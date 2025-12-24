Premium|Miyar Valley Trek : मियार व्हॅलीत थरारक ट्रेक; पुणेकर ट्रेकर्सची मृत्यूशी झुंज

विजय ओगलापूरकरखडतर आव्हाने पार करत आम्ही मार्गक्रमण करत होतो. अखेरीस आमचे अंतिम ठिकाण असलेले पाच-सहा छोटे तलाव आम्हाला दिसू लागले. अतिशय स्वच्छ पाण्यामुळे तळे अगदी नितळ दिसत होते. आता आम्ही १३ हजार २०० फुटांवर आलो होतो. भरपूर छायाचित्रे घेतली आणि थोड्या वेळाने परत निघालो. परतताना तेच प्रवाह ओलांडायचे होते.हिमाचल प्रदेशात लाहौलच्या दुर्गम पर्वतरांगांमध्ये पसरलेली मियार व्हॅली. मियार नदीचा स्रोत असलेली मियार हिमनदी याच व्हॅलीमध्ये आहे. या मियार व्हॅलीचा ट्रेक मी आणि माझा मुलगा श्रीयांसने करायचे ठरवले. नऊ ऑगस्टला पुण्याहून चंडीगढचे विमान पकडले. चंडीगढहून टॅक्सीने मनालीला जायला निघालो. मंडीपर्यंतचा प्रवास सुरळीत झाला. तिथून पुढे मात्र अनेक ठिकाणी दरड कोसळल्यामुळे रस्ता बंद झाला होता. पण सतत जेसीबी वापरून दगड हटवायचे काम सुरू होते, त्यामुळे दोन-चार तास उशिराने का होईना, संध्याकाळपर्यंत मनालीला पोहोचलो. .दुसऱ्या दिवशी सकाळी आमच्या टीममधले इतर सदस्य भेटले आणि आम्ही सगळे मिनीबसने खंजेर बेस कॅम्पला जायला निघालो. खंजेरच्या आधी दहा-पंधरा किलोमीटर अंतरावर एक पूल अर्धा तुटला होता आणि आमची बस तेवढ्या जागेतून जाऊ शकत नव्हती. मग तेवढा भाग पायी ओलांडला आणि तिथून पुढे गावातल्या सामान नेणाऱ्या टेम्पोने खंजेरपर्यंत पोहोचलो. हा शेवटचा मानवी वस्तीचा भाग. दुसऱ्या दिवसापासून पुढे सगळे दिवस तंबूमध्येच राहायचे होते.सकाळी स्थानिक वाटाड्यांना घेऊन आम्ही ट्रेकला सुरुवात करायला सज्ज झालो. लाहौलचा देव तिमीथची प्रार्थना करून आणि स्थानिक भाषेतली ‘कीकी सोसो लगेलो’ अशी दमदार घोषणा देऊन उत्साहात चालायला सुरुवात केली. पहिल्या दिवशी १२ हजार ५०० फुटांपर्यंतचा पल्ला गाठायचा होता. त्यामुळे अतिउंचीवरच्या विरळ हवामानाशी जमवून घेण्यात काही वेळ गेला. दुपारनंतर आम्ही पहिल्या दिवशीच्या मुक्कामाच्या ठिकाणी, योलिंग इथे पोहोचलो. दोन्ही बाजूंना उंचच उंच काळे आणि राखाडी रंगांचे ओसाड डोंगर, जमिनीवर मात्र सगळीकडे हिरवळ आणि फुले पसरलेली होती! अशाच एका जागेवर आमचे तंबू ठोकले होते. साडेसातपर्यंत रात्रीचे जेवण आटोपून साडेआठपर्यंत आपापल्या तंबूत जाऊन झोपायचे असा रोजचा कार्यक्रम होता. पुढचा दिवसही असाच व्हॅलीमधून चालण्याचा होता. आमच्या बाजूने मियार नदी वाहत होती आणि तिला बाजूच्या डोंगरांमधून येणारे अनेक प्रवाह येऊन मिळत होते. चौथा दिवस मात्र जरा वेगळा होता. आम्ही आमचे अंतिम ठिकाण तर गाठणार होतोच, पण तिथे जाण्यापूर्वी आम्हाला अनेक ठिकाणी प्रवाह ओलांडायचे होते, तेही पाण्यात उतरून! पाण्याचा प्रवाह खूप वेगवान होता त्यामुळे एकट्याने ओलांडणे शक्यच नव्हते. एका वेळी पाच-सहा लोकांनी हात धरून साखळी केली आणि प्रवाह ओलांडला. हे पाणी हिमनदीतून येणारे, म्हणजे बर्फ वितळून तयार झालेले असल्याने अतिथंड होतेच, शिवाय जसा दिवस जाईल तसे तापमान वाढून वितळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाणही वाढत असे. पाण्यात उतरताना अर्थातच बूट आणि मोजे काढून उतरावे लागत होते. अनवाणी पायांना थंड पाण्याचा स्पर्श झाल्यावर असंख्य सुया एकदम टोचल्यासारखे वाटे आणि पाण्याबाहेर येईपर्यंत पावले पूर्णपणे बधिर होत. मग पाय उन्हात वाळवून थोड्या वेळाने चालत होतो. त्यानंतर आम्ही ग्लेशिअल मोरेन्स म्हणजे हिमनदीमुळे तयार झालेल्या असंख्य सुटे खडक व दगड-धोंडे पसरलेल्या भागात आलो. अशा भागात चालणे जरा अवघड असते, कारण दगडांमुळे पाय खूप घसरतात आणि कधीकधी तर आपल्या पायाखालचे मोठे खडकपण हलतात.अशी खडतर आव्हाने पार करत आम्ही मार्गक्रमण करत होतो. अखेरीस आमचे अंतिम ठिकाण असलेले तलाव आम्हाला दिसू लागले. पाच-सहा छोटे तलाव एकमेकांना लागूनच होते. अतिशय स्वच्छ पाण्यामुळे तळे अगदी नितळ दिसत होते. एव्हाना आम्ही १३ हजार २०० फुटांवर आलो होतो. भरपूर छायाचित्रे घेतली आणि थोड्यावेळाने परत निघालो. परतताना तेच प्रवाह ओलांडायचे होते. दिवस वर आल्याने पाण्याचा प्रवाह खूपच वाढला होता. तरी काहीवेळापूर्वीच्या अनुभवाच्या जोरावर आम्ही मोठ्या कौशल्याने प्रवाह पार केला आणि पालपु नावाच्या कॅम्पसाइटला पोहोचून जेवण केले. पुढच्या दिवसाची कॅम्पसाइट मियार नदीच्या जवळच होती. आम्ही दुपारी नदीच्या काठावर बसून मनसोक्त चहा पीत वेळ घालवला. काही वेळाने आकाशात काळे ढग जमले, वारा सुटला आणि पाऊस सुरू झाला. ट्रेक सुरू झाल्यापासून रोजच संध्याकाळी हलकासा पाऊस व्हायचा. आतापर्यंत हवामानाने आम्हाला चांगली साथ दिली होती आणि ट्रेक अगदी सुरळीत चालला होता. पण त्यादिवशी मात्र थोड्याच वेळात वाऱ्याचे रूपांतर वादळात झाले. तंबू उडून जातील की काय, असे वाटू लागले. लगोलग अतिशय मुसळधार पाऊस सुरू झाला. काही क्षणांतच आमच्या तंबूच्या आजूबाजूला तळी साचली. त्यामुळे तंबूत पाणी शिरण्याची भीती वाटू लागली. सुदैवाने आमचे तंबू वादळ, पाऊस हे सगळे धोके विचारात घेऊन रोवलेले होते. एवढा तुफानी पाऊस असूनही आमच्या तंबूत थेंबभरही पाणी आले नाही. शिवाय आमचे तंबू नदीजवळ असले तरी उंचावर होते त्यामुळे नदीचे पाणीही आले नाही. आमच्या बाजूलाच ट्रेक करणाऱ्या इतर दोन ग्रुप्सना मात्र भर पावसात तंबू हलवावे लागले. दोन-तीन तास पाऊस चालू होता. अखेर संध्याकाळी उशिरा पाऊस थांबला. परतीचा मार्ग नदीजवळून जाणारा होता. काही ठिकाणी नदी ओलांडायची होती. हिमालयात अशा पावसामुळे बरेचदा भूस्खलन आणि दरड कोसळण्याचे प्रकार होतात. या विचारांतच आम्ही त्या दिवशी झोपी गेलो.पुढच्या दिवशी परतीचा ट्रेक सुरू केला. आज हवामान बरे होते. मार्गात काही अडथळे आले नाहीत. आम्ही गोम्पा कॅम्पसाइटवर पोहोचलो. तिथे पोहोचल्यावर ट्रेक लीडरने वायरलेस सेटवर बेस कॅम्पशी संपर्क साधला आणि परिस्थिती विचारली. आमच्या सगळ्या चिंता खऱ्या ठरल्या! परतीच्या वाटेवरचा एक पूल कालच्या पावसात वाहून गेला होता. आता नदीपलीकडे जायला कोणताही मार्ग नव्हता आणि नदी ओलांडल्याशिवाय बेस कॅम्पला परतणे शक्य नव्हते. जवळपास कोठेही मानवी वस्ती नव्हती. बाहेरच्या जगाशी संपर्क करायचा एकमेव मार्ग म्हणजे ट्रेक लीडरचा वायरलेस सेट, ज्यावरून बेस कॅम्पशी संपर्क होत होता. तसेच, फक्त पूल वाहून जाणे हा एकच प्रश्न नव्हता. जवळच्या गावाकडे येणारे सगळे रस्ते भूस्खलनामुळे बंद झाले होते. त्यामुळे तो पूल परत उभारायला किंवा तात्पुरता दुसरा पूल बांधायला कोणीही येऊ शकणार नव्हते. आम्ही पुरते अडकलो होतो! आमच्या किचन स्टाफकडे अजून दोन-तीन दिवस पुरेल इतकेच अन्न होते, त्यानंतर मात्र खाण्याची काही सोय नव्हती. आमच्याबरोबर इतर दोन ग्रुप्सही होते. त्यांचे ट्रेकर्स आणि किचन स्टाफ असे सगळे मिळून आम्ही जवळपास ऐंशी-नव्वदजण गोम्पाला अडकलो होतो. अशात आमच्या ट्रेक संस्थेचा अनुभव कामाला आला. त्यांनी आवश्यक त्या आयुधांसकट मनालीहून त्यांची रेस्क्यू टीम बोलावली. अर्थातच ते गोम्पापर्यंत थेट येऊ शकत नव्हते. काही अंतर वाहनाने आणि काही ट्रेकिंग करत ते संध्याकाळपर्यंत गोम्पाला नदीच्या दुसऱ्या बाजूला येऊन पोहोचले. पुढच्या दिवशी पहाटे नदीच्या काठाला रेस्क्यू टीम आणि आमचे व इतर दोन ग्रुप्सचे ट्रेक लीडर्स जमणार होते. मोठे दोरखंड आणि पुली यांच्या साहाय्याने टायरोलिन ट्रॅव्हर्स ही सोय करायचे ठरले, जेणेकरून आम्हाला दोराला धरून नदीपलीकडे ओढून घेता येणार होते. आम्ही सगळे पहाटेच तयार होऊन सुटकेची वाट पाहू लागलो. परत पाऊस सुरू झाला, त्यामुळे दृश्यमानता खूपच कमी झाली. अशा परिस्थितीत रेस्क्यू टीमला काम करणे शक्य नव्हते. परत एकदा वाट पाहणे आले. सकाळी सातच्या सुमारास पाऊस थांबून हवामान स्वच्छ झाले आणि आमच्या सुटकेचे काम सुरू झाले. ठरल्याप्रमाणे रेस्क्यू टीमने टायरोलिन ट्रॅव्हर्स सेट केला आणि आम्ही नदीच्या काठाला जमलो. खाली नदी प्रचंड वेगाने वाहत होती. त्यावर दोराला लटकून जाण्याची कल्पना भीतीदायकच होती, पण त्याशिवाय दुसरा पर्यायही नव्हता! त्यामुळे आम्ही मनाचा हिय्या करून सज्ज झालो. प्रत्येकाच्या अंगाला हार्नेस बांधण्यात आले आणि डोक्याला हेल्मेट. त्या हार्नेसला गिर्यारोहणात वापरतात त्या कॅरिबिनार नामक वस्तूने घट्ट जोडले गेले आणि आम्ही नदीला समांतर म्हणजे आडवे होऊन दोराला लटकलो. मग त्या बाजूने पुलीने आम्हाला ओढून घेण्यात आले. एका वेळी एकाला असे करत दोन तासांत सर्वजणांना दुसऱ्या बाजूला नेण्यात आले आणि सगळ्यांचा जीव भांड् चंडीगढला पोहोचायला एरवी आठ ते दहा तास लागतात, त्या दिवशी ४२ तास लागले! पण अखेरीस चंडीगढला पोहोचलो आणि विमानाने पुण्यात सुखरूप परतलो.(विजय ओगलापूरकर पुणेस्थित आयटी इंजिनिअर व हौशी ट्रेकर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 