृती दुहेरी पट्टा असतो. वरचा पट्टा अखंड, तर खालचा तुटक असतो. पाय गुलाबीसर असतात. या रंगसंगतीमुळे तो अतिशय देखणा दिसतो. शिवाय तो जंगलातील अधिवासात, पालापाचोळ्यात आणि गर्द सभोवतालात अगदी एकरूप होऊन जातो. जमिनीवर बसला असेल, तर चटकन नजरेत येत नाही. जराशीही चाहूल लागली, तर लागलीच उडून जातो आणि दाट झाडांमध्ये दिसेनासा होतो. म्हणूनच त्याला शोधताना पक्षीप्रेमींचा अगदी कस लागतो.रानपरीट सर्वच बाबतींत इतर परीट पक्ष्यांपेक्षा वेगळा आहे. अधिवासात तर फरक आहेच. आणखी रंजक वैशिष्ट्य म्हणजे इतर परीट जिथे शेपटी वरखाली हलवतात, तिथे रानपरीट ती डावीकडून उजवीकडे, आडव्या लयीत हलवतो. म्हणूनच त्याची चाल आणि हालचाल पाहताना जणू तो नृत्य करत असल्याचा आभास होतो. इतकी लयबध्द आणि अलवार हालचाल, की बघतच राहावे! त्याचे आणखी एक वेगळेपण म्हणजे घरटे. बहुतेक परीट पक्षी जमिनीवर किंवा दगडांच्या कपारीत घरटी बांधतात; पण रानपरीट एकमेव परीट पक्षी आहे जो झाडावर आपले घरटे बांधतो..भारतातील हिवाळा संपत आला, की साधारण मार्च ते एप्रिलमध्ये हे पक्षी पुन्हा आपल्या मायदेशी परतू लागतात. विणीच्या हंगामात, साधारण एप्रिल ते जुलैदरम्यान मादी गवत, शेवाळ आणि इतर मऊ साहित्य वापरून झाडावर वाटीसारखे घरटे बांधते. त्यात ती अंडी उबवण्याचे काम करते, तर नर पहारा देतो. पिल्लांना खाऊ घालण्याचे काम मात्र दोघे मिळून करतात.असे हे अनोखे, देखणे आणि वेगळेपण जपणारे रानपरीट. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२नुसार रानपरीट अनुसूची १अंतर्गत संरक्षित प्रजाती म्हणून वर्गीकृत केलेले आहे. आययूसीएनच्या संकटग्रस्त प्रजातींच्या लाल यादीमध्ये किमान चिंताजनक (ॲटलीस्ट कन्सर्न्ड) म्हणून त्यांची नोंद केलेली आहे. असे असले तरी स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्सच्या पाहणीनुसार त्यांची संख्या मात्र घटत आहे. समृद्ध अधिवासाचे प्रतीक असलेले रानपरीट कीटकभक्षी असल्याने कीटकांची संख्या नियंत्रित ठेवून पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात मदतच करतात. त्यांची हळूहळू घटणारी संख्या मात्र भविष्यात चिंताजनक ठरू शकते.मी पाहिलेली रानपरिटाची जोडी एव्हाना आपल्या मायदेशी परतीच्या वाटेवर लागली असेल. त्यांचा विणीचा हंगाम सुफळ व्हावा, अशी मनापासून इच्छा. पुढच्या हिवाळ्यात ते पुन्हा येतील, पुन्हा त्या जंगलाच्या सावलीत दिसतील, पुन्हा तोच निखळ आनंद देतील, ही आशा आहेच. हे निसर्गाचे चक्र असेच अखंड सुरू राहावे. अशा स्थलांतरित पाहुण्यांसाठी आपली जंगले, झरे आणि शांत अधिवास सुरक्षित राहावेत. पाखरांचे अधिवास अबाधित राहावे, जंगल फुलत राहावे, जंगल वाचावे, जंगल राखावे, जंगलाचे हे मुक्त देणे असेचमिळत राहावे.श्वेता चंद्रकांत देवकर पर्यावरण आणि शाश्वत च्या अभ्यासक असून पुणेस्थित वन्यजीव व पक्षीनिरीक्षक आहेत. 