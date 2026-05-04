Premium|Female home buyers in Maharashtra : सवलत, सक्षमीकरण आणि सामाजिक क्रांती; मालमत्तेच्या अधिकारात महिलांचा वाढता टक्का

राज्यसरकारच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाच्यावतीने गेल्या तीन वर्षांतील आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. या रुक्ष आकडेवारीपेक्षा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष समोर आला आहे, तो म्हणजे राज्यात महिलांच्या नावाने घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. संपूर्ण राज्यभरात मागच्या वर्षात ७५ हजार महिलांच्या नावावर घर खरेदी केली गेली. राज्यसरकारने महिलांच्या नावावर घर खरेदी करणाऱ्यास एक टक्का सवलत दिली होती. वास्तू किंवा अन्य मोठ्या खरेदीत महिलांचे नाव लावणे टाळले जाते, या सर्व पार्श्वभूमीवर महिलांच्या नावाने घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढली, हा खरोखरच स्त्री सन्मानाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे. या पूर्वी लोकचळवळीमध्ये असा प्रयत्न शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी केला होता. महिलांना सन्मान मिळावा यासाठी त्यांनी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना आणि सर्व शेतकऱ्यांना तुमच्या जमिनीच्या मालकीमध्ये तुमच्या पत्नीचे नाव आवर्जून लावून घ्या, असे सांगितले होते. त्यांच्या आवाहनामुळे त्याकाळी हजारो शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीला आपल्या पत्नीचे नाव लावले, ही खरोखरच अभिमानाची आणि सामाजिक बदलाची सुरुवात होती. त्यानंतर मुद्रांक शुल्कातील सवलतीच्या निमित्ताने राज्यसरकारच्या पुढाकाराने महिलांच्या नावाने घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढली, हे कौतुकास्पद आहे..सामाजिक क्रांतीचा मार्ग असाच हळूहळू पुढे जात असतो. लेखणीच्या एका फटकाऱ्यात किंवा कागदावरच्या एका आदेशाने बदल तात्काळ होत नसतात. हळूहळू लोकांना समजावून सांगत हा बदल होत असतो. मुद्रांक शुल्कातील सवलत हे आमिष नव्हते, तर चांगले काम करण्यासाठी दिलेले प्रोत्साहन होते. ही सवलत देताना प्रारंभी राज्य सरकारने आपण काहीतरी खूप मोठी गोष्ट करत आहोत, असा आव आणत काही जाचक अटी घातल्या होत्या. महिलेचे नाव दिल्यानंतर १५ वर्षे ते घर विकता येणार नाही, अशी एक अट त्यामध्ये होती. पैसे लोकांचे, निर्णय लोकांचा आणि एक टक्का सवलतीच्या बदल्यात सरकार नको त्या अटी मात्र घालत होते, त्यामुळे त्या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारने दंडाची अट काढून टाकल्यावर तातडीने लोकांचा प्रतिसाद वाढला. सरकारचा हेतू स्वच्छ आहे हे जनतेच्या लक्षात आल्यावर तेदेखील आपल्या मानसिकतेत बदल करतात, हाच या घटनेचा साधासोपा अर्थ आहे. सरकारने सामाजिक सुधारणा करताना सकारात्मक पद्धतीने आणि लोकांमधील चांगुलपणावर विश्वास ठेवून मित्राची भूमिका घेत सहज सुलभ कायदे केले पाहिजेत. .Premium|NASA warns of giant hole in Earth’s magnetic shield : पृथ्वीच्या 'सुरक्षा कवचाला' भगदाड! नासाचा धडकी भरवणारा खुलासा; घातक सौरऊर्जेचा थेट शिरकाव मानवी जीवनासाठी किती धोकादायक?.आम्ही नियंत्रक आहोत किंवा आम्ही करतो तेच बरोबर अशा शासनकर्त्याच्या भूमिकेत राहून सामाजिक सुधारणा होत नाहीत. सामाजिक सुधारणांसाठी संवेदना जाणून घेऊन समाजाच्या अंतरंगात शिरावे लागते. शिस्त लावणाऱ्या एखाद्या पंतोजीच्या हातातील छडीप्रमाणे वळण लावण्याच्या भूमिकेत न वावरता तुमच्या दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवणारे आम्ही संकटमोचक आहोत, ही सरकारची भूमिका असायला हवी. तरच महिला सक्षमीकरण हे मोठे उद्दिष्ट गाठायला बळ येईल. काही वर्षांपूर्वी सरकारने आईचे नाव प्रत्येक मुलाच्या नावात समाविष्ट करण्याचा आदेश काढला, पण ते करताना आई व वडिलांचे असे दोघांचेही नाव कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आई किंवा वडिलांचे दोघांपैकी एकाचे नाव वापरण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित प्रत्येकाला देणे ही खरी सन्मानाची बाब होय. वडिलांचेही नाव ठेवायचे आणि आईचेही नाव येऊ द्यायचे म्हणजे एकीकडे प्रस्थापित पुरुष प्रधान व्यवस्थेला धक्का न लावता त्याला गोंजारत महिलेचेही नाव लावू देण्याची परवानगी द्यायची हा प्रकार वरकरणी कितीही चांगला असला, तरी क्रांतिकारी ठरत नाही, त्याचबरोबर प्रत्यक्ष व्यवहारात एवढे लांबलचक नाव वापरणे अवघड जाते, त्यापेक्षा आईचे नाव वापरणे किंवा वडिलांचे नाव वापरणे हे ऐच्छिक ठेवून फक्त आईचे नाव वापरले तरी ते कायदेशीर असेल असे स्पष्ट करणे योग्य ठरेल..नावात किंवा घराच्या मालकीत महिलेचा समावेश असणे ही खूप मोठी गोष्ट आहे किंवा त्यातूनच फक्त महिला सक्षमीकरणाची किंवा महिलांच्या सन्मानाची वाट सुरू होते असे नाही, तर महिला सन्मानाचे व्यवस्थेमध्ये त्यांना समान हक्क देण्याच्या मुख्य उद्दिष्टाच्या दिशेने टाकलेली ही छोटी छोटी पावले आहेत. अनेक महापालिकांमध्ये महिलांच्या नावावर घर असेल तर महापालिकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मिळकत करामध्ये सवलतीचा निर्णय घेतला गेला आहे. हादेखील असाच कौतुकास्पद निर्णय आहे. घर खरेदी महिलेच्या नावाने किंवा मिळकत करामध्ये तिला सवलत देणे यांसारखे उपाय छोटे असले तरी ते महत्त्वाचे आहेत. असे निर्णय घेण्याची मालिका कायम सुरू राहायला हवी. त्यातूनच महिला सक्षमीकरणाचे मुख्य ध्येय पूर्ण होईल. त्यासाठी किती काळ जाईल याचे भविष्य आज वर्तवता येणे अवघड असले, तरी अशा छोट्या छोट्या पावलांमुळे ते ध्येय निश्चित गाठता येईल हे पक्के सांगता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.