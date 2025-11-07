Premium|Biological Rhythm: रात्र मिट्ट काळोखी असो वा टिपूर चांदण्याची असो, तिच्या प्रत्येक प्रहराचं स्वतंत्र स्क्रिप्ट असतं..

दीपाली ठाकूररात्र मिट्ट काळोखी असो वा टिपूर चांदण्याची असो, तिच्या प्रत्येक प्रहराचं स्वतंत्र स्क्रिप्ट असतं इथं. ते वाचण्यासाठी, ऐकण्यासाठी सूक्ष्म, अतींद्रिय शक्ती हवी. पाणवठ्यावर, पायवाटांवर, झाडांच्या बुंध्यांवरही मग हे स्क्रिप्ट सापडतं. फक्त ती लिपी वाचता यायला हवी.कृष्णशास्त्री चिपळूणकर म्हणतात,देखूनी उदया तुझ्या जकुळे जाती अती हर्षुनी,शार्दूलादिक सर्व दुष्ट दडती गिर्यंतरी जाउनीअर्थात, सूर्योदय होताच पक्षीगण आनंदित होतात; मात्र रात्रभर निर्धोकपणे संचार करणारी हिंस्र श्वापदं तेव्हा आडोसा शोधतात. सृष्ट-दुष्टप्रवृत्ती, आशा-निराशा, प्रसन्नता-उदासीनता या परस्परविरोधी जोड्यांमधून रात्रीच्या पारड्यात कायम नकारात्मक दान पडलं आहे. खरंतर एखाद्याला चांगलं ठरवण्यासाठी दुसऱ्याला वाईट ठरवण्याची गरज ती काय? उगवत्या सूर्याला वंदन करत नव्या दिवसाचं स्वागत करताना हे साधं तत्त्व आपण विसरतो. रात्रसुद्धा रोज नवीच असते. पृथ्वी स्वतःभोवती फिरत असताना तिचा जो भाग सूर्यासमोर येतो, तिथं दिवस असतो आणि विरुद्ध बाजूला रात्र.नाण्याच्या एका बाजूला छापा असला, की साहजिकच दुसऱ्या बाजूला काटा असावा तसं साधं-सोपं गणित आहे यामागे! कुणाला दिवस मानवतो, कुणाला रात्र! निसर्गात अविरतपणे चालणाऱ्या दिवस-रात्रींच्या या चक्राशी प्रत्येक जीवाला मात्र आपापल्या जैविक प्रेरणेनं जुळवून घ्यावं लागतं. मनुष्यही त्यास अपवाद नाही. रात्रीच्यावेळी अचानक दिवे जातात आणि त्या मिट्ट काळोखात डोळ्यांत बोट घातलं, तरी काही दिसणार नाही असं जेव्हा आपल्याला वाटू लागतं, तेव्हा अवघ्या काही क्षणांत जादूची कांडी फिरावी तसं काहीतरी होतं. अस्पष्ट का होईना, पण थोडं थोडं दिसू लागतं. किमान अंधारात चाचपडावं, धडपडावं लागणार नाही, इतकं तरी वावरता येणं आता जमणार असतं. जादू नसते ही, चमत्कार तर नाहीच नाही! हीच ती जीवाची भवतालाशी जुळवून घेण्याची क्षमता! डोळ्यांतील बाहुल्यांभोवती असणारे स्नायू अशा वेळी आकुंचन पावतात, ज्यामुळे बाहुल्या रुंदावतात. प्रकाशकिरणांच्या शिरकाव्यासाठी तिथं थोडा अधिक अवकाश तयार होतो आणि आपल्याला बाह्याकृती तरी दिसू लागते. सृष्टीच्या रंगमंचावर नानाविध पात्रांच्या भूमिका असलेली अशी असंख्य नाट्यं घडत असतात या ‘ब्लॅकआऊट’मध्येसुद्धा! गंध, ध्वनी आणि प्रकाश यांच्या सुंदर संयोजनानं ती अधिक रंगतात. .या सर्व नाट्यांचा निर्माता ‘निसर्ग’ यामागील गुंतवणूक अगदी व्यावसायिकपणे करत असतो. रात्री फुलणाऱ्या रातराणी, मोगरा, जाई, निशिगंध, पारिजात यांसारख्या फुलांसाठी तो आकर्षक ‘कपडेपट’ नि ‘रंगभूषा’ यात अनावश्यक गुंतवणूक करून तोट्याचा व्यवहार करत नाही. यांतील बव्हंशी फुलं शुभ्रवर्णी, कारण इथं कीटकांना आकर्षित करण्याचं काम प्रामुख्यानं सुगंधाचं. शिवाय पांढरा रंग सर्वात जास्त चंद्रप्रकाश परावर्तित करणारा. त्यामुळे अपुऱ्या प्रकाशातही कीटकांसाठी पांढरा रंग अधिक दृश्यमान होतो. परस्पर आकर्षणाचे हे बंध मग कुणासाठीच थांबत नाहीत.शुभ्र रंगामुळे येणारं सात्त्विक रूप आणि वर्षातून फक्त एकदाच रात्रीतून येणारा बहर ब्रह्मकमळाला देवत्व बहाल करून जातो. रात्रभर तिष्ठत राहून ते उमलण्याची वाट पाहत राहणाऱ्या भाबड्या लोकांची श्रद्धा ‘ते ब्रह्मकमळ नसून एक प्रकारचं निवडुंग (Epiphyllum oxypetalum) आहे,’ असं सांगून मोडवत नाही.असंच दिव्यत्व मला पारिजातकाच्या फुलांमध्ये जाणवतं. काळोखात बहरून कुणाच्याही लक्षात येण्याआधीच रितं होत मातीत मिसळण्याची निगर्वी वृत्ती आणि रितं होत असतानाही आपल्याजवळील सुगंधाचं दान मुक्तहस्ते आसमंतास देण्याची निर्मोही वृत्ती या फुलांमध्ये कुठून येते?पारिजातकाच्या झाडाविषयी एक आख्यायिका आहे. ‘पारिजात’ नावाची एक राजकन्या होती. ती सूर्यदेवाच्या प्रेमात पडली. सूर्यदेवानं तिचं प्रेम नाकारल्यावर अपमानानं व्यथित होऊन तिनं देहत्याग केला. त्याच राखेतून या वृक्षाचा जन्म झाला. म्हणून त्याचं नाव ‘पारिजात’. आजही ती फुलांच्या रूपात रात्रभर आपले अश्रू ढाळत असते. पारिजातकाच्या झाडाचं ‘ट्री ऑफ सॉरो’ हे नाव म्हणून तर नसेल? .‘जीवदीप्ती’ (Bioluminescence) म्हणजे निसर्गातील ‘दीपोत्सव!’ केवळ काजव्यांमध्येच नव्हे, तर जेलीफिश, माकलं यांसारख्या समुद्री जीवांमध्ये, विशिष्ट प्रकारच्या कवकांमध्ये, तसेच डायनोफ्लॅजेलेट्ससारख्या एकपेशीय सूक्ष्मजीवांमध्येही हा जीवदीप्तीचा स्वयंभू गुणधर्म दिसून येतो. खोल समुद्रात आढळणाऱ्या अँग्लरफिशमध्ये हा गुणधर्म सहजीवी जीवाणूंच्या सहकार्यामुळे उत्पन्न होतो..बाभूळ, शिरीष, पर्जन्यवृक्ष (गुलाबी शिरीष) यांसारखे छोट्या पर्णिका असलेले काही वृक्ष सूर्यास्तानंतर अंधार पडू लागताच आपली पानं मिटून ‘नेपथ्य’ आवरायला घेतात. दिवसभराच्या उटारेटीमुळे थकलेली पानं रात्रभर स्वतःला मिटून घेत थेट दुसऱ्या दिवशी सकाळी सूर्योदयाच्यावेळी ताजीतवानी होऊन उघडतात आणि नव्या खेळासाठी सज्ज होतात. इंग्रजीत याला नायक्टिनॅस्टी (Nyctinasty) म्हणतात. तापमान आणि प्रकाशाच्या तीव्रतेत होणारे बदल यांच्या जैविक घड्याळाला किल्ली देणाऱ्या उद्दीपकाचं काम करतात. दिसून आली नाही, तरी घड्याळाची ही लय निसर्गातील प्रत्येक जीवात असते; इतर झाडांमध्येही असते. दिवसभराच्या ‘प्रयोगा’नंतर पानांच्या रंध्रांवर रात्रीच्यावेळी ‘पडदा’ पडलेला असतो. त्यांमधून होणारी येरझार एकीकडे थांबलेली असते; तेव्हाच दुसरीकडे मरूवनस्पतींच्या पानांतील रंध्रांमध्ये मात्र ती सुरू झालेली असते. रंध्रांची अशी उघडझाप करून त्याद्वारे बाष्पोत्सर्जनामुळे होणाऱ्या पाण्याच्या अपव्ययावर नियंत्रण ठेवण्याची कामगिरी हा निर्माता अगदी चोख बजावत असतो.उत्तररात्रीपर्यंत सृष्टीमध्येही रंगणारं ‘संगीतनाट्य’ अनुभवायचं असेल, तर अरण्यासारखी दुसरी जागा नाही. इथल्या शांततेतही सिंफनी असते. सूंऽसूंऽ करत पानांमधून घुमणाऱ्या वाऱ्याचा नाद... दुरून ऐकू येणारी ओढ्याची खळखळ... पाचोळा तुडवल्याचा चुर्रर्र आवाज... स्सस्सऽऽ... मधूनच उठणारी नागमोडी सळसळ... या ‘पार्श्वसंगीता’मुळे इथलं वातावरण रात्री अधिक मंतरलेलं भासतं.रानवाटा या पुस्तकात अरण्यऋषी मारुती चितमपल्ली लिहितात, ‘कुक्ऽऽकू कुक्ऽऽकू... हा पखमांजराचा आवाज. दिवसा तर ते कधी दिसायचं नाही. रात्री भटकणारं ते जनावर. रात्रीच्या अंधारातही त्याचा मागमूस लागायचा नाही. फक्त आवाज येतो. ते सतत एकमेकांना साद घालीत असतात. सुंदर, घनदाट, हिरव्या जंगलातून गूढ रात्री दुरून येणाऱ्या पखमांजराच्या कोकण्याइतका करुणरम्य आवाज अरण्यात दुसरा नाही.’ खारोडीच्या कुळातील या प्राण्याला ‘पखमांजर’ हे नाव स्थानिक लोकांनी दिलेलं. ते अंधारात मांजरासारखं दिसतं आणि कातड्याचे पंख असतात म्हणून पखमांजर. .घुबडासारख्या पक्ष्याला असलेलं ‘चकवाचांदण’ हे काव्यमय नावही चितमपल्लींना एका पारध्याकडून इथंच समजलं. रानात अंधार पडल्यावर हे पाखरू ‘हू हू’ करत घुमू लागलं, की या पारध्यांना चकवा लागतो. आकाशात शुक्राची चांदणी दिसू लागली, की मगच तो जातो. म्हणून चकवाचांदण हे नाव! अशी एक ना अनेक रंजक रात्रींची नाट्यं त्यांच्या, तात्यासाहेबांच्या पुस्तकांमधून अनुभवायला मिळतात.शहरी भागात हे अनुभवविश्व दुर्दैवानं रातकिड्यांच्या कर्कश्श किर्रर्रऽऽ पलीकडे फारसं जाऊ शकत नाही. हा आवाज रातकिडे आपल्या तोंडानं काढत नाहीत, हे विशेष! तीक्ष्ण कडा असलेले पंख एकमेकांवर घासून नर या आवाजानं मादीला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतो. ‘One’s trash is another’s treasure.’ तसं आपल्यासाठी कर्कश्श वाटणारा आवाज त्यांच्या मादीसाठी बहुधा मधुर असावा. साधारण अशीच विरोधाभासी कथा वटवाघळांची. ‘उलटं टांगेन’ ही आपल्यासाठी जरी धमकी असली, तरी वटवाघळांसाठी नित्याच्या विश्रांतीची कल्पना असते. आपण ‘शवासना’त रात्री विश्रांती घेतो; ती ‘शीर्षासना’त दिवसा.रात्रीच्यावेळी ध्वनीलहरींच्या साहाय्यानं ‘बघू’ शकण्याची अद्भुत दृष्टी वटवाघळांना लाभलेली असते. प्रतिसेकंदाला शेकडो अल्ट्रासॉनिक कॉल्स ते उत्सर्जित करतात, ज्यांच्या प्रतिध्वनीमुळे सभोवतालच्या घटकांचं तपशीलवार ‘ध्वनिचित्र’ तयार होतं. प्रतिध्वनीसाठी लागणारा वेळ आणि त्याची तीव्रता यांवरून वस्तूचं अंतर, आकार, पोत याचा मानसिक नकाशा तयार होतो आणि दृष्टी अधू असूनही अंधारात सराईतपणे त्यांना मार्गक्रमण करता येतं. अगदी हजार किलोमीटरचं अंतरही वाघळं सहज पार करू शकतात. या प्रवासात मधुरसाच्या बदल्यात ती कदंब, गोरखचिंच, कांचनच्या फुलांचं परागीभवन घडवून आणतात. स्वार्थ आणि परमार्थ एकत्रच साधतात. .Premium|Story: ऐरिनाच्या मेसेजने पुरूच्या मनात जागली खारकिव्हच्या दिवसांची आठवण.बिबट्यासारखे प्राणी अगदी काळोख्या रात्रीही सुखेनैव संचार करू शकतात. मनुष्याच्या तुलनेत त्यांच्या डोळ्यांतील बाहुल्यांचा व्यास अधिक रुंद असतो. त्यामुळे अधिक प्रकाशकिरणं त्यामधून जाऊ शकतात. रेटिनामध्ये जास्त संख्येनं असणाऱ्या दंडाकृती पेशींमुळे अपुऱ्या प्रकाशातही त्यांना नीट दिसतं. शिवाय त्यांच्या रेटिनाच्या मागं असलेला वाढीव थर आरशाचं काम करतो, ज्यामुळे अधिक प्रकाश परावर्तित होतो आणि त्यांचा मार्ग सुकर होतो... मग कळपात मागं राहिलेल्या एखाद्या सांबराचे नाहीतर नीलगायीचे फक्त पाणवठ्याकडे जाणाऱ्या पावलांचे ठसे दिसतात...रात्र मिट्ट काळोखी असो वा टिपूर चांदण्याची असो, तिच्या प्रत्येक प्रहराचं स्वतंत्र स्क्रिप्ट असतं इथं. ते वाचण्यासाठी, ऐकण्यासाठी सूक्ष्म, अतींद्रिय शक्ती हवी. पाणवठ्यावर, पायवाटांवर, झाडांच्या बुंध्यांवरही मग हे स्क्रिप्ट सापडतं. फक्त ती लिपी वाचता यायला हवी.काळोख्या रात्री झाडांचे विविध आकार, हालचाल पाहताना अनामिक भयही दाटून येतं. मधूनच चमकून जाणारे काजवे तेव्हा प्रकाशाबरोबर आशेचे किरण होऊन येतात. अंधार असा मुळी नसतोच कुठे; असतो तो प्रकाशाचा अभाव! म्हणून अशा वेळी कृष्णशास्त्री चिपळूणकर खद्योतान्योक्तीमधून काजव्यास सांगतात,मेघांनी व्याप्त ऐशा गगनी नच दिसे एक ताराही कोठे,रे खद्योता, आता तू चमक बहु, तुझे दैव बा फार मोठे॥आकाश कृष्णमेघांनी झाकोळून गेलं आहे. कुठंही पुसटसंसुद्धा तेजाचं अस्तित्व दिसून येत नाहीये. हीच ती वेळ तुझं अस्तित्व दाखविण्याची. नशीबवान आहेस तू! तुला ती संधी मिळाली आहे. .साधेपणातील जगण्याची श्रीमंती, कोकणातील दिवाळी.तो इवलासा प्रकाशबिंदू त्या संधीचं मग सोनं करत आसमंत तेजानं उजळून टाकतो. एखादं झाड हजारो दिव्यांनी लखलखून जातं. ‘नवलाख तळपती दीप विजेचे येथ... उतरली तारकादळे जणू नगरात’ वाटू लागतं. पोटाद्वारे श्वसन करणाऱ्या या जीवाच्या पोटातील घड्यांमध्ये असणाऱ्या ल्युसिफेरीन या रासायनिक संयुगाचा ल्युसिफरेज या विकराच्या मदतीनं ऑक्सिजनशी संयोग होऊन ही प्रकाशनिर्मिती होते. चिराग लेकर ढूँढने फिर ये निकल पडते है... अपनी माशुका की तलाश में ।‘जीवदीप्ती’ (Bioluminescence) म्हणजे निसर्गातील ‘दीपोत्सव!’ केवळ काजव्यांमध्येच नव्हे, तर जेलीफिश, माकलं यांसारख्या समुद्री जीवांमध्ये, विशिष्ट प्रकारच्या कवकांमध्ये, तसेच डायनोफ्लॅजेलेट्ससारख्या एकपेशीय सूक्ष्मजीवांमध्येही हा जीवदीप्तीचा स्वयंभू गुणधर्म दिसून येतो. खोल समुद्रात आढळणाऱ्या अँग्लरफिशमध्ये हा गुणधर्म सहजीवी जीवाणूंच्या सहकार्यामुळे उत्पन्न होतो. ल्युसिफेरीनच्या रेणूंच्या वैशिष्ट्यपूर्ण संरचनेनुसार पिवळ्या, हिरव्या, निळ्या किंवा लाल अशा विविध रंगांच्या रोषणाईनं रात्री समुद्रकिनारे झगमगू लागतात. अंधारात हे दृश्य फार विलोभनीय दिसतं. कधी जोडीदाराला आकर्षित करण्यासाठी, कधी भुलवून भक्ष्य पकडण्यासाठी; तर कधी स्वसंरक्षणासाठी अंधारात हा प्रकाशाचा खेळ रंगतो.दीपोत्सव हा जितका प्रकाशाचा उत्सव आहे, तितकाच तो मला अंधाराचाही वाटतो. म्हणूनच कृष्णपक्ष आणि गौरपक्ष दोहोंस सामावून घेत असावी दिवाळी! असं असताना आपण मात्र दिवसाला निरोप देताना उदास होऊन का बसावं? आपणही एक उंबरठ्यापाशी तेवणारा दिवा व्हावं, ज्याचा प्रकाश आत आणि बाहेर दोन्हीकडे पसरेल...रे तुझे अजून बहाणेना सरे रात्र गाऱ्हाणेएकदा काजव्याचे तूसांजेस तिन्ही गा गाणे..(दीपाली ठाकूर मुंबईस्थित न्यू इंग्लिश ज्युनियर कॉलेजमध्ये जीवशास्त्र विषयाच्या अध्यापिका आहेत.) 